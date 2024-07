Ist die Verhinderung des Dritten Weltkriegs Donalds “Trumpf”, um das Weiße Haus zu gewinnen?

Von Finian Cunningham

Donalds “Trumpf” für den Frieden in der Ukraine ist ein weiterer wertloser Zweizeiler, schreibt Finian Cunningham.

Donald Trump scheint einen erfolgreichen Plan für die Rückkehr ins Weiße Haus gefunden zu haben: Er will die Wähler davon überzeugen, dass er der Kandidat ist, der den Dritten Weltkrieg verhindern kann.

Der republikanische Kandidat wirbt in letzter Zeit damit, den “schrecklichen Krieg” in der Ukraine zu beenden, um zu verhindern, dass die Vereinigten Staaten auf einen nuklearen Flächenbrand mit Russland zusteuern.

Trump wirft seinem demokratischen Konkurrenten Joe Biden vor, den Konflikt anzuheizen, indem er rücksichtslos US-Waffen liefert, die Russland provozieren und den Ausbruch des Dritten Weltkriegs riskieren. Das ist auch richtig so.

Nach Bidens desaströser Fernsehdebatte mit Trump in der vergangenen Woche liegt Trump in den Umfragen leicht vorne. Der Wahlkampf der Demokraten ist im Panikmodus, nachdem die wackelige Vorstellung des amtierenden Präsidenten die öffentlichen Bedenken über seine sich verschlechternde geistige Gesundheit bestätigt hat.

Dennoch hat Trump aus seinem entscheidenden Vorsprung in den Umfragen kein Kapital geschlagen. Der Republikaner liegt höchstens ein paar Punkte vor Biden – selbst nach dessen TV-Debatte, bei der er in Zeitlupe einen Autounfall hatte.

Trump könnte bei vielen unentschlossenen Wählern viele Stimmen sammeln und seine Rückkehr ins Weiße Haus vorantreiben, indem er sich als “Antikriegskandidat” präsentiert.

Auf Wahlveranstaltungen wirbt der ehemalige Präsident mit seiner angeblichen Fähigkeit, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Trump sagt, er würde die Militärhilfe für die Ukraine einstellen und das Regime in Kiew zu Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auffordern.

Trump brüstet sich damit, dass er im Falle eines Wahlsiegs im November ein sofortiges Friedensabkommen aushandeln und noch vor seinem Amtsantritt im Oval Office im Januar 2025 umsetzen könnte. Damit würde er den Dritten Weltkrieg zwischen den atomar bewaffneten USA und Russland verhindern.

Das mag wie ein guter Wahlkampfplan erscheinen. Eine große Mehrheit der Amerikaner – etwa 70 Prozent – möchte, dass ihre Regierung eine diplomatische Lösung für den zweieinhalbjährigen Krieg in der Ukraine findet. Dies spiegelt den Widerstand der Öffentlichkeit gegen die Vorstellung eines weiteren endlosen amerikanischen Krieges und die wachsende Besorgnis über eine Eskalation des Konflikts zwischen den Atommächten wider.

Trump hat es geschickt verstanden, diese berechtigten Sorgen aufzugreifen.

Auf der anderen Seite treibt Bidens Regierung die militärische Unterstützung des Kiewer Regimes in einer Weise voran, die wahnsinnig rücksichtslos erscheint. Diese Woche kündigte Verteidigungsminister Lloyd Austin weitere 2,3 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine an. Biden hat erklärt, er werde die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist, und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er vor einer militärischen Konfrontation zurückschreckt. Der Präsident hat die Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine genehmigt und seine Zustimmung zu einem Schlag gegen Russland gegeben.

Die Frage von Krieg und Frieden – und ohne Übertreibung die Frage des Weltfriedens und des Überlebens des Planeten – könnte diejenige sein, die Trump den Sieg im Weißen Haus beschert.

Biden hat keinen Rückwärtsgang, wenn es um seine Politik geht, die Ukraine in einem sinnlosen Krieg zu unterstützen, den sie schwer verliert und der Russland nur provoziert.

Solch ein Wahnsinn ist zwangsläufig ein Stimmverlust, und dennoch scheinen Biden und seine Regierung keinen Ausweg aus dem Abgrund zu sehen. In Verbindung mit Bidens erschreckender Politik der Unterstützung Israels – vor allem für jüngere amerikanische Wähler, die normalerweise zu den Demokraten tendieren würden – könnte Trump die Angst vor der Ukraine zu seinem Wahlvorteil nutzen.

Es geht nicht nur um die Gefahr eines totalen Krieges mit Russland. Die amerikanische Öffentlichkeit ist zu Recht verärgert über die riesigen Summen an Steuergeldern – mindestens 100 Milliarden Dollar -, die für ein korruptes Regime in Kiew ausgegeben werden, während so viele öffentliche Bedürfnisse im eigenen Land vernachlässigt werden.

Das Problem ist Trumps mangelnde Glaubwürdigkeit. Normalerweise sollte man meinen, dass ein Präsidentschaftskandidat, der sich gegen den Beginn des Dritten Weltkriegs ausspricht, ein klares Siegerthema ist.

Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Trump 2016 für das Weiße Haus kandidierte, als er alle möglichen großartigen Dinge versprach, um Amerika wieder groß zu machen, indem er die endlosen US-Kriege in der Welt beendete und dem “amerikanischen Gemetzel” zu Hause ein Ende setzte.

Trump hat damals trotz all seiner Prahlerei über die “Trockenlegung des Sumpfes” nicht geliefert. Während seiner Präsidentschaft brach Trump das Tabu, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern. Im Jahr 2018 genehmigte er die Lieferung von Panzerabwehrraketen des Typs Javelin im Wert von 47 Millionen Dollar an das Kiewer Regime, als dieses die russischstämmige Bevölkerung im ehemaligen ukrainischen Gebiet Donbass angriff. Diese militärische Unterstützung des Kiewer Regimes führte zu dem aktuellen Konflikt, nachdem Moskau im Februar 2022 intervenierte, um das gnadenlose Töten der russischen Bevölkerung zu stoppen.

Trumps jüngste Prahlerei, er werde den Krieg in der Ukraine schnell beenden, wies der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, als leeres “subjektives” Gerede zurück. Das ist eine diplomatische Umschreibung dafür, dass Trump keine Ahnung von der Lösung des Konflikts hat.

Trump geht es nur um den Gewinn von Wählerstimmen, nicht um echten Frieden. Der einzige Weg zu einer friedlichen Lösung in der Ukraine und anderswo besteht darin, dass sich der von den USA angeführte NATO-Militärblock von den Grenzen Russlands zurückzieht und sich schließlich im Einklang mit dem Völkerrecht auflöst. Die NATO ist eine selbst ernannte Kriegsmaschinerie im Dienste der westlichen imperialistischen Macht und verstößt in eklatanter Weise gegen die UN-Charta und die Einhaltung des Völkerrechts. Die NATO existiert, um die US-Macht einseitig durchzusetzen, ohne das Völkerrecht zu respektieren – trotz der amerikanischen und europäischen Rhetorik über eine “regelbasierte Ordnung”.

Der Krieg in der Ukraine ist nur ein Symptom dafür, dass die Vereinigten Staaten eine gescheiterte und frustrierte imperialistische Macht sind. Washingtons Feindseligkeit gegenüber Russland steht im Einklang mit seiner unerbittlichen Kriegstreiberei gegenüber China und seiner Unterstützung für Israels Völkermord in dem verzweifelten Versuch, den Nahen Osten zu kontrollieren. Trump ist ein Teil der imperialistischen Machtprojektion der USA gegen China und unterstützt sklavisch das israelische Regime. Sein Gerede über die Kritik an den NATO-Ausgaben ist nur ein Gejammer, um die Europäer dazu zu bringen, mehr für die amerikanische Schutzgelderpressung zu zahlen. Der einzige Unterschied zu Biden ist eine oberflächliche Frage des Stils und eine scheinbar vernünftigere Sichtweise des Konflikts in der Ukraine.

Sich als Kandidat zu präsentieren, der den Dritten Weltkrieg wegen der Ukraine verhindern will, könnte ausreichen, um Trump zurück ins Weiße Haus zu bringen. Es könnte als Wahlkampftrick funktionieren. Aber es wird nichts daran ändern, die imperialistische Gewalt der USA und die ständige Bedrohung des Weltfriedens, die von Washington und seiner NATO-Kriegsmaschinerie ausgeht, zu beenden. Donalds “Trumpf” für den Frieden in der Ukraine ist ein weiterer wertloser Zweizeiler.