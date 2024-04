RAND Corporation: „Internet der Körper kann bis 2050 zum Internet der Gehirne führen“

Geschrieben von: via The Sociable

Schwarmbewusstsein. Das Kollektiv. Hyper-Realität. Die Borg. Die RAND Corp. ist eine Denkfabrik, die seit 1973 eng mit der Trilateralen Kommission verbunden ist und Studien wie diese erstellt. Alle Wege führen zurück zum Militär in seinem Bestreben, den perfekten „Supersoldaten“ zu erschaffen, in Anlehnung an Hitlers „Superman“. Das Militär ist voll von narzisstischen Technokraten, deren heiliger Gral die „Beherrschung des menschlichen Bereichs“ ist und immer war. RAND ist der Wegbereiter: Angesichts der direkten Einbettung der Technologie in die kognitiven, physischen und psychologischen Funktionen des Menschen kann ein erhebliches Maß an menschlicher Augmentation „die Vorstellungen von Identität und von dem, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, verwischen“, wodurch neue normative Sichtweisen auf das Menschsein eingeführt werden und eine neue Stigmatisierung derjenigen entsteht, die diese Normen nicht erfüllen.“ (S. 59, 4.5.3 Kulturelle Implikationen) TN Editor

Das Ökosystem „Internet der Körper“ könnte irgendwann zwischen 2035 und 2050 zum „Internet der Gehirne“ führen, so ein vom britischen Verteidigungsministerium in Auftrag gegebener RAND-Bericht.

Die vom britischen Defence Science and Technology Laboratory in Auftrag gegebene und von RAND Europe und Frazer Nash Consulting durchgeführte Studie „Cultural and technological change in the future information environment“ (Kultureller und technologischer Wandel in der künftigen Informationsumgebung) befasst sich mit sechs Technologien und Informationsumgebungen und ihren Auswirkungen auf die britische Verteidigung.

Dazu gehören:

Automatisierte Informationssysteme

Ein virtuelles Metaversum

Erweiterte und gemischte Realität

Erweiterte Konnektivität

Menschliche Augmentation

Informationssicherheit

Ein wichtiges Thema, das sich durch diese Informationsumgebungen zieht, ist der Transhumanismus – die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

In dem Bericht heißt es: „Die Fortschritte bei der Vernetzung von Objekten könnten sich schließlich auf den menschlichen Körper ausweiten. Forscher bezeichnen die potenzielle Entwicklung eines mit dem Internet verbundenen Netzwerks von Geräten, die mit dem Menschen verbunden sind und biometrische Daten der Endnutzer sammeln, als ‚Internet der Körper‘ […] Ein ‚Internet der Körper‘ kann letztlich auch zu einem ‚Internet der Gehirne‘ führen, d. h. zu menschlichen Gehirnen, die mit dem Internet verbunden sind, um die direkte Kommunikation von Gehirn zu Gehirn zu erleichtern und den Zugang zu Online-Datennetzen zu ermöglichen.„

Das Internet der Körper und das kommende Internet der Gehirne fallen unter die Kategorie der „Technologien zur Verbesserung des Menschen“, die sich auf Technologien beziehen, die die menschlichen Fähigkeiten entweder physisch oder kognitiv verbessern.

Dem Bericht zufolge gehören zu den technologischen Anwendungen, die am meisten mit menschlicher Augmentation in Verbindung gebracht werden, folgende:

Am Körper zu tragende Geräte und Implantate zur Überwachung und Analyse von physiologischen und Umweltdaten (z. B. Biochips und implantierbare Sensoren). Diese Technologien zielen auf eine kontinuierliche Überwachung physiologischer Daten in Echtzeit ab, um den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit des Menschen zu verstehen.

zur Überwachung und Analyse von physiologischen und Umweltdaten (z. B. Biochips und implantierbare Sensoren). Diese Technologien zielen auf eine kontinuierliche Überwachung physiologischer Daten in Echtzeit ab, um den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit des Menschen zu verstehen. Technologien zur Verbesserung der Sinneswahrnehmung wie Hör- und Netzhautimplantate zur Verbesserung oder Erweiterung der sensorischen Aktivitäten, insbesondere des Seh- und Hörvermögens. Intelligente Prothesen sind eine verwandte Kategorie, einschließlich Exoskelette, d. h. Ganzkörper-Roboteranzüge, die die körperlichen Fähigkeiten der Endnutzer verbessern und ihre Mobilität, Kraft, Ausdauer und andere Fähigkeiten steigern

wie Hör- und Netzhautimplantate zur Verbesserung oder Erweiterung der sensorischen Aktivitäten, insbesondere des Seh- und Hörvermögens. Intelligente Prothesen sind eine verwandte Kategorie, einschließlich Exoskelette, d. h. Ganzkörper-Roboteranzüge, die die körperlichen Fähigkeiten der Endnutzer verbessern und ihre Mobilität, Kraft, Ausdauer und andere Fähigkeiten steigern Gehirn-Computer- oder Gehirn-Hirn-Schnittstellen, die eine direkte Kommunikation zwischen menschlichen Gehirnen und/oder Computergeräten herstellen

Elon Musks Neuralink ist das jüngste Beispiel für eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, die viel Aufmerksamkeit erregte, weil sie einem gelähmten Mann half. Aber was passiert, wenn die menschliche Augmentation von der Heilung zur Verbesserung wird?

Der Transhumanismus kann zu übermenschlichen Fähigkeiten führen, aber diese Fähigkeiten könnten nur einer ausgewählten Klasse vorbehalten sein, während der Rest von uns programmierbarem Pöbel in einem ständigen Zustand der Überwachung und Kontrolle leben könnte, bis wir irrelevant werden.

In dem Bericht heißt es: „Während einige Experten eine taktische Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten vorhersagen, haben andere das mögliche Aufkommen des „Transhumanismus“ im Jahr 2050 erforscht.

Dieses Konzept beschreibt „eine neue Form des Menschen (einen Transhumanismus) […], bei dem Informations- und Kommunikationstechnologien und Biomedizin die menschlichen Bedingungen grundlegend verbessern und die intellektuellen, physischen und psychologischen Fähigkeiten des Menschen erheblich steigern werden.„

Die Auserwählten könnten eine menschliche Leistungssteigerung erhalten, die ihnen die Fähigkeit verleiht, niemals zu ermüden, klüger zu denken, sich schneller zu bewegen, höher zu springen, weiter zu sehen, besser zu hören, härter zuzuschlagen, länger zu leben, sich stärker anzupassen und schneller zu rechnen als jeder andere Mensch auf dem Planeten.

In der Zwischenzeit verschmilzt die vierte industrielle Revolution bereits unsere physischen, biologischen und digitalen Identitäten, um unser Verhalten zu überwachen, zu manipulieren und umzuprogrammieren.

Wenn der Mensch in großem Maßstab vollständig mit der Maschine verschmilzt, wo hört dann die Technologie auf und beginnt der Mensch?

Beispiele für das Internet der Körper, RAND Corporation 2020

Die Autoren des RAND-Berichts stellen fest, dass „angesichts der direkten Einbettung der Technologie in die kognitiven, physischen und psychologischen Funktionen des Menschen ein erhebliches Maß an menschlicher Augmentation die Begriffe der Identität und des Menschseins verwischen, neue normative Linsen auf das Menschsein einführen und zu einer neuen Stigmatisierung derjenigen führen kann, die diese Normen nicht erfüllen„.

Auf individueller Ebene könnte man, wenn man ein natürlicher Mensch bleiben und nicht Teil des „Homo sapiens technologicus“ werden möchte, am Arbeitsplatz nicht konkurrenzfähig sein und zu einer nutzlosen Klasse von Menschen gehören.

Auf internationaler Ebene könnten Länder, Kulturen und Gemeinschaften, die sich nicht an dem transhumanistischen Experiment beteiligen, leicht von denen erobert werden, die es tun.

Der Bericht fügt hinzu: „Die soziale Dynamik bei der Einführung der menschlichen Augmentierung kann zu Ungleichheiten beim Zugang zu den entsprechenden Technologien führen, wodurch neue Formen der digitalen Ausgrenzung entstehen, bei denen die wirtschaftlich Benachteiligten nicht das gleiche Niveau der Augmentierung erreichen können wie andere Gesellschaftssegmente.„

Gleichzeitig haben natürliche Menschen, die sich nicht chippen lassen, den Vorteil, dass sie nicht so leicht durch Gedanken oder Erinnerungen manipuliert und kontrolliert werden können, die nicht ganz ihre eigenen sind.

Mit anderen Worten: Der Transhumanismus kann für die einen zu übermenschlichen Fähigkeiten führen, für die anderen zu Gedankenkontrolle.

Manipulation und Kontrolle sind weitere Bereiche, die bei der menschlichen Augmentation, dem Internet der Körper und dem Internet der Gehirne Anlass zur Sorge geben.

Falsche Informationen, Bilder, Töne, Erinnerungen und Gedanken könnten eines Tages auf diese Geräte heruntergeladen und mit verheerender Wirkung in das menschliche Gehirn hochgeladen werden.

In dem Bericht heißt es: „Insbesondere bei Sensortechnologien (z. B. Hörimplantaten) besteht die Gefahr von Interferenzen, bei denen die Geräte so manipuliert werden könnten, dass sie dem Endnutzer fehlerhafte Informationen liefern.

„Eine solche Manipulation von Sinneseindrücken würde die gegenwärtigen Bedrohungen durch künstlich erzeugte oder manipulierte visuelle und auditive Informationen (z. B. Bilder und Videos) erheblich verstärken.

„Daher könnte die menschliche Augmentation die kognitive Sicherheit der Endnutzer untergraben und ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die Glaubwürdigkeit der Informationen zu beurteilen, die sie bei der Nutzung von Technologien zur menschlichen Augmentation erhalten.„