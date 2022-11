Raus aus der NATO: Russische Sanktionen lösen in ganz Europa Unzufriedenheit aus- Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm (Videos)

„Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm – die Unzufriedenheit ist groß, und die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Regierung eine plausible Strategie zur Bewältigung der Krise hat.“

Westliche Sanktionen gegen Russland wurden von den USA und der EU als ein mächtiges außenpolitisches Instrument betrachtet, um Moskau in die „Steinzeit“ zurückzudrängen. Die Sanktionen gegen Moskau sind jedoch völlig nach hinten losgegangen und haben die schlimmste Lebenshaltungskostenkrise für die Europäer seit einer Generation ausgelöst.

Anfang September sahen wir zum ersten Mal eine Welle der Unzufriedenheit über Europa schwappen, als Zehntausende von Menschen auf die Straßen gingen, um gegen steigende Stromrechnungen und die schlimmste Inflation seit Jahrzehnten zu protestieren. Einige Länder verteilten Hilfspakete an die Bürger, um die Wut zu dämpfen, während andere Länder nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügten, Schecks zu verteilen.

In Frankreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Deutschland marschierten Zehntausende von Menschen durch die Großstädte – viele von ihnen haben die Nase voll von den Sanktionen gegen Russland, die viele Haushalte und Unternehmen in den wirtschaftlichen Ruin getrieben haben -, aber auch die Unterstützung für das NATO-Engagement in der Ukraine lässt überraschend nach.

Die Europäer sind sich zunehmend darüber im Klaren, dass die Staats- und Regierungschefs ihrer Länder den Ambitionen der NATO in der Ukraine Vorrang vor ihren eigenen Bürgern einräumen, und sind damit nicht einverstanden. Diese Prioritätensetzung erfolgte in Form von Sanktionen gegen Moskau, die eine Hyperinflation im Energiesektor auslösten und Waffenlieferungen an die Ukraine zur Folge hatten, was in Moskau zu Unmut über jedes Land führte, das dies tat. Einige Europäer fordern nun, dass die NATO mit Moskau über die Beendigung des Krieges verhandelt, damit die wirtschaftlichen Turbulenzen abklingen können.

Hier die jüngsten Proteste in ganz Europa mit Zehntausenden von Menschen (wenn nicht mehr), die wegen der hohen Inflation frustriert sind und Anti-NATO-Slogans rufen.

Otra multitudinaria Manifestación sucedió hoy en Francia 🇫🇷.

"Let's get out of NATO!"



Another massive protest against NATO and the EU on the streets of Paris, France today. pic.twitter.com/1CRwhzBhzx — Joel la Rosa (@Pedrola51624238) October 23, 2022

Mass protests continue in #Moldova calling for the removal of the pro-EU regime of Maya Sandu.



The Western media has completely blacked out these mass protests in Moldova. They are peddling the CIA nonsense instead blaming Russia for this. pic.twitter.com/kpvPQEk0aZ — UkraineNews (@Ukraine66251776) October 28, 2022

Mass protest in Prague, for Peace, elections and the right not to freeze for NATO. https://t.co/4SuAfzHnvz — Caractacus Mann (@CaractacusMann) October 29, 2022

🧵Thread of protests that are erupting all over Europe against EU, NATO, inflation, politicians, governmental control, arm sales, etc about which mainstream media is completely silent 🧵 pic.twitter.com/U8BK2veelm — mohamed.emam (@mohamed42811653) October 26, 2022

Thousands of Germans in Dresden to end sanctions on Russia, they want to remain neutral. Europeans don't want to starve and freeze for Zelensky and Ursula von der Leyen. EU media censor these demonstrations, they want war. pic.twitter.com/Lio07Yx8NG — RadioGenova (@RadioGenova) October 30, 2022

Post by Juan Sinmiedo on telegram. Rome, Italian's protest Nato and their sanctions on Russia pic.twitter.com/sWUxnbGN0B — Monet Van Gough (@GoughMonet) October 30, 2022

Germany 🇩🇪 HAMBURG Peace and Freedom Demonstration 🔥🔥🔥 in Protest against the Governments Restrictions, Mandates, Anti-NATO, Inflations cost of Living and Energy (29/10/2022) pic.twitter.com/EMcEruW9Ww — Holy Troller (@IscoPar5) October 29, 2022

Das WSJ wies darauf hin, dass die Mehrheit der Deutschen die Kiew- und Russlandpolitik der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz nachdrücklich unterstützt, auch wenn der Zuspruch für die Alternative für Deutschland (AfD) zunimmt, da sie von der schlechten Stimmung der in die Energiearmut gestürzten Menschen profitiert. Die AfD hat sich für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Ihre Popularität ist innerhalb von 9 Monaten von 10% auf 15% gestiegen.

„Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm – die Unzufriedenheit ist groß, und die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Regierung eine plausible Strategie zur Bewältigung der Krise hat“, sagt Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa.

Schlimmer noch, die Sanktionen haben eine weitere Schwächung der Wirtschaft ausgelöst, so dass eine Rezession in diesem Winter möglicherweise nicht mehr vermieden werden kann. Auch die Bemühungen der Europäischen Zentralbank, ihre Geldpolitik rasch zu straffen und die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, bergen Risiken.

Vor kurzem haben wir zwei Artikel verfasst, den ersten mit dem Titel „Das Schlimmste kommt noch“: Bericht warnt: „Unruhen werden weltweit zunehmen, da der sozioökonomische Druck steigt“ und „IEA Head Warns „Wild West“ Energy Scenario Could Unravel Europe (IEA-Chef warnt vor „Wildwest“-Energieszenario, das Europa aus den Angeln heben könnte“ )“, die beide die steigenden Risiken sozialer Unruhen in Europa skizzieren, wenn die Inflation hoch bleibt und die Energiekrise nicht nachlässt.