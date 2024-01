Rechts oder Links? Die zugeordneten Werte sind austauschbar

Von Reinhard Leube

Ist denn nun im Ernst jeder Mensch „ein Nazi“, der in irgendeiner Hinsicht die Politik der jeweiligen deutschen Regierung hinterfragt? Wird mit der Einordnung in die Schubladen Rechts und Links schon seit den 1950er Jahren in der Bundesrepublik die Meinungsbildung manipuliert?

Wir sind alle Kinder unserer Zeit und wurden durch Strömungen und Gegenströmungen geprägt. Meine Mitmenschen haben sich im Laufe ihrer Biografien eingeordnet in links oder rechts. Früher gab es da sogar noch mehr Auswahl. Nina Hagen brachte ihren ersten Eindruck von der Bundesrepublik in die philosophischen Worte „Ist alles so schön bunt hier“. Das ist aber auch alles. Eine bessere Beschreibung für diesen seltsamen Staat ist mir bis heute nicht mehr über den Weg gelaufen.

In der jüngsten Vergangenheit haben die großen Medien meinen Mitmenschen noch fanatischer als früher dabei geholfen, sich einzuordnen und nur noch mit Menschen aus ihrer eigenen Blase zu sprechen. Das hat die Gesellschaft in immer kleinere Teile zerlegt, Familien- und Freundesbande zerrissen. Zuletzt war man für oder gegen Trump, für oder gegen Corinna, für oder gegen die