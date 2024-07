Rupert Murdoch: Israels mächtigster Unterstützer

Von Alan Macleod

Mit 93 Jahren hat Murdoch einen Großteil der täglichen Geschäfte an seinen Sohn Lachlan abgegeben. Anfang des Jahres reiste Lachlan nach Israel, um Netanjahu und den ehemaligen Premierminister Benny Gantz zu treffen. Auch wenn die Einzelheiten der Treffen im Dunkeln bleiben, ist klar, dass die Unterstützung der israelischen Offensive im Gazastreifen und darüber hinaus ein Hauptthema war.

Es war nicht das erste Mal, dass der jüngere Murdoch mit Netanjahu zusammentraf. 2016 flog er zu geheimen Treffen mit dem Premierminister nach Israel, wo er laut der Lokalzeitung Haaretz versuchte, Murdoch davon zu überzeugen, Yedioth Ahronoth zu kaufen und einen Fernsehkanal im Stil von Fox News für Israel zu gründen.

Netanjahu ist jedoch bei weitem nicht der einzige Premierminister, der enge Beziehungen zu Murdoch pflegt. Ariel Sharon zum Beispiel pflegt seit Jahrzehnten eine Freundschaft mit dem australischen Mogul. Murdoch wohnte bei ihm auf seiner Farm und wurde zu einem Hubschrauberrundflug über Israel eingeladen, bei dem die angebliche Verwundbarkeit Israels durch seine feindlichen Nachbarn betont wurde.

Wirtschaftliche Bindungen

Neben seinen politischen Beziehungen hat Murdoch auch mehrere wirtschaftliche Verpflichtungen gegenüber Israel. Im Jahr 2010 erwarben er und der Bankmilliardär Lord Jacob Rothschild jeweils Anteile an Genie Energy und traten in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein.

In dieser Zeit erhielt Genie den Auftrag, auf rund 400 Quadratkilometern der Golanhöhen nach Öl und Gas zu bohren. Dabei handelt es sich um syrisches Gebiet, das Israel seit 1967 unrechtmäßig besetzt hält. Genie versuchte also, von einer Besetzung zu profitieren, die nach internationalem Recht als unrechtmäßig gilt.

Did Piers Morgan's boss at Talk TV, Rupert Murdoch, fund Benjamin Netanyahu in the past?



I show a handwritten note by Netanyahu which suggests he did. pic.twitter.com/ZPMmhPoqin — Lowkey (@Lowkey0nline) June 15, 2024

Murdoch besaß auch das israelische Softwareunternehmen NDS, das im Mittelpunkt eines Hacking-Skandals stand, der den britischen Fernsehsender ITV Digital zu Fall brachte. Die Aktivitäten von NDS verhalfen einer großen Zahl von Briten zu einem kostenlosen Zugang zum Bezahlfernsehen, was dazu führte, dass das Unternehmen aufgrund sinkender Einnahmen aufgeben musste.

Eine weitere ethisch fragwürdige Verbindung ist Murdochs Abhängigkeit von der Lobbying-Firma LLM Communications. Der Milliardär beauftragte die von Lord Jonathan Mendelsohn mitbegründete Gruppe, ihm dabei zu helfen, die Gesetze der britischen Regierung zu kippen, die sicherstellten, dass Gewerkschaften über die Anerkennung von Arbeitsplätzen abstimmen konnten. Lord Mendelsohn war Vorsitzender der israelischen Lobbygruppe Labour Friends of Israel, die entscheidend dazu beitrug, Jeremy Corbyn, einen lebenslangen Friedensaktivisten und Befürworter der palästinensischen Rechte, zu verleumden und aus dem Amt zu drängen.

Zionistischer Hardliner

“Meine Unternehmungen in den Medien sind für mich nicht so wichtig wie die Verbreitung meiner persönlichen politischen Überzeugungen”, sagte Murdoch, und die Unterstützung Israels und seiner Expansionspolitik ist einer der Grundwerte, für die sich der Australier unermüdlich einsetzt.

Bei einem Treffen des American Jewish Committee im Jahr 2009 erklärte er, dass er Israel als den Dreh- und Angelpunkt der westlichen Zivilisation betrachte:

“Im Westen sind wir gewohnt zu denken, dass Israel ohne die Hilfe Europas und der Vereinigten Staaten nicht überleben kann. Ich sage Ihnen: Vielleicht sollten wir anfangen, uns zu fragen, ob wir in Europa und den Vereinigten Staaten überleben können, wenn wir zulassen, dass die Terroristen in Israel Erfolg haben… Letztendlich kämpft das israelische Volk gegen denselben Feind wie wir: kaltblütige Mörder, die den Frieden ablehnen… die die Freiheit ablehnen… und die mit Selbstmordwesten, Autobomben und menschlichen Schutzschilden regieren”.

Im Jahr 2005 schrieb er das Vorwort zu dem Buch “Israel In The World: Changing Lives Through Innovation”, ein Lobgesang auf Israel als einen uneingeschränkten Erfolg, der trotz Rückschlägen und Bedrohungen durch seine Nachbarn eine robuste Demokratie und eine pulsierende Wirtschaft aufgebaut hat.

Murdoch hat auch seinen Worten Taten folgen lassen: 2007 spendete sein Unternehmen News Corp an die Jerusalem Foundation, eine Gruppe, die illegale israelische Siedlungen im Westjordanland baut, unter anderem in den Sheikh Jarrah-Vierteln von Jerusalem.

Murdoch hat sich an die Spitze des Kampfes gegen die weltweite Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) gestellt und behauptet, dass diese einen “anhaltenden Krieg gegen die Juden” darstellt. “Der Krieg ist in eine neue Phase eingetreten”, sagte er.

“Dies ist der sanfte Krieg, der darauf abzielt, Israel zu isolieren, indem es delegitimiert wird. Das Schlachtfeld ist überall – die Medien, multinationale Organisationen, NGOs. In diesem Krieg geht es darum, Israel zu einem Paria zu machen”.

Diese Äußerungen machte er auf einer Veranstaltung der Anti-Defamation League (ADL), auf der die Organisation ihm ihren International Leadership Award überreichte. Dass die ADL, die vorgibt, eine Gruppe zu sein, die sich gegen Rassismus einsetzt, Murdoch mit einer solchen Auszeichnung ehrt, obwohl seine Netzwerke unerbittliche Bigotterie verbreiten, unterstreicht, wie wenig Wert sie auf echten Antirassismus legt und wie sehr sie lediglich israelische Interessen vertritt.

Die ADL ist jedoch kaum die einzige jüdische Organisation, die den Medienmogul mit Lob überschüttet hat. Das Simon Wiesenthal Center zeichnete ihn mit dem Preis für einen humanitären Preisträger aus; andere Gruppen wie das Museum of Jewish Heritage und das American Jewish Committee haben ihn ebenfalls gelobt. Die United Jewish Appeal Federation of New York ernannte ihn in einer aufwendigen Zeremonie zum “Menschenfreund des Jahres”, und Henry Kissinger überreichte ihm die Auszeichnung.

Ruperts Imperium

Murdoch übernahm 1952 die Zeitung seines Vaters in Adelaide und baute schnell ein riesiges globales Unternehmen auf, insbesondere in der englischsprachigen Welt. Er nutzte diese Macht, um seine konservative Agenda zu verbreiten.

Seine britischen Beteiligungen, darunter The Sun, The Times und Sunday Times, machen ein Viertel der Zeitungsauflage im Land aus. Sein Unternehmen News Corp betreibt außerdem das Fernsehprogramm Sky, TalkTV, TalkRadio und TalkSPORT.

Es wird allgemein angenommen, dass Murdoch sowohl die Wahlen 1992 zugunsten der Konservativen als auch die Wahlen 1997 zugunsten der Labour-Partei beeinflusst hat, nachdem Tony Blair einen Deal mit ihm abgeschlossen hatte. “Es ist schwierig, sich einen Premierminister in den letzten 40 Jahren vorzustellen, der gegen den Murdoch-Instinkt gewonnen hat”, sagte der ehemalige Chefredakteur des Guardian, Alan Rusbridger.

In den Vereinigten Staaten besitzt Murdoch einflussreiche Zeitungen wie das Wall Street Journal, die New York Post und große Teile des Fox Networks. Außerdem gehört ihm der einflussreiche Verlag Harper Collins.

Er ist dafür bekannt, dass er sich als Eigentümer ungewöhnlich stark einmischt und darauf besteht, dass der Ton und die politische Linie aller seiner Ausgaben mit seinen Vorstellungen übereinstimmen. “Die News Corporation ist im Guten wie im Schlechten ein Spiegelbild meines Denkens, meines Charakters und meiner Werte”, gab er zu.

Dazu gehörte auch die uneingeschränkte Unterstützung der Invasion des Irak im Jahr 2003. “Wir können jetzt keinen Rückzieher machen und den gesamten Nahen Osten an Saddam ausliefern… Ich denke, Bush handelt sehr moralisch, sehr korrekt, und ich denke, er wird damit weitermachen”, sagte er. Er sorgte auch dafür, dass jeder seiner 175 weltweiten Zeitungstitel eine ähnlich lautstarke Unterstützung für die Invasion zum Ausdruck brachte.

In der Branche ist Fox News für sein besonders strenges, von oben nach unten gerichtetes Redaktionsverfahren bekannt. Ein ehemaliger Mitarbeiter behauptete, die Arbeit unter Murdoch sei “fast so, als ob wir von einem stalinistischen System überwacht würden … es ist ein Umfeld der Angst”. Ein zweiter vertraute an, dass “wenn man nicht mit der Denkweise der Hierarchie übereinstimmt, wenn man sie in ihrer Einstellung zu den Dingen herausfordert, ist man Geschichte”.

Aber in seinem Heimatland Australien erreicht seine Macht fast bananenrepublikähnliche Ausmaße. Murdoch besitzt 7 der 12 nationalen oder Hauptstadt-Tageszeitungen des Landes. In der Hälfte der Hauptstädte der Bundesstaaten und Territorien gibt es keine lokale Alternative zu den Murdoch-Zeitungen. Der ehemalige Premierminister Kevin Rudd bezeichnete sein Imperium als “Krebsgeschwür” in der australischen Demokratie.

Piers Morgan entlarvt

Bis er sich vor kurzem mit seiner Talkshow selbstständig machte, war Piers Morgan einer von Murdochs bekanntesten Moderatoren. Als Gastgeber einer beliebten Talkshow, die ein Millionenpublikum erreichte, hat Morgan eine entscheidende Rolle bei der Information der Öffentlichkeit über Israel und Palästina gespielt. Obwohl er behauptet hat, in dieser Frage völlig neutral zu sein und keine der beiden Seiten zu unterstützen, hat Morgan eine Reihe von engen Verbindungen zu Israel, die erwähnenswert sind. Erstens hat er die Norwood Charity bei mehreren Gelegenheiten unterstützt und dabei geholfen, Hunderttausende von Dollar für die Gruppe zu sammeln.

Norwood wird von dem bereits erwähnten Israel-Lobbyisten Lord Mendelsohn und seiner Frau, Lady Nicola Mendelsohn, geleitet. Lady Mendelsohn ist auch Leiterin der globalen Geschäftsabteilung des Social-Media-Riesen Meta (der Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp und Instagram). Sie hat sich immer wieder für israelische Anliegen eingesetzt und sogar den ehemaligen Präsidenten Shimon Peres getroffen. Während ihrer Zeit bei Meta hat das Unternehmen begonnen, Dutzende von ehemaligen Agenten der israelischen Spionagegruppe Unit 8200 zu beschäftigen – alle in sensiblen Positionen innerhalb des Unternehmens. Insbesondere Facebook hat sich Israel angenähert und sogar den ehemaligen Generaldirektor des israelischen Justizministeriums, Emi Palmor, in den Aufsichtsrat berufen, der darüber entscheidet, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt und welche Inhalte auf der Plattform zugelassen oder nicht zugelassen werden.

Der vorherige Präsident von Norwood war Sir Trevor Chinn. Chinn ist derzeit Leiter von United Jewish Israel Appeal, einer britisch-israelischen Gruppe, deren Ziel es ist, das Gefühl der Verbundenheit junger britischer Juden mit Israel zu stärken. Er ist außerdem Mitglied des Exekutivausschusses von Großbritanniens größter Israel-Lobbygruppe, BICOM, und hat Labour Friends of Israel finanziert.

Am 22. Oktober, auf dem Höhepunkt des israelischen Angriffs auf Gaza, traf Morgan Lady Mendelsohn in New York zum Abendessen. Bei dem Essen war auch die walisische Sängerin Katherine Jenkins anwesend, die Geld für den Jewish National Fund, die größte Siedlerorganisation in Palästina, gesammelt hat. Es ist unklar, worüber sie sprachen, aber angesichts ihrer Karrieren und Interessen ist es schwer vorstellbar, dass es keine Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gab.

Auch wenn Morgan Personen aus allen Bereichen des Spektrums der Gaza-Debatte eingeladen hat, scheint er sich in Kreisen zu bewegen, die mit führenden Israel-Lobbyisten gefüllt sind.

Unverhohlene Propaganda

Angesichts dessen, was wir gesehen haben, überrascht es nicht, dass Murdochs Top-Publikationen in ihrer Berichterstattung über Israels Krieg gegen Gaza eine überwältigende Voreingenommenheit an den Tag legten, indem sie die israelischen Aktionen ständig verteidigten und sowohl die Palästinenser als auch diejenigen, die sich der Gewalt widersetzten, dämonisierten.

Am 19. Oktober traf ein israelischer Luftangriff die Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza-Stadt, in der Hunderte von Flüchtlingen Zuflucht gefunden hatten. Das Wall Street Journal beschrieb den Angriff mit der Schlagzeile “Explosion auf orthodoxem Kirchengelände in Gaza” und machte aus einem der berüchtigtsten Vorfälle in Israels monatelangem Angriff auf Gaza einen bedauerlichen Unfall. An keiner Stelle des Artikels deutete das Journal an, dass es sich bei der “Explosion” um einen Angriff gehandelt haben könnte, oder deutete auch nur auf eine israelische Beteiligung hin.

Das Journal hat auch den Angriff auf die Amerikaner angeführt, die gegen den Angriff protestieren. “Wer steckt hinter den Anti-Israel-Protesten: Hamas, Hisbollah, die Houthis und andere bereiten Aktivisten in den USA und im Westen vor”, lautete die Überschrift eines Artikels, der eindeutig darauf abzielte, Menschen, die sich einem Völkermord widersetzen, als Agenten einer ausländischen Macht zu verunglimpfen. Ein anderer Artikel mit der Überschrift “Willkommen in Dearborn, Amerikas Dschihad-Hauptstadt” erinnerte an die Islamfeindlichkeit der Bush-Ära, indem er versuchte, die stark arabisch-amerikanische Stadt mit antiamerikanischem Hass gleichzusetzen. Die Demonstrationen auf dem Campus wurden als “Terroristen verherrlichende Demonstranten” abgetan, die “das linke Gegenstück zu dem Mob in Charlottesville sind, der ‘Juden werden uns nicht ersetzen’ skandierte.”

Die Zeitung hat auch Artikel veröffentlicht, in denen die USA zum Krieg mit dem Iran aufgefordert werden. “Die USA und Israel müssen den Iran direkt angreifen. Die Ayatollahs müssen dafür bezahlen, dass sie mit ihren Hamas-, Hisbollah- und Houthi-Vertretern Chaos säen”, schrieb der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett.

Und für Palästina? Das Wall Street Journal sieht seine Zukunft als eine riesige Waffenfabrik, die die Waffen für Israels Angriff auf den Iran herstellt. In einem Meinungsartikel mit dem Titel “A Plan for Palestinian Prosperity” (Ein Plan für palästinensischen Wohlstand) schrieb der Kolumnist Andy Kessler, dass die Herstellung der Waffen für den nächsten israelischen Angriff Arbeitsplätze der Mittelklasse nach Gaza bringen würde. “Sie können sogar an Samstagen arbeiten” und “ohne Almosen von den politisierten Vereinten Nationen”, behauptete er, obwohl er warnte, dass der Sprengstoff vielleicht anderswo von vertrauenswürdigeren Mitarbeitern hinzugefügt werden sollte.

Murdochs andere Publikationen haben es ihm gleich getan, indem sie Israel unerbittlich unterstützen und seine Kritiker dämonisieren. Fox News verbreitete zum Beispiel die inzwischen widerlegte Behauptung, palästinensische Kämpfer hätten am 7. Oktober 40 israelische Babys enthauptet. In Wirklichkeit wurden keine Babys enthauptet, obwohl israelische Bomben oder Kugeln seitdem unzählige palästinensische Kinder enthauptet haben.

Die New York Post veröffentlichte unterdessen einen bemerkenswerten Artikel mit dem Titel “Just how many of Gaza’s civilians are entirely ‘innocent’?” (Wie viele der Zivilisten im Gazastreifen wirklich “unschuldig” sind?), in dem sie wiederholt unterstellte, dass im Grunde jeder Erwachsene im Gazastreifen ein legitimes Ziel sei, wobei sie das Wort “Zivilist” sogar in Anführungszeichen setzte.

In Bezug auf Israel/Palästina stehen die Journalisten der Konzernmedien unter enormem Druck, sich an die von den Eigentümern vorgegebene Linie zu halten. Die New York Times beispielsweise hat ihre Reporter angewiesen, Wörter wie “Völkermord”, “Abschlachten” und “ethnische Säuberung” nicht zu verwenden, wenn es um Israels Aktionen geht. Sie hat sogar die Verwendung von Begriffen wie “Flüchtlingslager”, “besetztes Gebiet” oder sogar “Palästina” untersagt, was eine genaue Berichterstattung über die Situation praktisch unmöglich macht.

Die Murdoch-Publikationen sind sicherlich nicht anders. Wenn man ehemaligen Mitarbeitern Glauben schenken darf, dann gibt es diese Art von erdrückender Zensur schon seit Jahrzehnten. Im Jahr 2001 enthüllte Sam Kiley, ein ehemaliger Korrespondent der Londoner Times, dass er angewiesen wurde, Israel niemals als “Mörder” oder “Henker” seiner Gegner zu bezeichnen. Und als er den Auftrag erhielt, eine israelische Armeeeinheit zu interviewen, die für die Tötung eines 12-jährigen palästinensischen Jungen verantwortlich war, wurde er gebeten, den Artikel zu schreiben, ohne das tote Kind irgendwie zu erwähnen.

Freunde in hohen Ämtern

Der seit neun Monaten andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen hat in der ganzen Welt Empörung ausgelöst. Während das Ansehen Israels im globalen Süden noch weiter gesunken ist, hat es im Westen immer noch eine beachtliche Basis an Unterstützung. Dies ist nicht zuletzt Oligarchen wie Rupert Murdoch zu verdanken, die ihre beträchtlichen Ressourcen eingesetzt haben, um einen engagierten Medienkrieg zur Unterstützung des israelischen Staates zu führen und zu versuchen, seine Gräueltaten zu vertuschen und die Unterstützung für sein expansionistisches Projekt zu stärken.

Für Israel, das ohne Unterstützung von außen (insbesondere aus den Vereinigten Staaten) in seiner jetzigen Form nicht fortbestehen könnte, ist der Kampf um die öffentliche Meinung genauso wichtig wie der Kampf vor Ort. Zum Glück für Netanjahu und seinesgleichen können sie sich auf Rupert Murdoch verlassen, der sich seit Jahrzehnten für die Sache Israels einsetzt und nun sein Medienimperium auf Hochtouren laufen lässt, um das Unhaltbare zu verteidigen. Wenn die Feder tatsächlich mächtiger ist als das Schwert, dann ist Rupert Murdoch eine von Israels mächtigsten Waffen.