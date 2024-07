Regierungsdaten zeigen: 3 Jahre nach den Covid-Spritzen gibt es immer noch eine hohe Zahl von Todesfällen

Von Sean Miller

Ein medizinischer Experte analysierte die Zahlen der überhöhten Sterblichkeit bis in die 16. Woche des Jahres 2024 und kam zu dem Schluss, dass die massive Sterblichkeitsrate nicht nachgelassen hat.

“…warum wird das nicht mehr bekannt gemacht”, sagte Campbell.

Dr. John Campbell veröffentlichte am Donnerstag ein Video, in dem er die aktuellen Zahlen für die Übersterblichkeit im Jahr 2024 auflistet und zeigt, dass der massive Anstieg der Todesfälle seit der Einführung der Covid-Impfstoffe im Jahr 2021 die Gesellschaft immer noch plagt.

“Wir sehen also immer noch ein hohes Maß an übermäßiger Sterblichkeit in Großbritannien und den Vereinigten Staaten”, sagte Campbell in seinem Video und bezog sich dabei auf Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

“Wenn wir die überzähligen Todesfälle ignorieren, ist das für mich ein alarmierendes Zeichen für die gesamte Zivilisation”, so Campbell.

Die Übersterblichkeit ist die Zahl der Menschen, die mehr sterben als normalerweise zu erwarten wäre. Infowars berichtete kürzlich über die überhöhte Kindersterblichkeit in den USA sowie über die Übersterblichkeit in Italien, Deutschland und Zypern.

“Wir werden auch sehen, dass sich dieser Trend fortsetzt, wenn wir die Daten bis 2022, 2023 und 2024 haben, und niemand scheint ein Lied davon zu singen und zu tanzen und wirklich viel darüber zu sagen, was wirklich ziemlich amüsant ist, weil die Zahlen ziemlich hoch sind”, sagte der Arzt.

Campbell verglich die OECD-Daten mit denen von Our World In Data.

Die Daten zeigten, dass zwischen Januar 2023 und der 16. Woche 2024 eine Übersterblichkeitsrate von 7,9 Prozent in Großbritannien und 10 Prozent in den USA sowie 12,9 Prozent von Januar 2023 bis zur 47. Woche 2023 in Australien zu verzeichnen war.

“Wir gehen also davon aus, dass dies bis ins Jahr 2024 anhält”, sagte er.

Von Januar 2023 bis zur 6. Woche 2024 lag die Übersterblichkeitsrate in Kanada bei 19,1 Prozent, in den Wochen 1-6 des Jahres 2024 bei 14,6 Prozent.

“Das ist schon so etwas wie eine alte Nachricht, die Leute scheinen nicht mehr darüber zu reden, aber es sterben immer noch mehr Menschen, als wir erwarten würden”, sagte Campbell.

Israel verzeichnete von Januar 2023 bis zur 16. Woche 2024 eine Übersterblichkeitsrate von 12,5 Prozent, wobei die ersten 16 Wochen des Jahres 2024 nicht weniger schwerwiegend waren.

“Das ist ein sehr ernstes Problem”, sagte der Arzt.

Die Niederlande verzeichneten zwischen Januar 2023 und der 16. Woche 2024 eine 13-prozentige Übersterblichkeitsrate, die in den ersten 16 Wochen des Jahres 2024 anhielt.

“Warum wird das nicht stärker thematisiert”, sagte er.

Neuseeland verzeichnete zwischen Januar 2023 und der 16. Woche 2024 eine Übersterblichkeit von 15,3 Prozent.

“Es ist wirklich verwirrend, dass all diese zusätzlichen Menschen sterben und dennoch, ich weiß nicht, vielleicht leugnen die Menschen ihre eigene Sterblichkeit”, sagte Campbell. “Ich kann mir nicht erklären, warum nicht mehr darüber geredet wird, warum es nicht mehr Empörung gibt und so weiter, ich finde es einfach sehr seltsam.

Die Covid-Impfungen sind dafür bekannt, dass sie Menschen behindert, nach wiederholter Verabreichung tödlich sind und die Sterblichkeitsrate von Covid-Patienten verdoppeln. 74 Prozent der Geimpften, die gestorben sind, wurden durch die Impfungen getötet, doch die Sterblichkeitsrate ist immer noch höher als berichtet, und sie erhöhen auch die Covid-Infektionsraten und die Sterblichkeit aller Ursachen zusätzlich zur Erhöhung der Todeszahlen, führen zu tonnenweise bizarren und ungewöhnlichen Hautkrankheiten, irrsinnigen und groben Turbokarzinomen, Zerstörung der Fortpflanzungsfähigkeit, verursachten Fehlgeburten, Lähmungen, Tinnitus, Blutgerinnseln im Gehirn, nicht schwerwiegenden Erkrankungen, Tod durch neurologische Störung, erhöhte Sterblichkeitsraten, Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse sowie tödliche Kopfschmerzen, Krampfanfälle und Herzentzündungen, auch bei Kindern, während gleichzeitig die Haut der Geimpften “ausbricht”, zusätzlich zu einer Vielzahl ernsthafter Erkrankungen, die in massiven Bevölkerungsstudien festgestellt wurden, und die ein Hundertfaches der zulässigen DNA-Kontamination enthalten, was zu mutagenen Wirkungen führt, Siekontaminieren die Blutversorgung und verändern dauerhaft die DNA der Geimpften und ihrer Nachkommen, wobei einige Chargen schlimmer sind als andere.

In den USA empfiehlt die CDC, dass alle Amerikaner ihre Covid-Impfung erhalten und dass Kleinkinder zusätzlich geimpft werden, und dass alle Amerikaner jetzt eine weitere Impfung erhalten, obwohl sie sie bereits erhalten haben, während Kanada eine weitere Covid-Impfung für Schwangere, Ureinwohner, “rassisch” und “gerechtigkeitsliebend” empfiehlt.