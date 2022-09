Regierung tötet Menschen im Ahrtal: Bisher geheim gehaltene Polizei-Videos zeigen verzweifelte Menschen auf Dächern und Sterbende in den Fluten

SWR: Flutnacht-Videos: Warum sie Minister Lewentz extrem in Bedrängnis bringen

„Nach allem, was bisher bekannt ist, geben die nach 22 Uhr aus einem Polizeihubschrauber aufgenommenen Videos die dramatische Hochwasserlage am Abend des 14. Juli 2021 im Ahrtal erschütternd eindrücklich wieder. So eindrücklich, dass die Aufnahmen laut Landesregierung derzeit nicht öffentlich gezeigt werden dürfen, weil dort Menschen in großer Not zu sehen sind und damit Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten. ‚Wenn man die Filme gesehen hat, gibt es keine Zweifel mehr über die Lage in der Nacht‘, so Stephan Wefelscheid, der Obmann der Freien Wähler im U-Ausschuss.“

Die BILD schreibt:

„Schock-Video setzt Innenminister unter Druck. Bilder, die laut Augenzeugen kaum zu ertragen sind! Videos der RLP-Polizeihubschrauberstaffel vom 14. Juli 2021 gegen 22.15 Uhr zeigen verzweifelte Menschen auf ihren