Diese Zivilisation ist zutiefst unnatürlich.

Nichts ist natürlich an ihr. Die Art, wie die Dinge sind. Die Art, wie wir leben. Wenn dies die natürliche und gesunde Art und Weise wäre, in der die menschliche Gesellschaft existiert, dann bräuchte es nicht Berge von Propaganda, um sie am Laufen zu halten.

Caitlin Johnstone

Ohne die unzähligen mentalen Narrative, mit denen uns die Mächtigen füttern, käme niemand auf die Idee, dass es eine gute oder normale Idee ist, Angriffskriege auf der anderen Seite des Planeten zu führen, Völkermorde zu unterstützen, die Welt mit Hunderten von militärischen Außenposten zu militarisieren, Systeme zu fördern, die es einigen wenigen Menschen ermöglichen, viel zu viel zu haben, während andere viel zu wenig haben, oder die Biosphäre, von der wir für unser Überleben abhängen, im Namen der Profite von Aktionären zu zerstören. Es würde uns nie in den Sinn kommen, diese Dinge zu akzeptieren, wenn wir nicht unser ganzes Leben lang in einem ununterbrochenen Strom von Erzählungen leben würden, die uns sagen, dass wir sie akzeptieren sollen.

So leben wir unser ganzes Leben. Durch massive psychologische Manipulation wird unser Verstand in verrückte und unnatürliche Formen verdreht, um sicherzustellen, dass wir auf eine Art und Weise denken, sprechen, handeln, arbeiten, ausgeben und wählen, die wir sonst nie tun würden, damit sich die Räder dieser verrückten und unnatürlichen Dystopie weiter drehen. Wenn die Mächtigen nicht die vorherrschenden Erzählungen dieser Zivilisation kontrollieren würden, würden wir in einer ganz anderen Welt leben als der, in der wir heute leben.

Erzählungen bringen Menschen in Schwierigkeiten. Es sind die Geschichten in unseren Köpfen, die uns dazu bringen, unsere Mitmenschen zu hassen, zu missbrauchen, zu verletzen und zu töten. Sie sind es, die uns in einen Zustand der Angst versetzen, selbst in Momenten, in denen unser Körper vollkommen sicher ist und alle unsere materiellen Bedürfnisse befriedigt sind. Sie haben die Menschen zu allen Zeiten dazu getrieben, Kriege zu führen und Gräueltaten zu begehen. Der größte Teil des menschlichen Leids ist letztlich auf geglaubte Gedankengeschichten zurückzuführen.

Aber es sind geglaubte Gedankengeschichten, die diese Zivilisation formen. Der einzige Grund, warum Macht dort ist, wo sie ist, warum Nationen und ihre Grenzen so sind, wie sie sind, warum Geld so funktioniert, wie es funktioniert, warum Gesetze geschrieben und befolgt werden, ist, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, einen Haufen erfundener Geschichten zu glauben, die behaupten, dass diese Dinge wahr sind. Morgen könnten sich alle Amerikaner darauf einigen, dass Taylor Swift die oberste Diktatorin der Vereinigten Staaten ist und dass Kupferpfennige die einzige Form von Geld sind, die irgendeinen Wert hat, und wenn genug Menschen an diese Geschichten glauben, werden sie wahr.

Das ist die Macht der Erzählung, und deshalb verwenden die Mächtigen so viel Energie darauf, sie sich zunutze zu machen. Durch die Macht der Erzählung können wir überzeugt werden, so absurden Dingen zuzustimmen, wie dass Waffenhersteller ihren Reichtum nutzen, um Lobbyarbeit für Krieg und Militarismus zu betreiben, was ihnen noch mehr Reichtum einbringt, den sie dann für noch mehr Lobbyarbeit ausgeben können. Oder dass wir vierzig Stunden die Woche arbeiten und unserem Chef viel mehr Geld zahlen, als wir in einem Unternehmen verdienen, das unser Ökosystem zerstört, nur damit wir unseren Gehaltsscheck einem Vermieter geben können, damit wir in einem Gebäude auf dem sterbenden Planeten leben können, auf dem wir geboren wurden, nur weil der Chef und der Vermieter zufällig das Glück hatten, das Unternehmen und das Gebäude zu besitzen. Oder die Staatschefs der Welt, die sich gegenseitig mit Weltuntergangswaffen bedrohen.

Diese rückständige, verrückte Zivilisation erscheint uns nur deshalb als normal, weil sie von den Menschen, die von ihr profitieren, im Laufe unseres Lebens durch sorgfältige narrative Kontrolle bewusst normalisiert wurde. Erzählungen bestimmen unser Leben.

Ohne eine geglaubte Erzählung im Kopf gibt es nur das friedliche Sein mit dem, was ist, und den menschlichen tierischen Körper, der sich um seine wenigen menschlichen tierischen Bedürfnisse kümmert. Fügt man eine Menge geglaubter Geschichten hinzu, hat man plötzlich ein Selbst, andere Menschen, Wünsche, Pläne, Feinde, soziales Ansehen, Ziele, Unzulänglichkeit, Stress, eine schmerzhafte Vergangenheit und eine beängstigende Zukunft.

Es ist möglich, dass der menschliche Organismus in der Wahrnehmungsverschiebung, die allgemein als spirituelle Erleuchtung bekannt ist, ohne geglaubte Narrative lebt, und es ist möglich, dass die Menschen als Ganzes auf dieselbe Weise die geglaubten Narrative aufgeben, die uns von den Mächtigen aufgezwungen werden. Und so wie Erleuchtung die Erkenntnis mit sich bringt, dass die alte Art der Wahrnehmung in Wirklichkeit eine unnatürliche Art des Funktionierens war, so wird uns das Erwachen aus den vorherrschenden Narrativen unserer Zeit erlauben, zu einer viel natürlicheren Art des Zusammenlebens und unseres Ökosystems auf diesem Planeten zu gelangen.

Nennen Sie es ein ehrgeiziges und unerreichbares Ziel, wenn Sie wollen, aber für mich ist es die einzige Anpassung, die eine Chance hat, unsere Spezies vor dem Aussterben zu bewahren. Jede Spezies kommt irgendwann in ihrer Existenz an einen Punkt, an dem es um Anpassung oder Aussterben geht, und wir sind gerade an unserem angekommen. Entweder wir überwinden unsere ungesunde Beziehung zur Erzählung, oder wir werden durch einen Atomkrieg oder Umweltzerstörung ausgelöscht.

Alle Anzeichen, die ich im Moment sehe, deuten darauf hin, dass wir die Möglichkeit haben, in beide Richtungen zu gehen.