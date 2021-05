Regierungen auf der ganzen Welt bieten extravagante Bestechungsgelder in verzweifelter Bemühung, die COVID-Impfung zu erhöhen

Während indigene Gemeinden in Mexiko die COVID-19-Impfung ablehnen, sind die internationalen Bemühungen, die Öffentlichkeit von der Impfung zu überzeugen, in vollem Gange.

Anfang März berichtete CNN, dass „ganze Städte die COVID-19-Impfung in Mexiko ablehnen“ und stellte zwei von mehr als einem Dutzend Gemeinden vor, die die COVID-19-Impfung aus dem einen oder anderen Grund abgelehnt haben. CNN berichtete über Aussagen von Bewohnern von Aldama und San Juan Cancuc, kleine indigene Städte im zentralen Hochland des mexikanischen Bundesstaates Chiapas.

„Warum sollte ich geimpft werden? Ich bin nicht krank. Es wäre nicht gut, wenn sie versuchen würden, uns zur Impfung zu zwingen. Ich weiß es nicht“, sagte María Magdalena López Santís, eine Bewohnerin von Aldama, gegenüber CNN.

Die indigenen Gemeinden Mexikos (und viele Mexikaner im Allgemeinen) haben eine Geschichte des Misstrauens gegenüber der Bundesregierung. Nachdem sie über Generationen hinweg ignoriert oder kolonisiert wurden, sind die Gemeinden weitgehend autonom und agieren nach ihren eigenen Gesetzen. Es ist diese Geschichte, die mehrere Gemeinden in Chiapas und anderen Teilen Mexikos dazu veranlasst hat, die COVID-19 Schüsse gänzlich abzulehnen.

Natürlich berichtet CNN, dass „ein Mangel an Informationen und Verschwörungstheorien, die sich in der Region wie ein Lauffeuer verbreitet haben, für die zögerliche Haltung gegenüber dem Impfstoff verantwortlich sind.“ Aldamas Stadtsekretär Tomás López Pérez sagte gegenüber CNN, dass seine Leute „nicht wirklich wissen, woraus Impfstoffe bestehen, wir glauben, dass sie das [Covid-19]-Virus enthalten und das ist der Hauptgrund, warum die Leute sich nicht impfen lassen wollen.“

Am 1. Februar veröffentlichte José López López, Bürgermeister von San Juan Cancuc, einen Brief an die staatlichen Gesundheitsbehörden, in dem er darlegte, warum seine Stadt die COVID-Impfung nicht akzeptieren würde. López López sagte, dass die Einwohner von San Juan Cancuc in der Tat alle Impfstoffe des mexikanischen Staates ablehnen werden.

Das Gesundheitsamt des Bundesstaates Chiapas hat erklärt, dass es die Autonomie der indigenen Bevölkerung respektieren wird.

Ich bin kürzlich nach San Juan Cancuc gereist, um selbst herauszufinden, warum diese indigenen Gemeinden die Impfungen ablehnen. Die Indigenen von San Juan Cancuc sprechen einen speziellen Dialekt der indigenen Tseltal-Sprache, bekannt als San Juan Cancuc Tseltal. Mit Hilfe eines einheimischen Mannes, der vom Englischen ins Spanische und vom Spanischen ins Tseltal dolmetschte, konnte ich mit Mitgliedern des San Juan Cancuc-Rates kommunizieren. Obwohl sie ohne die Anwesenheit von José López López nicht vor der Kamera sprechen wollten, teilten sie eine Fülle von Informationen darüber, wie ihre Gemeinde auf COVID-19 reagiert hat.

Zunächst einmal sagte der Stadtrat von San Juan Cancuc, dass es in seiner Gemeinde keine COVID-19-Fälle gegeben habe. Sie sagten auch, dass die Stadt nie Masken oder soziale Distanzierung erzwungen hat. Der Stadtrat erklärte, dass sie ihre eigenen Methoden zur Heilung der Kranken haben, die nicht mit der Politik der mexikanischen Regierung übereinstimmen.

Der Rat gab an, dass die Gemeinde vor der Veröffentlichung des Briefes im Februar Lastwagen abgewiesen hat, die Impfstoffe und andere Unterstützung von der Regierung brachten. Die Gemeinde wies die Lastwagen zwei Mal zurück, bevor sie schließlich den Brief veröffentlichte, in dem sie öffentlich bekannt gab, dass sie die COVID-Impfungen ablehnt. Der Rat sagte, dass Ärzten, die versuchten, in die Stadt zu kommen, um Impfstoffe zu liefern, von den staatlichen Behörden gesagt wurde, dass sie nicht für ihre Sicherheit garantieren könnten, wenn sie San Juan Cancuc betreten würden.

Der Rat merkte auch an, dass Gesetze erlassen wurden, um sicherzustellen, dass die „nicht eine Impfung mehr“-Politik nicht geändert werden kann, sobald ein neuer Bürgermeister gewählt ist. Auf die Frage, welche Botschaft sie mit dem Rest der Welt teilen möchten, antwortete der Rat: „Jeder sollte das tun, von dem er weiß, dass es richtig ist.“ Sie sagten auch, dass sie glauben, dass ihre Gemeinde gediehen ist, weil sie organisiert und geeint ist.

Ich sprach auch mit zwei Bewohnern des indigenen Dorfes Betania, etwa 30 Minuten südlich von San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Die Bewohner erklärten, dass ihr ganzes Dorf die COVID-19 Impfungen ebenfalls abgelehnt hat. Sie wiesen auch darauf hin, dass die Regierung des Bundesstaates den Bewohnern 950 Pesos (ca. 50 USD) anbietet, wenn sie sich impfen lassen, in einigen Fällen mit zusätzlichen Zahlungen pro Kind. Die indigene Frau, mit der wir sprachen, sagte, dass die örtlichen Gesundheitsbehörden die Bewohner anrufen und versuchen, sie zur Impfung zu überreden. In einigen Fällen wird den Bewohnern gesagt, dass sie ohne die Impfung keine medizinische Versorgung mehr erhalten. Trotzdem lehnen die Menschen in Betania die Impfung ab.

Burger, Pommes, Donuts und Bestechungsgelder

Die Vorstellung, dass Regierungen Bürger buchstäblich mit Geld bestechen, mag schockierend oder unmoralisch erscheinen, besonders wenn es um die indigene Bevölkerung in kleinen Dörfern Mexikos geht. Allerdings wird diese Praxis in den Vereinigten Staaten und Europa immer üblicher.

Vor ein paar Monaten machte Krispy Kreme Schlagzeilen, nachdem sie täglich kostenlose Donuts für Kunden mit Impfnachweis anboten. Jetzt schalten sich auch die Regierungen der Bundesstaaten ein und bieten Burger, Pommes frites, Eintrittskarten für Veranstaltungen und Bargeld an.

In Illinois werden 50’000 geimpften Einwohnern Freikarten für die Six-Flags-Themenparks angeboten. Der Wert der Eintrittskarten beläuft sich auf 4 Millionen Dollar. In Maine wird den Geimpften alles angeboten, von kostenlosen Geschenkkarten bis hin zu Jagd- und Angelscheinen. Geimpfte Einwohner von Ohio können jetzt an einer Lotterie teilnehmen, bei der es für fünf geimpfte Ohioaner einen Preis von 1 Million Dollar zu gewinnen gibt.

Ohio to give five residents $1 million dollars each in vaccine lottery https://t.co/ClsDIHEEpL — CBS News (@CBSNews) May 13, 2021

Einige Großstädte der Vereinigten Staaten bieten auch Preise für diejenigen, die bereit sind, ihren Körper und Geist der experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. In Detroit werden die Einwohner mit 50-Dollar-Prepaid-Kreditkarten bestochen, wenn sie eine andere Person zu einer Impfstelle fahren. Es gibt derzeit keine Grenzen, wie viel Geld jemand mit diesem Schema machen kann. In der Region Houston kündigte Harris County kürzlich an, 250’000 US-Dollar für Geschenkkarten, Veranstaltungen und andere Anreize zu verwenden.

Einwohnern von New York City werden kostenlose 7-Tage-Metro-Karten, Tickets für Sportveranstaltungen, den Bronx Zoo, den Brooklyn Botanical Garden und das Lincoln Center angeboten. Am Donnerstag kündigte Bürgermeister de Blasio an, dass diejenigen, die den Schuss machen, Gutscheine für kostenlose Burger und Pommes von Shake Shack erhalten können. „Ich möchte, dass Sie diese Pommes frites anschauen und darüber nachdenken, wie großartig es ist, geimpft zu werden“, Bürgermeister de Blasio erklärte in einer ekelhaften Darstellung der Anreize für die Menschen in New York, um eine experimentelle Impfung zu bekommen, nicht zugelassene Behandlung im Austausch für eine, im Allgemeinen, ungesunde Mahlzeit.

“Mmmm!…vaccination.” NYC Mayor announces Shake Shack will give free food to vaccinated New Yorkers.



“I want you to look at these French fries and think about how great it is to get vaccinated.”



pic.twitter.com/cLvYQF7xwO — Breaking911 (@Breaking911) May 13, 2021

Während die Bestechungsgelder und Lebensmittel angeboten werden, um einen Anreiz zu schaffen, die COVID-Spritze zu bekommen, ist der beunruhigendste Aspekt der Versuch, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der einzige Weg, um „zurück zur Normalität“ zu gehen, darin besteht, dass sie sich einer Spritze und/oder einem Impfpass unterziehen. Tatsächlich kündigte Präsident Joe Biden Anfang dieser Woche neue Regeln in Bezug auf das Tragen von Masken an und erklärte: „Die Regel ist jetzt einfach: Lassen Sie sich impfen oder tragen Sie eine Maske, bis Sie es tun.“ Die Botschaft an die Öffentlichkeit ist klar: Wenn Sie sich nicht impfen lassen, werden Sie weiterhin den COVID-19-Beschränkungen unterworfen sein. Wenn Sie sich nicht fügen, können Sie nicht zum „Normalzustand“ zurückkehren.

Zusätzlich werden diejenigen, die sich dafür entscheiden, mit der Impfung zu warten (oder sie gar nicht zu bekommen), online unter Druck gesetzt, dämonisiert und zensiert, weil sie ihre Bedenken und Gründe für ihr Zögern äußern. Während die Bewohner von Betania und San Juan Cancuc in ihrem Widerstand gegen die Behandlungen geeint sind, sind die Bewohner der Vereinigten Staaten weniger geeint und weniger organisiert. Die indigenen Gemeinden in Chiapas können weiterhin ihr Leben so leben, wie sie es gewohnt sind, aber die Bewohner von Houston, New York City, Detroit und anderswo sehen sich einer zunehmend totalitären Umgebung gegenüber.

Der einzige Weg nach vorne ist für die Menschen in den USA und darüber hinaus, sich zu organisieren und sich direkt gegen die erzwungenen Impfmandate und die Forderungen nach Impfpässen zu stellen und diese abzulehnen. Alles andere als eine vereinte Opposition wird den Marsch von COVID1984 nicht aufhalten können.