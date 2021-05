Die USA und ihre Verbündeten versuchen, die Welt in zwei Teile zu spalten

Von Eric Zuesse: Er ist Amerikanischer Schriftsteller und investigativer Historiker

strategic-culture.org: Amerika nutzt seine Position nach dem Zweiten Weltkrieg, der Hegemon der Welt zu sein, um jede andere Nation zu zwingen, sich ihnen entweder anzuschließen (als Bananenrepublik oder Vasallennation) oder aber ihr Feind zu werden, indem es sie vernichtet.

Amerikas Antwort auf den zunehmenden wirtschaftlichen Erfolg Chinas und anderer Nationen, die bis vor wenigen Jahrzehnten verarmte ehemalige Kolonien waren, besteht darin, seine eigenen Verbündeten – vor allem die englischsprachigen Länder – zu organisieren, um ein völlig eigenständiges globales wirtschaftliches Handels- und Militärbündnis zu werden, das gegen diese “Dritte Welt” steht – und dadurch alle bündnisfreien Nationen zu zwingen, sich entweder für ein Bündnis mit den Vereinigten Staaten zu entscheiden oder von den USA und ihren Verbündeten erobert zu werden. Es ist “Wir” oder “Sie”, den ganzen Weg. Die obersten “Feinde” (die “Sie”) sind die gleichen Länder, gegen die Amerika und seine Verbündeten während des antikommunistischen Kalten Krieges waren, Russland und China, auch wenn Russland nicht mehr kommunistisch ist und China eine Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus geworden ist.

Amerika hat auf seiner Seite Saudi-Arabien, Israel, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und alle vier der faschistischen Nationen während des Zweiten Weltkriegs: Deutschland, Japan, Italien und Spanien – sowie viele andere Nationen.

Russland und China waren beide Verbündete der Vereinigten Staaten während des Krieges gegen Hitler und seine Verbündeten, aber Franklin Delano Roosevelt hatte in den Jahren vor Japans Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 mit erheblicher amerikanischer Unterstützung für die faschistischen Mächte (die überwiegend von Republikanern kam) zu kämpfen. (Tatsächlich verhandelten Hitlers Agenten Kurt von Tippleskirch und Manfred von Killinger, zwei Barone, am 23. November 1937 heimlich mit führenden Republikanern – darunter die rassistische Irénée du Pont – was der zweite Putschversuch der Duponts gegen FDR gewesen wäre, aber keiner der beiden Versuche gelang).

Sobald Harry S. Truman (den die Milliardäre der Demokratischen Partei 1944 zu FDRs Vizepräsidenten gewählt hatten) nach FDRs Tod am 12. April 1945 Präsident wurde, endete die Allianz mit der Sowjetunion, und der Kalte Krieg wurde in Trumans Kopf am 25. Juli 1945 aufgrund eines Ratschlags von General Dwight Eisenhower, den Truman praktisch verehrte, zum Thema. Am 19. Juni 1945 schrieb Truman an seine Frau Bess: “Er hat einen Wahnsinnsjob gemacht. Sie lassen ihn für das Amt des Präsidenten kandidieren, was für mich in Ordnung ist. Ich würde es ihm jetzt übergeben, wenn ich könnte.” Und am 25. Juli 1945 sagte Ike zu Truman, dass entweder die Sowjetunion die Welt erobern würde oder Amerika – und das überzeugte Truman offenbar davon, auf ein globales Imperium zu setzen und die Sowjetunion zu erobern.

Amerikas zunehmend angewandte Methode zur Eroberung ist die Methode, die zuerst gegen den Irak ab 1991 angewandt wurde: internationale Sanktionen, gefolgt von Putschversuchen, die, wenn sie erfolglos sind, dann von einer regelrechten militärischen Invasion gefolgt werden – mit oder ohne Zustimmung der U.N.. In jüngster Zeit wird diese schrittweise Methode (Sanktionen, gescheiterter Putsch, dann Invasion) gegen Syrien angewandt, aber Amerika setzt für seine Invasionen keine eigenen Truppen mehr ein, sondern verwendet angeheuerte Stellvertreterkräfte (Söldner), wie in Syrien Dschihadisten, die aus der ganzen Welt angeheuert und von den Sauds bezahlt werden, und es werden auch separatistische Kurden angeheuert, die sich schon lange vom Irak, Syrien und der Türkei abspalten wollen, um eine eigene kurdische Nation zu gründen, und die direkter von Washington aus kontrolliert werden (da die Sauds die kurdischen Kräfte nicht kontrollieren). Amerikas Truppen in Syrien trainieren und bewaffnen (in der Regel mit Geld, das von den Königshäusern von Saudi-Arabien und Katar geliefert wird) die Dschihadisten (die mit Al-Qaida verbunden sind) und die Kurden.

Im Moment nutzt Amerika seine Position als Hegemon oder global dominierende Nation nach dem Zweiten Weltkrieg, um im Grunde jede andere Nation zu zwingen, sich ihnen entweder anzuschließen (als Bananenrepublik oder Vasallennation) oder aber ihr Feind zu werden, indem sie sie zerstört, wie Washington und seine Verbündeten es mit Syrern, Jemeniten, Palästinensern, Ukrainern, Venezolanern, Bolivianern, Ecuadorianern und davor mit Honduranern, Guatemalteken, El Salvadorianern, Argentiniern, Chilenen, Iranern und vielen anderen in dem getan haben, was Washington „die freie Welt“ nennt. “ Ideologie ist nicht mehr die Ausrede. Jetzt sind die Ausreden „Demokratie“, „Menschenrechte“, „Kampf gegen Korruption“ und natürlich „nationale Verteidigung“ (was ebenfalls Hitlers Hauptausrede war).

Mit anderen Worten: Amerika versucht alles zu tun, um nicht zur zweitstärksten Nation der Welt degradiert zu werden. Amerikas Milliardäre stecken dahinter; Amerikas Regierung wird von ihnen kontrolliert.

Die beste Einzelaussage über Amerikas Position ist die Rede, die Barack Obama am 28. Mai 2014 vor den Abschlusskadetten der Militärakademie West Point hielt, in der er sagte:

Die Vereinigten Staaten sind und bleiben die eine unverzichtbare Nation. Das gilt für das vergangene Jahrhundert, und es wird auch für das kommende Jahrhundert gelten. … Russlands Aggression gegenüber den ehemaligen Sowjetstaaten beunruhigt die Hauptstädte in Europa, während Chinas wirtschaftlicher Aufstieg und militärische Reichweite seine Nachbarn beunruhigt. Von Brasilien bis Indien konkurrieren aufstrebende Mittelschichten mit uns, und die Regierungen streben nach einem größeren Mitspracherecht in globalen Foren. … Es wird die Aufgabe Ihrer Generation sein, auf diese neue Welt zu reagieren.

Amerika „antwortet“ auf die aufstrebende Macht von Nationen, die früher Kolonien waren, indem es ihnen die Wahl lässt: Schließt euch uns an, oder ihr werdet zerstört.

Wie das US-Establishment dies präsentiert und fördert, ist es „gerechtfertigt“, weil nur Amerika „unentbehrlich“ ist: alle anderen Nationen sind „entbehrlich.“ (Auch Hitler fühlte so über alle anderen Nationen – und die meisten Deutschen unterstützten damals diesen Suprematismus, genau wie die meisten Amerikaner ihn heute unterstützen.) FDR hatte eine nicht-faschistische Zukunft für die Welt geplant, aber dann starb er und (aufgrund dessen, wer FDRs Nachfolger war) bekamen wir stattdessen eine faschistische Zukunft, und das ist es, was wir haben. Mussolini nannte den Faschismus „Korporatismus“. Und Amerika ist mit jedem Jahrzehnt, das vergeht, mehr und mehr korporativistisch.

Unter dem bigotten hindu-nationalistischen indischen Premierminister Narendra Modi ist Indien jetzt eindeutig Teil der von den USA und Großbritannien geführten Allianz. Am 4. März 2021 titelte Munira Lokhandwala „Google Invests Billions in India as Modi and Allies Stage Corporate Takeover of Agriculture“ und berichtete, dass

Insbesondere Googles Multi-Milliarden-Dollar-Investition in das Telekommunikationsunternehmen, das dem Öl- und Gas-Milliardär Mukesh Ambani gehört, zeigt, wie US-Big Tech vor nichts Halt machen wird, um einen größeren Profit zu machen, selbst wenn dies die Legitimierung eines Hauptunterstützers der autoritär eingestellten Regierung einschließt, die jetzt Ziel einer Massenrevolte ist. Ambani ist Indiens reichster Mann und ein starker unternehmerischer Verbündeter der BJP-Führung, der von vielen als großer Nutznießer der verhassten Agrarreformen wahrgenommen wird.

Im September 2020 verabschiedete das indische Parlament die indischen Landwirtschaftsgesetze von 2020, auch bekannt als die „Farm Bills“. Als Reaktion darauf starteten indische Bauern, die gegen diese Gesetze waren, einen der größten Proteste und eine Reihe von sektorübergreifenden Streiks, die die Welt je gesehen hat.

Es wird geschätzt, dass über 250 Millionen Menschen an den Protesten gegen die Verabschiedung dieser Gesetze teilgenommen haben, die die indischen Landwirte als eine weitere Phase des fortgesetzten Angriffs auf ihre Lebensgrundlagen und als einen Versuch der Deregulierung der Agrarindustrie sehen, um eine größere Kontrolle des Privatsektors über die Verteilung von Lebensmitteln zu ermöglichen. Diese Änderungen würden Großkonzerne wie Ambanis Reliance Industries begünstigen, die unter den Bedingungen des freien Marktes, die diese Farm Bills schaffen würden, florieren würden.

Indien wäre in dem rhodesischen Plan ein wichtiges Gegengewicht zu China.

Japan ist ein weiteres. Am 23. April 2021 titelte Craig Mark „From Five Eyes To Six? Japan’s Push To Join The West’s Intelligence Alliance“, und er berichtete, dass

Während die Spannungen mit China weiter zunehmen, macht Japan Anstalten, der „Five Eyes“-Allianz zum Austausch von Informationen beizutreten. Diese Woche sagte Japans Botschafter in Australien, Shingo Yamagami, dem Sydney Morning Herald, er sei „optimistisch“, dass sein Land an Bord kommen werde. „Ich würde gerne sehen, dass diese Idee in naher Zukunft Realität wird.“

Dies kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Neuseeland seine Besorgnis über die Nutzung des Five Eyes-Prozesses zum Druck auf China äußert.

Was ist dieses Spionagebündnis? Und welche Vorteile und Risiken birgt es, Japan mit ins Boot zu holen?

Was sind die Five Eyes?

Es begann 1943 als Abkommen über den Austausch von Geheimdienstinformationen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien und wurde 1946 formell zum UKUSA-Abkommen. Das Abkommen wurde dann 1948 auf Kanada und 1956 auf Australien und Neuseeland ausgeweitet.

UK hat Japans Botschafter in Australien dazu gebracht, Australien dabei zu unterstützen, Druck auf das fortschrittliche Neuseeland auszuüben, um in der rhodesischen Allianz zu bleiben und dadurch zu helfen, Japan als erstes nicht-englischsprachiges Land in den rhodesischen Kern aufzunehmen (und dadurch die „Five Eyes“ in sechs zu verwandeln). Damit wäre erreicht, was David Rockefeller und sein Handlanger Zbig Brzezinski (der aus dem polnischen Adel stammte) mit ihrer Trilateralen Kommission anstrebten, die über die Bilderberg-Gruppe der NATO-Länder hinaus auch Japan einbeziehen sollte.

Am 30. April 2021 titelte der geostrategische Analyst Alexander Mercouris ein Video „Blinken Goes To Ukraine With A Tough Message For Zelensky“ und erklärte, dass, weil Putin kürzlich „rote Linien“ festgelegt hat, die einen direkten militärischen Konflikt zwischen Russland und den USA provozieren würden, wenn sie von den USA verletzt würden, Biden Amerikas Top-Ziel, das es zu erobern gilt, nicht mehr auf Russland, sondern jetzt auf China ausgerichtet hat. Mercouris sagt, dass der ukrainische Präsident Volodmyr Zelensky, ein Handlanger der USA, nun wahrscheinlich gezwungen sein wird, die Drohung mit der Invasion der abtrünnigen ehemals ukrainischen Donbas-Region aufzugeben.

Während jedoch das mittelfristige Hauptziel der US-Aristokratie darin besteht, die Kontrolle über die Ukraine zu behalten, um in die Lage versetzt zu werden, von dort aus Blitzraketen abzufeuern, um Moskaus Fähigkeit zur Vergeltung gegen Amerikas Erstschlag auszuschalten (die aktualisierte Version der Operation Barbarossa der Nazis durch die US-Allianz), besteht das mittelfristige Hauptziel Großbritanniens darin, dass die US UK-Saud-Qatar-Allianz, Dschihadisten und separatistische Kurden zu bewaffnen und auszubilden, um Syrien zu erobern, damit die Sauds dieses Land kontrollieren. Das langfristige Ziel sowohl der amerikanischen als auch der britischen Aristokraten ist ihre gemeinsame Diktatur über alle Nationen.

Am 30. April 2021 interviewte der internationale investigative Journalist Finian Cunningham bei Strategic Culture den ehemaligen britischen Botschafter in Syrien, den erstaunlich mutigen Peter Ford, und titelte „Syria Regime Change Still on Western Agenda – Ex-Ambassador Peter Ford“. Dieser whistleblowing ehemalige UK-Botschafter eröffnete seine Kommentare mit den Worten:

Die westlichen Mächte sind wie Hunde mit einem alten Knochen zum Thema des angeblichen Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien. Es ist kein Fleisch daran, aber sie fahren fort, weg zu nagen. Warum? Weil die Trope, dass „Assad sein eigenes Volk vergast“, zu einem Eckpfeiler der gesamten westlichen Propaganda-Erzählung über Syrien geworden ist. Ohne sie wäre es schwieriger, den grausamen Wirtschaftskrieg gegen Syrien zu rechtfertigen, der hauptsächlich durch Sanktionen geführt wird. Und da die militärischen Bemühungen um einen Regimewechsel gescheitert sind, ist die wirtschaftliche Kriegsführung nun die letzte Hoffnung für die westlichen Mächte, Syrien genug zu destabilisieren, um die Regierung zu stürzen. Damit diese Strategie funktioniert, sind die Westmächte mehr als bereit, die Glaubwürdigkeit der OPCW zu untergraben, indem sie ihre Fähigkeit, sie im syrischen Kontext zu manipulieren, missbrauchen.

Das Interview schloss mit:

Frage: In Syrien finden am 26. Mai Präsidentschaftswahlen statt, bei denen Amtsinhaber Baschar al-Assad zur Wiederwahl antritt. Die westlichen Mächte verunglimpfen Syrien als ein „undemokratisches Regime“. Wie sehen Sie die politische Situation in Syrien? Ist es wahrscheinlich, dass Assad die Wiederwahl gewinnt?

Peter Ford: Natürlich wird Assad gewinnen und natürlich werden die Westmächte versuchen, seinen Sieg zu verunglimpfen. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass, wenn man der konservativen Partei in Großbritannien eine Garantie anbieten könnte, bei den nächsten Parlamentswahlen auch nur annähernd so viel Unterstützung wie Assad zu bekommen, wenn auch teilweise widerwillig von einem kriegsmüden Volk, die Tories Ihnen für einen solchen Wahlgewinn die Hand abbeißen würden. Ein Großteil der gegenwärtigen westlichen Propagandaanstrengungen gegen Syrien zielt darauf ab, Assads Sieg zu verderben und ihm die Legitimität abzusprechen. Aber in Syrien selbst wird das Volk die Wahl als Besiegelung von 10 Jahren Kampf sehen, und Assad wird gestärkt aus der nächsten Phase des westlichen Krieges gegen Syrien hervorgehen.

Außerdem, genauso wie die USA und ihre Verbündeten Dschihadisten (technisch „Salafisten“ genannt) finanzieren, ausbilden und bewaffnen, um einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen, tun sie genau dasselbe, um einen Regimewechsel in China herbeizuführen – in diesem Fall, indem sie „Menschenrechte“ für uighurische Chinesen propagieren, die mit der extremistisch-sunnitischen Variante des islamischen Glaubens (Salafismus) der Sauds indoktriniert wurden. (Viele dieser Salafisten sind aufgrund ihrer türkischen Kultur in letzter Zeit eher der Türkei als Saudi-Arabien zugeneigt, und deshalb titelte Reuters am 18. Juli 2019 „Saudi-Arabien verteidigt Brief, der Chinas Xinjiang-Politik unterstützt“ und berichtete, dass die Sauds „die Unterzeichnung eines Briefes zusammen mit 36 anderen Ländern verteidigten, um Chinas Politik in seiner westlichen Region Xinjiang zu unterstützen, wo nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens eine Million ethnische Uiguren und andere Muslime festgehalten werden.“ Die USA und Großbritannien unterstützten nun pro-türkische Dschihadisten, anstatt pro-saudische. Die Türkei ist eine NATO-Nation; und so ist es den Rhodesisten egal, welche Art von Dschihad sie unterstützen, um China zu zerschlagen oder einen Regimewechsel herbeizuführen).

Selbst wenn also das US-Regime die Ukraine auf die lange Bank schiebt, ist das britische Regime offenbar nicht bereit, die Eroberung Syriens auf die lange Bank zu schieben. Und sowohl für amerikanische Milliardäre als auch für britische Milliardäre ist China unerbittlich im Visier beider Aristokratien, um es zu erobern. Tatsächlich veröffentlichte Strategic Culture am 10. April 2021 einen Leitartikel mit dem Titel „Ukraine, Taiwan… Two-Prong U.S. Aggression Toward Russia, China“, in dem festgestellt wurde:

Biden treibt die gleiche Politik der vorherigen Trump- und Obama-Administrationen voran, nämlich die militärische Aufrüstung in der Nähe von Chinas Territorium. In dieser Woche passierte der vierte US-Lenkwaffenzerstörer die Straße von Taiwan, seit Biden im Amt ist. Dieses schmale Meer trennt die abtrünnige Insel vom chinesischen Festland. Peking erhebt souveräne Gebietsansprüche auf Taiwan, die von der überwiegenden Mehrheit der Nationen anerkannt werden, darunter bis vor kurzem auch von den Vereinigten Staaten im Rahmen ihrer so genannten „Ein-China“-Politik. Biden, wie auch sein Vorgänger Donald Trump, untergräbt die Ein-China-Politik bewusst, indem er Delegierte zu offiziellen Besuchen auf die Insel schickt, die Waffenverkäufe erhöht und am provokantesten öffentliche Erklärungen abgibt, dass die USA Taiwan im Falle einer „Invasion“ durch chinesische Streitkräfte „verteidigen“ werden.

Ähnlich wie in der Ukraine dient die Rhetorik und das Verhalten der Biden-Administration dazu, eine immer provokativere Haltung der taiwanesischen Führung zu fördern. Diese Woche warnte ein hoher Beamter, dass die Streitkräfte der Insel chinesische Flugzeuge abschießen würden, die sich dem Territorium nähern. Dies ist nichts anderes als eine eklatante Herausforderung an Chinas territoriale Integrität und Souveränität. Wie im Fall der Ukraine und Russlands sind es die Worte und Taten Washingtons, die die Spannungen zwischen Taiwan und China anheizen. Dennoch beschuldigen die Amerikaner andere der „Aggression“ und behaupten, sie würden „Verteidigung“ leisten.

Die einzige Instanz, die all dies möglicherweise stoppen könnte, wäre die von den USA geschaffene Europäische Union. Entweder werden sie sich gegen ihren Schöpfer wenden und sich mit Russland und China gegen die USA und Großbritannien verbünden (was dem Irrsinn des rhodesischen Teams ein Ende setzen würde), oder es wird einen Dritten Weltkrieg geben (wenn auch wahrscheinlich nicht in naher Zukunft), in dem das US-Regime Russland blitznuklear angreifen wird, was allerdings den Planeten zerstören würde.

Wenn die EU sich von den USA löst, dann wird sie auch in der Lage sein, die UNO von New York nach Europa zu verlegen und die UNO in dem Sinne zu reformieren, wie es die Absicht ihres Erfinders, FDR, war, dass die UNO die demokratische globale Föderation von Nationen wird, die alle nuklearen und anderen geostrategischen Waffen und Kräfte kontrolliert, und die als einzige und maßgebliche exekutive, legislative und judikative Autorität für alle internationalen Beziehungen in der ganzen Welt dient, die demokratische föderale Weltregierung. Das ist es, was Truman und Churchill verhindert haben, und was eine Welt hervorbringen würde, die keine zukünftigen Weltkriege, keine zukünftigen Kriege zwischen Imperien haben wird, weil es keine Imperien und keinen Imperialismus mehr geben wird.

Entweder wird es die Absicht von FDR geben, oder es wird eine nukleare Vernichtung geben. Die EU wird entscheiden. Wenn die EU FDRs Absicht durchsetzen würde, würde sich die EU gegen ihren Schöpfer wenden, der Truman und alle nachfolgenden US-Präsidenten (und ihre Kongresse, die ebenfalls von Amerikas Milliardären kontrolliert wurden) war. Eine wahrscheinlichere Alternative wäre jedoch, dass einige Nationen das tun, was Großbritannien getan hat, und sich von der EU lösen, aber dass sie es so tun, wie Großbritannien es nicht getan hat, um sich mit Russland, China und dem Iran neu auszurichten und weg von den USA. Auch das könnte den dritten Weltkrieg verhindern und es der UNO ermöglichen, so reformiert zu werden, wie es FDR beabsichtigt hatte: als globale demokratische föderale Republik und einzige Quelle, Richter und Vollstrecker internationaler Gesetze – die post-imperialistische Welt, die FDR geplant hatte. Wenn FDRs Plan nicht eintritt, dann wird der Dritte Weltkrieg stattfinden, und das war der Grund, warum er die U.N. so geplant hatte, wie er es tat. Aber sobald er am 12. April 1945 starb, arbeiteten die Agenten der Milliardäre auf Truman ein, der schließlich am 25. Juli 1945 (auf der Grundlage von General Eisenhowers Rat) beschloss, die globale Eroberung Amerikas in Angriff zu nehmen; und so begann die unaufhörliche Kette von Umstürzen, Putschen und Invasionen durch die USA (den permanenten Kriegszustand). Der erste Putsch war 1948 in Thailand, um Herrscher zu installieren, die die OSS-CIA aus dem internationalen Rauschgifthandel abschöpfen lassen würden, um die benötigte inoffizielle Finanzierung für die Spezialoperationen der CIA zu liefern.