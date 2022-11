Raphael (33) ist im Impfzentrum zusammengebrochen: „Es fühlt sich wirklich so an, als könnte es der letzte Tag sein“.

Rafaël (33) aus Diest entschied sich für den Covid-Schuss. Er brach in der Impfstelle zusammen und wurde kurze Zeit später in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Raphael sah eine düstere Zukunft.

In einem Moment saß er noch im Wartezimmer, im nächsten wachte er auf dem Boden auf. Er wurde zum Notausgang gebracht, damit die noch Wartenden so wenig wie möglich zu sehen bekamen.

Nach anderthalb Stunden wurde er nach Hause geschickt. Vier Tage später begann Raphael, sehr kurzatmig zu werden. Außerdem wurde ihm schwindlig und er hatte einen Eisengeschmack im Mund. Die Symptome wurden immer schlimmer.

Er ging ins Bad, um sich wegen des Eisengeschmacks den Mund auszuspülen, und brach dort wieder zusammen. Er wurde von der Tochter seiner Freundin gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden eine Lungenembolie und ein Herzinfarkt diagnostiziert.

Es wurde festgestellt, dass seine Aorta (Die Aorta ist die größte Schlagader Arterie des Körpers) undicht war und seine Lungen anschwollen. Infolgedessen konnte sein Herz nicht mehr pumpen. Nach einigen Wochen wurde Raphael aus dem Krankenhaus entlassen, aber er kann keine körperliche Anstrengung mehr bewältigen.

Er hat chronische Schmerzen in seinen geschwollenen Unterschenkeln und ist gezwungen, in einem Krankenhausbett in seinem Wohnzimmer zu schlafen. Ein Jahr nach seiner Impfung spürt Raphael, dass sich sein Zustand verschlechtert. Seine Medikamente helfen ihm nicht weiter.

„Es fühlt sich wirklich so an, als könnte jeder Tag der letzte sein. Ich bin sogar davon überzeugt. Ich habe mich schon damit abgefunden, wenn es so sein muss“, sagt Raphael.

Direkt zum Video: