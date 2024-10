Reden wir über… MSM-Berichterstattung der israelische Kriegsverbrechen.

Kit Knightly

Vor zwei Wochen wurde in allen westlichen Medien berichtet, dass Israel ein Krankenhaus beschossen hat, in dem Patienten in ihren Betten verbrannt sind.

Einige Tage später erfuhren wir von denselben westlichen Medien, dass israelische Angriffe im Libanon ein 2000 Jahre altes Dorf zerstört haben.

Heute ist auf der Titelseite von CNN ein IDF-Soldat zu sehen, der Israels Praxis beschreibt, Zivilisten als menschliche Schutzschilde in Gaza zu benutzen, während der Guardian über einen Israelischen Angriff auf eine Schule, die zu einem Luftschutzbunker umfunktioniert wurde in Gaza berichtet.

Nun ist es keineswegs ungewöhnlich, dass Israel Kriegsverbrechen begeht, denn es tut dies seit Jahrzehnten unkontrolliert.

Aber was weniger ungewöhnlich ist, ist, dass diese Kriegsverbrechen auf den Titelseiten und in den Schlagzeilen der kontrollierten Medien erscheinen.

Wir alle machen das schon so lange, dass wir die Vorstellung, die MSM würden sich um die Wahrheit kümmern, längst aufgegeben haben.

Sie kümmern sich nicht um die Wahrheit. Ganz und gar nicht. Tatsächlich erlauben es ihre internen Strukturen heutzutage kaum noch, Wahrheit als Konzept anzuerkennen.

Nichts – Nichts – ist so wahr, dass die Medien darüber berichten müssen, kein Verbrechen ist so brutal, dass es nicht ignoriert werden kann.

Ein Beispiel: In Odessa wurden 2014 Zivilisten, die gegen den von der NATO unterstützten Putsch in der Ukraine protestierten, von putschfreundlichen Neonazis in das Gewerkschaftshaus gejagt und verbrannt.

Das Gebäude wurde verbarrikadiert und in Brand gesetzt. Auf Menschen, die aus den Fenstern kletterten, um den Flammen zu entkommen, wurde geschossen.

Vierzig Menschen starben, wurden erschossen oder verbrannten zu Tode. Die verantwortlichen Neonazis feierten, indem sie Bilder von Käfern zeigten, die angezündet wurden (ihre abfällige Bezeichnung für ethnische Russen war „Colorado-Käfer“ in Anspielung auf das orange-schwarze Band des Heiligen Georg, das sie trugen).

Wie haben die etablierten Medien auf diesen Mord reagiert?

Nun, sie haben einfach gelogen.

Sie behaupteten, die Demonstranten hätten das Feuer aus Versehen gelegt, als sie Molotowcocktails vom Dach warfen. Das war eine völlige Erfindung, die durch Videoaufnahmen widerlegt wurde, die Opfer beschuldigte und die Faschisten deckte, aber was soll’s? Den Medien war es egal, sie wiederholten die Lüge einfach weiter und tun dies auch heute noch.

Die Wahrheit ist irrelevant, die Erzählung ist alles. Das ist die Arbeitsweise der Medien.

Sie haben in der Vergangenheit dasselbe getan für Israel, die USA, Saudi-Arabien, die NATO…wer auch immer…unzählige Male im Laufe der Jahre.

Und doch hier sind wir, im 2024, mit diesen israelischen Verbrechen überall in den kontrollierten Nachrichten.

Sie könnten lügen, wenn sie wollten, wie sie es gewöhnlich tun.

Aber sie tun es nicht.

Es stellt sich die ewige Frage: „Warum das? Warum jetzt?“