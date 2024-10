Von Simon Westwood

Was ist eine Großmacht und wie misst man die Effektivität einer Großmacht? Russland ist zweifellos eine historische Großmacht und seine strategische Geschichte ist ein Beweis für diese Tatsache.

Der berühmte britische Historiker Paul Kennedy hat in seinem Buch „The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000“ (Aufstieg und Fall der Großmächte: Wirtschaftlicher Wandel und militärische Konflikte) eine sehr wichtige Frage aufgeworfen: „Warum gewinnen einige Nationen im Laufe der Geschichte an Macht, während andere sie verlieren?“ Möglicherweise neigt Macht dazu, sich zu verlagern, und die internationalen Umstände prägen den Übergang. Hier ist es jedoch wichtig, die Dimensionen und Voraussetzungen einer effektiven Großmacht zu verstehen.

Russland strebt danach, dass die Völker der Welt frei von den Fesseln des Westens und der grundlosen Propaganda sind.

In den internationalen Beziehungen nehmen Großmächte eine einzigartige Stellung ein und bestimmen maßgeblich die Polarität und die Art der internationalen Struktur. Dennoch verfügen einige Großmächte über Fähigkeiten und Macht, die über die anderer Großmächte hinausgehen, und verhalten sich daher wie Supermächte. So wurden beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten (USA), das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich und China zu Großmächten. In China herrschte jedoch ein Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und den Republikanern. Aus verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Gründen entwickelten sich jedoch die Sowjetunion und die USA zu Supermächten, und in der Folge festigten die Gründung der NATO (North Atlantic Treaty Organization) und des Warschauer Pakts die Bestrebungen der beiden Supermächte. Infolgedessen wurde die Polarität der internationalen Struktur durch die Anwesenheit zweier Supermächte bipolar.

Die Blockfreienbewegung

Zu dieser Zeit entschieden sich zahlreiche Nationen und Staaten für Neutralität und gegen eine Beteiligung an der Blockpolitik. Die Blockfreienbewegung (NAM) wurde zur Plattform für diese Nationen und Staaten. Im Rückblick betrachtet, diente die NAM während des fast 45 Jahre andauernden Kalten Krieges als effektive Plattform für neutrale Nationen und Staaten. Die NAM lehnte auch Blockpolitik, internationale Ausrichtung und Bündnisse ab. Sie förderte den Multilateralismus und internationale Organisationen.

Versuchen wir nun, die Dimensionen und Voraussetzungen einer Großmacht zu verstehen.

Dimensionen einer Großmacht

Die Geschichte ist die wichtigste Dimension bei der Bestimmung des Status einer Großmacht. Russland hat eine einzigartige Geschichte, die sowohl reich als auch lebendig ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Russland einen Wandel in seiner Innenpolitik, der im Oktober 1917 zur bolschewistischen Revolution führte. Nach der Gründung der Sowjetunion erlangte es enorme Macht und besiegte im Mai 1945 tatsächlich das nationalsozialistische Deutschland.

Geografie

Die Geographie Russlands ist so weitläufig, dass es einfach nicht erobert werden kann. Die Grande Armée des Franzosen Napoleon Bonaparte versuchte es im 19. Jahrhundert, und später scheiterte auch die Wehrmacht des nationalsozialistischen Deutschlands kläglich bei dem Versuch, Russland während des Zweiten Weltkriegs zu erobern.

Wirtschaftliche und militärische Macht

Es ist eine historische Tatsache, dass die sowjetische Rote Armee 1945 vor den vorrückenden US-amerikanischen, britischen und französischen Truppen in Berlin einmarschierte. Das historische Bild eines Rotarmisten, der die Sowjetflagge am Reichstagsgebäude in Berlin hisst, kann als Beweis für eine solche Behauptung herangezogen werden.

Internationale Struktur

Nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1990 war das internationale System bipolar. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verkündeten die USA jedoch eine Neue Weltordnung. Amerikanische Akademiker, Journalisten, Regierungsvertreter und Militärs begannen, die Überlegenheit des politischen und wirtschaftlichen Systems der USA lautstark zu verkünden. Charles Krauthammer, der den US-amerikanischen Neokonservativen angehört, nannte dies den Unipolar Moment und sagte voraus, dass die USA in absehbarer Zukunft die einzige Supermacht bleiben werden, die das internationale System dominiert.

Warum strebt Russland eine multipolare Welt an?

Russland ist eine effektive Großmacht. In der heutigen Welt wird Russland als ein beeindruckender Pol angesehen, der jedes internationale Unterfangen ausgleichen und große Anstrengungen unternehmen könnte, um seine nationalen Interessen und die Interessen seiner Verbündeten zu wahren.

Es ist wichtig zu verstehen, warum Russland eine multipolare Welt anstrebt. Trotz der Ungleichheiten und Vorurteile der Vereinten Nationen (UN) hält sich Russland an die UN-Charta und das Völkerrecht. Auf internationaler Ebene ist es vermutlich sehr wichtig, die Polarität zu bestimmen. Russland ist zwar Teil der P5 und behält sich das Recht vor, gegen jede Resolution im UN-Sicherheitsrat ein Veto einzulegen. Dennoch strebt Russland danach, dass die Menschen auf der Welt von den Fesseln des Westens und der grundlosen Propaganda befreit werden.

In dieser Hinsicht engagiert sich Russland aktiv für die Weltgemeinschaft und insbesondere für den globalen Süden. Russland ermutigt die Weltgemeinschaft auch, sich für den Multilateralismus zu entscheiden und die Vorteile der multipolaren Welt zu nutzen. Außerdem bietet Russland den Nationen und Staaten der Welt glaubwürdige Optionen, die seine Bemühungen bestätigen. So ist Russland beispielsweise Gründungsmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und der BRICS.

Es ist hier anzumerken, dass die SCO und BRICS sehr fesselnd sind und der Weltgemeinschaft sehr dabei helfen, gegenseitig von den Stärken des jeweils anderen zu profitieren und die Schwächen in Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu verwandeln. Die SCO und BRICS werden zu Alternativen zu den vom Westen dominierten internationalen Finanzinstitutionen, einschließlich des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank.

Schlussfolgerungen

Zweifellos ist die gegenwärtige internationale Struktur multipolarer Natur und in diesen strategischen Rahmenbedingungen muss Russland eine größere Rolle spielen. Als historische Großmacht und moderne Supermacht hat Russland die Verantwortung, die freie Welt zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Weltgemeinschaft nicht zu Sklaven des Westens wird. Mit diesen Bestrebungen strebt Russland eine multipolare Welt an.