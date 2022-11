Ist der Great Reset unvermeidlich? Unglaublich wichtig, dass wir weiterhin Widerstand leisten“.

Ist der Great Reset unvermeidlich? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer von der Stiftung Together in der vergangenen Woche veranstalteten Tagung.

Auf dem Treffen sagte der Unternehmer Matt Gubba, dass der Great Reset alles andere als unvermeidlich sei. „Wir haben einen langen Kampf vor uns“, sagte er. „Es gibt viele Dinge, die wir tun können. Die Globalisten und die Leute am WEF werden viele Hürden überwinden müssen, um ihre Pläne umzusetzen. Sie haben also einen sehr großen Kampf vor sich“.

Wie das Corona-Konzept gezeigt hat, hängt alles vom Gehorsam ab. „Das Wichtigste, was wir machen können, ist, weiterhin unsere Stimme zu erheben und uns den Versuchen zu widersetzen, die schrecklichen, drakonischen und autoritären Politiken umzusetzen, die das WEF so sehr liebt, wie die digitale Identität, die digitale Währung der Zentralbank und den sozialen Kreditscore“, so der Unternehmer, der die Gründung einer Organisation zur Bekämpfung des WEF in Erwägung zieht.

„Es ist so wichtig, sich Gehör zu verschaffen und sich zu solchen Themen zu äußern, denn letztendlich können sie das Gesetz nur umsetzen, wenn die Menschen es mittragen“, betonte er.

„Wenn das nicht geschieht, ist der Great Reset zum Scheitern verurteilt.

Gubba wies darauf hin, dass wir noch Jahre von einem CBDC, einer digitalen Identität und Social Credit Scores entfernt sind. „Wir haben also noch ein wenig Luft“, sagte er und fügte hinzu, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren sollten: zu verhindern, dass all dies realisiert wird.

Es ist also unglaublich wichtig, dass wir weiterhin Widerstand leisten, sagte der Unternehmer.

