Pandemie-Masken und Abriegelungen: Testfall für ein neues Sozialsystem?

childrenshealthdefense.org: Laut Jeffrey Tucker, Präsident des Brownstone Institute, ging es bei den COVID-19-Sperren nicht um die öffentliche Gesundheit, sondern um die Ausübung von Macht über die gesamte Bevölkerung durch eine winzige Elite im Namen der Wissenschaft – und Tucker führt die Wurzeln dieser Ideologie auf die post-aufklärerische Konterrevolution der Wissenschaft zurück.

Von Jeffrey A. Tucker

Der Angriff auf das Unternehmertum in den letzten Jahren – und damit sind nicht die größten, politisch verbundenen Unternehmen gemeint, sondern die kleineren, die ein lebendiges Wirtschaftsleben widerspiegeln – hat sehr seltsame Formen angenommen.

Seit die New York Times sagte, dass der Weg in die Zukunft darin bestehe, „mittelalterlich zu werden“, haben die Eliten genau das versucht.

Aber dieses Mittelalter geht nicht auf Kosten von Big Data, Pharma, Landwirtschaft oder Medien. Es trifft vor allem Produkte und Dienstleistungen, die unsere Freiheit beeinträchtigen, zu kaufen, zu handeln, zu reisen, Kontakte zu knüpfen und auf andere Weise unser eigenes Leben zu gestalten.

Was mit Abriegelungen begann, mutierte zu tausend Formen. Und so geht es weiter mit täglich neuen Ausschreitungen. Vielleicht ist das nicht zufällig.

Wir versuchen auch immer noch herauszufinden, was passiert ist. Nehmen wir die Bekleidungskontrolle in Form von Maskenvorschriften.

Es stellte sich heraus, dass sie gerade erst in Gang gekommen waren. Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act, FOIA) haben E-Mails vom November 2020 ans Licht gebracht, in denen Beamte der National Institutes of Health erörterten, jeden Amerikaner zum Tragen von N95-Atemschutzmasken zu zwingen, um COVID-19 „unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen“, als ob das überhaupt möglich wäre.

Wenn wir alle einfach aufhören würden zu atmen, würden wir keine Atemwegsinfektionen bekommen!

Es ging nicht wirklich um die Gesundheitsversorgung. Es ging um die Ausübung von Macht über die gesamte Bevölkerung durch eine kleine Elite im Namen der Wissenschaft.

Dann mutierte es zu den Impfungen, die uns die Regierung auf Biegen und Brechen aufzwang, ein experimentelles Medikament, das wir nicht brauchten und das weder sicher noch wirksam war.

Seitdem wurden weitere seltsame Dinge in Gang gesetzt: die Kampagne, Ungeziefer zu essen, fossile Brennstoffe abzuschaffen, Pizzaöfen mit Holzfeuerung abzuschaffen, vollelektrische Öfen und Autos einzuführen, Klimaanlagen abzuschaffen, nichts zu besitzen und mit dem digitalen Konsum zufrieden zu sein und sogar die Sonne zu verdunkeln, während man sich allen möglichen Farcen hingibt, wie zum Beispiel der Behauptung, dass Männer schwanger werden können.

Viele Städte fallen auseinander, werden von wohlhabenden Bewohnern verlassen und von der Kriminalität heimgesucht.

Das ist alles Wahnsinn, aber vielleicht gibt es einen Grund für all das?

Im August 2020 schrieben Dr. Anthony Fauci und sein langjähriger Co-Autor einen Artikel in der Zeitschrift Cell, in dem sie „radikale Veränderungen, die Jahrzehnte dauern können, forderten: den Wiederaufbau der Infrastrukturen der menschlichen Existenz, von Städten über Wohnungen, Arbeitsplätze, Wasser- und Abwassersysteme bis hin zu Freizeit- und Versammlungsorten.“

Sie wollten die soziale Distanzierung für immer, aber das war nur der Anfang. Sie stellten sich die Auflösung der Städte, gesellschaftliche Massenveranstaltungen, das Ende des internationalen Reiseverkehrs und eigentlich aller Reisen, das Ende des Besitzes von Haustieren, das Ende der domestizierten Tiere und eine seltsame, nicht pathogene Welt vor, die ihrer Meinung nach vor 12.000 Jahren existierte.

Wir können nicht zurückgehen, aber wir können zumindest die Lehren aus diesen Zeiten nutzen, um die Moderne in eine sicherere Richtung zu lenken.

Da haben wir es. Erhalten Sie die „wesentlichen“ Dienstleistungen (und Menschen), aber schaffen Sie alles andere ab. Die Abriegelungen waren lediglich ein Testfall für ein neues soziales System. Es ist nicht der Kapitalismus. Es ist nicht der Sozialismus, wie wir ihn kennen.

Es fühlt sich an wie der Korporatismus der Zwischenkriegszeit, nur mit einer anderen Wendung. Bei den großen Unternehmen, die sich durchsetzen, handelt es sich nicht um die Schwerindustrie, sondern um digitale Technologien, die von abgegriffenen Daten leben und die Welt mit Sonnenstrahlen und Brisen versorgen sollen.

Zugegeben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Woher kommt dieser seltsame neue Utopismus?

Vor drei Jahren erinnerten Matt Kibbe und ich daran, dass F.A. Hayek 1952 das Buch „Die Gegenrevolution der Wissenschaft“ schrieb. Die Idee ist, dass im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert eine neue Auffassung von Wissenschaft entstand, die ein früheres Verständnis umkehrte.

Wissenschaft war kein Prozess der Entdeckung durch Forschung, sondern ein kodifizierter Endzustand, den nur eine Elite kannte und verstand. Diese Elite würde ihre Sichtweise allen anderen aufzwingen.

Hayek nannte dies den „Missbrauch der Vernunft“, weil die echte Vernunft sich der Ungewissheit und der Entdeckung beugt, während der Szientismus als Ideologie arrogant ist und sich einbildet, zu wissen, was unbekannt ist.

Ich hatte keine Zeit, das Buch erneut zu lesen, aber Kibbe schon. Ich fragte ihn, ob Hayek irgendetwas gesagt habe, das unsere aktuellen Probleme berühre.

Seine Antwort: „Dieses Buch erklärt alles.“

Das ist eine gute Empfehlung. Also grub ich mich ein. Ja, ich hatte es schon vor Jahren gelesen, aber jedes Buch aus der Zeit davor hat in der Zeit danach eine andere Bedeutung und Botschaft.

Es ist in der Tat vorausschauend. Hayek erforscht sehr detailliert die Denker des frühen 19. Jahrhunderts – Nachfolger und Umkehrer der ursprünglichen französischen Aufklärung – und deren Ursprung in den Schriften und dem Einfluss von Henri Saint-Simon (1760-1825).

Also ging ich noch einen Schritt weiter und wühlte mich durch die Schriften dieses seltsamen Denkers. Er wird heute als Sozialist bezeichnet, aber er hat sich selbst nicht so genannt.

In der Tat finden sich in den viel späteren Schriften von Karl Marx, der die Hegelsche Dialektik mit der sozialistischen Theorie vermischte, während er Leute wie Saint-Simon verdammte, nur wenige ihrer Wurzeln. (Die hegelianische Tradition des linken und rechten Etatismus diskutiere ich hier.)

Einfach ausgedrückt: Saint-Simon ist ein Elitist, aber nicht auf eine konservative Weise. Er träumte von einer Welt ohne das Privileg der Geburt oder des ererbten Reichtums. Von ihm aus kann die Aristokratie verdammt werden.

Er stellte sich eine Welt vor, die er Verdienst nannte, aber es war kein Verdienst durch harte Arbeit und Unternehmertum als solches. Es war eine Welt, die von Genies oder Gelehrten mit ungewöhnlichen intellektuellen Gaben geführt wurde. Sie würden die Führungs- und Herrschaftselite der Gesellschaft bilden.

Das von ihm bevorzugte Regierungssystem würde aus 21 Männern bestehen: „drei Mathematikern, drei Ärzten, drei Chemikern, drei Physiologen, drei Literaten, drei Malern und drei Musikern“.

Der Rat der 21! Ich bin sicher, sie würden sich gut verstehen und nicht im Geringsten korrupt sein. Und sie würden sicherlich wohlwollend sein!

Wir würden herausfinden, wer diese Leute sind, indem wir am Grab von Isaac Newton Saint-Simons Gott der Wahl abstimmen lassen, und schließlich würde der Konsens über den Eliterat gewählt werden.

Es handelt sich dabei nicht um eine Regierung, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Planungselite, die mit Hilfe von Intelligenz die gesamte Gesellschaft so gestaltet, wie Wissenschaftler die natürliche Welt verstehen und gestalten.

Seiner Meinung nach ist dies weitaus vernünftiger als eine erbliche Aristokratie an der Spitze. Und diese Männer würden ihre Rationalität wiederum in den Dienst der Gesellschaft stellen, die sich davon enorm inspirieren ließe, so wie MSNBC für Fauci und seine Freunde so begeistert ist.

Saint-Simon schrieb:

„Diese Belohnung wird sie in die einzige Position versetzen, die ihnen die Mittel zur Verfügung stellt, um euch alle Dienste zu leisten, zu denen sie fähig sind; dies wird der Ehrgeiz der energischsten Seelen werden; es wird sie von Dingen ablenken, die eurer Ruhe schaden. „Durch diese Maßnahme schließlich werdet ihr denen, die für den Fortschritt eurer Erleuchtung arbeiten, Führer geben, ihr werdet diese Führer mit unermesslicher Rücksicht ausstatten, und ihr werdet ihnen eine große Geldmacht zur Verfügung stellen.“

Die Elite erhält also unbegrenzte Macht und unbegrenztes Geld, und jeder wird danach streben, so zu handeln wie diese Leute, und dieses Streben wird die gesamte Gesellschaft verbessern.

Das erinnert mich an das vormoderne System in China, in dem nur die besten Schüler in die Klasse der Mandarine aufgenommen wurden, die die neun Stufen hochrangiger Beamter in der kaiserlichen chinesischen Regierung bildeten.

In der Tat forderte Saint-Simon seine Anhänger auf, „sich selbst als Statthalter des menschlichen Geistes zu betrachten“.

Er stellte sich vor, dass „die geistige Macht in den Händen der Gelehrten liegt; die weltliche Macht in den Händen der Besitzenden; die Macht, diejenigen zu ernennen, die dazu berufen sind, die Funktionen der großen Häupter der Menschheit zu erfüllen, in den Händen eines jeden“.

Saint-Simon lebte ein Leben, das zwischen Reichtum und Armut schwankte, und bedauerte diesen Zustand, der jedem Mann mit seinem Genie widerfahren würde. Also schusterte er sich eine Politik zusammen, die ihn und seinesgleichen vor den Wechselfällen des Marktes schützen sollte.

Er wollte eine ständige Klasse von Bürokraten, die von der liberalen Welt, die nur ein Vierteljahrhundert zuvor von Leuten wie Adam Smith gefeiert worden war, völlig isoliert sein sollte.

Seine Schriften inspirierten Auguste Comte und Charles Fourier, die sich einig waren, dass die Wissenschaft die Führung in der Gesellschaftsordnung übernehmen sollte.

Die große Wendung, die Friedrich Engels und Marx diesem Gedanken gaben, bestand darin, die Führung als eine Vorhut zu bezeichnen, die die Notlage des Proletariats wirklich versteht. Sie teilten mit Saint-Simon dessen grundlegenden Elitismus, der natürlich auch die Rasse betraf.

In einer besonders ungeheuerlichen Passage schreibt Saint-Simon:

„Lehre, dass die Europäer die Kinder Abels sind; lehre, dass Asien und Afrika von der Nachkommenschaft Kains bewohnt werden. Seht, wie blutdürstig diese Afrikaner sind; beachtet die Trägheit der Asiaten; nach ihren ersten Bemühungen haben sich diese unreinen Menschen nicht mehr bemüht, sich meiner göttlichen Vorhersehung zu nähern.“

Hier lag der Kern dessen, was Hayek die Konterrevolution der Wissenschaft nannte. Es war nicht die Wissenschaft, sondern der Szientismus, in dem die Freiheit für alle eine Hölle ist, die Übernahme der Kontrolle durch Genies der Übergang und die permanente Herrschaft von Gelehrten, die den menschlichen Geist formen, der Himmel auf Erden.

Das beste Buch, das ich kenne, das die Essenz dieses Traums einfängt, ist Thomas Harringtons „Der Verrat der Experten“. Sie entpuppen sich nicht als Altruisten oder kompetente Aufseher der Gesellschaft, sondern als feige Sadisten, die mit karrieregesteuerter Grausamkeit regieren und sich weigern zuzugeben, wenn ihre „Wissenschaft“ das Gegenteil ihres erklärten Ziels bewirkt.

Der „Szientismus“ als Ideologie ist das Gegenteil von Wissenschaft, wie sie traditionell verstanden wird. Sie soll nicht die Kodifizierung und Verankerung einer elitären Klasse von Sozialmanagern sein, sondern vielmehr eine bescheidene Erforschung all der faszinierenden Realitäten, die die Welt um uns herum ausmachen.

Es geht nicht um Auferlegung, sondern um Neugier, nicht um Normen und Zwang, sondern um Fakten und die Einladung, tiefer zu schauen.

Saint-Simon feierte die Wissenschaft, wurde aber zum Anti-Voltaire. Anstatt den menschlichen Geist zu befreien, stellten er und seine Anhänger sich vor, ihn zu beherrschen.

Fauci ist in der Tat ein Nachfolger unter vielen, und das seltsame Tier des Techno-Primitivismus ist ein von ihnen geschaffenes Ungeheuer, das nun die Zivilisation selbst bedroht.

Jeden in ein N95-Atemschutzgerät zu stecken, um eine Krankheit auszulöschen, ist nur der Anfang. Das eigentliche Ziel ist es, permanente „Gouverneure des menschlichen Geistes“ zu werden.