Der Iran sandte eine Botschaft an JD Vance, in der er warnte, dass Kushner und Witkoff ihren Insiderzugang zu den Verhandlungen „missbrauchten“

Von Jeremy Scahill und Ryan Grim

Ein hochrangiger iranischer Vertreter erklärte, Teheran habe Vance hinter verschlossenen Türen mitgeteilt, die beiden würden die Verhandlungen für finanzielle Zwecke ausnutzen. Die Trump-Regierung bestreitet dies.

Während der Gespräche zwischen den USA und dem Iran Ende Juni in Luzern (Schweiz) übermittelten iranische Unterhändler über einen Mittelsmann eine vertrauliche Botschaft an Vizepräsident J. D. Vance. Die Iraner warnten Vance, dass die fortgesetzte Anwesenheit von Steve Witkoff, dem Sonderbeauftragten von Präsident Donald Trump, und dessen Schwiegersohn Jared Kushner die Chancen untergraben würde, das Rahmenabkommen vom 17. Juni in ein dauerhaftes Abkommen umzuwandeln, wie ein hochrangiger iranischer Beamter gegenüber „Drop Site“ erklärte.

Der iranische Beamte sprach mit „Drop Site“ unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt ist, sich öffentlich zu äußern. In der Nachricht, so der Beamte, habe der Iran Vance mitgeteilt, dass die beiden mehr daran interessiert seien, Insiderwissen über die Verhandlungen auszunutzen, um auf den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen, als daran, eine Einigung zu erzielen. Die iranischen Verhandlungsführer äußerten zudem Besorgnis über wiederholte Informationslecks von Kushner an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. (Ein US-Beamter erklärte gegenüber Axios, dass Witkoff und Kushner seit Beginn der Verhandlungen „fast täglich mit Netanjahu“ und dem Chef des Mossad sprechen.)

In den Wochen vor der Unterzeichnung der Absichtserklärung, so der Beamte, habe der Iran den Vermittlern schriftliche Unterlagen vorgelegt, die er als Beweise dafür bezeichnete, dass „Personen aus dem Umfeld von Präsident Trump“ den Iran-Konflikt und die diplomatischen Entwicklungen missbrauchten, um die Finanzmärkte zu manipulieren. „Noch bevor die Gespräche in Islamabad [im April] begannen, hatten wir bereits über die Pakistaner mehrere Botschaften an Trump gesendet, in denen wir vor [Witkoffs] insgesamt destruktiver Rolle bei den vorangegangenen Verhandlungen warnten“, sagte der iranische Beamte.

Die Kontaktaufnahme mit Vance erfolgte nach diesen früheren Bemühungen, die Bedenken Teherans bezüglich Witkoff und Kushner gegenüber dem Weißen Haus zur Sprache zu bringen, so der Beamte – da an Vermittler weitergeleitete Botschaften in der Regel an das gesamte US-Team weitergeleitet werden, einschließlich Kushner, der ein Privatmann ohne offizielle Regierungsfunktion ist.

„Wir haben Daten und Einschätzungen über einen exklusiven Kanal an Herrn Vance übermittelt“, sagte der hochrangige iranische Beamte, der über direkte Kenntnisse dieser Bemühungen verfügt. Iranische Unterhändler hätten Vance mitgeteilt, dass sie der Ansicht seien, Witkoff und Kushner würden den diplomatischen Prozess „missbrauchen“ und „die allgemeine Verhandlungsatmosphäre effektiv stören“.

Drop Site konnte nicht unabhängig bestätigen, dass der Vermittler die Nachricht tatsächlich übermittelt hat, obwohl der iranische Beamte sagte, Teheran sei zuversichtlich, dass Vance sie erhalten habe. Der Beamte lehnte es ab, Einzelheiten zu nennen. Auf eine an das Büro des Vizepräsidenten gerichtete Anfrage hin wies ein US-Beamter die Behauptungen des Iran zurück. „Eine Nachricht dieser Art wurde dem Vizepräsidenten oder seinem Team niemals übermittelt“, erklärte der Beamte gegenüber Drop Site. „Zudem ist jede Andeutung, dass die anderen Mitglieder des vertrauenswürdigen Verhandlungsteams des Präsidenten aus anderen Motiven handeln als dem Dienst am Präsidenten und der Erfüllung seines Auftrags, falsch.“

Kushner und Witkoff reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme, doch ein Sprecher des Weißen Hauses wies die Behauptungen des Iran zurück und verurteilte Drop Site. „Eine solche Botschaft wurde niemals an die Vereinigten Staaten übermittelt. Es ist traurig, dass die ‚Reporter‘ von Drop Site News so voller Hass auf Amerika und so frei von Selbstachtung sind, dass sie zu lautstarken Propagandisten des iranischen Regimes geworden sind“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly.

Eine Quelle aus dem Umfeld von Vance teilte Drop Site mit, dass die Iraner aus ihren Einwänden gegen die Anwesenheit von Witkoff und Kushner bei den Verhandlungen keinen Hehl gemacht hätten.

Seit Beginn des Iran-Kriegs haben viele Finanzanalysten ein Muster beschrieben, bei dem spekulative Wetten platziert oder ungewöhnlich große Positionen in Schlüsselmärkten im Zusammenhang mit dem Konflikt und diplomatischen Ereignissen eingegangen werden, einschließlich regelmäßiger Ankündigungen von Trump, die kurz vor den Eröffnungen des US-Handels am Montag erfolgten. Dies hat zu weit verbreiteten Spekulationen in der Öffentlichkeit geführt, dass Personen mit Zugang zu Insiderinformationen die Märkte für Öl-Futures, Energieaktien und Prognosemärkte manipulieren.

Im Juni berechnete der Iran, dass die Gewinne aus solchen mutmaßlichen Manipulationen 9 Milliarden Dollar erreicht hätten, und forderte formell schriftlich, dass der Iran an den Erlösen beteiligt werden solle. „Wir haben über Vermittler mitgeteilt, dass 4,5 Milliarden Dollar dieser Summe auch der iranischen Seite zugewiesen werden sollten“, sagte der iranische Beamte. „Die ausgetauschten Texte werden letztendlich Teil der historischen Aufzeichnungen werden.“

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, am Vierwaldstättersee in der Schweiz. Foto: URS FLUEELER / POOL / AFP via Getty Images.

Der Iran traf sich am 6. Februar in Oman und am 26. Februar in der Schweiz zu indirekten diplomatischen Gesprächen, bevor am 28. Februar der Krieg begann. „Während unserer Verhandlungsrunden in Oman war uns völlig klar geworden, dass diese Person [Witkoff] keinerlei Bezug zur Diplomatie hatte und auch nicht dazu beitrug, die Gespräche tatsächlich voranzubringen“, fügte der Beamte hinzu und erklärte, Witkoff habe die Positionen des Iran zu einer Reihe von Themen völlig falsch dargestellt, darunter auch die Bedingungen, die der Iran den USA hinsichtlich des Verbleibs seines hochangereicherten Urans anzubieten bereit war. Witkoffs „falsche Eindrücke aus den Verhandlungen wurden an Trump weitergegeben“, warf er ihm vor.

Der Beamte wies darauf hin, dass der Iran nicht naiv sei und nicht glaube, Vance könne Trumps Positionen untergraben, schätzte jedoch ein, dass der Vizepräsident eine nüchternere, professionellere und realistischere Perspektive in die Verhandlungen einbringe. „Genau diese Botschaft direkt an Vance zu übermitteln, geschah mit der vollen Zustimmung unseres Verhandlungsteams“, sagte er. Er lehnte es ab, „etwas über den Austausch anderer Botschaften“ zwischen Vance und iranischen Beamten „zu bestätigen oder zu dementieren“.

Eine Quelle aus dem Umfeld von Vance sagte jedoch, der Vizepräsident suche generell nach Partnern auf iranischer Seite. „JD macht genau das, was man in der Diplomatie tun sollte, nämlich innerhalb der Gegenseite Leute zu finden, die eher zum Dialog bereit sind, und das war ein wirklich entscheidender Punkt“, erklärte die US-Quelle gegenüber Drop Site. „Und um ehrlich zu sein, ist das Diplomatie für Anfänger: Wenn man sich ins Spiel begibt und das Team einschätzt, versucht man immer, so viele Leute wie möglich aus dem anderen Team zu gewinnen – man will ja nicht, dass es eins gegen eins steht. Man möchte, dass es eher 12 gegen 12 ist.“

Auch die Iraner wünschen sich eine Vergrößerung der Verhandlungsdelegationen, insbesondere um technische Experten und Iran-Experten aus den USA. „Wir haben [Vance] zudem mitgeteilt, dass eine Erweiterung unseres Verhandlungsteams ihm eine geeignete Gelegenheit bieten würde, die Zusammensetzung seiner eigenen Delegation anzupassen“, sagte der hochrangige iranische Beamte.

„Davon abgesehen sind wir der Einschätzung, dass er sein … Team vorsichtig um ausgewählte Mitglieder mit Fachkenntnissen zum Nahen Osten und zur Iran-Frage erweitert, dabei jedoch erheblichen Einschränkungen unterliegt, was rasche Veränderungen in seinem Team angeht.“

Der iranische Beamte wies die Vermutung zurück, Vance könne es schaffen, eine iranische Quelle im Verhandlungsteam zu gewinnen. „Die iranische Seite verfügt über ein kleines, stabiles Team auf hoher Ebene, und der Entscheidungsspielraum dieser Mitglieder ist sehr klar definiert“, sagte der iranische Beamte.

Der iranische Beamte erklärte, dass Witkoff und Kushner bei den diplomatischen Gesprächen in Oman und der Schweiz vor dem Krieg ohne Fachleute für bestimmte Themenbereiche oder Nuklearexperten erschienen seien und die technischen Aspekte der Verhandlungen über die Atomfrage offenbar nicht beachtet hätten. Während dieser Gespräche, so sagte er, legten die iranischen Unterhändler einen Überblick über ihre bestehenden Bestände an angereichertem Uran vor und gingen davon aus, dass ihre „unglaubliche Flexibilität“ die Grundlage für das bildete, was Außenminister Abbas Araghchi am 25. Februar als „historische Chance, ein beispielloses Abkommen zu schließen“ bezeichnete.

Witkoff stellte die Offenlegung der Bestände an hochangereichertem Uran durch den Iran anschließend als Drohung dar, mehrere Atomwaffen zu bauen.

„Die iranischen Unterhändler sagten uns direkt und, wie Sie wissen, ohne jede Scham, dass sie 460 Kilogramm 60-prozentiges Uran kontrollierten und sich bewusst seien, dass daraus 11 Atombomben hergestellt werden könnten, und das war der Ausgangspunkt ihrer Verhandlungsposition“, sagte Witkoff am 3. März bei Fox News, während er die Entscheidung verteidigte, den Iran mitten in den Verhandlungen anzugreifen.

Während die westliche Presse das iranische Verhandlungsteam regelmäßig als zersplittert darstellt, war es die amerikanische Seite, die am schwersten einzuschätzen war, da Trump die Gespräche regelmäßig durch explizite Morddrohungen gegen die Verhandlungsführer unterbrach oder die weitreichende Zerstörung der zivilen Infrastruktur im Iran versprach, nachdem er sich in der Absichtserklärung darauf geeinigt hatte, solche Drohungen zu unterlassen.

Gerade als die Gespräche zwischen dem Iran und Vance in Luzern begannen, schien Trump das Leben der iranischen Verhandlungsführer zu bedrohen, indem er gegenüber FOX News erklärte, sollte der Iran die Straße von Hormus erneut sperren: „Ihr werdet kein Land mehr haben. Ihr werdet es nicht einmal zurück in euer verdammtes Land schaffen.“ Als Reaktion darauf verließ die iranische Delegation den Verhandlungstisch.

„Trumps [Äußerungen] während Vances Verhandlungen mit der iranischen Delegation in Pakistan und der Schweiz [waren] eindeutig darauf ausgerichtet, Vances Position in den Gesprächen zu untergraben“, sagte der iranische Beamte. „In der Praxis hat dies letztendlich auch sein Ansehen bei den Vermittlern geschwächt.“

Die Iraner beschlossen nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung, einen direkten Kontaktkanal zu Vance zu suchen, unter anderem weil die Vermittler sie davon überzeugt hatten, dass der Vizepräsident ein echtes Interesse an einer dauerhaften Einigung habe und die langfristigen Interessen der US-Regierung vertrete. Trump, so erklärten die Vermittler dem Iran, scheine in erster Linie von seinen momentanen Empfindungen darüber geleitet zu sein, wie sich der Krieg oder der Waffenstillstand auf sein Image auswirkten. Der Iran ist sich der politischen Realität bewusst, dass Vance um die Nominierung der Republikaner als Trumps Nachfolger ringt, was ihm einen zusätzlichen Anreiz gibt, eine dauerhafte Lösung zu erzielen.

„Die Vermittler vertreten entschieden die Ansicht, dass Präsident Trumps persönliche Vorlieben und seine störenden Eingriffe in den Friedensprozess die Friedensbemühungen untergraben“, sagte der iranische Beamte. „Die Vermittler unterscheiden zwischen Vances Vertretung und Trumps eigenen Positionen. Sie sagen, dass Trump persönlich ein Interesse daran hat, das Bild des Krieges aufrechtzuerhalten, während das US-Establishment, vertreten durch Vance, den Krieg zu einem Abschluss bringen will.“

Robert Malley, ein ehemaliger Nahost-Beauftragter unter den Präsidenten Barack Obama und Joe Biden, der zudem als führender US-Verhandlungsführer am Iran-Atomabkommen von 2015 beteiligt war, sagte, es sei strategisch sinnvoll, dass die Iraner darauf hinarbeiten, einen direkten Kommunikationskanal mit Vance aufzubauen, doch ein solcher Kanal könne nur begrenzt viel bewirken.

„Vance mag zwar mehr Autorität haben als Kushner und Witkoff, aber das macht ihn noch lange nicht zu einer maßgeblichen Persönlichkeit“, sagte Malley gegenüber Drop Site. „Wenn der heutige Präsident Trump nicht für den morgigen sprechen kann, wie sollte es dann JD Vance gelingen?“

Dennoch, so sagte er, könne ein Versuch nicht schaden. „Es ist absolut sinnvoll, dass die Iraner versuchen, einen separaten Kanal zu Vizepräsident Vance aufzubauen: Er ist der ranghöchste US-Beamte, der sich jemals mit Vertretern der Islamischen Republik getroffen hat; er ist dafür bekannt, dem Krieg skeptisch gegenübergestanden zu haben; ein diplomatischer Durchbruch mit Teheran würde seine politische Stellung stärken; und er ist weitaus verlässlicher als jede der verfügbaren Alternativen – nämlich Kushner und Witkoff“, sagte er.

„So sehr der Vizepräsident auch versuchen mag, die Iraner davon zu überzeugen, dass sein Wort mehr zählt als der jüngste Ausbruch des Präsidenten, wären sie wahrscheinlich klüger, eher auf den Ausbruch als auf das Wort zu setzen.“

Die Zukunft eines etwaigen Abkommens zwischen dem Iran und den USA ist höchst ungewiss. Trump teilte dem Kongress am 10. Juli offiziell mit, dass die USA sich offiziell in Kampfhandlungen gegen den Iran befinden, und erklärte öffentlich, der Waffenstillstand sei gescheitert. Er hat zudem angedeutet, dass die diplomatischen Gespräche fortgesetzt werden. Am Dienstag sagte Trump, dass es nach neuen US-Angriffen im Iran „niemanden mehr geben“ werde.

Aus iranischer Sicht ist dies ein bekanntes Muster, bei dem die USA zwischen den Angriffen eine Illusion von Verhandlungen aufbauen. „Unter den gegenwärtigen Umständen muss die US-Seite ihre Einschätzung der Lage vor Ort neu bewerten. Sie scheinen entschlossen zu sein, ihre Möglichkeiten für den Einsatz von Gewalt in Bezug auf die Straße von Hormus zu testen“, sagte der iranische Beamte. „Wir sind der Ansicht, dass sie, sobald sie in der Straße von Hormus erneut scheitern, mit ziemlicher Sicherheit an den Verhandlungstisch zurückkehren werden. Doch bis dahin werden die Verhandlungen für sie definitiv nicht mehr so unkompliziert sein wie früher.“