„Tausendmal intensiver“: Marc Andreessen enthüllt den wichtigsten Kampf der nächsten 30 Jahre

Marc Andreessen, der milliardenschwere Investor, der die einflussreiche Silicon-Valley-Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz leitet, warnte Impact Theory-Podcast-Moderator Tom Bilyeu, dass die „KI-Zensurkriege“ wahrscheinlich die größte politische Schlacht der nächsten drei Jahrzehnte sein werden.

TOM BILYEU: Was halten Sie von der Zensur? Wo stehen wir kulturell, und Welche Rolle wird die KI spielen, um uns entweder von der Zensur zu befreien oder sie zu nutzen, um sie wirklich einzuschränken?

MARC ANDREESSEN: Ich bin ein klassischer Vertreter der Generation X. Ich bin zu 100 % für Meinungsfreiheit. Übrigens, garantiert der erste Verfassungszusatz, dass die Regierung uns zumindest theoretisch nicht zensieren darf, obwohl das in letzter Zeit zum Teil passiert ist. Aber die Regierung hat auch eine Rechtsprechung zum Ersten Verfassungszusatz, die illegale Äußerungen definiert, und es gibt eine Reihe von Formen illegaler Äußerungen, wie Kinderpornografie und Aufstachelung zur Gewalt – es geht um die Anwerbung von Terroristen, richtig? Es gibt also Ausnahmeregelungen für diese Dinge. Meiner Meinung nach ist das US-Recht in dieser Hinsicht hervorragend, und das gilt nicht nur für das US-Recht; diese Frage wird in den USA seit 250 Jahren sowohl kulturell als auch rechtlich verhandelt, was bis zur Bill of Rights zurückreicht. Wir und unsere Vorgänger in den USA haben einen langen Prozess durchlaufen, um zu dem zu gelangen, was der Erste Verfassungszusatz ist. Daher denke ich, dass er mehr als nur ein Gesetz darstellt; er ist auch eine Aussage über Kultur und Werte.

Ich war schon immer ein Verfechter der Meinung, dass der Kodex für die Meinungsfreiheit im Internet im Grunde der Erste Verfassungszusatz sein sollte, mit nur begrenzten Ausnahmen für Dinge, die wirklich gefährlich oder wirklich zerstörerisch sind. Ich will genauso wenig wie jeder andere, dass Terroristen rekrutiert werden, aber sollten die Leute in der Lage sein, online über ihre Politik zu sprechen, ohne zensiert zu werden? 100%-ige Meinungsfreiheit, natürlich. Das ist der amerikanische Weg. Ich stehe also zu 100 % dahinter.

Sie wissen wahrscheinlich genauso viel wie ich über das letzte Jahrzehnt, das ich aus nächster Nähe miterlebt habe und in dem die Dinge im Allgemeinen falsch liefen. Die Internetunternehmen gerieten in eine Reihe von externen und selbst verschuldeten Situationen, die sie für lange Zeit zu einer allgegenwärtigen Zensurmaschine machten. Die dramatischste Veränderung ist 𝕏, bevor und nachdem Elon es gekauft hat. Übrigens sind wir ein stolzes Mitglied des Konsortiums, das es mit Elon gekauft hat, und ich bin vollkommen begeistert.

TOM BILYEU: Übrigens, vielen Dank für Ihren Dienst. Für mich ist es einfach viel besser. Ich kann nicht glauben, dass das umstritten war.

MARC ANDREESSEN: Wir sind übrigens auch der Hauptinvestor von Substack, das meiner Meinung nach eine spektakuläre Leistung in dieser Sache erbracht hat. Es handelt sich um ein kleines Unternehmen. Wenn also Druck auf ein kleines Unternehmen ausgeübt wird, kann das wirklich Auswirkungen haben. Aber das Team dort hat fantastische Arbeit geleistet und sich zu einer wirklich freien Meinungsäußerung durchgerungen, was dazu geführt hat, dass Substack jetzt die ganze Bandbreite an Meinungen zu allen möglichen Themen auf eine wirklich gute Art und Weise wiedergibt. Die gute Nachricht ist also, dass wir zwei Fallstudien haben, bei denen das wirklich funktioniert hat. Die anderen sind schwieriger.

Ich würde Folgendes sagen: Ich denke, dass die Zensurkriege in den sozialen Medien im Internet die Vorstufe zu den Zensurkriegen in der KI waren. Ich denke, dass die KI-Zensurkriege tausendmal intensiver und tausendmal wichtiger sein werden. Der Grund dafür ist, dass die sozialen Medien im Internet wichtig sind, weil es das ist, was wir alle zueinander sagen, aber KI wird, denke ich, die Softwareebene sein, die alles kontrolliert. Sie wird die Softwareschicht sein, die uns im Grunde alles sagt; sie wird die Softwareschicht sein, die unsere Kinder unterrichtet; sie wird die Softwareschicht sein, mit der wir jeden Tag sprechen. Und, wie Sie sicher wissen, gibt es bereits eine KI-Zensur.

Der KI-Zensurkonflikt ist bereits im Gange. Der Krieg – der Informationskrieg um KI – ist bereits im Gange. Übrigens haben dieselben Leute, die sich so sehr für die Zensur sozialer Medien eingesetzt haben, ihren Schwerpunkt jetzt auf die KI-Zensur verlagert. Viele der eigentlichen Zensoren, die früher bei Unternehmen wie 𝕏 tätig waren, arbeiten jetzt für die KI-Unternehmen. Es gab also einen direkten Transfer der gelernten Lektionen, und jetzt werden sie in größerem Maßstab angewendet. Ich glaube, dass dies ein riesiger Kampf sein wird; ich glaube, er beginnt gerade erst. Ich glaube, es ist möglicherweise der wichtigste politische Kampf der nächsten 30 Jahre.