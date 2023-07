Realitätscheck: Nein, wir hatten nicht gerade „die heißeste Woche seit 100.000 Jahren!“

Oder: „Wie die Menschen von sinnlosen Statistiken geblendet werden“.

Kit Knightly

In den Nachrichten über den Klimawandel ist zu lesen, dass die fünf wärmsten Tage der letzten 100.000 Jahre laut der Weltorganisation für Meteorologie alle in der vergangenen Woche stattgefunden haben.

Lesen Sie dazu einen Artikel von Forbes:

Der vierte Juli war der heißeste Tag auf der Erde seit 125.000 Jahren – und brach den am Vortag aufgestellten Rekord. Laut Forschern kollidiert die Rückkehr des El-Niño-Wettermusters mit steigenden Temperaturen zu Beginn des Sommers.

Oder lesen Sie auf Twitter, wie sich die Klima-Alarmisten in die Haare kriegen:

The 7 hottest days on Earth in the last 100,000+ years all happened in the last week:



July 6 ~ 17.23°C / 63.01°F

July 7 ~ 17.20°C / 62.96°F

July 4 ~ 17.18°C / 62.93°F

July 5 ~ 17.18°C / 62.92°F

July 8 ~ 17.17°C / 62.90°F

July 10 ~ 17.12°C / 62.81°F

July 9 ~ 17.11°C / 62.79°F — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) July 11, 2023

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir haben seit dem 4. Juli nicht die „7 heißesten Tage“ der letzten 100.000 Jahre erlebt…

…oder, genauer gesagt, es gibt absolut keine Möglichkeit für jemanden, zuverlässig zu wissen, ob wir sie hatten oder nicht.

Denken Sie einmal darüber nach, was sie sagen, wenn sie diese Behauptung aufstellen.

Sie behaupten, dass sie die globale Durchschnittstemperatur der letzten 36 Millionen Tage auf zwei Dezimalstellen genau kennen.

Bevor wir weitermachen, sollten wir ein paar Dinge bedenken.

1 – Der Mensch ist erst seit etwa vierhundert Jahren in der Lage, die Temperatur von irgendetwas genau zu messen.

2 – Offizielle Aufzeichnungen der „globalen Temperatur“ begannen erst im Jahr 1880.

3 – Darüber hinaus haben wir nur partielle, lokale und ziemlich ungenaue Messwerte, die bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückreichen.

Das sind 400 Jahre, mehr oder weniger.

Woher bekommen die Klimaforscher also die Daten für die anderen 99.600 Jahre?

Nun – sie raten.

Entschuldigung, sie „modellieren“, indem sie Baumringdaten und Eiskernproben verwenden.

Die NASA behauptet, dass sie durch den Vergleich moderner Baumringe mit bekannten Wettersystemen die Wettermuster herausfinden kann, die in der Vergangenheit Baumringe erzeugt haben.

Das ist nicht wissenschaftlich, sondern nur interpretativ.

Ein Baumring stellt einen Wachstumszyklus dar, das ist alles. Die Faktoren, die dieses Wachstum beeinflussen – spezifisch für den einzelnen Baum, das lokale Gebiet oder auf globaler Ebene – sind viel zu kompliziert, als dass sie eine Art von Vorhersagewert haben könnten.

Krankheiten, vulkanische Aktivitäten, Konkurrenz durch andere Bäume, Niederschläge, Sonneneinstrahlung, parasitäre Insekten- oder Pilzinfektionen … wir können keinen dieser Faktoren genau berücksichtigen, und sie alle wirken sich auf das Baumwachstum aus.

Kurz gesagt, alles, was ein Baumring aussagen kann, ist die Länge eines Wachstumszyklus. Alles andere ist Extrapolation und Modellierung, die auf nichts anderem als auf einer a priori-Annahme von Kausalität beruht.

Aber das ist wirklich ein zweitrangiges Thema. Es gibt etwas Wichtigeres, über das ich sprechen möchte: Die Idee der „globalen Durchschnittstemperatur“ an sich.

„Die globale Durchschnittstemperatur“ – eine völlig bedeutungslose Statistik

Die Verwendung von Zahlen und Maßstäben zur Irreführung der Öffentlichkeit und zur Kontrolle der Massenmeinung ist keine neue Praxis. In der Tat beruht ein schockierender Teil der Propaganda auf der Unfähigkeit der meisten Menschen, Statistiken zu verstehen. (Diese Unfähigkeit wird von den Medien und dem Bildungssystem aktiv gefördert, aber das ist eine andere Geschichte).

Diese Verwendung von Statistiken hat wahrscheinlich mit der Covid-„Pandemie“ ihren Höhepunkt erreicht, aber kein Narrativ ist so sehr davon durchdrungen oder stützt sich so sehr darauf wie der Klimawandel.

Der Reiz der Verwendung von Statistiken auf diese Weise besteht darin, dass man nicht mehr offen lügen muss.

Man kann nichts als echte Zahlen veröffentlichen und die Menschen trotzdem völlig in die Irre führen.

Man kann nichts als Fakten veröffentlichen und dabei die Wahrheit völlig außer Acht lassen – oder sogar verschleiern.

Verdammte Lügen und Statistiken, Sie wissen schon.

Durchschnittswerte – insbesondere der Mittelwert – sind dafür wunderbar geeignet.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ein „Durchschnitt“ oder „Mittelwert“ wird berechnet, indem man alle Werte innerhalb einer Gruppe von Zahlen addiert und dann die Gesamtsumme durch die Anzahl der Mitglieder der Gruppe dividiert.

Wenn zum Beispiel 5 Freunde zusammen essen gehen und die Gesamtrechnung 85 Pfund beträgt, dann beträgt der Durchschnitt, den jeder für das Essen ausgegeben hat, 85/5, also 17 Pfund.

Diese Art von Durchschnittswerten eignet sich hervorragend für die Erstellung irreführender Statistiken, da sie je nach Kontext sehr nützlich oder völlig irreführend sein können, was nur sehr wenige Menschen verstehen.

Ein anschauliches Beispiel für dieses Problem ist die „durchschnittliche Lebenserwartung“. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, als ich an der Universität Geschichte studierte.

Einige Leute in meiner Klasse lasen, dass die Lebenserwartung für Männer im viktorianischen London bei 40 Jahren lag, und sie dachten wirklich, das bedeute, dass Männer buchstäblich schneller alterten, grau wurden und mit Ende 30 an Demenz erkrankten.

Das ist übrigens völlig falsch.

Die Wahrheit ist, dass die meisten Männer des viktorianischen Zeitalters, die es bis zum Erwachsenenalter schafften, im Allgemeinen eine relativ normale Lebenserwartung hatten, wie sie seit jeher bekannt war (laut den Psalmen „drei Jahre und zehn“).

Allerdings war die Kindersterblichkeit im viktorianischen England sehr hoch, und die Zahl der Kinder, die vor Erreichen des ersten Lebensjahres sterben, senkt das durchschnittliche Sterbealter erheblich.

Die Statistiken scheinen also zu suggerieren, dass die meisten Menschen im Alter von 40 Jahren starben, aber in Wahrheit starben nur sehr wenige im Alter von 40 Jahren, sondern viele starben im Alter von einem Jahr und viele andere im Alter von 70 Jahren.

Ein „Durchschnitt“ kann gleichzeitig völlig wahr und doch überhaupt nicht repräsentativ für die Realität sein.

Die „globale Durchschnittstemperatur“ ist das perfekte Beispiel dafür. Sie liefert eine Zahl, die man als beängstigend empfinden kann, weil ihr jeglicher Kontext und jede Anwendung in der realen Welt fehlt. Sie ist buchstäblich bedeutungslos.

Dies ist nicht nur das Geschwätz eines Journalisten mit einem A-Level in Statistik. Viele Wissenschaftler und Akademiker haben im Laufe der Jahre gesagt, dass die Idee einer „globalen Temperatur“ sinnlos ist.

So z. B. in diesem Aufsatz „Does a Global Temperature Exist?„, der in der Juni-Ausgabe 2006 des Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics veröffentlicht wurde und in dem die These vertreten wird [Hervorhebung hinzugefügt]:

Es gibt keine globale Temperatur. Die Gründe dafür liegen in den Eigenschaften der Zustandsgleichung, die das lokale thermodynamische Gleichgewicht regelt, und die Auswirkungen können nicht vermieden werden, indem man die Physik durch Statistik ersetzt. Da es sich bei der Temperatur um eine intensive Variable handelt, ist die Gesamttemperatur in Bezug auf das gemessene System bedeutungslos, und daher hat ein einfacher Durchschnittswert keine notwendige Bedeutung.

Um der akademischen Sprache entgegenzuwirken, möchte ich dies an einem Beispiel demonstrieren:

Zunächst einmal ist der Globus ziemlich riesig, allein der Umfang kann die Menschen blenden. Verkleinern wir ihn – sagen wir, es ist nur meine Küche. Wir werden die „Durchschnittstemperatur“ meiner Küche ermitteln.

Zweitens sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass der Name selbst irreführend ist. Wenn sie von der „globalen Durchschnittstemperatur“ sprechen, meinen sie natürlich nicht, dass sie buchstäblich überall auf der Erde gemessen haben. Gemeint ist vielmehr die „durchschnittliche Oberflächentemperatur einer Reihe von Wetterstationen an Land und Wetterbojen auf See“.

Diese Temperaturmesswerte bilden den Satz, aus dem wir unseren Durchschnittswert bilden. Auf der ganzen Welt gibt es Tausende und Abertausende davon, in unserer Küche verwenden wir nur vier: Eine im Kühlschrank, eine im Herd und eine an jedem Ende des Küchentischs.

Wenn wir aufwachen, messen wir als Erstes die Temperatur an unseren „Küchenmessstationen“. Sie lauten wie folgt: 6 C im Kühlschrank, 19 C an beiden Enden des Tisches und 17 C im Herd. Unser durchschnittlicher Temperaturwert: 15,25 Grad.

Diese Daten deuten darauf hin, dass die Küche der kälteste Raum im Haus ist, und zwar viel kälter als die durchschnittliche Raumtemperatur oder die durchschnittliche Temperatur an einem Sommertag.

Später, nach dem Kochen des Abendessens, messen wir die Temperaturen erneut: 6 C im Kühlschrank, 21C an beiden Enden des Tisches und 176 C im Herd. Unsere Durchschnittstemperatur liegt jetzt bei 56C.

Das sind alarmierende Daten, finden Sie nicht auch? Erstens ist es nach diesen Daten medizinisch nicht mehr sicher, meine Küche zu betreten, und noch beunruhigender ist, dass mein Haus morgen um Mitternacht in Flammen aufgehen wird, wenn dieser Anstieg anhält.

Mit Sicherheit ist es die heißeste Küche seit Beginn der Aufzeichnungen (das wäre heute Morgen). Und nach den alten Fotos der Leute zu urteilen, die vor mir in diesem Haus gewohnt haben, sieht es nicht so aus, als wäre die Küche jemals zuvor so brütend heiß gewesen.

Ich hoffe, jeder, der dies liest, versteht, worum es geht.

Vier Messstationen in einem ganzen Raum sind sehr wenig, und bei 50 % von ihnen treten lokale Temperaturextreme auf, die a) für den größten Teil des Raums nicht gelten und b) das Endergebnis massiv beeinflussen.

Keine dieser „Durchschnittstemperaturen“ – weder zu hoch noch zu niedrig – ist auch nur annähernd repräsentativ für die tatsächliche Umgebungstemperatur der Küche, noch hat sie Auswirkungen auf das reale Leben der Menschen, die diese Küche benutzen.

Sie spiegeln nicht die Realität wider und haben keinen Bezug zur realen Welt.

Der nächste Punkt mag Sie schockieren – aber die Welt ist viel größer und komplexer als meine Küche. Ein großer Teil davon wird von keiner Wetterstation erfasst, ein großer Teil unterliegt unendlich komplexen lokalen Wettersystemen, die Sie unmöglich berücksichtigen können.

Eine Statistik ist nur so aussagekräftig, wie sie gründlich ist, nur so nützlich, wie sie die Realität repräsentiert. Man kann keinen brauchbaren „Durchschnitt“ über eine große Bandbreite von Daten bilden, ohne die lokalen Unterschiede in den Systemen zu berücksichtigen.

Die „durchschnittliche Körpergröße“ eines erwachsenen Menschen beträgt 168 cm. Auf dieser Grundlage würde man sagen, dass ein 1,80 m großer Niederländer „größer als der Durchschnitt“ ist, obwohl er in Wirklichkeit deutlich kleiner ist als die meisten niederländischen Männer.

Die Angabe von „Durchschnittstemperaturen“ aus verschiedenen Quellen auf einem vielfältigen und sich ständig verändernden Globus ist sinnlos. Vor allem, wenn man den Kontext der aufgezeichneten Daten oder die multivariaten lokalen Faktoren, die dazu beitragen, nicht kennt (z. B. befinden sich viele Wetterüberwachungsstationen an Flughäfen, die immer heißer sind als die umliegenden Gebiete, es gibt auch die Frage der „städtischen Wärmeinseln“ und die Tatsache, dass die Wetterstationen nicht gleichmäßig über die Welt verteilt sind usw.).

Die Version „zu lang, habe nicht gelesen“: Sie haben keine Ahnung, ob die letzte Woche „die heißeste Woche aller Zeiten“ war, sie können unmöglich die „globale Durchschnittstemperatur“ heute kennen, geschweige denn vor 125.000 Jahren, und auch wenn sie es könnten, wären die Daten so vage, dass sie bedeutungslos wären.

…natürlich unter der Voraussetzung, dass sie sich die Daten nicht einfach ausdenken. Was, wie ich annehme, leicht der Fall sein könnte.