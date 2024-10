Renommierte Fachzeitschrift, Nature: Der jüngste Anstieg der globalen Erwärmung ist bisher nicht nachweisbar.

Die kürzlich in Nature Communications Earth & Environment veröffentlichte Studie untersucht, ob es seit den 1970er Jahren eine messbare Beschleunigung der globalen Erwärmung gibt. Die Forscher analysierten vier globale Temperaturdatensätze von 1850 bis 2023 und nutzten statistische Methoden, um Trends zu identifizieren. Sie fanden keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Erwärmungsrate in den vergangenen Jahrzehnten signifikant zugenommen hat, obwohl 2023 eines der wärmsten Jahre in der Geschichte war.

Die Ergebnisse zeigen, dass selbst bei den jüngsten extremen Temperaturen keine statistisch signifikante Beschleunigung nachweisbar ist. Um eine solche Veränderung zu erkennen, wäre laut den Autoren eine mindestens 55%ige Erhöhung der Erwärmungsrate erforderlich, um über den normalen Schwankungen hinausgehende Trends festzustellen.

Diese Erkenntnisse tragen zur Debatte über die Auswirkungen der globalen Erwärmung bei und zeigen, dass langfristige Analysen entscheidend sind, um die wahren Muster des Klimawandels zu verstehen.