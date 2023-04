Regierung schürt Massenhysterie für den Zustand der nicht enden wollenden Krise

Technokraten definierten die Technokratie in den 1930er Jahren als „die Wissenschaft der Sozialtechnik“. Diese so genannte Wissenschaft hat sich mit der Ausbreitung anderer Wissenschaften rasch weiterentwickelt, bis hin zur totalen Beherrschung. Propaganda ist nur dann wirksam, wenn man nicht erkennt, dass es sich um Propaganda handelt, und die Technokraten haben herausgefunden, wie man sie als Wahrheit tarnt.⁃ TN Editor

„Dieses Land hat seit dem 11. September einen landesweiten Nervenzusammenbruch erlitten. Eine Nation von Menschen ist plötzlich pleite, die Marktwirtschaft geht den Bach runter, und sie werden von allen Seiten durch einen unbekannten, finsteren Feind bedroht. Aber ich glaube nicht, dass Angst eine sehr effektive Art ist, mit Dingen umzugehen – auf die Realität zu reagieren. Angst ist nur ein anderes Wort für Ignoranz.“-Hunter S. Thompson, Gonzo-Journalist

Wir sind zu Versuchskaninchen in einem rücksichtslos kalkulierten, sorgfältig orchestrierten und kaltblütigen Experiment geworden, das zeigt, wie man eine Bevölkerung kontrollieren und eine politische Agenda ohne großen Widerstand seitens der Bürger durchsetzen kann.

Das ist Gedankenkontrolle in ihrer unheimlichsten Form.

Mit besorgniserregender Regelmäßigkeit wird die Nation von einer Flut von Gewalttaten heimgesucht, die die Öffentlichkeit terrorisieren, das Land destabilisieren und der Regierung noch mehr Rechtfertigungen liefern, um im so genannten Interesse der nationalen Sicherheit hart durchzugreifen, abzuriegeln und noch autoritärere Maßnahmen zu ergreifen, ohne dass die Bürger viel dagegen einzuwenden haben.

Nehmen wir die jüngste Schießerei in Nashville, Tennessee.

Der 28-jährige Schütze (ein offensichtlich gestörter Transgender, der im Besitz mehrerer militärischer Waffen war) eröffnete das Feuer in einer christlichen Grundschule und tötete drei Kinder und drei Erwachsene.

Schon jetzt wird mit dem Finger auf ihn gezeigt und die Fronten werden geklärt.

Diejenigen, die Sicherheit um jeden Preis wollen, fordern lautstark mehr Maßnahmen zur Waffenkontrolle (wenn nicht sogar ein vollständiges Verbot von Angriffswaffen für nicht-militärisches, nicht-polizeiliches Personal), weitreichende Untersuchungen der geistigen Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung, mehr Bedrohungsbewertungen und verhaltensbezogene Warnhinweise, mehr Überwachungskameras mit Gesichtserkennungsfunktionen, mehr „See Something, Say Something (was gesehen? Melde es bitte)“-Programme, die darauf abzielen, Amerikaner zu Spitzeln und Spionen zu machen, mehr Metalldetektoren und Ganzkörper-Bildgebungsgeräte an weichen Zielen, mehr umherstreifende Trupps militarisierter Polizisten, die befugt sind, stichprobenartig Taschen zu durchsuchen, mehr Fusionszentren, um Informationen zu zentralisieren und an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, und mehr Überwachung dessen, was Amerikaner sagen und tun, wohin sie gehen, was sie kaufen und wie sie ihre Zeit verbringen.

Dies alles ist Teil des Masterplans des Tiefen Staates.

Fragen Sie sich: Warum werden wir mit Krisen, Ablenkungen, Fake News und Reality-TV-Politik bombardiert? Wir werden wie Labormäuse darauf konditioniert, uns von einer ständigen Diät von Brot-und-Zirkus-Politik und einer endlosen Flut von Krisen zu ernähren.

In dieser „Krise des Jetzt“ gefangen, fällt es dem Durchschnittsmenschen schwer, mit all den „Ereignissen“ mitzuhalten und sich an sie zu erinnern, die wie ein Uhrwerk ablaufen, um uns abzulenken, zu täuschen, zu unterhalten und von der Realität abzuschirmen.

Wie der Enthüllungsjournalist Mike Adams hervorhebt:

„Dieses psychologische Bombardement erfolgt in erster Linie über die Mainstream-Medien, die den Zuschauer stündlich mit Bildern von Gewalt, Krieg, Emotionen und Konflikten überhäufen. Da das menschliche Nervensystem so verdrahtet ist, dass es sich auf unmittelbare Bedrohungen konzentriert, die mit Gewaltdarstellungen einhergehen, werden die Aufmerksamkeit und die geistigen Ressourcen der Zuschauer der Mainstream-Medien in die nicht enden wollende ‚Krise des JETZT‘ gelenkt, aus der sie nie die geistige Atempause haben, um Logik, Vernunft oder historische Zusammenhänge anzuwenden.“

Professor Jacques Ellul untersuchte dieses Phänomen der überwältigenden Nachrichtenlage, des kurzen Gedächtnisses und des Einsatzes von Propaganda zur Durchsetzung versteckter Absichten. „Ein Gedanke verdrängt den anderen; alte Tatsachen werden von neuen Fakten verdrängt“, schrieb Ellul.

Währenddessen sammelt die Regierung immer mehr Macht und Autorität über die Bürger an.

Wenn wir mit Nachrichten bombardiert werden, die sich alle paar Tage ändern, ist es schwierig, sich auf eine Sache zu konzentrieren – nämlich die Regierung für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen – und die Machthaber verstehen das.

Doch wie John Lennon uns daran erinnert, „nichts ist real“, vor allem nicht in der Welt der Politik.

Mit anderen Worten, es ist alles unecht, d. h. fabriziert, d. h. manipuliert, um die Realität zu verzerren.

Ähnlich wie das fabrizierte Universum in Peter Weirs Film The Truman Show von 1998, in dem das Leben eines Mannes die Grundlage für eine aufwendig inszenierte Fernsehshow bildet, die darauf abzielt, Produkte zu verkaufen und Einschaltquoten zu erzielen, hat sich die politische Szene in den Vereinigten Staaten im Laufe der Jahre zu einer sorgfältig kalibrierten Übung darin entwickelt, wie man eine Bevölkerung manipulieren, polarisieren, propagieren und kontrollieren kann.

Das ist der Zauber des Reality-TV-Programms, das heute als Politik durchgeht.

Solange wir abgelenkt, unterhalten, gelegentlich empört, stets polarisiert, aber größtenteils unbeteiligt sind und uns damit begnügen, auf dem Zuschauersitz zu verharren, wird es uns nie gelingen, eine einheitliche Front gegen Tyrannei (oder Korruption und Unfähigkeit der Regierung) in jeder Form zu bilden.

Je mehr auf uns einprasselt, desto eher neigen wir dazu, uns in unseren bequemen Sesseln zurückzulehnen und die beunruhigenden, beängstigenden Ereignisse passiv zu verfolgen, anstatt aktiv daran teilzunehmen.

Realität und Fiktion verschmelzen, wenn alles um uns herum zu Unterhaltungsfutter wird.

Wir müssen nicht einmal den Kanal wechseln, wenn das Thema zu eintönig wird. Das übernehmen die Programmmacher (die Medienkonzerne) für uns.

„Leben ist einfach, wenn die Augen geschlossen sind“, sagt Lennon, und genau das ist es, wozu das Reality-TV, das sich als amerikanische Politik ausgibt, die Bürger programmiert: mit geschlossenen Augen durch die Welt zu gehen.

Solange wir nur zuschauen, werden wir nie aktiv werden.

Studien deuten darauf hin, dass je mehr Reality-TV die Menschen sehen – und ich würde behaupten, dass dies alles Reality-TV ist, einschließlich der Unterhaltungsnachrichten -, desto schwieriger wird es, zwischen dem, was real ist, und dem, was eine sorgfältig ausgearbeitete Farce ist, zu unterscheiden.

„Wir, das Volk“, sehen sehr viel fern.

Im Durchschnitt verbringen die Amerikaner fünf Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Wenn wir 65 Jahre alt sind, sehen wir mehr als 50 Stunden pro Woche fern, und diese Zahl steigt mit zunehmendem Alter. Und Reality-TV-Programme machen in jeder Saison mit einem Verhältnis von fast 2:1 den größten Anteil der Fernsehzuschauer aus.

Das verheißt nichts Gutes für die Bürger, die in der Lage sind, meisterhaft produzierte Propaganda zu durchschauen, um kritisch über die aktuellen Themen nachzudenken, ganz gleich, ob es sich dabei um Fake News handelt, die von Regierungsstellen oder ausländischen Organisationen verbreitet werden.

Diejenigen, die Reality-Shows sehen, neigen dazu, das, was sie sehen, als die „Norm“ zu betrachten. Wer sich also Sendungen ansieht, die von Lügen, Aggression und Gemeinheit geprägt sind, sieht dieses Verhalten nicht nur als akzeptabel und unterhaltsam an, sondern ahmt auch das Medium nach.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Reality-Sendungen von den Eskapaden prominenter Persönlichkeiten im Weißen Haus, im Sitzungssaal oder im Schlafzimmer handeln.

Dieses Phänomen nennt man „Humilitainment“.

Der von den Medienwissenschaftlern Brad Waite und Sara Booker geprägte Begriff „Humilitainment“ bezeichnet die Neigung der Zuschauer, sich an der Erniedrigung, dem Leid und dem Schmerz anderer zu erfreuen.

„Humilitainment“ erklärt nicht nur, warum die amerikanischen Fernsehzuschauer so sehr auf Reality-TV-Programme fixiert sind, sondern auch, wie die amerikanischen Bürger, die durch Technologie, Unterhaltung und andere Ablenkungen weitgehend von dem abgeschirmt sind, was in der Welt um sie herum wirklich geschieht, darauf programmiert werden, die Brutalität, Überwachung und entmenschlichende Behandlung durch den amerikanischen Polizeistaat als Dinge zu akzeptieren, die anderen Menschen widerfahren.

Die Auswirkungen auf die Zukunft des bürgerlichen Engagements, des politischen Diskurses und der Selbstverwaltung sind unglaublich deprimierend und demoralisierend.

Das ist es, was passiert, wenn eine ganze Nation – bombardiert von Reality-TV-Programmen, Regierungspropaganda und Unterhaltungsnachrichten – systematisch desensibilisiert wird und sich an die Merkmale einer Regierung gewöhnt, die per Gesetz handelt und in einer Sprache der Gewalt spricht.

Letztlich haben die Reality-Shows, die Unterhaltungsnachrichten, die Überwachungsgesellschaft, die militarisierte Polizei und die politischen Spektakel ein gemeinsames Ziel: uns gespalten, abgelenkt, gefangen und unfähig zu halten, eine aktive Rolle in der Selbstverwaltung zu übernehmen.

Schauen Sie hinter die politischen Spektakel, die Reality-TV-Theatralik, die Taschenspielertricks und Ablenkungsmanöver und die nervenzerfetzenden, spannungsgeladenen Dramen, und Sie werden feststellen, dass der Wahnsinn Methode hat.

Wie kann man die Denkweise der Menschen ändern? Man beginnt damit, die Worte zu ändern, die sie benutzen.

In totalitären Regimen – auch bekannt als Polizeistaaten -, in denen Konformität und Gehorsam mit einem geladenen Gewehr erzwungen werden, diktiert die Regierung, welche Wörter verwendet werden dürfen und welche nicht.

In Ländern, in denen sich der Polizeistaat hinter einer wohlwollenden Maske verbirgt und sich als Toleranz tarnt, zensieren sich die Bürger selbst, indem sie ihre Worte und Gedanken so kontrollieren, dass sie dem Diktat des Massenverstands entsprechen.

Auch wenn die Motive, die hinter dieser streng kalibrierten Neuausrichtung der gesellschaftlichen Sprache stehen, gut gemeint zu sein scheinen – die Ablehnung von Rassismus, die Verurteilung von Gewalt, die Anprangerung von Diskriminierung und Hass -, ist das Endergebnis unweigerlich dasselbe: Intoleranz, Indoktrination, Infantilismus, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und die Dämonisierung von Standpunkten, die der kulturellen Elite zuwiderlaufen.

Etwas als „Fake News“ abzustempeln, ist eine meisterhafte Methode, um Wahrheiten zu verwerfen, die dem eigenen Narrativ der herrschenden Macht zuwiderlaufen könnten.

Wie George Orwell erkannte: „In Zeiten des universellen Betrugs ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen.

Orwell wusste nur zu gut, welche Macht die Sprache hat, um die Massen zu manipulieren. In Orwells 1984 schafft der Große Bruder alle unerwünschten und unnötigen Wörter und Bedeutungen ab und geht sogar so weit, dass er routinemäßig die Geschichte umschreibt und „Gedankenverbrechen“ bestraft.

In dieser dystopischen Zukunftsvision dient die Gedankenpolizei als Auge und Ohr des Großen Bruders, während sich das Ministerium für Frieden um Krieg und Verteidigung, das Ministerium für Wohlstand um wirtschaftliche Angelegenheiten (Rationierung und Hunger), das Ministerium für Liebe um Recht und Ordnung (Folter und Gehirnwäsche) und das Ministerium für Wahrheit um Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und Kunst (Propaganda) kümmert. Die Mottos Ozeaniens: KRIEG IST FRIEDEN, FREIHEIT IST SKLAVEREI und IGNORANZ IST STÄRKE.

Orwells Großer Bruder verließ sich auf Newspeak, um unerwünschte Wörter zu eliminieren, den verbliebenen Wörtern ihre unorthodoxe Bedeutung zu nehmen und unabhängiges, nicht von der Regierung genehmigtes Denken gänzlich überflüssig zu machen.

Heute befinden wir uns an der Schnittstelle zwischen Oldspeak (wo Worte eine Bedeutung haben und Ideen gefährlich sein können) und Newspeak (wo nur das erlaubt ist, was „sicher“ und von der Mehrheit „akzeptiert“ ist).

Die Wahrheit geht oft verloren, wenn wir nicht zwischen Meinung und Tatsache unterscheiden können, und das ist die Gefahr, der wir als Gesellschaft heute ausgesetzt sind. Jeder, der sich ausschließlich auf Fernseh-/Kabelnachrichtenmoderatoren und politische Kommentatoren verlässt, um sich ein Bild von der Welt zu machen, begeht einen schweren Fehler.

Da die Amerikaner im Großen und Ganzen zu Nichtlesern geworden sind, ist das Fernsehen leider zu ihrer Hauptquelle für sogenannte „Nachrichten“ geworden. Diese Abhängigkeit von den Fernsehnachrichten hat zu so beliebten Nachrichtenpersönlichkeiten geführt, die ein großes Publikum anziehen, das praktisch an jedem ihrer Worte hängt.

In unserem Medienzeitalter sind sie die neuen Machthaber.

Doch während diese Persönlichkeiten die Nachrichten oft mit Macht und Gewissheit verbreiten, wie früher die Prediger die Religion, sind sie kaum mehr als Kanäle für Propaganda und Werbung, die unter dem Deckmantel der Unterhaltung und der Nachrichten vermittelt werden.

Angesichts des Übergewichts von Nachrichten als Unterhaltungsprogramm ist es kein Wunder, dass die Zuschauer weitgehend die Fähigkeit verloren haben, kritisch und analytisch zu denken und zwischen Wahrheit und Propaganda zu unterscheiden, vor allem, wenn sie von Fake-News-Rufern und Politikern verbreitet werden.

Die Quintessenz ist einfach diese: Die Amerikaner sollten sich davor hüten, andere für sich denken zu lassen – seien es Nachrichtensprecher, politische Kommentatoren oder Medienkonzerne.

Eine Bevölkerung, die nicht selbst denken kann, steht mit dem Rücken zur Wand: stumm gegenüber gewählten Vertretern, die sich weigern, uns zu repräsentieren, hilflos gegenüber Polizeibrutalität, machtlos gegenüber militarisierten Taktiken und Technologien, die uns wie feindliche Kämpfer auf einem Schlachtfeld behandeln, und nackt gegenüber der staatlichen Überwachung, die alles sieht und hört.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, ist es an der Zeit, den Kanal zu wechseln, die Reality-TV-Show abzuschalten und sich gegen die reale Bedrohung durch den Polizeistaat zu wehren.

Wenn nicht, wenn wir uns weiterhin zurücklehnen und uns im politischen Programm verlieren, werden wir ein gefangenes Publikum für eine Farce bleiben, die von Minute zu Minute absurder wird.