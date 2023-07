Der große Hungersnot-Reset: Ihr werdet nichts besitzen und verhungern

„Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein“. Diese konfrontative Aussage stammt vom Weltwirtschaftsforum (WEF), einer Nichtregierungsorganisation, die 1971 von Klaus Schwab gegründet wurde.

Allem Anschein nach ist das WEF die weltweit mächtigste Organisation. Seit Jahrzehnten steht es im Mittelpunkt, wenn es darum geht, die Reichsten und Mächtigsten der Welt aus Wirtschaft und Politik zusammenzubringen, und wurde zur treibenden Kraft in der Welt, insbesondere nach COVID-19.

Im Juli 2020 veröffentlichte Herr Schwab als Mitautor ein Buch mit dem Titel „COVID-19: The Great Reset“. In dieser Publikation versuchte er, die Schwächen des derzeitigen Wirtschaftssystems aufzuzeigen, die seiner Meinung nach durch die angebliche Pandemie offengelegt wurden.

Schwabs WEF betrachtet COVID-19 als „seltenes, aber enges Zeitfenster“, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten. Dies beinhaltet die Abschaffung der nationalen Grenzen und die Abschaffung von Eigentumsrechten und anderen individuellen Rechten für den Rest von uns.

Was vielleicht noch bemerkenswerter ist, ist, dass der Great Reset auch die Menschen verändern wird.

Laut dem Wirtschaftswissenschaftler und Finanzjournalisten James Gorrie, einem der Teilnehmer des WEF, erklärte der Professor und Autor Yuval Noah Harari, dass die Ära des freien Willens der Menschen „vorbei“ sei und die Menschen nur noch „hackbare Tiere“ seien.

Das Hauptziel des Great Reset ist vorwiegend die Umstrukturierung der gesamten Welt in eine Diktatur von oben nach unten, die von der globalen Oligarchie beherrscht wird.

„COVID-19-Beschränkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sind Säulen der Great-Reset-Initiative, die darauf abzielt, den globalen Kapitalismus umzugestalten, was letztlich zu einer tyrannischen Kontrolle über die Gesellschaften führt“, sagt der Klima-Journalist und offizielle politische Berater Marc Morano.

Wenn es etwas gibt, was uns COVID-19 gelehrt hat, dann dass viele Regierungen nicht für die Menschen arbeiten.

Im Gegenteil, diese Regierungen folgen dem Drehbuch des Great Reset des WEF, das „mit dem Klimawandel und der grünen New-Deal-Politik verbunden ist, die in den Vereinigten Staaten, Europa und einigen anderen Ländern vorangetrieben wird, sowie mit der Klima-Agenda und der Netto-Null-Initiative der Vereinten Nationen“.

Gefährdung der Ernährungssicherheit zur Senkung der Emissionen

Diese oligarchischen Pläne zur Beeinträchtigung der Ernährungssicherheit und zur Zerstörung von Eigentumsrechten sind in vielen Ländern rund um den Globus bereits in vollem Gange.

Nehmen wir das Beispiel der Niederlande. Dieses im Hinblick auf Land und Bevölkerung winzige Land ist dennoch der zweitgrößte Lebensmittelexporteur der Welt.

Und doch ist es mit all dem bald vorbei, denn die Regierung macht die Niederlande für die „hohen Treibhausgasemissionen“ verantwortlich, obwohl das Land nur 5,2 Prozent der gesamten EU-Emissionen verursacht.

Schätzungen zufolge könnten bis zu 3.000 Landwirte ihre produktiven Betriebe in diesem Land aufgeben müssen.

Xin Du schreibt für The Spectator Australia und kommentiert:

„Die niederländische Politik ist besonders rätselhaft, da die niederländischen Landwirte zu den effizientesten der Welt gehören … Es ist daher verblüffend, dass die niederländische Regierung und die EU diesen Wirtschaftszweig entwurzeln wollen, anstatt ihn in einer Welt, in der die Nahrungsmittel knapp werden, zu fördern und zu unterstützen.“

Leider ist die niederländische Regierung nicht die Einzige, die ihre Landwirte ins Visier nimmt. Viele Länder, darunter Kanada, Deutschland und Sri Lanka, verfolgen eine ähnliche Agenda, um den Agrarsektor zu untergraben, indem sie den Stickstoffgehalt in der Umwelt um mindestens 30 Prozent reduzieren.

Landwirte kommen am Dienstag, 26. November 2019, zu einer Protestaktion im Regierungsviertel in Berlin, Deutschland. Bild: AP /Markus Schreiber

Joshua Phillip, ein investigativer Reporter und anerkannter Experte für asymmetrische hybride Kriegsführung, sagt: „Die Politik der Stickstoffreduzierung und der Trend zu chemischen Düngemitteln in den weltweit meisten Ländern wird zu einer Nahrungsmittelknappheit führen, wie sie kürzlich in Sri Lanka zu beobachten war.“

Die Global-Warming-Alarmisten behaupten, Lachgas sei ein Treibhausgas, und wir müssten die Fleischproduktion einstellen, um es zu reduzieren. Dies ist nur ein weiterer Betrug.

In den Vereinigten Staaten finden die Landwirte schon jetzt nicht mehr genügend chemischen Stickstoffdünger, um ihre Felder zu bestellen. Die WEF-Empfehlung, „build back better„, wurde in den Vereinigten Staaten als „Klimawandelpolitik“ übernommen.

Auch dies hat unter der Regierung Biden zum Zusammenbruch des derzeitigen Energiesystems geführt, um die Kohlendioxidemissionen zu senken.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hat kürzlich einen beunruhigenden Bericht veröffentlicht, in dem die amerikanische Öffentlichkeit im Wesentlichen vor einer unvermeidlichen Nahrungsmittelknappheit gewarnt wird.

Die drohende Nahrungsmittelknappheit in diesem Land wurde durch die Regierungspolitik weiter verschärft, die zu steigenden Zinssätzen, Preisinflation und übermäßigen Umweltvorschriften führt, die in ihrer Kombination sehr ernste Probleme für den Agrar- und Viehzuchtsektor des Landes schaffen.

Weltbevölkerung

Es ist die WEF-Propaganda von Überbevölkerung und Umweltschäden, die die Regierungen dazu veranlasst, eine solch überstürzte, wahnsinnige Politik zu betreiben.

Wie wird sich das auf die weltweite Nahrungsmittelversorgung auswirken? Nicht gut, vermuten wir. Wie können wir die weltweite Nachfrage nach Ressourcen reduzieren und die Umweltschäden begrenzen? Indem man die Welt von Menschen entvölkert.

Es wird uns ständig gesagt, dass es zu viele Menschen auf diesem Planeten gibt und er nicht alle ernähren kann.

Der WEF hat sich daran gemacht, eine Agenda zur dramatischen Entvölkerung der Welt umzusetzen. Dies war bereits 1972 das Programm des Club of Rome, einer oligarchischen Denkfabrik, deren Mitglieder sich mit den globalen Ressourcen und der Überbevölkerung befassten.

Die renommierte Primatenforscherin Jane Goodall sagte auf dem WEF im Jahr 2020:

„All diese [Umwelt-]Dinge, über die wir reden, wären kein Problem, wenn die Weltbevölkerung so groß wäre wie vor 500 Jahren“.

Im Jahr 1600 lag die Weltbevölkerung schätzungsweise bei 500 bis 580 Millionen. Das bedeutet 94 Prozent weniger Menschen auf der Welt!

Wir sollen glauben, dass eine Reduzierung der Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen die Umwelt von der Belastung der Ressourcen und von Umweltschäden entlastet.

Aber die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung kann durch Kriege erreicht werden und wurde auch schon erreicht.

Im Ersten Weltkrieg starben 21,5 Millionen Menschen, davon waren 13 Millionen Zivilisten. Der Tod der Zivilbevölkerung wurde größtenteils durch Hunger, Entblößung, Krankheiten, militärische Zusammenstöße und Massaker verursacht. Im Zweiten Weltkrieg starben 40-50 Millionen Menschen, die meisten in einem Krieg.

Hinzu kamen die Massaker durch die Kommunisten. Josef Stalins Bolschewiken töteten beispielsweise 40-60 Millionen Menschen in der ehemaligen Sowjetunion, und das kommunistische Regime von Mao Zedong tötete 65-78 Millionen Menschen in China.

Das Bild wurde im Mai 1962 aufgenommen und zeigt chinesische Flüchtlinge, die in Hongkong für eine Mahlzeit anstehen. – Während der Hungersnot, die durch die chinesische Politik des „Großen Sprungs nach vorn“ verursacht wurde, kamen zwischen 140.000 und 200.000 Menschen illegal nach Hongkong. (AFP via Getty Images)

Der Krieg in der Ukraine hat in Verbindung mit den Wirtschaftssanktionen des Westens die Ernährungssicherheit in der Welt enorm gefährdet. Diese Sanktionen zielen darauf ab, Russland für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen. Sie gefährden jedoch ernsthaft die Fähigkeit der Welt, sich selbst zu ernähren.

Im schlimmsten Fall, so Chris Barrett, Agrarökonom an der Cornell University, „werden plötzlich Dutzende Millionen Menschen von einer Hungersnot betroffen sein“.

Kontrolle über das Geld

Wir erleben derzeit einen asymmetrischen Krieg, der zum Teil kinetisch geführt wird (NATO/Ukraine gegen Russland), in erster Linie aber ein stiller Krieg ist, bei dem eine Nahrungsmittelknappheit herbeigeführt wird. Dies wird erreicht, indem man die Produktion stilllegt, indem man die Landwirte vom Land vertreibt, den Export von Lebendvieh verbietet und die Versorgungswege unterbricht, wie wir in den Jahren der Pandemie“ gesehen haben.

Aber die wahrscheinlich größte Ursache für Hungersnöte ist nichts von alledem. Es ist die Versorgung mit Geld und Krediten.

Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen. Aber wenn man die Geldmenge kontrolliert, kontrolliert man die ganze Welt.

Natürlich wirkt sich die Kontrolle der Geldmenge auch direkt auf die Nahrungsmittelversorgung aus.

Es versteht sich von selbst, dass die weltbeherrschende US-Notenbank seit 2008 „Geld druckt“ wie nie zuvor. Derzeit ist die Menge bereits 2,3-mal größer (in gleichen Dollarbeträgen) als während und nach dem Zweiten Weltkrieg „gedruckt“ wurde. Und es gibt keine Anzeichen für einen Stopp.

Da der US-Dollar die globale Reservewährung ist, wird es entweder zu einer Hyperinflation und/oder zu einem totalen globalen Wirtschaftszusammenbruch kommen. Wie auch immer, es spielt keine Rolle; die globale Hungersnot wird sich beschleunigen. Sie ist unvermeidlich.

Wir müssen die Taktik der globalen Oligarchen durchschauen und uns allen Versuchen widersetzen, uns ihre Ziele aufzuzwingen.

Wir müssen auch die wachgerüttelte Entvölkerungsagenda stoppen und der gottlosen neofaschistischen Agenda des WEF ein Ende setzen, bevor es zu spät ist. Andernfalls, um die Aussage des WEF zu paraphrasieren, werden Sie nichts besitzen und verhungern!