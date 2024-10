USA und Israel nähern sich einem größeren und gefährlicheren Krieg

Von Brian Berletic

Ab Oktober 2023 begann ein erneuter Gewaltzyklus, der den Nahen Osten destabilisierte. Die Militäroperation der Hamas vom 7. Oktober 2023 in von Israel besetztem Gebiet diente Israel als Vorwand, nicht um die Hamas selbst zu zerschlagen, sondern um eine wahllose militärische Strafaktion gegen den gesamten Gazastreifen durchzuführen.

Israel gab dies so gut wie zu, als der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Konteradmiral Daniel Hagari, zugab, dass „bereits Tausende Tonnen Munition auf den schmalen Streifen abgeworfen wurden“, und zwar bis zum 10. Oktober 2023, und dass „wir uns derzeit darauf konzentrieren, den größtmöglichen Schaden anzurichten“.

In den bewusst irreführenden Berichten, die versuchen, den Iran mit der Hamas in Verbindung zu bringen, wird die Tatsache verschwiegen, dass die Hamas seit langem als verlängerter Arm der US-Aggression in der Region dient und nicht als Bollwerk dagegen. Im Jahr 2012 kündigte die Hamas öffentlich an, dass sie an der Seite der von den USA unterstützten und bewaffneten Kämpfer gegen die syrische Regierung mobil machen werde. Jahrelang spielten Hamas-Kämpfer eine Rolle im Kampf gegen die syrische Regierung und ihre Verbündeten aus dem Iran, Russland und der Hisbollah.

Jahrelang hat die Hamas mit Israel zusammengearbeitet, um Bemühungen zur Schaffung einer Zweistaatenlösung zu vereiteln, die Feindseligkeiten aufrechtzuerhalten und als ständiger Vorwand für fortgesetzte israelische Aggressionen zu dienen.

Ein unlösbares Dilemma für den Iran schaffen

Das letztendliche Ziel der israelischen Strafaktion gegen Gaza besteht darin, den Iran und seine Verbündeten in ein unlösbares Dilemma zu stürzen und letztendlich ein Umfeld zu schaffen, das einen größeren Konflikt in der gesamten Region zulässt.

Der Iran unterstützt zwar nicht die Hamas, aber er unterstützt das palästinensische Volk und dessen Recht auf Widerstand gegen die von den Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig anerkannte israelische Besatzung. Der Iran und seine Verbündeten, darunter die im Libanon ansässige Hisbollah und die im Jemen ansässige Ansar Allah (in den westlichen Medien als „Huthis“ bezeichnet), waren gezwungen, den Palästinensern zu helfen.

Die Hisbollah hat seitdem entlang der israelisch-libanesischen Grenze das Feuer auf israelische Militärziele eröffnet, während Ansar Allah Verbotsoperationen gegen den Schiffsverkehr in Richtung Israel durch das Rote Meer durchgeführt hat.

Israel hat dies als Vorwand für eine weitere Eskalation genutzt und am 1. April 2024 das iranische Konsulat in Syrien angegriffen. Es folgten eine Reihe von Terroranschlägen und gezielten Attentaten gegen die Hisbollah, die im Tod des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah gipfelten.

Beide Eskalationen wurden mit iranischen Vergeltungsmaßnahmen beantwortet. Mitte April führte der Iran einen groß angelegten Angriff auf Israel mit Abstandswaffen wie Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Langstreckenraketen durch und Anfang Oktober einen größeren Angriff mit ballistischen Raketen.

Beide Angriffe wurden mit großer Zurückhaltung durchgeführt.

Dem Angriff Mitte April gingen iranische Warnungen voraus, sodass die USA und Israel Tage Zeit hatten, sich vorzubereiten. Der zweite Angriff, der zwar kurzfristig durchgeführt wurde und eine größere Anzahl ballistischer Raketen umfasste, sollte eher die Fähigkeit des Iran demonstrieren, die israelische Luftabwehr zu durchdringen, als den größtmöglichen Schaden anzurichten.

Der Iran hat sich zu jedem Zeitpunkt einer Eskalation und einem Konflikt widersetzt, nur um sich einer weiteren Eskalation durch die USA und Israel gegenüberzusehen. Dies sollte nicht überraschen, da dieser jüngste Gewaltzyklus Teil langjähriger Pläne der USA ist, einen größeren Krieg mit dem Iran zu provozieren.

Washington und der lang erwartete Krieg mit dem Iran

In der 2009 von der Brookings Institution veröffentlichten Abhandlung „Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran“ (Welcher Weg nach Persien? Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran) heißt es in Bezug auf die Durchführung von Angriffen auf das iranische Atomprogramm ausdrücklich:

„… es wäre weitaus besser, wenn die Vereinigten Staaten eine iranische Provokation als Rechtfertigung für die Luftangriffe anführen könnten, bevor sie diese starten. Je empörender, tödlicher und unprovozierter die iranische Aktion ist, desto besser wäre es natürlich für die Vereinigten Staaten. Natürlich wäre es für die Vereinigten Staaten sehr schwierig, den Iran zu einer solchen Provokation anzustacheln, ohne dass der Rest der Welt dieses Spiel erkennt, was es dann untergraben würde.“

In dem Papier wird vorgeschlagen, von den USA unterstützte Regime-Change-Operationen als Vorwand zu nutzen, um eine iranische Reaktion auszulösen, die die USA dann als ausreichende „iranische Aktion“ anführen könnten.

Ein ganzes Kapitel des Papiers ist der Nutzung Israels als Stellvertreter gewidmet, um einen größeren Krieg mit dem Iran auszulösen. Unter dem Titel „Überlassen wir es Bibi: Einen israelischen Militärschlag zulassen oder ermutigen“ wird darin erklärt:

„Wie im Fall der amerikanischen Luftangriffe gegen den Iran wäre das Ziel dieser politischen Option die Zerstörung wichtiger iranischer Nuklearanlagen in der Hoffnung, dass dies den Erwerb einer einheimischen Atomwaffenfähigkeit durch den Iran erheblich verzögern würde. In diesem Fall könnte jedoch ein zusätzliches Element darin bestehen, dass die Vereinigten Staaten die Israelis ermutigen und ihnen vielleicht sogar dabei helfen würden, die Angriffe selbst durchzuführen, in der Erwartung, dass sowohl die internationale Kritik als auch die iranischen Vergeltungsmaßnahmen von den Vereinigten Staaten auf Israel abgelenkt würden.“

Es ist mehr als offensichtlich, dass eine Variante dieser Strategie jetzt im Spiel ist, wobei Israel als eifriger Stellvertreter gewählt wurde, um den Iran auf einer Eskalationsleiter zu provozieren, was Israel die Möglichkeit bietet, selbst dramatische Angriffe auf den Iran durchzuführen und möglicherweise den umfassenderen Regimewechselkrieg herbeizuführen, den Washington seit Jahren anstrebt.

Es gibt jedoch erhebliche Komplikationen.

Israels prekäre Lage

Der jüngste Raketenangriff des Iran auf Israel hat gezeigt, dass es möglich ist, die israelische Luftabwehr in erheblichem Umfang zu durchdringen.

Laut einem Artikel des Telegraph mit dem Titel „Der Iran hat bewiesen, dass er das größte Luftverteidigungssystem der Welt durchbrechen kann. Was als Nächstes kommt, könnte verheerend sein“ erreichten über zwei Dutzend Raketen ihre Ziele und überwältigten die mehrstufige Luftabwehr Israels.

Der Artikel erklärt, dass die israelische Verteidigung aus den Raketenabwehrsystemen Iron Dome, David’s Sling und Arrow 3 besteht, die jeweils auf anfliegende Ziele in immer größerer Entfernung abzielen.

Zwei Dutzend von 180 abgefeuerten Raketen, die die israelische Verteidigung durchbrachen, könnten darauf hindeuten, dass die israelischen Verteidigungssysteme eine Erfolgsquote von 86 % haben oder dass nicht genügend Systeme vorhanden sind, um genügend Abfangjäger zu starten, um mit einem Sperrfeuer dieser Größe fertig zu werden, oder eine Kombination aus beidem. So oder so zeigt dies einen Aspekt der Grenzen der israelischen Verteidigung auf.

Ein weiteres Problem für die israelische Luftverteidigung – unabhängig von ihren Fähigkeiten – ist die Menge der Abfangjäger in den Beständen und die jährliche Produktionsrate zusätzlicher Abfangjäger im Vergleich zu den iranischen Beständen und der jährlichen Produktion ballistischer Raketen, die Israel zunehmend anfällig für aufeinanderfolgende Wellen iranischer Raketenangriffe machen könnte.

Viele der israelischen Luftverteidigungsraketen wurden gemeinsam mit den Vereinigten Staaten entwickelt und hergestellt. Die USA leiden unter einer chronisch niedrigen militärischen Industriekapazität für kritische Hardware wie Luftverteidigungssysteme, Radare, Panzerabwehrraketen und sogar so einfache Dinge wie Artilleriegeschosse. Dies schließt die Produktion des Patriot-Luftverteidigungssystems und des THAAD-Raketenabwehrsystems (Terminal High Altitude Area Defense) ein.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Produktion von Abfangjägern für die israelischen Systeme unter ähnlichen Produktionsbeschränkungen leidet.

Washingtons anderer Stellvertreterkrieg in der Ukraine hat kritische Mängel in der militärisch-industriellen Produktion der USA aufgedeckt, aber die Knappheit an Patriot-Raketen begann schon, bevor Russland im Februar 2022 seine Special Military Operation (SMO) startete, was zeigt, wie begrenzt die US-Produktion ist.

Es ist wahrscheinlich, dass Israel nur über eine begrenzte Anzahl von Abfangjägern für seine verschiedenen Verteidigungsebenen verfügt, die nicht in der Lage sind, die Art von Sperrfeuer, wie es der Iran Anfang Oktober demonstriert hat, wiederholt zu überstehen.

Stärkung der israelischen Verteidigung …

In jüngster Zeit berichteten israelische Medien über den möglichen Einsatz von US-amerikanischen THAAD-Batterien in Israel, um die israelische Luftverteidigung vor geplanten israelischen Angriffen auf den Iran und den zu erwartenden iranischen Vergeltungsmaßnahmen zu stärken. THAAD-Batterien könnten zwar eine Rolle bei der Verbesserung der israelischen Verteidigung spielen, allerdings nur vorübergehend.

Die USA verfügen nur über 7 vorhandene Batterien mit jeweils 6–9 Abschussvorrichtungen, also insgesamt 42–63 Abschussvorrichtungen. Jede Abschussvorrichtung hält 8 Raketen bereit. Eine ganze Batterie hätte zwischen 48 und 72 Raketen bereitstehen. Wenn alle 7 Batterien nach Israel verlegt würden (was höchst unwahrscheinlich ist), würde dies bedeuten, dass 336–504 Raketen bereitstünden, vorausgesetzt, alle Batterien wären voll einsatzfähig.

Die Standardarbeitsanweisung sieht oft vor, dass zwei Abfangjäger auf ein einzelnes ankommendes Ziel abgefeuert werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das bedeutet, dass alle sieben Batterien in der Lage wären, zwischen 168 und 252 ankommende Ziele zu erfassen – oder ungefähr die Anzahl der ballistischen Raketen, die der Iran bei seinen Raketenangriffen Anfang Oktober abgefeuert hat.

Lockheed hat seit Beginn der Produktion im Jahr 2008 nur etwa 800 Raketen für THAAD hergestellt, was bedeutet, dass die THAAD-Batterien der USA nur etwa 2-3 zusätzliche iranische Raketenangriffe dieser Größenordnung abwehren könnten, bevor ihre Vorräte erschöpft sind. Dies setzt jedoch voraus, dass alle 800 produzierten Raketen noch verfügbar sind. Das sind sie nicht.

Die Raketen werden jährlich für Schulungen ausgegeben und wurden im Einsatz eingesetzt, unter anderem 2022 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen einen Raketen- und Drohnenangriff der Ansar Allah. Berichten zufolge konnte THAAD zwar eine ballistische Rakete während des Angriffs abfangen, andere Raketen und Drohnen schafften es jedoch, durchzukommen und Ziele zu treffen, was zu Schäden und Opfern führte.

All dies lässt Zweifel an den Bemühungen aufkommen, die israelische Luftverteidigung gegen aufeinanderfolgende Wellen iranischer Raketen zu stärken, wenn die USA und ihre israelischen Vertreter weiterhin eine Eskalation anstreben.

Das große und wachsende Raketenarsenal des Iran …

Umgekehrt behaupten westliche Quellen, dass der Iran über bis zu 3.000 Raketen verfügen könnte. Reuters berichtete Anfang des Jahres, dass der Iran vermutlich die Produktion ballistischer Raketen noch weiter ausbaut. Während viele dieser Raketen möglicherweise nicht in der Lage sind, Israel zu erreichen, könnten es Hunderte sein – und zwar möglicherweise in viel größeren Wellen als bisher demonstriert.

So wie die USA in der Ukraine feststellen, dass die militärische Industrieproduktion Russlands die des gesamten Westens übertrifft und den Konflikt zugunsten Russlands kippt, besteht auch bei Washingtons Stellvertreterkrieg gegen den Iran die Gefahr, dass seine geopolitische Reichweite seine militärische industrielle Reichweite übersteigt.

Die eigentliche Gefahr liegt jedoch in der Dynamik, die in dem Brookings-Papier von 2009 dargelegt wurde und sich nun in Form von politischem Theater manifestiert, in dem Israel als Schurkennation dargestellt wird, die von den USA zur Zurückhaltung aufgefordert wird, aber entschlossen ist, einseitig zu extremen Maßnahmen zu greifen – was militärische Optionen zulässt, die die USA selbst niemals rechtfertigen könnten, und eine glaubwürdige Abstreitbarkeit für Washington schafft, falls und wenn solche Optionen ausgeübt werden.

Zu diesen militärischen Optionen könnten umfangreiche konventionelle Militärschläge Israels gegen iranische Nuklearanlagen, Ölraffinerien und Teile seiner Raketenproduktionslinien gehören. Eine iranische Vergeltung könnte zu größeren Feindseligkeiten führen, die die USA dann als Rechtfertigung für eine militärische Intervention oder möglicherweise für den Einsatz des angeblichen Atomwaffenarsenals Israels nutzen könnten.

Das letztendliche Ziel wäre es, die militärischen Fähigkeiten des Iran zu neutralisieren, die Voraussetzungen für einen Regimewechsel zu schaffen und einen bedeutenden Schwachpunkt an der Peripherie Russlands und Chinas zu schaffen, den die USA dann gegenüber Moskau und Peking direkter ausnutzen könnten.

Die Außenpolitik der USA konzentriert sich seit dem Ende des Kalten Krieges auf Pläne zur Ausschaltung aller gleichrangigen und nahezu gleichrangigen Konkurrenten, insbesondere eines wiedererstarkenden Russlands und eines aufstrebenden Chinas. Da die Erfolgsaussichten der USA in der Ukraine schwinden und China die USA im asiatisch-pazifischen Raum militärisch weiterhin übertrifft, wird die Versuchung zunehmen, im Nahen Osten drastische Maßnahmen gegen den Iran zu ergreifen, insbesondere unter dem Deckmantel der plausiblen Abstreitbarkeit, wenn Israel als williger Stellvertreter eingesetzt wird.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat Israel seine nächste Runde von Provokationen gegen den Iran noch nicht durchgeführt. Nur die Zeit wird zeigen, wann und wie Israel genau vorgehen wird und wie die USA die plausible Abstreitbarkeit, die sie sich auf ihrem Weg geschaffen haben, ausnutzen werden. Vieles, was folgt, wird von der Fähigkeit des Iran abhängen, seine konventionellen Raketentruppen zu schützen, den von ihnen gebotenen Einfluss weiterhin zu nutzen und die Eskalation mit den USA und ihren israelischen Stellvertretern erfolgreich zu bewältigen. Sofern Washington und Israel keine extremen Maßnahmen ergreifen, wird der Iran wahrscheinlich weiterhin einen großen und wachsenden strategischen Vorteil nutzen. Aus diesem Grund steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und/oder Israel zu extremen Maßnahmen greifen.