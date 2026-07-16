Larry C. Johnson

John McKeller ist ein pensionierter Amerikaner, der in Rußland lebt. Hier ist seine Geschichte:

Larry hat kürzlich Bemerkungen eines amerikanischen Expats veröffentlicht, der seine Wahrnehmungen des Lebens in Rußland mitteilte. In einem Folgebeitrag zu diesem Post bot Larry großzügig an, meinen Kommentar zu diesem Thema zu veröffentlichen. Mein Ziel ist es, zu einem sehr komplexen Thema so knapp und kurz wie möglich zu sein. Ich werde nur einige Hintergrundinformationen liefern und dann einige der Mißverständnisse und Verzerrungen über Rußland hervorheben, die anhaltend zu bestehen scheinen. Falls dies nicht von Interesse ist, springen Sie bitte gleich zum nächsten Kommentar.

Hintergrund: Nach der Pensionierung beschlossen meine russische Frau und ich, mehr Zeit in ihrer Heimatstadt zu verbringen. Unser Ziel war es, bei den täglichen Bedürfnissen und der medizinischen Versorgung ihrer betagten Eltern zu helfen. Nach Jahrzehnten kurzer jährlicher Besuche dachten wir, wir könnten unsere Zeit zwischen den USA und Rußland aufteilen. Nun, der Satz, den John Lennon in „Beautiful Boy“ sang – „Life is what happens when you are busy making other plans“ – wurde zu „Die bestgemachten Pläne von Mäusen und Menschen gehen oft schief.“ Es ist nicht schwer vorstellbar, wie Covid, grassierende Inflation, die Preissteigerungen bei US-Immobilien, Wahlergebnisse, massive Einwanderung, Sanktionen und Krieg das Leben amerikanischer Rentner in den letzten fünf Jahren beeinflußt haben. So sind wir also immer noch in Rußland.

Ursprünge der Mißverständnisse: Denjenigen, die meine Bemerkungen zu Mißverständnissen über Rußland in Frage stellen werden, gegenüber habe ich Verständnis für Ihre Position. Wir alle wurden (und werden immer noch) darauf konditioniert, Rußland als „schlecht“ zu betrachten. In Büchern, Filmen, „Nachrichten“ oder „Geschichts“-Unterricht werden Rußland und die Russen häufig negativ dargestellt. Nehmen wir zum Beispiel Filme. Untersuchungen zeigen, daß Menschen sich selbst dann, wenn sie die Realität einer Sache kennen, an die Filmversion erinnern. Beispiele: „John Wick“ – russische Gangster oder „The Equalizer“ – degenerierte russische Gangster; „U-571″ – wer hat tatsächlich die Enigma-Maschine erbeutet? „The Last Samurai“ – waren überhaupt Amerikaner an der Meiji-Restauration Japans beteiligt? [Spoiler – die Briten, und nein.]

Rußland seit Dezember 1991: In den späten Neunzigern hatte ich die Gelegenheit, in ehemaligen Sowjetländern wie Polen und der Tschechischen Republik zu arbeiten. Jahrzehntelange Vernachlässigung war überall noch spürbar. Die Menschen rangen mit dem Übergang von der Planwirtschaft / Staatswirtschaft zu kapitalistischen Systemen. Bis zum Jahr 2000 hatten sich Städte wie Prag bemerkenswert verbessert. [Großartige Stadt, natürlich. Dort habe ich meine Frau kennengelernt.] Was Rußland betrifft, so war der Übergang katastrophal. Doch die Veränderungen, die einsetzten, als Wladimir Putin Präsident wurde, waren dramatisch. Ich weiß das, weil ich sie über viele Jahre hinweg persönlich miterlebt habe.

Was die Merkmale eines „perfekten Landes“ sind, ist Gegenstand fundierter Meinungen. Als jemand, der die Welt ausgiebig bereist hat, bin ich mir jedoch ziemlich sicher, zu wissen, wie ein „Drecksloch“-Land aussieht. Rußland ist keines.

Darüber hinaus sind Verallgemeinerungen über ein Land oder seine Bürger nie vollständig zutreffend. Allein vom Besuch von LA, Chicago, New Orleans oder NYC könnte man nicht auf die Eigenschaften der gesamten USA schließen. Dasselbe gilt für Moskau, St. Petersburg, Jalta oder Sotschi im Vergleich zu kleinen Dörfern. Es gibt Unterschiede. Insgesamt jedoch ist mein Eindruck, daß die Menschen in den USA und in Rußland sehr kompatibel sind.

Alltagsleben: Das tägliche Leben ist für uns angenehm. Allerdings leben wir in dem, was man als „Mikrobezirk“ in einer größeren Stadt betrachten könnte. Wir blicken auf eine wunderschöne, baumgesäumte Fußgängerzone mit zwei sehr großen Parks, die etwa drei Kilometer voneinander entfernt liegen. Die Straße ist gesäumt von zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafés. Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Theater, medizinische Einrichtungen – nahezu alle Annehmlichkeiten sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Sollte etwas, das wir brauchen, nicht gleich um die Ecke verfügbar sein, findet es sich wahrscheinlich bei einem der Internet-Händler.

Wie „sicher“ ist es? Wir spazieren manchmal um 22:00 Uhr mit unserem Hund die Fußgängerzone entlang. Selbst zu dieser Stunde ist die Straße voller junger Leute, Paare, Rentner, anderer Hundebesitzer und Familien mit Kindern, die dasselbe tun. Die Straßencafés sind voller Kunden. Ja, Sanktionen und die Spezielle Militäroperation haben Auswirkungen gehabt – aber das Leben geht weiter.

Kultur: Meiner Beobachtung nach wurden die russische Kultur und der Stolz der Bürger auf ihre Heimat aktiv belebt. Rußland ist eine riesige multikulturelle Nation (Russische Föderation). Viele Merkmale dieser Kulturen werden sowohl beobachtet als auch zu einer recht kohärenten Vorstellung davon verschmolzen, was es bedeutet, „russisch“ zu sein.

Rußland steht Menschen aus aller Welt offen. Unsere Stadt zum Beispiel verfügt über mehrere Hochschuleinrichtungen, darunter eine medizinische Universität. Neben russischen Bürgern besuchen diese Schulen auch Studenten aus ehemaligen Sowjetrepubliken, Asien, Afrika und Ländern des Nahen Ostens.

Es gibt kein „Woke“ in Rußland. Kinder haben eine „Mutter“ und einen „Vater“. Hier gibt es nur zwei Geschlechter. Entgegen Berichten sind private Aktivitäten im Zusammenhang mit sexueller Orientierung zwischen einwilligenden Erwachsenen nicht kriminalisiert. Öffentliche Zurschaustellung oder Werbung dafür ist jedoch nicht erlaubt.

Rußland hat eine jahrtausendealte literarische, theatralische, musikalische und volkstümliche Geschichte. Menschen aller wirtschaftlichen und sozialen Schichten unterstützen die Künste. Es gibt vier Veranstaltungsorte in Gehdistanz von uns, darunter eine wunderschöne Konzerthalle.

Einige spezifische Mißverständnisse und Verzerrungen:

Die Russen sind Kommunisten und wollen die UdSSR wiederherstellen – falsch. Der Kommunismus ist 1991 zusammengebrochen. Rußland ist bereits das flächenmäßig größte Land. Sie brauchen kein weiteres Land. Sie möchten einfach nur in Ruhe gelassen werden.

Putin ist ein Diktator – nicht wahr. Auch wenn seine Entscheidungen westlichen Publikum übermäßig „autoritär“ erscheinen mögen, gibt es viele staatliche und wirtschaftliche Einflüsse, die seine Direktiven beeinflussen. Zudem wurden russische Wahlen von international anerkannten Beobachtern verifiziert.

Das russische Volk wird „Putins Regime“ stürzen – Nein, zunächst einmal ist die Regierung kein „Regime“. Das Land wird mit der Zustimmung der Bürger regiert. Ja, die Menschen sind der Folgen des Konflikts überdrüssig geworden. Ja, den Menschen ist die Zerstörung und der herzzerreißende Verlust so vieler Leben nicht entgangen. Zudem sind sie über sehr persönliche Angelegenheiten verärgert, wie die Blockierung oder Drosselung von Kommunikationssystemen, Inflation, niedrige Gehälter, kleine Renten und hohe Zinssätze. Diese Probleme beeinträchtigen das tägliche Leben und erzeugen durchaus Frustration – aber keine Subversion.

Die Russen sind eine Bande von Trinkern – Falsch. Insgesamt ist der Pro-Kopf-Alkoholkonsum in Rußland dramatisch zurückgegangen. Der stereotype, Wodka schwenkende Trinker aus den Filmen ist heute eine Seltenheit.

Die Russen lächeln nie – Falsch. Anders als Amerikaner, die Fremde oft anlächeln, teilen die Russen ein Merkmal, das auch in anderen Kulturen erkennbar ist. Sie lächeln normalerweise nicht jeden an. Sobald man jedoch vorgestellt wurde oder auf sie zugegangen ist, sind sie sehr freundlich – und lächeln!

Die Russen sind Pessimisten – Falsch. Natürlich gibt es, wie überall, immer einige, die das sind. Gehen Sie unsere Fußgängerzone entlang, und Sie werden lachende Kinder auf ihren Rollern sehen, lächelnde Mütter und Töchter im Gespräch, verliebte Paare, die Hand in Hand spazieren, Rentner, die auf Bänken sitzen und in Erinnerungen schwelgen, und kleine Gruppen, die Straßenkünstlern zuschauen. Das sind keine depressiven Menschen.

Die Russen sind distanziert und kalt – Falsch. Auch hier gilt: Sie sind normale Menschen, und manche sind so. Als Freunde jedoch sind sie überaus gastfreundlich, hilfsbereit und zuverlässig.

Rußland ist sehr bürokratisch – daran ist etwas Wahres. Jeder, der das Buch gelesen oder den Film „Per Anhalter durch die Galaxis“ gesehen hat, wird sich erinnern, wie bürokratisch die Vogonen-Beamten waren. Während die menschlichen Verwaltungsbeamten hier definitiv nicht so sind, müssen dennoch alle ordnungsgemäßen Formulare vorgelegt werden, wenn erforderlich, jedes „i“ mit einem Punkt versehen und jedes „t“ durchgestrichen. Selbst winzigste Fehler führen zur Ablehnung. Alle ausländischen Dokumente müssen apostilliert, übersetzt und notariell beglaubigt werden. Dann werden sie datiert, gestempelt und unterschrieben – manchmal in dreifacher Ausfertigung. Warum? Keine Ahnung.

Russisch ist eine schwierige Sprache – Wahr. Die Sprache ist sehr anspruchsvoll. Sie ist selbst für Russen sehr komplex. Der Satz, den ich am häufigsten wiederhole, lautet: „Извините, Я американец. Я очень плохо говорю по-русски.“ Das heißt: „Entschuldigung. Ich bin Amerikaner. Ich spreche sehr wenig (schlecht) Russisch.“ Darauf bekomme ich meist Lächeln und Kichern sowie das Angebot, mir zu helfen, es herauszufinden.

Zuletzt – Es gibt ein Sprichwort, das ich in Afrika aufgeschnappt habe: „Nicht zu wissen ist schlecht. Nicht wissen zu wollen ist schlimmer.“ Diejenigen unter uns, die regelmäßig Larrys Blogs sowie andere wie Andrei Martyanov, Stanislav Krapivnik und Daniel Davis lesen, „wollen wissen“. Wir erwarten von ihnen keine Unfehlbarkeit. Doch sie leisten großartige Arbeit dabei, uns informiert zu halten. Wenn Sie wirklich mehr über Rußland erfahren möchten, kommen Sie zu Besuch und lernen Sie. Sie werden nicht enttäuscht sein.