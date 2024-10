Von Mary Manley

Der CIA-Direktor hat bei mehr als einer Gelegenheit klargestellt, dass der Iran weder die Atomkraft noch die Herstellung einer Atombombe anstrebt. Aber weil der engste Verbündete des Weißen Hauses im Nahen Osten, Israel, einen Angriff auf den Iran zugesagt hat, scheint die Biden-Regierung auf den Zug der Verleumdung aufzuspringen.

Direkte Angriffe auf den Iran durch Israel und die USA könnten Russland und China möglicherweise in eine „weltgeschichtliche Konfrontation mit dem Westen“ verwickeln, wie Dimitri Lascaris kürzlich anmerkte. Unterdessen warnte Ungarns Top-Diplomat am Dienstag, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine den Dritten Weltkrieg auslösen würde.

„…es ist ein sehr gefährlicher Moment. Daran besteht kein Zweifel. Wir haben Kriege, die sich in zwei Zonen ausbreiten, im Nahen Osten und in Osteuropa. In Osteuropa verliert die Ukraine. Die USA und ihre Verbündeten diskutieren darüber, die Ukraine mit Raketen auszustatten, die in der Lage sind, tief in Russland einzudringen, und zu denen Russland erklärt hat, dass es den Einsatz dieser Raketen als amerikanischen Angriff betrachten wird, nicht nur als ukrainischen Angriff, wenn Amerika dies tut“, sagte Daniel Lazare, ein unabhängiger investigativer Journalist und Autor, der am Freitag bei Sputniks The Critical Hour zu Gast war.

„Das würde also eine … dramatische Eskalation des Krieges bedeuten. Und im Nahen Osten wartet jeder darauf, dass der nächste Schuh fällt, was die Reaktion Israels auf das iranische Raketenfeuer vor einigen Tagen betrifft. Und niemand weiß, wie dieser Gegenangriff aussehen wird, aber alle bereiten sich auf das Schlimmste vor.“

Bisher hat Israel nicht auf die iranischen Vergeltungsschläge mit Raketen gegen seine Militärstützpunkte reagiert, die letzte Woche stattfanden, berichtete Sputnik am Freitag. Das israelische Kabinett hat weder dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu noch dem Verteidigungsminister Yoav Gallant die Befugnis erteilt, über die Reaktion zu entscheiden; es ist jedoch möglich, dass die beiden ihre Genehmigung telefonisch erteilen werden, fügte der Bericht hinzu. Und trotz des stetigen Stroms von Waffen, die die USA an Israel liefern, wird Gallant Berichten zufolge seine Pläne für eine Reise in die USA zu einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin verschieben.

„Ich denke, die große Ironie hier ist, dass der Kalte Krieg auf wirklich seltsame Weise eine stabilisierende Kraft war. Die Welt war im Wesentlichen zwischen zwei Mächten aufgeteilt. Und diese beiden Mächte waren, obwohl sie sich im Kampf befanden, irgendwie auch vernünftig genug, Regeln auszuarbeiten, die den internationalen Beziehungen eine gewisse Stabilität verleihen“, erklärte Lazare.

„… die USA reagierten auf den Zusammenbruch der Sowjetunion, indem sie die NATO unerbittlich nach Osten ausdehnten, bis an die Grenzen Russlands. Und schließlich stießen sie im Februar 2022 auf Widerstand, was zu einem großen Krieg führte, der immer noch andauert und sich sehr wohl auf die gesamte Region ausbreiten könnte. Und in Israel haben Sie ein hartnäckiges Problem“, fuhr er fort.

„…1991 wurden die USA zum unangefochtenen Hegemon der Welt, zum unangefochtenen König der Welt, und Amerika entschied, dass dies richtig und angemessen und natürlich sei. Und so würde es immer sein“, fügte er hinzu. ‚Aber dann begannen sich die Dinge zu ändern. Russland wurde selbstbewusster, China wurde selbstbewusster, der Iran, mit dem Iran wurde es schwierig. So stießen die USA plötzlich an zwei oder drei Fronten auf Widerstand und sahen sich überfordert, weshalb sie immer stärker Druck ausübten, um ihre Hegemonie zu festigen‘, erklärte Lazare.

In diesem Monat sagte Vizepräsidentin Kamala Harris in einem Interview, dass der Iran einer der „größten Gegner“ Amerikas sei. Sie sagte dann, dass die USA sicherstellen müssten, dass „der Iran niemals die Fähigkeit erlangt, eine Atommacht zu sein, das ist eine meiner höchsten Prioritäten.“

Harris‘ Antwort ist seltsam, wenn man bedenkt, dass die USA etwa 175 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland ausgegeben haben, wie ein Artikel von Antiwar.com hervorhebt. Und bereits 2018 stufte die Nationale Verteidigungsstrategie der USA China als „primäre Sorge in der nationalen Strategie der USA“ ein, wie der Artikel weiter ausführt. Und im Jahr 2021 wurden sowohl Russland als auch China vom National Intelligence Council als „aufstrebende revisionistische Mächte“ eingestuft.

„Harris sagte, dass der Iran Amerikas Hauptfeind sei. Das ist … sehr, sehr wichtig. Und wie ich schon immer gesagt habe, betrachten die USA den Persischen Golf als Schlüssel zur Kontrolle der Welt. Sie sind zunehmend verärgert über den Iran, weil er die amerikanische Kontrolle in irgendeiner Weise stört. Und sie sind entschlossen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Und je länger die Situation andauert, desto entschlossener werden die USA“, erklärte der Analyst.

In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass Harris zwar behauptete, der Iran strebe die Nutzung von Atomenergie an, CIA-Direktor Williams Burns jedoch auf einer Sicherheitskonferenz erklärte, seine Organisation sehe „heute keine Beweise dafür, dass der oberste Führer seine Ende 2003 getroffene Entscheidung, das Waffenprogramm auszusetzen, rückgängig gemacht hat“.

„… Ich denke, diese Aussage spiegelt die derzeitige Denkweise des außenpolitischen Establishments wider. Sie wollen das iranische Problem lösen, […] die Presse berichtet ausführlich […] darüber, wie wütend Joe Biden auf Benjamin Netanjahu ist – er ruft ihn nicht zurück, spricht nicht mit ihm, sagt ihm nicht, was er für den Iran geplant hat, usw., usw.“

„Tatsächlich denke ich, dass die Situation genau umgekehrt ist“, fügte Lazare hinzu. “Die USA sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, was der Iran tut – mit dem, was Netanjahu tut – und freuen sich auf seinen Angriff auf den Iran, denn Amerika hofft, dass es ein K.o.-Schlag sein wird, der das erreicht, was Kamala Harris fordert … es wird Amerikas größten Feind auslöschen.“