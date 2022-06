Religiöse Führer sagen, dass Covid-Impfungen für den Anstieg von „dämonischen Besessenheit“ verantwortlich ist

Inzwischen gibt es so viele „vollständig geimpfte“ Menschen, die starke Anzeichen dämonischer Besessenheit zeigen, dass ein neues St. Michael-Zentrum für spirituelle Befreiung und Exorzismus in Manila, Philippinen, eröffnet wird.

Berichten zufolge sollen dort Exorzismen an Menschen durchgeführt werden, die sich gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) geimpft haben. Pater Jose Francisco Syquia sagt, er erhalte jeden Tag etwa 10 Berichte über Dämonen, die die Körper der geimpften Personen befallen.

Die römisch-katholische Kirche ist für die Errichtung verantwortlich, die Berichten zufolge die erste ihrer Art in Asien ist. Priester werden in der Kunst der Dämonenaustreibung geschult, und Syquia, der Direktor der Erzdiözese, wird den Posten des Chefexorzisten innehaben.

Offiziell heißt es, dass die Pandemie und alle damit verbundenen Stressfaktoren für den Anstieg der Dämonenbesessenheit verantwortlich sind, doch in Wirklichkeit tragen auch die Impfungen einen großen Teil dazu bei.

„Als Ergebnis von mehr als sieben Jahren Gebet, Planung und Spendensammlung wird dies das erste Zentrum dieser Art in Asien, wenn nicht sogar in der Welt sein“, teilte die Erzdiözese mit.

„Dieses Zentrum wird sich um diejenigen kümmern, die dem Teufel hörig sind, die also die Ärmsten der Armen sind und normalerweise übersehen werden.“

Syquia sagt, Dämonen hätten ihm nach Exorzismen „SMS“ geschickt

Die Einrichtung wird über spezielle Räume verfügen, in denen nicht nur Exorzismen, sondern auch Gespräche und Beratungen durchgeführt werden können.

„Vollständige Besessenheit“, so Syquia, macht nur etwa 20 Prozent aller von der römisch-katholischen Kirche durchgeführten Exorzismen aus. Die meisten Exorzismen, so Syquia, werden an Menschen durchgeführt, die von bösen Geistern „körperlich belästigt“ werden.

In den letzten drei bis fünf Jahren, so fügte Syquia hinzu, habe es eine „starke Zunahme“ von Hexerei in den Häusern der Menschen gegeben, was ebenfalls ein Faktor der aktuellen Krise sei.

Der erste vom Vatikan genehmigte Exorzismus-Kurs wurde 2005 eingeführt und soll Priester nicht nur in Manila, sondern auf der ganzen Welt in der Kunst des Austreibens von Dämonen aus dem Körper und dem Leben der Menschen schulen.

Die Einrichtung in Manila wird als Hauptsitz der Philippine Association of Catholic Exorcists (PACE) dienen, die der Katholischen Bischofskonferenz der Philippinen untersteht.

Nachdem er das Exorzismusritual an einigen Menschen durchgeführt hatte, sagte Syquia, dass die ausgetriebenen Dämonen ihm später eine SMS schickten“. In einem Fall will er gesehen haben, wie eine Frau schwebte, nachdem sie besessen war, und wie der Dämon später Drohbotschaften an sein Bürotelefon schickte.

Während Syquia mit der Frau und ihrem Begleiter sprach, befand sich das Telefon in einem völlig anderen Raum, sagt er.

„Der Teufel hat Macht über alles, was elektrisch ist“, wird die Erzdiözese zitiert und fügt hinzu, dass die Nachricht, die er von dem angeblichen Dämon erhielt, ihn beschuldigte, ein Sünder und Lügner zu sein.

„Wenn dieser Ort zum Beispiel befallen ist und sie sich bemerkbar machen wollen, flackert normalerweise das Licht. Wenn ich einen Vortrag halte und ein bestimmtes Gerät benutze, würde der Teufel es einfach abschalten, denn er ist ein Experte für alles, was mit Elektrizität zu tun hat.“

In den Vereinigten Staaten ist die Besessenheit durch Dämonen derzeit in vollem Gange, vor allem jetzt, wo wir den Monat des Stolzes“ erreicht haben. Überall werden Kinder von ihren Eltern und Erziehungsberechtigten zu Paraden und Bars geschleppt, wo Transgender-Dragqueens ihre falschen Körperteile zur Schau stellen und ihnen Bücher über „Geschlechtsidentität“ vorlesen.

„Dämonische Aktivitäten und sogar Besessenheit sind eindeutig auf dem Vormarsch“, schrieb jemand als Reaktion auf die Nachricht über die neue Exorzismuseinrichtung. „Diejenigen, die sich mit Okkultismus und Hexerei beschäftigen, sind besonders gefährdet.