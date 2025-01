Der republikanische Abgeordnete Mike Turner behauptet, ISIS-Terroristen hätten die USA infiltriert und planten Angriffe. Unterstützt durch FBI-Aussagen, sorgen diese Warnungen für kontroverse Diskussionen. Kritiker sehen darin eine Inszenierung des nationalen Sicherheitsstaats, um politische Ziele wie die Rechtfertigung neuer Kriege voranzutreiben.

Themen wie offene Grenzen, Terrorfinanzierung und der Einfluss von Geheimdiensten stehen im Mittelpunkt. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Glaubwürdigkeit und den Motiven solcher Narrative auf. Der folgende Text beleuchtet die Debatte und Hintergründe kritisch.

Übersetzung:

Der korrupte republikanische Abgeordnete Mike Turner warnt Amerika, dass ISIS-Terroristen in die Vereinigten Staaten eingedrungen sind und derzeit Anschläge auf Amerikaner planen.

Oh mein Gott, wirklich? Wir müssen sofort in den Krieg mit dem Iran ziehen, weil der Iran ja eindeutig hinter all dem steckt – das ist genau das, was die Einheitspartei will. Hinter verschlossenen Türen stehen Republikaner und Demokraten, die Neokonservativen, alle zusammen und freuen sich darauf, uns mit dieser Erzählung über ISIS und Al-Qaida-Terroristen in diesen Krieg zu drängen.

Natürlich wird dabei völlig ignoriert, dass wir selbst ISIS geschaffen, finanziert und für Regimewechsel-Operationen genutzt haben. Genau hier bin ich über viele konservative Medien in den vergangenen 72 Stunden enttäuscht. Sie wiederholen all die Propaganda und Aussagen des FBI und der CIA. Moment mal – wir kritisieren das FBI und die CIA regelmäßig als mörderische und korrupte Organisationen, die nicht im Interesse der Amerikaner handeln. Diese Behörden zielen auf Amerikaner ab, und jetzt plötzlich sollen wir ihnen glauben, wenn sie mit Informationen über ISIS kommen? Was ist mit euch los? Wacht auf!

Mike Turner war am Sonntag bei CBS‘ Face the Nation zu Gast und erklärte, dass das FBI und andere Geheimdienste definitiv wissen, dass ISIS und andere Terrorgruppen auf US-Boden operieren.

Hören wir uns Turners Aussage an:

Turner, der Vorsitzende, sagte kurz darauf: „Sie sagten in dieser Sendung, dass wir Terroristen haben, die aktiv in den Vereinigten Staaten agieren und eine Bedrohung für Amerikaner darstellen. Wissen Sie, ob es derzeit aktive Terrorzellen in den Vereinigten Staaten gibt?“ Turner antwortete: „Nun, ich denke, das Problem betrifft Zellen, und wir sprachen zu Beginn der Sendung darüber. Gibt es Individuen, die mit ISIS und anderen terroristischen Gruppen verbunden sind und die Grenze überquert haben und jetzt in den Vereinigten Staaten sind? FBI-Direktor Wray hat dies bestätigt. Es gibt eindeutige Beweise dafür, und ich stimme seiner Einschätzung zu.“

Turner fuhr fort: „Diese Personen arbeiten in Verbindung mit ISIS, mit der Absicht, Amerikanern Schaden zuzufügen. Der Direktor hat dies öffentlich gesagt, und wir arbeiten daran, sie zu lokalisieren, sie zu entfernen, sie vor Gericht zu bringen und daran zu hindern, Schaden anzurichten.“

Die gleichen Leute, die für Regimewechsel in Syrien und Libyen finanziert und organisiert wurden, befinden sich jetzt also in den Vereinigten Staaten, weil man ihnen erlaubte, ungehindert über die Südgrenze einzureisen. Aber jetzt sollen wir Angst vor ihnen haben? Natürlich werden diese „False Flags“ genutzt, um Kriege zu rechtfertigen.

Mike Turner, ein massiv korrupter Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses, ist tief mit den Geheimdiensten verbunden. Er lobt Christopher Wray, denselben Mann, der uns über den 6. Januar belogen hat. Und jetzt sollen wir ihm glauben?

Erinnern Sie sich, als Tucker Carlson David Grusch über die UFO-Enthüllungen befragte? Die Blockade bei diesen Enthüllungen kam direkt von Leuten wie Mike Rogers und Mike Turner. Diese Politiker, Werkzeuge des nationalen Sicherheitsstaates, werden im Fernsehen eingesetzt, um die Erzählung der Geheimdienste zu verbreiten.

Alle großen Medien, einschließlich CBS und Fox News, spielen bei dieser Inszenierung mit. Sie bekommen ihre Informationen direkt aus dem Sicherheitsapparat – so funktioniert es. Die Mockingbird-Medien sorgen dafür, dass diese Botschaften verbreitet werden.

Tim Bratte scheint nicht darauf hereinzufallen. Er schrieb heute: „Wir müssen aufhören, die Taliban zu finanzieren. Unter Donald Trump gingen 40 Millionen Dollar pro Woche an unsere Feinde – das ist eine Beleidigung für alle, die gedient haben.“

Der tiefe Korruptionssumpf drängt uns in einen Krieg mit dem Iran, sobald Trump sein Amt übernimmt. Genau das ist die Agenda des Sicherheitsstaates, und diese Werkzeuge der Geheimdienstgemeinschaft werden genau dafür eingesetzt.