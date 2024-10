Regierungsdaten zeigen, dass die Zahl der Todesfälle unter mit Covid geimpften Kindern stark angestiegen ist

Neu freigegebene offizielle Regierungsdaten haben einen verheerenden Anstieg der Todesfälle bei Kindern um 188 Prozent aufgedeckt, nachdem die Covid mRNA-„Impfstoffe“ für den öffentlichen Gebrauch freigegeben worden waren.

Die Zahlen wurden in offiziellen Dokumenten der neuseeländischen Regierung aufgedeckt, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) freigegeben wurden.

Aus den bahnbrechenden Dokumenten geht hervor, dass die neuseeländische Regierung von einem Anstieg der Sterblichkeit in der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen um 188 % nach der Covid-mRNA-Impfung wusste.

Die Daten zeigen auch einen Anstieg der Todesfälle in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen um 83 %.

Das neuseeländische Äquivalent zum FOIA ist der Official Information Act (OIA).

Die Regierungsbehörde Health New Zealand war gezwungen, die Daten als Reaktion auf den OIA HNZ00064867 freizugeben.

Die Daten listen die Zahl der Menschen auf, die innerhalb von 93 Tagen (3 Monaten) nach der Verabreichung des mRNA-„Impfstoffs“ Covid von Pfizer gestorben sind.

Die Dokumente zeigen alle Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022, aufgeschlüsselt nach Alter.

In diesem Zeitraum 2021/22 erhielten die 5 Millionen Einwohner Neuseelands 12 Millionen Dosen Covid-mRNA-„Impfstoffe“.

Offizielle Zahlen haben bereits gezeigt, dass die Gesamtsterblichkeit im Jahr 2021 zeitgleich mit dem Covid-Impfprogramm gestiegen ist.

Das Land war fast durchgängig „geimpft“, obwohl es keine COVID-19-Infektion und keine Grippe im Land gab.

Die Zahl der Covid-Infektionen in Neuseeland gehörte zu den niedrigsten der Welt, was vorwiegend auf die Grenzschließungen der Regierung zurückzuführen ist.

Im Jahr 2022 verzeichnete Neuseeland 38.574 Todesfälle aller Ursachen, was 7,4 Todesfällen/1000 Einwohner entspricht.

Im Jahr 2019 waren es 34.260 (6,9 Todesfälle/1000 Einwohner).

Dies entspricht einem Anstieg von 7,8 %.

Dieser sprunghafte Anstieg der überzähligen Todesfälle kann nicht durch COVID-19 erklärt werden, und die Zahlen stiegen erst nach der Einführung der „Impfstoffe“ an.

Anhand der neu veröffentlichten OIA-Daten können wir herausfinden, ob die überhöhte Sterblichkeitsrate in irgendeiner Altersgruppe in den drei Monaten nach der COVID-19-Impfung in den Jahren 2021 und 2022 überproportional betroffen war.

Die Daten zeigen Folgendes:

Es gibt 552.000 Teenager in der Altersgruppe der 12-19-Jährigen

58 % der 12- bis 19-Jährigen wurden im Jahr 2021/22 geimpft

Es gibt 687.000 Menschen im Alter von 20-30 Jahren in Neuseeland

78 % der 20- bis 30-Jährigen wurden im Zeitraum 2021/22 geimpft.

Nur sehr wenige der beiden Altersgruppen erhielten in diesem Zeitraum Auffrischungsimpfungen

In der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen wurden innerhalb von 93 Tagen nach der Covid mRNA-Injektion 67 Todesfälle registriert.

In der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen wurden 166 Todesfälle innerhalb von 93 Tagen nach der Injektion im Zeitraum 2021/22 registriert.

Es wurde empfohlen, die erste und zweite Dosis des „Impfstoffs“ im Abstand von 21 Tagen zu verabreichen.

Berücksichtigt man die Durchimpfungsrate, so lag die Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen in dem Zweijahreszeitraum insgesamt nur 9 % der Zeit innerhalb von 93 Tagen nach einer Covid-mRNA-Injektion.

Ihre 3-Monats-Todesfälle (67) machten jedoch 26 % der Gesamtzahl der Todesfälle (254) in ihrer Altersgruppe während des Zweijahreszeitraums aus.

Ein um 188 % erhöhtes Sterberisiko

In der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen wurde in 12 % der Fälle innerhalb von 93 Tagen eine Covid-Spritze verabreicht.

Dennoch machten ihre 3-Monats-Todesfälle (166) 22 % der Gesamtzahl der Todesfälle (762) in ihrer Altersgruppe während des Zweijahreszeitraums aus.

Das entspricht einem erhöhten Sterberisiko von 83 %.

Die anderen von der OIA erfassten Altersgruppen (30er, 40er, 50er, 60er und 71+) hatten ein 3-Monats-Sterberisiko, das dem erhöhten Gesamtsterberisiko für den Zeitraum relativ nahe kam.

Keine dieser Altersgruppen hatte ein unverhältnismäßig hohes Sterberisiko, lediglich die bereits erwähnte überhöhte Sterberate.

Die Altersgruppen der 12- bis 19-Jährigen und der 20- bis 30-Jährigen hatten in den drei Monaten nach der Impfung ein überproportionales Sterberisiko.

Dies könnte zum Tod von bis zu 40 Teenagern und 70 Menschen in ihren Zwanzigern beigetragen haben.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reihe von ungeklärten oder unerwarteten Todesfällen in den jüngeren Altersgruppen in den Jahren 2021 und 2022 durch Covid mRNA-„Impfstoffe“ verursacht wurden.

Dies bedeutet, dass die Gesundheit, einschließlich der langfristigen Gesundheit, von Tausenden weiteren Personen beeinträchtigt worden sein könnte.

Dem zuletzt veröffentlichten Bericht über die Sicherheit von Arzneimitteln bis November 2022 zufolge wurden dem Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) der Regierung insgesamt 184 Todesfälle als unerwünschte Ereignisse nach Covid mRNA-Injektionen gemeldet.

Medsafe selbst räumt ein, dass diese Zahl höchstwahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist.

Die Nachricht kommt inmitten wachsender Besorgnis über die Auswirkungen der Covid-Impfkampagne auf Kinder.

Wie Slay News bereits berichtet hat, wurde in einer anderen aktuellen Studie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Herzschäden bei „geimpften“ Kindern festgestellt.

Die große Studie, an der 1,7 Millionen Kinder teilnahmen, ergab, dass Herzschäden nur bei Kindern auftraten, die mit Covid mRNA geimpft worden waren.

Kein einziges ungeimpftes Kind in der Gruppe litt unter Herzproblemen.

Die Studie wurde von einem Team führender britischer Mediziner, Epidemiologen, Biostatistiker und Experten für öffentliche Gesundheit unter der Leitung von Professor Colm D. Andrews von der Universität Oxford durchgeführt.

Darüber hinaus stellen die Forscher fest, dass kein einziges Kind aus der gesamten Gruppe, ob geimpft oder ungeimpft, an COVID-19 gestorben ist.

Ebenso ergab die Studie, dass die Covid-Impfungen den Kindern nur einen sehr geringen Schutz vor dem Virus boten, da viele von ihnen bereits 14 bis 15 Wochen nach der Injektion infiziert wurden.