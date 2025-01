Redacted: Ehemaliger CIA-Agent: „Tulsi Gabbard hat gerade eine Kehrtwende gemacht, indem sie Bürger ohne ausspionieren will.“

Das folgende Transkript stammt aus einer Diskussion über die überraschende Kehrtwende von Tulsi Gabbard in Bezug auf Abschnitt 702 des Gesetzes zur Überwachung der ausländischen Nachrichtendienste (FISA). Während Gabbard früher vehement gegen die Überwachung von Amerikanern ohne richterlichen Beschluss eintrat, unterstützt sie diesen Abschnitt nun überraschenderweise. CIA-Whistleblower John Kiriakou äußert in diesem Gespräch seine Gedanken zu Gabbards Sinneswandel, der Rolle der Geheimdienste und den weitreichenden Konsequenzen für die bürgerlichen Freiheiten in den USA.

Nun, Tulsi Gabbard hat gerade eine Kehrtwende vollzogen und ihre Position zur Überwachung von Amerikanern ohne richterlichen Beschluss geändert. Berichten zufolge hat Tulsi Gabbard, die einst Mitglied des Kongresses war und sich für die Abschaffung von Abschnitt 702 des Gesetzes über die Überwachung der ausländischen Nachrichtendienste (FISA) eingesetzt hatte, jetzt erklärt, dass sie diesen Abschnitt unterstützen wird. Warum dieser Sinneswandel?

Ist es jetzt in Ordnung, Amerikaner auszuspionieren, obwohl sie sich so vehement dagegen ausgesprochen hat? Was ist mit ihrer Haltung in dieser Angelegenheit passiert? Und was ist mit John Ratcliffe? Was ist seine Position zu all dem? Wir kommen gleich dazu, aber lassen Sie uns zuerst jemanden fragen, der sehr kritisch gegenüber der Überwachung von Amerikanern durch die Regierung ist: den CIA-Whistleblower John Kiriakou. John enthüllte die Wahrheit darüber, was unsere Geheimdienste während des Irakkriegs taten. Für das Aufdecken dieser Wahrheit ging die Obama-Regierung gegen ihn vor und ließ ihn anklagen und ins Gefängnis bringen. Ja, John kam ins Gefängnis, weil er die CIA bloßstellte.

CIA-Whistleblower John Kiriakou ist jetzt bei uns. John, schön, Sie zu sehen, willkommen in der Sendung.

„Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Freude.“

Lassen Sie uns zunächst über Tulsi sprechen, wir kommen gleich zu John Ratcliffe. Ich denke, die meisten Leute konzentrieren sich, wie Sie richtig gesagt haben, auf Tulsi. Sie war natürlich immer sehr kritisch gegenüber Abschnitt 702, während ihrer gesamten Zeit im Kongress, und generell gegen das Ausspionieren von Amerikanern. Außerdem wurde sie selbst vom NSA ins Visier genommen. Es ist eine unglaubliche Entwicklung, dass sie jetzt den DNI leitet. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von diesem Sinneswandel hörten?

„Meine erste Reaktion war Enttäuschung. Aber ich war mit ein paar Freunden zusammen, die im Trump-Übergangsteam tätig waren, als ich diese Nachricht hörte, und sie sagten: ‚Warte mal, lass uns das genauer betrachten. Tulsi ist eine von nur zwei, möglicherweise drei Trump-Ernennungen, die im Senat Probleme haben könnten. Die anderen wären Bobby Kennedy und vielleicht Pete Hegseth. Sie könnte diesen Schwenk bei Abschnitt 702 gemacht haben, um republikanische Senatoren zu beschwichtigen, die ansonsten gerne für ihre Bestätigung stimmen würden.‘ Das könnte es ihr ermöglichen, später wieder ihre Haltung zu ändern. Das wäre zwar etwas heuchlerisch, aber so läuft es in Washington. Menschen tun, was sie tun müssen, um ihre Karriere und Nominierungen zu sichern. Ich hoffe, dass dies der Fall ist, denn Tulsi war eine der wenigen Stimmen in der Regierung, die sich in beiden Parteien für die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten der Amerikaner eingesetzt hat.“

Erinnern wir uns: Bis Barack Obama 2012 das Gesetz zur nationalen Verteidigung unterzeichnete, war es illegal, Amerikaner auszuspionieren. Dadurch wurde der NSA die Überwachung von Amerikanern erlaubt. In der Charta der NSA steht jedoch, dass es ihr verboten ist, Amerikaner zu überwachen. Wir tun einfach so, als ob das nicht mehr existiert. Deshalb hoffe ich, dass dies nur ein zynischer Schachzug war, um republikanische Senatoren zu gewinnen, bis die Abstimmung vorbei ist. Danach könnten wir sehen, was passiert, wenn Abschnitt 702 zur Wiedergenehmigung ansteht.

„Ich bin nicht besonders zuversichtlich, dass sich etwas ändern wird. Aber ich hoffe darauf.“

Können Sie erklären, wie weitreichend diese Überwachung ist?

„Natürlich. Es ist verfassungswidrig, und Amerikaner, die überwacht werden, wissen nicht, dass sie überwacht werden. Wenn die Regierung zum FISA-Gericht geht, um einen Überwachungsbefehl zu beantragen, hat der Betroffene keine Ahnung. Er kann sich nicht verteidigen. Das Gericht hat weniger als 1 % der Fälle abgelehnt. Es ist wie etwas aus Nordkorea.“

„Sind Sie in irgendeiner Weise zuversichtlich? Sie klingen ein wenig hoffnungsvoll, dass Tulsi Gabbard, wenn es darauf ankommt, ihre Position durchsetzt?“

„Freunde nennen mich manchmal irrational hoffnungsvoll, und ich hoffe, dass sie in diesem Fall Unrecht haben. Ich muss sagen, dass von allen, die für diesen Job ausgewählt werden konnten, Tulsi Gabbard so ziemlich die Einzige ist, die jemals ernsthafte Bedenken zu Abschnitt 702 geäußert hat. Als sie zur neuen DNI ernannt wurde, schrieb ich, dass dies eine inspirierte Wahl war. Es war jemand, hinter dem sich viele, denen bürgerliche Freiheiten wichtig sind, versammeln konnten. Ich würde es hassen zu sehen, wie sie von links oder rechts in einer so kritischen Frage niedergemacht wird.“

„Wir haben auch John Ratcliffe erwähnt. Er wurde von Trump zum neuen CIA-Direktor ernannt und hatte kurzzeitig die DNI geleitet. Wo steht er in Bezug auf Abschnitt 702?“

„Am Anfang, als Abschnitt 702 im Oktober 2001 geschrieben wurde, war er als Privatperson dagegen. Als er schließlich in den Kongress gewählt wurde, stimmte er mehrmals für Abschnitt 702, äußerte jedoch Bedenken. Seit der Einführung von Abschnitt 702 bekommt er bei jeder Abstimmung weniger Unterstützung. Ich hoffe, dieser Trend setzt sich fort.“

„Was denken Sie, kann die CIA repariert werden, oder ist sie zu weit gegangen?“

„Offen gesagt glaube ich, dass sie zu weit gegangen ist. Das Problem ist, dass die leitenden Angestellten der CIA Präsidenten einfach aussitzen können. Um wirkliche Veränderungen herbeizuführen, müssen die Aufsichtsgremien im Senat und Repräsentantenhaus mutig genug sein, diese Veränderungen zu erzwingen. Ich glaube, die Organisation muss komplett umstrukturiert werden.“