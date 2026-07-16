Rechenzentren betreten das Schlachtfeld

Von Kamran Yeganegi

Die KI-Infrastruktur macht Westasien zu einer Frontlinie im Wettstreit der Großmächte.

Jahrzehntelang drehten sich die Kriege in Westasien um bekannte strategische Ziele: Luftwaffenstützpunkte, Marineeinrichtungen, Ölterminals und die maritimen Engpässe, über die ein Großteil der weltweiten Energieversorgung lief. Militärstrategen waren sich bewusst, dass die Kontrolle über diese Einrichtungen das regionale Kräfteverhältnis bestimmte.

Der jüngste Krieg der USA und Israels gegen den Iran deutet darauf hin, dass eine weitere Ebene der Infrastruktur in diese Gleichung einfließt.

Während Raketen an mehreren Fronten den Himmel durchquerten, richtete sich die Aufmerksamkeit auf Luftabwehr, Vergeltungsmaßnahmen und die Gefahr einer Eskalation. Doch hinter den Kulissen des sichtbaren Schlachtfelds zeichnete sich zunehmend ein weiterer strategischer Wettstreit ab.

Wo Infrastruktur zur strategischen Größe wird

Regierungen, Finanzsysteme, Geheimdienste und moderne Streitkräfte sind mittlerweile auf ein unsichtbares Netzwerk digitaler Infrastruktur angewiesen, das enorme Datenmengen verarbeitet und zunehmend künstliche Intelligenz (KI) unterstützt.

Rechenzentren – jene unscheinbaren Gebäude voller Server, die den meisten Menschen kaum auffallen – rücken in diesen Bereich vor. Bis vor kurzem wurden sie weitgehend als kommerzielle Einrichtungen betrachtet, die Cloud-Computing und digitale Dienste unterstützen.

Heute entwickeln sie sich zu einer kritischen Infrastruktur für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft, die staatliche Verwaltung und Teile der militärischen Entscheidungsfindung.

Selbst die Energiepolitik passt sich diesem Wandel an. Wie Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), im Jahr 2024 feststellte: „Ohne Energie – insbesondere ohne Strom – gibt es keine KI.“

KI beruht nicht allein auf Software. Sie ist auf Strom, Rechenzentren, Halbleiter und Kommunikationsnetze angewiesen. Die Kontrolle über diese Systeme hat strategische Konsequenzen.

Im 20. Jahrhundert prägte Erdöl die Geopolitik, indem es Industrie, Verkehr und Krieg antrieb. Heute übernimmt die Rechenleistung eine vergleichbare Rolle. KI-Systeme sind auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, Hyperscale-Rechenzentren, Glasfaserverbindungen und Hochleistungsrechner angewiesen.

Dieser Wandel rückt Westasien im globalen Wettlauf um KI stärker in den Fokus. Die Region vereint Energieressourcen, Staatsvermögen, staatlich gelenkte Investitionen und eine Lage, die Europa, Asien und Afrika miteinander verbindet. Strom ist für KI unverzichtbar geworden, was den Wert der Vorteile, über die die Region bereits verfügt, noch verstärkt.

Folglich entwickelt sich Westasien rasch zu einem der wichtigsten Schauplätze, an denen die zukünftige Architektur der globalen KI-Infrastruktur gestaltet wird.

Ein neuer Wettstreit um Rechenleistung

KI hat eine weitere Front im Wettbewerb der Großmächte eröffnet. Frühere Rivalitäten konzentrierten sich auf Seewege, Öl und industrielle Kapazitäten. In der aktuellen Phase dreht sich alles darum, wer die Systeme baut, finanziert und sichert, die KI erst möglich machen.

Hier kommen Rechenzentren ins Spiel.

Sie stehen nicht mehr als anonyme Serverfarmen am Rande. Sie unterstützen wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, technologische Kapazitäten, nachrichtendienstliche Arbeit und Aspekte der nationalen Sicherheit. Einfluss hängt nun von der Fähigkeit ab, Daten in großem Maßstab zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen.

Westasien ist zu einem Brennpunkt für diese Investitionen geworden. Im Vergleich zu Europa ist Energie leichter verfügbar. Im Vergleich zu vielen Entwicklungsländern können die Staaten am Persischen Golf groß angelegte Infrastrukturprojekte finanzieren.

Die Region liegt zudem an wichtigen Verkehrsachsen, die drei Kontinente miteinander verbinden. Diese Rahmenbedingungen haben neben Regierungen auch globale Technologieunternehmen angezogen.

Für Washington ist die Führungsrolle im Bereich der KI untrennbar mit seiner allgemeinen technologischen Position verbunden. Rechenzentren, Halbleiter-Lieferketten, Cloud-Systeme und digitale Partnerschaften sind Teil dieses Ansatzes.

Westasien bietet die Voraussetzungen für den Ausbau der KI

Als die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im vergangenen Monat ihre neue Behörde für Künstliche Intelligenz und Daten (Artificial Intelligence and Data Authority) ins Leben riefen, erklärte Premierminister Scheich Mohammed bin Rashid: „Unser Ziel ist eine Regierung, die schneller und intelligenter ist und stets einen Schritt voraus ist – eine Regierung, die Technologie einsetzt, um den Menschen zu dienen und eine bessere Zukunft für die nächste Generation zu gestalten.“

Bei seiner Rede auf dem „UN Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance“ in Genf in diesem Monat erklärte der Staatsminister für Künstliche Intelligenz der VAE, Omar Sultan al-Olama, dass „künstliche Intelligenz weit mehr als nur ein technologischer Fortschritt geworden ist“, und verwies dabei auf ihre wachsende Rolle bei der Entscheidungsfindung von Staaten, der Erbringung von Dienstleistungen und der Gestaltung der zukünftigen Entwicklung.

China schlägt einen anderen Weg ein. Anstelle von Allianzen hat es seine Expansion über die mit der „Digitalen Seidenstraße“ verbundene Infrastruktur vorangetrieben. Häfen, Telekommunikationsnetze, Glasfaserkabel und Smart-City-Projekte haben dabei alle eine Rolle gespielt.

Eine wettbewerbsintensivere Weltordnung nimmt Gestalt an. Jahrelang hat sich das digitale Ökosystem weitgehend um US-amerikanische Unternehmen und Standards herum gebildet. Diese Dominanz gerät unter Druck, da sich parallel dazu in Teilen Westasiens die von China unterstützte Infrastruktur ausweitet.

Der Wettbewerb beschränkt sich nicht mehr nur auf die Technologie selbst. Er erstreckt sich auch auf die Systeme, die diese stützen. Welche Cloud-Plattformen die Staaten nutzen, welche Halbleiternetzwerke die Industrie beliefern und welche Cybersicherheitsstandards die Netzwerke prägen – all das spielt eine entscheidende Rolle. Die Kontrolle über die Infrastruktur verleiht Macht, die über den technischen Bereich hinausgeht.

Diese Fragen werden die nächste Phase des geopolitischen Wettbewerbs bestimmen – und Westasien beobachtet diesen Wettbewerb nicht mehr nur von der Seitenlinie aus.

Die nächste Konflikt-Ebene

Der strategische Wert von Rechenzentren liegt in dem, was sie ermöglichen. Sie verarbeiten Finanzströme, sichern öffentliche Dienste, ermöglichen militärische Kommunikation und speisen Informationen in nachrichtendienstliche und logistische Systeme ein. Ein Großteil der Funktionsweise des modernen Staates läuft über sie.

Wie Kaveh Madani, Direktor des Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit der UN-Universität, kürzlich feststellte: „In der öffentlichen Debatte wird KI immer noch oft als Software betrachtet, aber KI ist auch physische Infrastruktur: Rechenzentren, Stromerzeugung, Kühlsysteme, Übertragungsnetze, Chips, Mineralien, Land und Wasser.“

Vor diesem Hintergrund steht ihre Rolle nun auf einer Stufe mit anderen Formen kritischer Infrastruktur.

Dies verändert die Logik von Konflikten. Jahrzehntelang versuchten Militärstrategen, Gegner zu schwächen, indem sie Flugplätze, Häfen, Brücken, Ölanlagen und Kraftwerke ins Visier nahmen. Zunehmend könnten künftige Konflikte auch darauf abzielen, die digitale Infrastruktur zu stören, die das Funktionieren von Regierungen, Finanzsystemen und militärischen Organisationen ermöglicht.

Das Ziel wäre nicht unbedingt physische Zerstörung. Es könnte stattdessen eine strategische Lähmung sein – die Unterbrechung der Rechenkapazität, von der moderne Staaten zunehmend abhängig sind.

Der jüngste Krieg lieferte erste Anzeichen für diesen Wandel. Während Raketen die internationalen Schlagzeilen beherrschten, zeigte die Konfrontation auch, wie stark moderne Gesellschaften auf eine unterbrechungsfreie digitale Infrastruktur angewiesen sind.

KI wird zunehmend in die Geheimdienstanalyse, die Logistik, Führungs- und Kontrollsysteme, die Cybersicherheit und die öffentliche Verwaltung integriert. Mit zunehmender Abhängigkeit könnte der Schutz von Rechenzentren strategisch ebenso wichtig werden wie der Schutz der Energieinfrastruktur.

Für die Golfstaaten entsteht dadurch ein neues strategisches Dilemma. Dieselben Länder, die danach streben, zu globalen Drehkreuzen für KI-Investitionen zu werden, müssen sich gleichzeitig darauf vorbereiten, die Infrastruktur zu verteidigen, die diese Ambitionen erst möglich macht. Der Bau von Hyperscale-Rechenzentren ist nur die erste Herausforderung; die Gewährleistung ihrer Widerstandsfähigkeit in geopolitischen Krisen könnte sich als wesentlich schwieriger erweisen.

Der Wettbewerb der Zukunft wird sich daher über Investitionsanreize und Technologiepartnerschaften hinaus erstrecken. Er wird zunehmend auch Cybersicherheit, physischen Schutz, Energieversorgungssicherheit, Sicherheit der Lieferketten und regionale Stabilität umfassen. Die Ökonomie der KI lässt sich nicht mehr von der Geopolitik der Sicherheit trennen.

Der strategische Moment Westasiens

Betrachtet man die Lage ausschließlich durch die Brille der Rivalität zwischen den USA und China, wird die Rolle regionaler Akteure unterschätzt. Anders als bei früheren technologischen Umbrüchen sind die Staaten in Westasien keine passiven Gastgeber. Sie versuchen, die Entwicklungen mitzugestalten.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei und der Iran erkennen alle, dass KI-Infrastruktur mehr darstellt als nur technologische Modernisierung. Sie entwickelt sich zu einem strategischen Kapital, das wirtschaftliche Diversifizierung, geopolitischen Einfluss und langfristige technologische Souveränität generieren kann.

Der Wandel eröffnet Raum für eine andere Rolle. Anstatt weiterhin Energieexporteure zu bleiben, positionieren sich die Staaten der Region als Produzenten von Rechenkapazität. Dieses Bestreben hängt von Investitionen ab, aber auch vom Aufbau lokaler Fachkompetenz, der Schaffung von Forschungskapazitäten und dem langfristigen Schutz der Infrastruktur.

Entscheidend ist, wie sich das übergeordnete System gestaltet und wer darin Einfluss ausübt.

Eine neue Geografie der Macht

Während eines Großteils des vergangenen Jahrhunderts beruhte die Bedeutung Westasiens auf Ölfeldern, Pipelines, Häfen und Engpässen. Diese spielen zwar nach wie vor eine zentrale Rolle, geben jedoch nicht mehr das vollständige Bild wieder. Es entsteht eine parallele Ebene, die auf Elektrizität, Netzwerken und Computersystemen basiert.

Rechenzentren sind Teil dieses Wandels. Nicht als Ersatz für militärische oder energetische Infrastruktur, sondern als Ergänzungen, die beides untermauern. Ihre Rolle spielt sich im Hintergrund ab, trägt jedoch zur staatlichen Leistungsfähigkeit, zur wirtschaftlichen Stabilität und zur militärischen Funktionsfähigkeit bei.

Der Wettstreit um KI wird nicht allein durch Software entschieden werden. Er wird davon abhängen, wer die Infrastruktur aufbaut und sichert, die den Betrieb dieser Systeme ermöglicht.

In ganz Westasien ist dieser Prozess bereits im Gange. Die Region versorgt nach wie vor die Weltwirtschaft mit Energie. Gleichzeitig beginnt sie, die Systeme zu beherbergen, die eine andere Art von Macht stützen.

Wurden frühere Epochen vom Wettbewerb um Öl geprägt, so bewegt sich die aktuelle Phase in Richtung eines Wettbewerbs um Rechenleistung. Wie sich dies entwickeln wird, hängt zum Teil davon ab, was gerade jetzt gebaut wird – und wo.