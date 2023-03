Regierung hat Wanzen tödlicher gemacht. Krankheit, die durch Zecken übertragen wird, wurde ursprünglich als biologische Waffe entwickelt

*Die Lyme-Borreliose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit. Typisches Frühsymptom ist eine Hautrötung an der Stichstelle, die sich langsam ausbreitet (Wanderröte). Sie kann aber auch fehlen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben Multiple Sklerose, Gelenk- und Muskelschmerzen, chronische Müdigkeit und Alzheimer – und das alles gleichzeitig. So kann es sich anfühlen, wenn eine Borreliose unerkannt und unbehandelt bleibt. Die Borreliose ist eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In ihrem Buch „Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons“ (Die geheime Geschichte der Borreliose und der biologischen Waffen) untersucht Kris Newby die Indizien, die darauf hindeuten, dass der Organismus, der die Borreliose verursacht, ursprünglich als biologische Waffe entwickelt worden sein könnte

Bei schätzungsweise 476.000 Amerikanern wird jedes Jahr Borreliose diagnostiziert und behandelt, und die Zahl der Erkrankten steigt

Die Lyme-Borreliose wird von Zecken (und manchmal auch von anderen Stechinsekten) übertragen, die mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi infiziert sind. Es gibt etwa zwei Dutzend Arten von B. burgdorferi mit Hunderten von Stämmen weltweit, von denen viele gegen Antibiotika resistent sind.

Zecken können auch andere Krankheitserreger übertragen, und Koinfektionen sind ein weiterer Grund, warum die Borreliose so schwer zu behandeln ist

Eine große Herausforderung bei der Borreliose besteht darin, dass ihre Symptome viele andere Krankheiten imitieren, darunter Multiple Sklerose (MS), Arthritis, chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie und sogar die Alzheimer-Krankheit, was eine korrekte Identifizierung schwierig und zeitaufwändig macht

In einem Substack-Artikel vom 28. Februar 2023 interviewte der Enthüllungsjournalist Paul D. Thacker den preisgekrönten Autor Kris Newby über die Geschichte der US-Regierung bei der Manipulation von Krankheitserregern, um sie tödlicher zu machen, und über die geheimnisvolle Bundesforschung, die für die Epidemie der Lyme-Borreliose verantwortlich sein könnte.

Newby, der Gesundheitsdienstleister über durch Vektoren übertragene Krankheiten aufklärt, ist der Autor von „Bitten: Die geheime Geschichte der Lyme-Borreliose und biologischer Waffen“. Außerdem produzierte sie 2008 den Borreliose-Dokumentarfilm „Under Our Skin “ der im darauffolgenden Jahr für einen Academy Award nominiert wurde. Ein Folgefilm, „Under Our Skin 2: Emergence“, kam 2014 heraus.

Wie bei vielen Menschen, die zu Experten für eine bestimmte Krankheit werden, erkrankten Newby und ihr Mann 2002 während eines Urlaubs in Martha’s Vineyard an Borreliose. „Wir waren verzweifelt krank und ein Jahr lang nicht diagnostiziert. Ich dachte, das wäre das Ende meines Lebens, wie ich es kannte. Es dauerte vier oder fünf Jahre, bis wir uns vollständig erholt hatten“, erzählt sie Thacker.

Hintergrund zur Lyme-Borreliose

Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention wird bei schätzungsweise 476.000 Amerikanern jedes Jahr eine Borreliose diagnostiziert und behandelt. Genaue Zahlen sind zwar schwer zu ermitteln, bekannt ist jedoch, dass die Prävalenz weltweit zunimmt. Auch in nördlichen Gebieten mit weniger gemäßigtem Klima kommt es immer häufiger zu Ausbrüchen.

Die Lyme-Borreliose wird von Zecken (und manchmal auch von anderen Stechinsekten) übertragen, die mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi infiziert sind. Es gibt etwa zwei Dutzend Arten von B. burgdorferi mit Hunderten Stämmen weltweit, von denen viele gegen Antibiotika resistent sind. Die Forschung deuten darauf hin, dass ein Grund dafür sein könnte, dass B. burgdorferi schützende Biofilme um sich herum bilden, was die Antibiotikaresistenz erhöht.

Ein weiteres Merkmal, das B. burgdorferi zu einem so gefürchteten Feind macht, ist seine Fähigkeit, im Körper je nach den Bedingungen verschiedene Formen anzunehmen. Diese geschickte Manövrierfähigkeit hilft ihm, sich zu verstecken und zu überleben. Seine korkenzieherförmige Form ermöglicht es ihm auch, sich in eine Vielzahl von Körpergeweben einzunisten und dort zu verstecken, weshalb er eine so weitreichende Multisystembeteiligung verursacht.

„Zecken können auch andere Krankheitserreger übertragen, und Koinfektionen sind ein weiterer Grund, warum die Borreliose so schwer zu behandeln ist.“

Zecken können auch andere Krankheitserreger übertragen, und Neuinfektionen sind ein weiterer Grund, warum die Borreliose so schwierig zu behandeln ist, da die Symptomatik sehr unterschiedlich sein kann. Neuinfektionen sprechen in vielen Fällen auch nicht auf die Behandlung von B. burgdorferi an, sodass häufig ein mehrstufiger Ansatz erforderlich ist, um alle Infektionen unter Kontrolle zu bringen.

Lyme-Borreliose ist oft behindernd

Ein „typischer“ Fall beginnt in der Regel mit einem sich ausbreitenden Hautausschlag, Fieber, Müdigkeit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Im weiteren Verlauf der Krankheit können zusätzliche Symptome wie Muskelkrämpfe, Verlust der motorischen Koordination, arthritische Schmerzen, lähmende Müdigkeit, Herzprobleme, psychiatrische Symptome, kognitive Schwierigkeiten sowie Seh- und Hörprobleme auftreten.

Weitere Informationen zur Erkennung eines Borreliose-Ausschlags finden Sie auf der Website der American Lyme Disease Foundation (ALDF). Newby beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen:

„Es ist so, als hätte man Multiple Sklerose, Alzheimer, chronische Müdigkeit … Gelenkschmerzen, alles gleichzeitig. Es handelt sich in erster Linie um eine neurologische Krankheit, die eine Hyperentzündung im Körper verursacht. Und die Symptome wandern in der Regel durch den Körper. Sie können sehr geschwächt sein, unfähig, die Aufgaben eines normalen Erwachsenen zu erfüllen … Es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass das Borreliose-Bakterium ein Trickser ist, der sich gut gegen das Immunsystem wehren kann. Es kommt in einer sehr beweglichen Spirochätenform aus der Zecke, und wenn es ein Antibiotikum oder Killerzellen wahrnimmt, geht es in eine schlafende Zystenform über und versteckt sich für Monate bis Jahre. Und wenn Ihr Immunsystem gestresst ist, kann es wieder Krankheiten auslösen.“

Eine große Herausforderung bei der Borreliose besteht darin, dass ihre Symptome so viele andere Krankheiten imitieren, darunter Multiple Sklerose (MS), Arthritis, chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie (ist eine chronische Schmerzerkrankung, die sich durch Schmerzen in verschiedenen Körperregionen äußert. Die Schmerzen können auf der Haut, in den Muskeln und Gelenken spürbar sein.) und sogar Alzheimer, was eine korrekte Identifizierung schwierig und zeitaufwändig macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Borreliose-Patienten äußerlich recht gesund aussehen und ihre Blutwerte oft keinen Anlass zur Sorge geben, weshalb die Borreliose auch als „unsichtbare Krankheit“ bezeichnet wird.

In der Vergangenheit wurde Borreliose-Patienten häufig gesagt, ihr Problem sei psychiatrisch; im Grunde bildeten sie sich die Symptome nur ein“. Heute wird Borreliose zunehmend als tatsächliche Krankheit anerkannt, doch stoßen Betroffene immer noch häufig auf Skepsis und Widerstand seitens der medizinischen Gemeinschaft und der Versicherer.

Der Lyme-Borreliose-Nachahmer

Erschwerend kommt hinzu, dass noch eine weitere durch Zecken übertragene Krankheit im Umlauf ist. Forscher haben eine durch Zecken übertragene Krankheit identifiziert, die der Lyme-Krankheit sehr ähnlich ist und durch Borrelia miyamotoi verursacht wird.

Die CDC beschreibt B. miyamotoi als einen entfernten Verwandten von B. burgdorferi, der enger mit den Bakterien verwandt ist, die das durch Zecken übertragene Rückfallfieber verursachen. Diese Krankheit ist durch wiederkehrende Episoden von Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit und Muskel- oder Gelenkschmerzen gekennzeichnet.

Dieses Bakterium wurde erstmals 1995 in japanischen Zecken nachgewiesen. Seitdem wurde es in den USA bei mehreren Nagetierarten (und den Zecken, die sich von ihnen ernähren) sowie bei Zecken gefunden, die sich von europäischem Rotwild, Hauswiederkäuern und Weißwedelhirschen ernähren.

Ist die Lyme-Borreliose eine biologische Waffe, die aus dem Ruder gelaufen ist?

Newby zufolge gibt es gute Gründe für den Verdacht, dass die Borreliose eine biologische Waffe sein könnte. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, sondern nur Indizienbeweise. Aber wenn man sie zusammennimmt, ergibt sich ein höchst verdächtiges Bild.

Sie beschreibt, wie sie auf einer Party war, auf der ein ehemaliger CIA-Agent mit einer Operation aus dem Kalten Krieg prahlte, bei der infizierte Zecken auf Kuba abgeworfen wurden. „An diesem Punkt wusste ich, dass ich mit der Geschichte noch nicht fertig war“, erzählt sie Thacker. Ihr Buch „Bitten“ ist das Ergebnis ihrer Nachforschungen über den Einsatz von infektiösen Biowaffen durch das Militär.

„Als wir mit dem Film begannen, war die Borreliose bereits zu umstritten, um in die Biowaffen-Kaninchenhöhle hinabzusteigen, also konzentrierten wir uns auf den menschlichen Tribut und die Korruption im medizinischen System, die es ermöglichte, dass diese Epidemie so außer Kontrolle geriet“, sagte Newby zu Thacker. „Dieser CIA-Typ war ein wenig überdreht, aber was er sagte, klang wahr. Ich begann zu recherchieren, interviewte ihn mehrmals und fand heraus, dass es eine nachprüfbare Geschichte war.“

Newby erhielt während der Dreharbeiten zu „Under Our Skin“ auch einen Tipp von Willy Burgdorfer. Burgdorfer, ein Schweizer medizinischer Zoologe, gilt als Entdecker der Lyme-Borreliose. Er arbeitete während seiner gesamten Laufbahn in den Rocky Mountain Labs – einer von den National Institutes of Health betriebenen Einrichtung der Biosicherheitsstufe 4 (BSL4) in Montana – und hatte Verträge mit Fort Detrick, das die chemischen und biologischen Waffenprogramme der USA überwacht.

Während dieses Interviews machte er einige wichtige Eingeständnisse, aber ganz am Ende brach er in ein „böses kleines Lächeln“ aus und sagte: „Ich habe Ihnen nicht alles gesagt.“ Wollte er damit andeuten, dass Borreliose eine Biowaffe ist?

„Er begann, mehreren Leuten gegenüber den unnatürlichen Ursprung des Ausbruchs anzudeuten“, so Newby gegenüber Thacker. „Als ich ihn für das Buch befragte, sagte er: ‚Ja, ich war im Biowaffenprogramm. Ich war mit der Massenproduktion von Zecken und Moskitos betraut.‘ Damals erzählte er mir auch, dass er gerufen wurde, um den Ausbruch einer Krankheit zu untersuchen, die als ‚Lyme-Krankheit‘ bezeichnet wurde, aber durch einen oder mehrere Organismen verursacht worden sein könnte. In den Dokumenten der Armee heißt es, dass sie frühe Experimente zur Funktionssteigerung durchführten, indem sie Krankheitserreger – Bakterien und Viren – in Zecken mischten, um wirksamere Biowaffen zu schaffen.“

Die offizielle Geschichte

Wie von Newby beschrieben, lautet die offizielle Geschichte, dass Burgdorfer zur Untersuchung eines neuartigen Krankheitsausbruchs in Lyme, Connecticut und Long Island geschickt wurde. Im Jahr 1980 entdeckte er das Bakterium, das heute seinen Namen trägt, Borrelia burgdorferi, und stellte fest, dass es die Ursache der Krankheit war.

Anschließend veröffentlichte er einen Artikel, in dem er feststellte, dass sich der Organismus leicht mit Penicillin abtöten lässt. Die Vorstellung, dass die Borreliose leicht zu diagnostizieren und zu behandeln ist, hat sich seitdem hartnäckig gehalten, auch wenn die Realität oft das Gegenteil zeigt.

Newby stimmt zu, dass viele Fälle, wenn sie früh erkannt werden, tatsächlich mit einer kostengünstigen Doxycyclin-Kur geheilt werden können. Zwei andere Antibiotika, Ceftriaxon und Vancomycin, können die B. burgdorferi-Infektion in Fällen, in denen Doxycyclin versagt, ebenfalls beseitigen. Leider werden Borreliose-Patienten oft jahrelang nicht diagnostiziert, und wenn die Diagnose gestellt wird, ist die Infektion bereits weit fortgeschritten und aufwendig zu behandeln.

Lücken in der offiziellen Geschichte

Bei seinen Recherchen für das Buch erstellte Newby eine Animation des ursprünglichen Ausbruchs, der angeblich an der Mündung des Connecticut River in der Nähe von Long Island begann. Dies erwies sich als sehr aufschlussreich. Sie erzählte Thacker:

„Als ich einen 50-Meilen-Radius um diesen Punkt gezogen habe, gab es drei neue, hochvirulente, durch Zecken übertragene Krankheiten, die zur gleichen Zeit, Ende der 60er Jahre, auftraten. Das war 13 Jahre, bevor das Lyme-Bakterium 1981 zur Ursache der „Lyme-Krankheit“ erklärt wurde. Ich begann, die Militärakten zu durchsuchen, um zu sehen, ob der Ausbruch mit Biowaffenunfällen in Verbindung gebracht werden konnte. Dabei entdeckte ich ein umfangreiches Programm zur Entwicklung von Insektenwaffen sowie ein Programm, bei dem Keime aus Flugzeugen über großen Gebieten versprüht wurden, das Projekt 112. Einige dieser Keime waren durch Zecken übertragene Krankheiten, die gefriergetrocknet und zum Versprühen aerosoliert wurden … Was auch immer in Lyme, Connecticut, passiert ist, wir kennen nicht alle Details. Aber ich habe einen soliden Indizienfall zusammengestellt, der auf den verfügbaren Beweisen beruht … Burgdorfer … hatte mit Q-Fieber und Zecken gearbeitet, eine Erfahrung, die in den Rocky Mountain Labs für ihre Biowaffenarbeit benötigt wurde. Sobald er eine Sicherheitsfreigabe erhalten hatte, begann er, Flöhe mit der Pest und Moskitos mit tödlichem Gelbfieber zu infizieren und dann Viren und Bakterien in Zecken zu mischen, um die Virulenz dieser lebenden Waffen zu erhöhen. Die Waffenkonstrukteure in Detrick suchten nach Zecken, die auf einen Feind abgeworfen werden konnten, ohne Verdacht zu erregen, und die mit Wirkstoffen gefüllt waren, gegen die die Zielbevölkerung keine natürliche Immunität besaß … Zecken waren die perfekte Tarnkappenwaffe, unauffindbar und mit langer Wirkungsdauer … Ich bin so weit gegangen, wie ich es als Journalist konnte, um die Indizien zusammenzutragen, die besagen, dass die Lyme-Borreliose nicht das große Problem ist – gemeint ist das Bakterium namens Borrelia burgdorferi. Es ist das, was Burgdorfer gesagt hat, dass sie es vertuschen wollen: 1) dass ein anderes Bakterium, vielleicht eine Rickettsie (Rickettsien sind weltweit vorkommende, zu den Bakterien zählende Organismen, die sich in vielen Zecken, Flöhen, Milben und Läusen finden und denen diese als Vektoren dienen) , die mit dem Rocky-Mountain-Fleckfieber verwandt ist, im Kalten Krieg als Biowaffe entwickelt wurde; 2) dass es vielleicht eine Kombination von Bazillen in den Zecken ist, die die Menschen krank macht.“

Mäuse und Ratten sind die problematischsten Wirte

Seit den späten 1970er Jahren wurde die Ausbreitung der Lyme-Borreliose in erster Linie den Rehen angelastet. Neuere Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass Nagetiere wie Mäuse und Ratten eine weitaus größere Gefahr darstellen. Zecken werden nicht mit den Lyme-Spirochäten geboren. Sie nehmen die Bakterien auf, wenn sie sich von einem infizierten Wirt ernähren.

Untersuchungen zeigen, dass weißfüßige Mäuse 75 % bis 95 % der Zeckenlarven infizieren, die sich von ihnen ernähren, während Rehe nur etwa 1 % infizieren. Laut einer Studie von 1996 sind Ratten sogar noch infektiöser als Mäuse, wobei festgestellt wurde, dass „die Fähigkeit von Ratten, als Reservoirwirte für die Lyme-Borreliose-Spirochäten zu dienen, daher das Infektionsrisiko für Besucher städtischer Parks erhöht“.

Eine weitere Studie die im darauf folgenden Jahr veröffentlicht wurde, stellte ebenfalls fest, dass Wanderratten und schwarze Ratten außerordentlich wirksame Wirte sind und fast alle Zecken infizieren, die sich von ihnen ernähren.

Die wichtigsten Raubtiere von kleinen Nagetieren wie Mäusen und Ratten sind Füchse, Raubvögel, Stinktiere und Schlangen. Landwirtschaft und Zersiedelung haben die Lebensräume dieser natürlichen Räuber von Mäusen und Ratten dezimiert, so dass die Populationen krankheitsübertragender Nagetiere unvermindert ansteigen konnten.

Bessere Diagnostik für Lyme ist dringend erforderlich

Ein großes Problem für Lyme-Patienten und ihre behandelnden Ärzte ist die Schwierigkeit, eine richtige Diagnose zu stellen. Herkömmliche Labortests sind unzuverlässig, was unter anderem daran liegt, dass die Spirochäten Ihre weißen Blutkörperchen infizieren können.

Labortests verlassen sich auf die normale Funktion der weißen Blutkörperchen, die die von ihnen gemessenen Antikörper produzieren. Wenn Ihre weißen Blutkörperchen infiziert sind, reagieren sie nicht angemessen auf die Infektion. Damit Bluttests wirklich nützlich sind, müssen Sie also zunächst behandelt werden.

Erst wenn Ihr Immunsystem normal reagiert, lassen sich die Antikörper nachweisen. Dies nennt man das „Lyme-Paradoxon“. Bevor eine richtige Diagnose gestellt werden kann, müssen Sie behandelt werden.

Deshalb empfehle ich das Speziallabor IGeneX weil es hochempfindliche Tests für mehr äußere Oberflächenproteine (Banden) anbietet und oft Lyme nachweisen kann, während Standard-Bluttests dies nicht können. IGeneX testet auch auf einige Stämme von Koinfektionen wie Babesia und Ehrlichia.

Patienten und Ärzte kämpfen für die Anerkennung der chronischen Lyme-Borreliose

Als ob die Schwierigkeiten, eine richtige Diagnose und Behandlung zu erhalten, nicht schon genug wären, stehen Borreliosekranke vor zusätzlichen Hürden, wenn sie sich nach der ersten Behandlung nicht vollständig erholen. Ob eine „chronische“ Borreliose möglich ist oder nicht, wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert.

Die Infectious Diseases Society of America (IDSA), die Richtlinien für eine Reihe von Infektionskrankheiten, darunter auch die Lyme-Borreliose, herausgibt, lehnt die Existenz einer chronischen Lyme-Borreliose seit langem ab und gibt in ihren klinischen Richtlinien keine Empfehlungen für die Langzeitbehandlung einer chronischen Lyme-Borreliose.

Dies ist wichtig, da Versicherungsgesellschaften die Kostenübernahme für eine Langzeitbehandlung auf der Grundlage der IDSA-Leitlinien häufig einschränken. Auch Ärzte lassen sich bei ihren Behandlungsentscheidungen von den IDSA-Empfehlungen leiten. Gegen die IDSA wendet sich die International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), deren Mitglieder argumentieren, dass viele Patienten unter langfristigen Folgen leiden und eine weitaus längere Behandlung benötigen als von der IDSA empfohlen.

Tipps zur Vorbeugung

In Anbetracht der Schwierigkeit, Borreliose zu diagnostizieren und zu behandeln, sollten vorbeugende Maßnahmen ganz oben auf Ihrer Liste stehen:

Vermeiden Sie zeckenverseuchte Gebiete, wie Laubhaufen um Bäume herum. Gehen Sie in der Mitte von Wegen und vermeiden Sie es, an langen Gräsern und Wegrändern zu streifen. Setzen Sie sich nicht auf Baumstämme oder Holzstümpfe und treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem Ratten gesichtet wurden.

Tragen Sie helle, lange Hosen und lange Ärmel, damit Sie die Zecken besser erkennen können.

Stecken Sie die Hosen in die Socken und tragen Sie geschlossene Schuhe und einen Hut, vor allem, wenn Sie sich in bewaldete Gebiete begeben. Stecken Sie auch Ihr Hemd in die Hose.

Zecken sind winzig. Sie wollen sie finden und entfernen, bevor sie zustechen. Untersuchen Sie daher Ihre Wohnung nach der Rückkehr gründlich auf Zecken und suchen Sie mehrere Tage lang nach ihnen. Überprüfen Sie auch Ihr Bettzeug mehrere Tage lang nach der Exposition.

Was die Verwendung chemischer Abwehrmittel angeht, so rate ich davon ab, sie direkt auf die Haut aufzutragen, da dadurch Giftstoffe direkt in den Körper gelangen. Wenn Sie sie verwenden, sprühen Sie sie auf die Außenseite Ihrer Kleidung und vermeiden Sie das Einatmen der Sprühdämpfe. Die Environmental Protection Agency hat eine Liste, in der die stündlichen Schutzgrenzwerte für verschiedene Repellentien angegeben sind.

Wenn Sie feststellen, dass sich eine Zecke an Ihnen festgesaugt hat, ist es sehr wichtig, sie richtig zu entfernen. Ausführliche Anweisungen finden Sie auf der Seite zur Zeckenentfernung von lymedisease.org. Nach dem Entfernen sollten Sie die Zecke aufbewahren, damit sie auf das Vorhandensein von Krankheitserregern untersucht werden kann.

Es ist an der Zeit, die Gain-of-Function-Forschung zu verbieten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Borreliose-Epidemie als auch COVID-19 das Ergebnis der Entwicklung von Biowaffen zu sein scheinen, und die Auswirkungen in der realen Welt zeigen deutlich die damit verbundenen Risiken. Sie können die Eindämmung der erzeugten Erreger nicht garantieren, und manchmal wird nicht einmal versucht, sie einzudämmen. Im Fall der Borreliose ist es möglich, dass Lebendtests zu der Epidemie geführt haben.

Und obwohl wir nicht wissen, ob SARS-CoV-2 absichtlich freigesetzt wurde oder einfach entwichen ist, ist das Endergebnis dasselbe. Das Virus hat sich weltweit verbreitet. Wenn die Welt nicht zur Vernunft kommt und erkennt, wie selbstmörderisch diese Biowaffenprogramme sind, könnte die Menschheit schließlich durch eine unserer eigenen Schöpfungen ausgelöscht werden.

Artikel als PDF

Quellen: