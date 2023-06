Reiseerlaubnis für die schöne neue Welt der Impfstoffe

Wenn Sie nicht wissen, was Freiheit ist, sollten Sie es jetzt herausfinden

14. April 2020 [Amerika im „Lockdown“: Tag 33].

Ich habe bereits über die Währungsumstellung und andere Merkmale einer technokratischen Zukunft geschrieben, die in den Startlöchern steht. -Neue Ebenen der sichtbaren Überwachung, soziale Kreditpunkte, universelles garantiertes Einkommen, Internet der Dinge, Energienutzungsquoten, intelligente Städte.

-Ereignisse können sich in verschiedene Richtungen bewegen, die in der Zukunft liegen. In diesem Artikel untersuche ich eine dieser Richtungen.

Der Anlass ist diese gefälschte Pandemie; der große Hammer ist der Impfstoff gegen die gefälschte COVID.

Wie Fauci vor ein paar Monaten erwähnte, könnte es sich um einen DNA-Impfstoff handeln – eine neue Technologie -, was bedeutet, dass es sich in Wirklichkeit um eine Gentherapie handelt. Synthetisierte Gene werden in den Körper injiziert. Sie sollen angeblich eine Immunität aufbauen. In Wirklichkeit verändern sie PERMANENT das Erbgut des Empfängers.

Wie Sie sich vorstellen können, ermöglicht dies, viele verschiedene Gene in Menschen einzubringen. Sie können versuchen, „neue Menschen“ zu erfinden.

Die sogenannten Immunitätszertifikate, von denen Fauci jetzt spricht? Sie würden Menschen ausgestellt, die bei den neuen Antikörpertests für COVID-19 positiv getestet werden – eine interessante Wendung, denn seit 1984 wurden positive Testergebnisse im Allgemeinen als „infiziert“ angesehen. Warum dieser Wandel?

Weil es einen Bedarf für diese Immunitätsnachweise gibt – als INTRO, um die Bevölkerung auf eine IDEE zu konditionieren.

Wenn der COVID-Impfstoff auf den Markt kommt, würden die Bescheinigungen als Immunitätsnachweis für all diejenigen dienen, die sich impfen lassen.

Sie würden wie eine Lizenz funktionieren. Ihr Pass für die Schöne Neue Welt. Man ist „immun“, also darf man sich aus dem Angstmodus herausbewegen. Und zirkulieren und reisen und Schulen betreten…

Die Referenz für DNA-Impfstoffe ist die New York Times, 15.3.15, „Protection Without a Vaccine“. Darin wird die Pionierarbeit der Forschung beschrieben. Hier sind Schlüsselzitate, die den Einsatz synthetischer Gene zum „Schutz vor Krankheiten“ veranschaulichen, während gleichzeitig das menschliche Erbgut verändert wird. Dies ist keine Science-Fiction:

„Indem sie synthetische Gene in die Muskeln der [Versuchs-]Affen einbringen, verändern die Wissenschaftler die Tiere im Wesentlichen so, dass sie gegen Krankheiten resistent sind.“

„Der Himmel ist die Grenze,‘ sagte Michael Farzan, ein Immunologe bei Scripps und Hauptautor der neuen Studie.“

„Die erste Studie am Menschen, die auf dieser Strategie basiert – Immunprophylaxe durch Gentransfer oder I.G.T. genannt – ist im Gange, und mehrere weitere sind geplant.“ (Das war vor fünf Jahren.)

„I.G.T. ist etwas ganz anderes als eine herkömmliche Impfung. Es handelt sich vielmehr um eine Form der Gentherapie. Wissenschaftler isolieren die Gene, die starke Antikörper gegen bestimmte Krankheiten produzieren, und synthetisieren dann künstliche Versionen. Die Gene werden in Viren eingebracht und in menschliches Gewebe, meist Muskeln, injiziert.“

Hier ist die Pointe: „Die Viren dringen mit ihrer DNA-Ladung in menschliche Zellen ein, und das synthetische Gen wird in die DNA des Empfängers eingebaut. Wenn alles gut geht, weisen die neuen Gene die Zellen an, starke Antikörper zu produzieren.“

Lesen Sie das noch einmal: „Das synthetische Gen wird in die eigene DNA des Empfängers eingebaut.“

Eine Veränderung des menschlichen Erbguts.

Nicht nur ein „Besuch“. Dauerhafter Aufenthalt.

In dem Times-Artikel wird Dr. David Baltimore um eine Stellungnahme gebeten:

„Dennoch sagt Dr. Baltimore, er könne sich vorstellen, dass einige Menschen einer Impfstrategie gegenüber misstrauisch sein könnten, die eine Veränderung ihrer eigenen DNA bedeutet, selbst wenn dadurch eine potenziell tödliche Krankheit verhindert wird.“

Ja, manche Menschen könnten misstrauisch sein. Wenn sie zwei oder drei funktionierende Gehirnzellen haben.

Das ist genetisches Roulette mit einer geladenen Waffe.

Und die weiteren Folgen sind klar. Impfstoffe können als Deckmantel für die Injektion beliebiger Gene verwendet werden, deren tatsächlicher Zweck unklar ist.

Die Meister der Impfstoffe haben ein Problem. Sie wissen, dass ihre Gentechnik noch lange nicht perfekt ist. Die Pläne zur Umgestaltung der menschlichen Rasse sind nicht einfach eins zwei drei.

Nehmen wir zum Beispiel das neueste und beste gentechnische Werkzeug namens CRISPR.

Hier ist ein Hintergrundartikel, den ich vor einem Jahr geschrieben habe.

Neue CRISPR-Gentechnik: die extremen Gefahren

Technologynetworks.com (6/26/17): „Die CRISPR-Genbearbeitung erobert die biomedizinische Forschung im Sturm. Mit dem ultimativen Werkzeugkasten für genetische Manipulationen werden derzeit viele neue Anwendungen für diese Technologie untersucht und etabliert. CRISPR-Systeme liefern bereits überlegene genetische Modelle für die Erforschung grundlegender Krankheiten, das Screening von Medikamenten und die Entwicklung von Therapien, die Schnelldiagnostik, das In-vivo-Editing und die Korrektur von Erbkrankheiten und nun auch die ersten klinischen Versuche mit CRISPR am Menschen.“

Seid gegrüßt.

Die Rede ist von CRISPR, einer viel schnelleren, präziseren und billigeren Technik zur Bearbeitung von Genen. Die Forscher sind davon begeistert. Es gibt Hunderte Artikel und Studien, in denen diese Innovation gelobt wird.

Auf phys.org gibt es jedoch diesen, ähem, Warnhinweis (29.5.17): „…eine neue Studie, die in Nature Methods veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass die Gene-Editing-Technologie Hunderte von unbeabsichtigten Mutationen in das Genom einführen kann.“

Oops.

„In der neuen Studie sequenzierten die Forscher das gesamte Genom von Mäusen, die in der vorherigen Studie des Teams mit CRISPR-Gen-Editing behandelt worden waren, und suchten nach allen Mutationen, einschließlich derer, die nur ein einziges Nukleotid verändert hatten.“

„Die Forscher stellten fest, dass CRISPR erfolgreich ein Gen korrigiert hatte, das Blindheit verursacht, aber Kellie Schaefer, Doktorandin im Labor von Vinit Mahajan, MD, PhD, außerordentlicher Professor für Augenheilkunde an der Stanford University und Mitautorin der Studie, fand heraus, dass die Genome von zwei unabhängigen Gentherapie-Empfängern [Mäusen] MEHR ALS 1500 EINZELNUKLEOTIDE-MUTATIONEN UND MEHR ALS 100 GRÖSSERE [GEN]-LÖSCHUNGEN UND -EINSCHübe AUFGEHALTEN HABEN. Keine dieser DNA-Mutationen wurde von Computeralgorithmen vorhergesagt, die von Forschern häufig verwendet werden, um nach Off-Target-Effekten zu suchen.“ (Hervorhebung von mir.)

„‚Forscher, die keine Ganzgenomsequenzierung verwenden, um Off-Target-Effekte zu finden, übersehen möglicherweise wichtige Mutationen‘, sagt Dr. Tsang. Selbst eine einzige Nukleotidveränderung kann eine enorme Wirkung haben.“

Genetisches Roulette ist lebendig und gut.

Drehen Sie das Rad und sehen Sie, welche Zahlen auftauchen. Gute Auswirkungen, schlechte Auswirkungen, wer weiß? Steigen Sie ein und nutzen Sie Ihre Chancen.

Natürlich bleiben die Forscher, die diese enormen Probleme zugeben, optimistisch. Sie freuen sich auf die „Verfeinerung der Methode“. Das ist ein Deckmantel für: „Wir wissen wirklich nicht, was wir gerade tun“.

Leider funktioniert ein Großteil der Wissenschaft auf diese Weise. Man führt eine neue Technologie ein und verschließt die Augen vor den Folgen. Nehmen wir als Beispiel die Verwendung von Quecksilber, einem verheerenden Nervengift, in Impfstoffen. Welcher Schaden könnte daraus entstehen – abgesehen von der Zerstörung der Gehirne von Kindern.

Hier ist noch mehr überschwängliche PR, auch bekannt als „Dinge an die Wand werfen und sehen, was hängen bleibt“: „Wöchentlich gibt es Pressemitteilungen und Updates zu neuen Fortschritten [bei CRISPR] und Entdeckungen, die mit dieser Technologie möglich sind; jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass CRISPR-Cas9 Heilmittel für schwere Krankheiten wie Krebs und verheerende menschliche Viren wie HIV-1 liefern könnte.“ (technologynetworks.com)

Der Zug hat den Bahnhof verlassen.

Und für den Fall, dass Sie denken, dass nur die vorsichtigsten und kompetentesten führenden Köpfe der genetischen Forschungsgemeinschaft sich CRISPR nähern dürfen, hier noch mehr von technologynetworks.com:

„CRISPR-Cas9-Systeme, -Werkzeuge und -Methoden sind als fertige Toolkits sehr leicht zugänglich, so dass jeder, der über einen Laborplatz und eine Idee verfügt, damit arbeiten kann… Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf haben Unternehmen wie Desktop Genetics frei zugängliche Software entwickelt, um CRISPR-Experimente und -Analysen zu beschleunigen.“

Das ist gut zu wissen. „Jeder, der über einen Laborplatz und eine Idee verfügt, kann an Bord kommen und loslegen.

Kreuzen Sie die schwangeren Phrasen „Was kann schon schiefgehen“ und „Hier gibt es nichts zu sehen“, und Sie haben die Situation auf den Punkt gebracht.

„Sie sagen, sie haben meine Anämie geheilt, aber jetzt werde ich grün und lila und falle ständig um.“

Wenn all dies nicht ausreicht, um Ihnen die Gefahren von CRISPR vor Augen zu führen, sollten Sie diese Aussage über die „sicherere“ Veränderung menschlicher Immunzellen (T-Zellen) lesen. Aus statnews.com (23. Juni 2013):

„Das Experiment würde die T-Zellen des Immunsystems erst verändern, nachdem sie einem Patienten entnommen wurden. Das ermöglicht den Wissenschaftlern, die mit CRISPR veränderten Zellen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass nur die drei beabsichtigten Gene verändert werden, die alle daran beteiligt sind, dass T-Zellen Tumorzellen finden und zerstören. Aber nachdem diese T-Zellen einem Patienten zur Bekämpfung von Melanomen, Sarkomen oder Myelomen zurückgegeben wurden, kann das CRISPR-System die DNA weiter verändern, und die Verfolgung solcher Veränderungen ist wie die Verfolgung eines Eisbären in einem Schneesturm.“

Nicht sehr beruhigend. Einmal in Gang gesetzt, kann CRISPR selbst unter den geschütztesten und unbegrenztesten Bedingungen weiterarbeiten und Gene auf unbekannte Weise verändern.

Wenn es also um DNA-Impfstoffe, auch Gentherapie genannt, geht, könnte ein Plan zur präzisen Umgestaltung des Menschen leicht in unkontrolliertes Chaos ausarten.

Und die Kontrolleure und Geldgeber des Impfstoffs wissen das.

Was ist zu tun?

Mit der Weltbevölkerung als Versuchskaninchen würden sie vielleicht klein anfangen. Die kleinstmögliche Genveränderung einführen, sich zurücklehnen und sehen, was passiert. Probieren Sie ein Gen aus, das normalerweise – hoffentlich – so gut wie nichts bewirken würde. Versuchen Sie, die Ergebnisse zu messen.

Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, ist die ganze gefälschte Epidemie ein Komplott für den Impfstoff und für die Impfpflicht.

Ich habe über die besondere Haftungsfreistellung geschrieben, die das US-Gesundheitsministerium kürzlich erlassen hat. Genau genommen kann jeder, der mit pharmazeutischen Strategien „gegen das Coronavirus“ zu tun hat, nicht verklagt werden, unabhängig von „unerwünschten Wirkungen“ von Medikamenten oder Impfstoffen.

Es ist wichtiger denn je, sich gegen Zwangsimpfungen zu wehren – und zwar gegen alle Impfstoffe.