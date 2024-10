Wie die elitäre Vision des Weltwirtschaftsforums, den Westen „in ein Gefängnis“ zu verwandeln, droht

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat vergangene Woche das „Annual Meeting of the Global Future Councils“ in Dubai eröffnet. Zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Schwab nicht mehr geschäftsführender Vorsitzender des WEF.

Auch wenn er im Januar nächsten Jahres nicht mehr an der Spitze stehen wird, bleiben die alten Agenden und dystopischen Visionen bestehen.

Das WEF will die westlichen Länder in Überwachungsgesellschaften verwandeln, warnt der politische Kommentator John Mac Ghlionn. „Ein Gefängnis, getarnt als eine Welt des Fortschritts und der Nachhaltigkeit“.

Die digitale Währung der Zentralbank (CBDC) spielt dabei eine zentrale Rolle, schreibt er für Sky News. In einem aktuellen Papier verweist das WEF auf den chinesischen digitalen Yuan als Modell für westliche Länder.

Die CBDC ermöglicht es Regierungen, jede Transaktion zu überwachen und zu verfolgen. Finanzielle Freiheit wird durch permanente Überwachung ersetzt. Das WEF lobt die chinesische Digitalwährung für ihre „finanzielle Inklusion“, da sie marginalisierten Gruppen einen besseren Zugang zum Finanzsystem ermögliche.

Das WEF fordert eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen und dem Privatsektor. Normale Bürger werden nicht einbezogen. Die Finanzsysteme bestehen aus Millionären und Milliardären, stellt Ghlionn fest.

Das digitale Gefängnis nimmt Gestalt an, die Bürger haben immer weniger Wahlfreiheit und die Behörden bestimmen alles.

Schwab mag auf den Thron verzichtet haben, aber der „Schwabinismus“ – eine bösartige Ideologie, die Zentralisierung und technokratisches Regieren befürwortet – blüht weiter,