Reuters und BBC nehmen Geld für Propagandakampagne

Durchgesickerte Dokumente enthüllen, dass Reuters und BBC News an einem verdeckten Programm des britischen Außen- und Commonwealth-Büros beteiligt waren, um den Einfluss Russlands durch eine mehrgleisige Propagandakampagne zu schwächen

Operation Mockingbird war eine geheime CIA-Medieninfiltrationskampagne, die 1948 unter dem Office of Special Projects gestartet wurde. Die CIA gab etwa ein Drittel ihres Budgets für Bestechungsgelder an Hunderte von Journalisten aus, die im Auftrag der CIA gefälschte Geschichten veröffentlichten

Die Infiltration und Manipulation der Medien ist jedoch seit 1915 Routine, als die Interessen von J.P. Morgan, einschließlich der Stahl- und Schiffbauindustrie, die redaktionelle Kontrolle über 25 der einflussreichsten Zeitungen erwarben und damit die Nachrichten über militärische Bereitschaft, Finanzpolitik und andere Nachrichten, die für ihre privaten und unternehmerischen Interessen entscheidend waren, kontrollieren konnten

Operation Mockingbird war der Versuch der CIA, diese geheime Kontrolle über die Medien drei Jahrzehnte später zu festigen und auszuweiten

Während sich die Propagandabotschaften mit der Zeit ändern, bleibt der grundlegende Modus Operandi bis heute derselbe. Wenn überhaupt, ist das System nur noch effizienter und effektiver geworden, da die Zahl der großen Medien geschrumpft ist und die große Mehrheit der Journalisten einfach nachplappert, was von den drei globalen Nachrichtenagenturen berichtet wird

Die Operation Mockingbird, die 1975 bei einer Anhörung im Kongress öffentlich enthüllt wurde, war eine geheime Medieninfiltrationskampagne der CIA, die 1948 unter dem Office of Special Projects gestartet wurde.

Berichten zufolge gab die CIA jährlich 1 Milliarde Dollar (etwa ein Drittel ihres gesamten Budgets) für Bestechungsgelder an Hunderte von amerikanischen Journalisten aus, die im Gegenzug auf Wunsch der CIA gefälschte Geschichten veröffentlichten. Von der CIA angeworbene Journalisten arbeiteten in den meisten großen Nachrichtenorganisationen, darunter CBS News, Time, Life, Newsweek und The New York Times, um nur einige zu nennen. Später weitete sich die Kampagne auch auf ausländische Medien aus. Wie die Free Press berichtet:

„1976 deckte die Untersuchung von Senator Frank Church über die CIA deren Korruption der Medien auf. Der Church-Ausschuss berichtete: ‚Die CIA unterhält derzeit ein Netzwerk von mehreren hundert ausländischen Personen auf der ganzen Welt, die der CIA Informationen liefern und zuweilen versuchen, die Meinung durch verdeckte Propaganda zu beeinflussen.

Diese Personen verschaffen der CIA direkten Zugang zu einer großen Anzahl von Zeitungen und Zeitschriften, einer Vielzahl von Pressediensten und Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsendern, kommerziellen Buchverlagen und anderen ausländischen Medien“ …

Die Taktik war simpel. Falsche Nachrichtenberichte oder Propaganda würden von CIA-Schreibern an wissende und unwissende Reporter weitergegeben, die die Unwahrheiten einfach immer und immer wieder wiederholen würden.“

Reuters und BBC News wurden für Propagandakampagne bezahlt

Obwohl die Operation Mockingbird wie eine alte Geschichte klingen mag, gibt es viele Beweise dafür, dass sie immer noch in vollem Gange ist. Während des Kalten Krieges verunglimpfte die CIA-Propaganda kommunistische Ideologien. Heute fördert sie stattdessen radikale sozialistische Ideen, die ein technokratisches Wirtschaftssystem unterstützen.

Während sich die Propagandabotschaften mit der Zeit ändern, bleibt der grundlegende Modus Operandi ihrer Verbreitung derselbe. Wenn überhaupt, ist das System nur noch effizienter und effektiver geworden, da die Zahl der großen Medien in den letzten Jahrzehnten geschrumpft ist und die große Mehrheit der Journalisten und Nachrichtensprecher einfach nachplappert, was die drei globalen Nachrichtenagenturen berichten.

Die CIA ist auch nicht der einzige Geheimdienst, der die Medien für seine eigenen Propagandazwecke nutzt. Durchgesickerte Dokumente enthüllen, dass Reuters und BBC News an einem verdeckten Programm des britischen Foreign and Commonwealth Office (FCO) beteiligt waren, um Russlands Einfluss auf seine Nachbarn zu schwächen. In seinem ausführlichen GrayZone-Artikel vom 20. Februar 2021 schreibt Max Blumenthal:

„Durch eine schattenhafte Abteilung innerhalb des britischen FCO, die als Counter Disinformation & Media Development (CDMD) bekannt ist, arbeiteten die Medienorganisationen zusammen mit einer Sammlung von Geheimdienstauftragnehmern in einer geheimen Einheit, die einfach als ‚das Konsortium‘ bekannt ist.

Durch Trainingsprogramme für russische Journalisten, die von Reuters beaufsichtigt wurden, versuchte das britische Außenministerium, eine „Einstellungsänderung bei den Teilnehmern“ zu bewirken und eine „positive Auswirkung“ auf deren „Wahrnehmung des Vereinigten Königreichs“ zu fördern …

In der Tat versuchte die britische Regierung, die russischen Medien zu infiltrieren und ihre eigene Darstellung durch ein Einflussnetzwerk russischer Journalisten, die in Großbritannien ausgebildet wurden, zu verbreiten …

„Diese Enthüllungen zeigen, dass britische Agenten, als Abgeordnete über Russland schimpften, die BBC und Reuters verwendeten, um genau die gleiche Taktik anzuwenden, die Politiker und Medienkommentatoren Russland vorwarfen“, sagte Chris Williamson, ein ehemaliger britischer Labour-Abgeordneter, der versuchte, sich zu bewerben Die öffentliche Kontrolle der verdeckten Aktivitäten der CDMD wurde aus Gründen der nationalen Sicherheit blockiert, sagte The Grayzone.

Die BBC und Reuters stellen sich selbst als unanfechtbare, unparteiische und maßgebliche Quelle für Weltnachrichten dar“, fuhr Williamson fort, „aber beide sind jetzt durch diese Enthüllungen enorm kompromittiert. Doppelmoral wie diese bringt die Establishment-Politiker und die korporativen Medienschreiberlinge nur weiter in Verruf.“

Reuters, BBC angeheuert, um Pro-NATO-Narrativen zu fördern

Die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass sowohl Reuters als auch die BBC „Multimillionen-Dollar-Verträge erhielten, um die interventionistischen Ziele des britischen Staates zu fördern.“ Das FCO finanzierte:

Die Kultivierung von russischen Journalisten

Den Aufbau von „Einflussnetzwerken“ in und um Russland

Die Förderung von Pro-NATO-Narrativen in russischsprachigen Regionen

In seinen Anträgen gab Reuters an, dass es 15.000 Journalisten und Mitarbeiter in seinem globalen Netzwerk hat, darunter 400 Journalisten innerhalb Russlands. Reuters und BBC führten ihre verdeckte Beeinflussungsmission in Partnerschaft mit anderen hochkarätigen Medienunternehmen durch, darunter Bellingcat, Meduza und Mediazona.

Überwacht wurde die Operation vom Zinc Network, einem Auftragnehmer des Geheimdienstes, der auch für den Aufbau eines Netzwerks russischer und zentralasiatischer YouTuber verantwortlich war, die nicht als externe Quellen registriert waren. Das Zinc Network behauptete auch, die Fähigkeit zu haben, „eine Reihe von Inhalten zu aktivieren; um Anti-Regierungs-Proteste innerhalb Russlands zu unterstützen.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Reuters und die BBC in eine Mockingbird-artige Medienbeeinflussungsoperation verwickelt sind. Dokumente, die im Januar 2020 freigegeben wurden, zeigten, dass die britische Regierung Reuters „in den 1960er und 1970er Jahren finanzierte, um eine antisowjetische Propagandaorganisation zu unterstützen, die vom Geheimdienst MI6 betrieben wurde“, schreibt Blumenthal. Die BBC, inzwischen, wurde als „Durchreiche verwendet, um Zahlungen“ an Reuters zu verbergen.

180 Grad von der Wahrheit

Es ist keine kleine Ironie, dass die meisten Organisationen, die vorgeben, die Wahrheit zu fördern und Desinformation zu bekämpfen, in Wirklichkeit genau das Gegenteil tun. Die Gruppe Counter Disinformation & Media Development (CDMD) klingt sehr ähnlich wie das Centre for Countering Digital Hate (CCDH).

Das CCDH ist eine undurchsichtig finanzierte Gruppe, die von Imran Ahmed geleitet wird, der auch Mitglied des Steering Committee on Countering Extremism Pilot Task Force unter der Commission for Countering Extremism der britischen Regierung ist.

Ahmed hat zu Protokoll gegeben, dass er die Impfgegner für „eine extremistische Gruppe hält, die ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt“, und gibt zu, dass er 425 impfstoffbezogene Facebook-, Instagram-, YouTube- und Twitter-Konten verfolgt und ausspioniert.

Zusätzlich zu der Aussage, dass medizinische und wissenschaftliche Fachleute „die Öffentlichkeit davon überzeugen müssen, dass COVID gefährlich ist, und ihr das Vertrauen geben müssen, dass ein Impfstoff sicher und wirksam ist, fordert die CCDH auch, jeden zu löschen, der Impfstoffe infrage stellt,und Plattformen durch Geldstrafen, strafrechtliche Sanktionen und andere Maßnahmen, die sich auf den Gewinn der Plattform auswirken können, „zur Verantwortung zu ziehen“.

So wie die CDMD Desinformation eigentlich nicht entgegenwirkt, sondern sie schafft, geht es der CCDH nicht darum, digitalem Hass entgegenzuwirken. Es schafft und fördert aktiv Online-Hass, indem es Millionen gesetzestreuer Eltern – deren einziges Verbrechen darin besteht, sich um die Gesundheit ihrer Kinder zu kümmern – unbegründet als extremistische Bedrohungen und Staatsfeinde bezeichnet.

Medien sind integraler Bestandteil des Spionagenetzwerks der Geheimdienste geworden

Andere Medienberichte haben auch die Rolle der Geheimdienste bei den globalen Bemühungen, die „Anti-Impf-Propaganda“ aus der öffentlichen Diskussion zu eliminieren, hervorgehoben, und die Tatsache, dass sie hochentwickelte Cyberwarfare-Tools verwenden, um dies zu tun. Zum Beispiel schreibt der unabhängige investigative Journalist Whitney Webb:

„Britische und amerikanische staatliche Nachrichtendienste setzen die ‚Wahrheit als Waffe‘ ein, um die Vorbehalte gegen Impfungen zu unterdrücken, während sich beide Nationen auf Massenimpfungen vorbereiten, in einem kürzlich angekündigten ‚Cyberkrieg‘, der von KI-gesteuerten Schiedsrichtern der Wahrheit gegen Informationsquellen geführt wird, die die offiziellen Narrative in Frage stellen ..

Das britische GCHQ [Government Communications Headquarters] „hat eine offensive Cyber-Operation begonnen, um Anti-Impf-Propaganda zu stören, die von feindlichen Staaten verbreitet wird“ und „verwendet dazu ein Toolkit, das entwickelt wurde, um gegen Desinformation und Rekrutierungsmaterial vorzugehen, das vom Islamischen Staat verbreitet wird“.

Darüber hinaus hat die britische Regierung die 77. Brigade des britischen Militärs, die auf „Informationskriegsführung“ spezialisiert ist, angewiesen, eine Online-Kampagne zu starten, um „irreführenden Erzählungen“ über COVID-19-Impfstoffkandidaten entgegenzuwirken.

Der neu angekündigte „Cyberkrieg“ des GCHQ wird nicht nur „Anti-Impf-Propaganda“ zu Fall bringen, sondern auch versuchen, „die Operationen der dafür verantwortlichen Cyber-Akteure zu stören, einschließlich der Verschlüsselung ihrer Daten, damit sie nicht darauf zugreifen können, und der Blockierung ihrer Kommunikation untereinander.

Die Bemühungen werden auch beinhalten, dass sich das GCHQ an andere Länder der „Five Eyes“ -Bündnis (USA, Australien, Neuseeland und Kanada) wendet, um ihre Partneragenturen in diesen Ländern auf solche „Propaganda“ -Seiten aufmerksam zu machen, die innerhalb ihrer Grenzen gehostet werden. „

Geheimdienstgeführte Informationskriegsführung gegen die Öffentlichkeit

Hinweise darauf, dass US-Geheimdienste – nicht nur die CIA, sondern auch das FBI – diesen Cyberwar gegen die Öffentlichkeit unterstützen, finden sich auch in einem White Paper , das im Juni 2019 im InfraGard Journal veröffentlicht wurde. InfraGard, eine gemeinnützige Gruppe für nationale Sicherheit, arbeitet gemeinsam mit dem FBI22 an Bildungs- und Informationsaustauschinitiativen, „die dazu beitragen, Bedrohungen“ für die nationale Sicherheit zu mindern.

Das InfraGard-Papier behauptet, dass die amerikanische Anti-Impf-Bewegung von russischen regierungsnahen Organisationen orchestriert wird, die versuchen, „Unzufriedenheit und Misstrauen in Themen und Initiativen zu säen, die den Interessen der USA dienen, und dass „die größte Bedrohung bei der Kontrolle eines Ausbruchs von denjenigen ausgeht, die Impfungen kategorisch ablehnen.

Das ultimative Ziel von Primer ist es, mit seiner KI die öffentliche Wahrnehmung vollständig zu automatisieren und zum Schiedsrichter der vom Staat definierten „Wahrheit“ zu werden. ~ Whitney Webb

Ein weiterer Beweis ist die Tatsache, dass die US-Luftwaffe und das US-Spezialeinsatzkommando einen millionenschweren Auftrag an das in den USA ansässige „Maschinenintelligenz“-Unternehmen Primer vergeben haben, um „die allererste maschinelle Lernplattform zur automatischen Identifizierung und Bewertung mutmaßlicher Desinformation“ zu entwickeln.

Laut Webb „ist es das ultimative Ziel von Primer, ihre KI zu nutzen, um die Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung vollständig zu automatisieren und zum Schiedsrichter der ‚Wahrheit‘ zu werden, wie sie vom Staat definiert wird“.

Der selbsternannte Wahrheitsvermittler NewsGuard – der Webseiten nach Kriterien der „Glaubwürdigkeit“ und „Transparenz“ bewertet – ist außerdem Partner sowohl des US-Außenministeriums als auch des US-Verteidigungsministeriums, was stark auf eine staatliche Unterstützung (wenn nicht gar direkte Beteiligung) der Zensur schließen lässt.

NewsGuard wird auch von der PR-Firma Publicis finanziert, die ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Informationskrieg zu haben scheint. Sie können mehr über diesen Teil des Propaganda-Arms in „Das Netz der Akteure, die versuchen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen“ erfahren.

Die meisten Mainstream-Medien sind jetzt Propagandisten

Hätten die Mainstream-Medien nicht über Monate hinweg täglich irreführende, wenn nicht sogar völlig falsche Informationen verbreitet, wäre die COVID-19-Pandemie nur ein kleiner Fleck auf dem Radar der Öffentlichkeit gewesen. Keine der drakonischen, freiheitsraubenden Maßnahmen wäre auch nur annähernd möglich gewesen.

In Anbetracht der Konsistenz der Erzählungen auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr ist es unvorstellbar, dass es nicht eine Art zentrale „Agentur“ gibt, die das alles steuert. Und wenn dem so ist, muss es eindeutig einen Grund dafür geben. Man verbreitet nicht ohne Grund Angst. Es hat einen Zweck.

Historisch gesehen wurde Angst von jedem autoritären und totalitären Regime benutzt, das Sie sich vorstellen können, also gibt es allen Grund zu vermuten, dass dies auch jetzt der Fall ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der heutige totalitäre Herrscher mehr oder weniger gänzlich unbekannt ist.

Wer ist es, der die Weltbevölkerung durch Angst beherrschen will? Wer versucht, die Kontrolle über den gesamten Globus zu übernehmen? Wer lenkt und instruiert praktisch alle Regierungsverantwortlichen? Geheimdienste und ihre Medienpartner spielen zweifellos eine Schlüsselrolle, aber sie sind wahrscheinlich nicht der wahre Kern der Machtstruktur, die hinter all dem steht.

Nein, die wirkliche Macht und Führung liegt bei der technokratischen Elite, deren Mitglieder seit Jahrzehnten still und fleißig daran gearbeitet haben, die Agenda einer Neuen Weltordnung (NWO) voranzutreiben. Was einst als NWO bekannt war, wird heute als der Große Reset und die Vierte Industrielle Revolution bezeichnet, wobei der öffentliche Fokus auf einer „grünen“ kohlenstoffbasierten Wirtschaft liegt.

Der nicht so öffentliche Fokus ist die technologische Überwachung und Kontrolle über jede Facette des Lebens eines jeden, von Gesundheit und bürgerlichem Engagement bis hin zu Arbeit, Bildung und Wirtschaft. Leider tragen die Mitglieder der Technokratie keine Mitgliedskarten mehr oder zahlen Mitgliedsbeiträge, was ihre Zugehörigkeit verschleiert, aber bestimmte Organisationen sind so eng in die Förderung der Great Reset-Agenda involviert, dass Sie sicher davon ausgehen können, dass eine Mehrheit ihrer Mitglieder eine gewisse Rolle in diesem Schema spielt.

Der Rat für auswärtige Beziehungen

Neben den Geheimdiensten ist ein weiterer wichtiger Akteur hinter dem Great Reset der Council on Foreign Relations (CFR). Wie Swiss Policy Research erklärt: „Führungskräfte und Top-Journalisten fast aller großen US-Medien sind seit langem Mitglieder des einflussreichen Council on Foreign Relations“.

Nicht zu verwechseln mit dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats oder dem Europäischen Rat für auswärtige Beziehungen, ist der CFR ein gemeinnütziger Think Tank, zu dessen über 5.000 Mitgliedern auch ehemalige und gegenwärtige Präsidenten, Politiker, Staatssekretäre, CIA-Direktoren, Banker, Anwälte, Hochschulprofessoren und Unternehmensführer gehören, um nur einige zu nennen.

Der CFR betreibt auch das David Rockefeller Studies Program, das wiederum das Weiße Haus in außenpolitischen Fragen berät. Insgesamt übt der CFR eine unglaubliche Macht und Einfluss auf das Weiße Haus und seine Politik aus. Wie von Swiss Policy Research berichtet:

„In seinem berühmten Artikel über ‚Das amerikanische Establishment‘ bemerkte der politische Kolumnist Richard H. Rovere: ‚Die Direktoren des CFR bilden eine Art Präsidium für jenen Teil des Establishments, der unsere Geschicke als Nation lenkt …

Es gelingt ihnen selten, eines ihrer Mitglieder oder zumindest einen ihrer Verbündeten ins Weiße Haus zu bringen. In der Tat, es ist in der Regel in der Lage, dafür zu sorgen, dass beide Kandidaten sind Männer akzeptabel für sie.‘ Erst bei der Wahl 2016 konnte sich der Rat anscheinend nicht durchsetzen.“

Die Synchronisation von Fake News

CFR hat zwei internationale Zweigstellen: die Bilderberg-Gruppe und die Trilaterale Kommission, die beide von CFR-Führern gegründet wurden, „um die Zusammenarbeit der Eliten auf globaler Ebene zu fördern.“

Bekannte Namen im US-Zweig der Trilateralen Gruppe sind David Rockefeller, Henry Kissinger, Michael Bloomberg und die Google-Schwergewichte Eric Schmidt und Susan Molinari, Vizepräsidentin für Public Policy bei Google. Viele der Vorstandsmitglieder sind auch Mitglieder des Aspen-Instituts, das Führungskräfte aus der ganzen Welt in den Feinheiten der Globalisierung schult und berät.

Wie Sie in der Grafik unten sehen können, sind die großen Medien in allen drei Gruppen gut vertreten. Wie bereits erwähnt, sind unter den CFR-Mitgliedern auch aktuelle und ehemalige CIA-Direktoren. In seinem Buch „American War Machine dokumentiert Peter Dale Scott auch die Verbindungen zwischen CFR, der CIA, dem nationalen Sicherheitsapparat und der Bankenindustrie. Zusammengenommen erklären diese Verbindungen, wie ein falsches Narrativ (was auch immer es sein mag) so weit koordiniert und synchronisiert werden kann.

Richard Stengel – Technokratie Poster Boy

Mit dem Wissen, was Sie jetzt über den CFR wissen, werden die Kommentare von Richard Stengel, dem Top-Beauftragten für Staatsmedien in Präsident Bidens Übergangsteam, wahrscheinlich viel mehr Sinn ergeben.

Während eines CFR-Forums über Fake News im Jahr 2018 bestand Stengel – ein CFR-Mitglied und Atlantic Council Fellow, ehemaliger Beamter des Außenministeriums der Obama-Regierung, ehemaliger geschäftsführender Redakteur des Time Magazine, strategischer Berater der Snap Inc. die Snapchat und Bitmoji betreibt und politischer Analyst bei MSNBC – darauf, dass Regierungen Propaganda für ihre Bürger einsetzen müssen.

Er wiederholte diese Meinung im November 2020, nachdem er in das Übergangsteam von Präsident Biden berufen wurde, und sagte, er sei „nicht gegen Propaganda. Jedes Land tut es, und sie müssen es für ihre eigene Bevölkerung tun. Und ich denke nicht unbedingt, dass es so schrecklich ist. Wie von The GrayZone berichtet:

„Als engagierter Kreuzritter in dem, was er offen als einen globalen ‚Informationskrieg‘ bezeichnet, hat Stengel stolz seine Hingabe an die sorgfältige Verwaltung des öffentlichen Zugangs zu Informationen verkündet.“

Stengel hat sogar vorgeschlagen, den Ersten Verfassungszusatz, der die Rede- und Pressefreiheit garantiert, „aus praktischen Gründen in der Gesellschaft“ abzuschaffen – „neu zu überdenken“.

Stengels Anwesenheit in der Biden-Administration könnte ein Vorbote der Dinge sein, die da kommen, wenn man bedenkt, dass er während der Obama-Jahre eine nicht klassifizierte Regierungseinrichtung gründete, die speziell zur Bekämpfung russischer Desinformation diente. Diese Einrichtung, das Global Engagement Center, erleichtert nun die Bemühungen der US-Regierung, ihre eigene Propaganda in der Welt zu verbreiten.

Stengel ist mit seinen engen Verbindungen zu mehreren wichtigen Zentren der technokratischen Macht – der US-Regierung, dem CFR, dem Atlantic Council, den Mainstream-Medien und Big Tech – ein wahres Aushängeschild der modernen Technokratie, was seine schamlose Förderung von Zensur und Propaganda mehr als nur ein wenig verständlich macht.

Medienmanipulation vor Mockingbird

Während die Operation Mockingbird einen Platz in der Geschichte als ein Punkt verdient hat, an dem die freie Presse kompromittiert wurde, fand die Infiltration der Presse in Wirklichkeit lange vor den 1950er Jahren statt.

In seinen Ausführungen im Kongress am 9. Februar 1917 erläuterte der Kongressabgeordnete Oscar Callaway den Ursprung und die Ausführung des Plans zur Kontrolle und Manipulation der öffentlichen Meinung und Denkweise durch die Medien, der nur zwei Jahre zuvor Gestalt angenommen hatte:

„Im März 1915 taten sich die Interessen von J.P. Morgan, die Stahl-, Schiffbau- und Pulverinteressen und ihre Tochterorganisationen mit zwölf Männern zusammen, die hoch oben in der Zeitungswelt standen, und beauftragten sie, die einflussreichsten Zeitungen in den Vereinigten Staaten und eine ausreichende Anzahl von ihnen auszuwählen, um allgemein die Politik der Tagespresse zu kontrollieren.

Sie fanden heraus, dass es nur notwendig war, die Kontrolle über 25 der größten Zeitungen zu erwerben. Es wurde eine Vereinbarung getroffen; die Politik der Zeitungen wurde gekauft, um monatlich bezahlt zu werden; für jede Zeitung wurde ein Redakteur zur Verfügung gestellt, der die Informationen über die Fragen der Bereitschaft, des Militarismus, der Finanzpolitik und anderer Dinge nationaler und internationaler Natur, die als lebenswichtig für die Interessen der Käufer angesehen wurden, ordnungsgemäß überwachen und bearbeiten sollte.“

Die Operation Mockingbird war im Wesentlichen der Versuch der CIA, diese geheime Macht etwa drei Jahrzehnte später über die Medien zu festigen und gleichzeitig zu erweitern. Es ist ein ernüchternder Gedanke, zu erkennen, dass praktisch niemand, der heute lebt, jemals von einer wirklich freien und unabhängigen Presse informiert wurde.

Während sich die Situation in den letzten Jahren sicherlich verschlechtert hat, ist die verdeckte Nutzung der Mainstream-Medien zur Manipulation und Irreführung der Öffentlichkeit, um die Interessen der wenigen Eliten zu schützen, seit über 100 Jahren an der Tagesordnung.

Die Propaganda-Multiplikatoren

Wenn es um die eigentliche Verbreitung von Fake News und Propaganda geht, spielen Nachrichtenagenturen eine zentrale Rolle, und davon gibt es nur drei: The Associated Press (AP), Reuters und Agence France-Presse (AFP). Wie im Beitrag von Swiss Policy Research „The Propaganda Multiplier“ erklärt:

„Die Schlüsselrolle, die diese Agenturen spielen, bedeutet, dass westliche Medien oft über die gleichen Themen berichten und dabei sogar den gleichen Wortlaut verwenden. Darüber hinaus nutzen Regierungen, Militärs und Geheimdienste diese globalen Nachrichtenagenturen als Multiplikatoren, um ihre Botschaften in der ganzen Welt zu verbreiten.

Eine Untersuchung der Syrien-Kriegsberichterstattung von neun führenden europäischen Zeitungen verdeutlicht diese Probleme: 78% aller Artikel basierten ganz oder teilweise auf Agenturmeldungen … 0% auf investigativer Recherche. Außerdem sprachen sich 82% aller Meinungsbeiträge und Interviews für eine Intervention der USA und der NATO aus, während Propaganda ausschließlich der Gegenseite zugeschrieben wurde.“

Kurz gesagt: Solange nicht mindestens eine dieser Nachrichtenagenturen eine Meldung rausschickt, ist es unwahrscheinlich, dass nationale und lokale Medien über ein Ereignis berichten. Selbst Fotos und Videos werden in der Regel direkt von diesen globalen Nachrichtenagenturen bezogen. Auf diese Weise hören, sehen und lesen die Menschen überall genau dieselbe Nachricht.

„Diese Abhängigkeit von den globalen Agenturen schafft eine auffallende Ähnlichkeit in der internationalen Berichterstattung: Von Wien bis Washington berichten unsere Medien oft über die gleichen Themen und verwenden viele der gleichen Phrasen – ein Phänomen, das man sonst eher mit ‚kontrollierten Medien‘ in autoritären Staaten in Verbindung bringt“, schreibt Swiss Policy Research.

Selbst Medien, die Auslandskorrespondenten auf ihrer Gehaltsliste haben, erwarten nicht, dass diese Korrespondenten unabhängige Recherchen anstellen. Auch sie berichten einfach, was immer die großen drei Nachrichtenagenturen berichtet haben wollen, und zwar aus dem Blickwinkel, den sie haben wollen. Das Ergebnis ist eine Art Echokammer, in der nur eine Sichtweise präsentiert wird. Wie nicht anders zu erwarten, ist dieses System eine perfekte Propagandamaschine.

Wie Swiss Policy Research feststellt: „Aufgrund der eher geringen journalistischen Leistung der Mainstream-Medien und ihrer hohen Abhängigkeit von einigen wenigen Nachrichtenagenturen ist es für interessierte Parteien ein Leichtes, Propaganda und Desinformation in einem vermeintlich seriösen Format an ein weltweites Publikum zu verbreiten.“ Geheimdienste und Verteidigungsministerien sind sich dessen wohl bewusst und nutzen es mit Regelmäßigkeit, ebenso wie sicherlich der CFR und der Rest des technokratischen Apparates.

Kurz gesagt, die derzeitige Zensur und Kennzeichnung von allem, was die technokratische Agenda und die Profite ihrer Mitglieder bedroht, als „Fehlinformation“ und „Desinformation“ ist ein Schema von oben nach unten. Es ist keineswegs willkürlich, und es wird nicht von den Meinungen der privaten Unternehmen selbst angetrieben. Social-Media-Firmen zum Beispiel sind lediglich Werkzeuge für den technokratischen tiefen Staat, der weltweit agiert.

Die Frage ist also: Wenn Propaganda so tief in unserer Medienstruktur verankert ist, woher wissen wir dann, was wahr ist und was nicht? Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, aber die Lösung besteht darin, sich zunächst der Tatsache bewusst zu werden, dass die Medien lügen und dass es einen Grund dafür gibt, warum die Medienerzählung so ist, wie sie ist. Eine Möglichkeit, die Nachrichten zu bewerten, besteht darin, sich zu fragen: „Warum wollen sie wohl, dass ich das auf diese bestimmte Weise sehe?“ Irgendwann beginnen sich Muster zu bilden.

Um die Wahrheit zu finden, müssen Sie bereit sein, nach ihr zu suchen, und zwar an Orten außerhalb des Mainstream-Medienkonsortiums. Sie müssen Fragen stellen und sich Ihren Weg durch die Informationen bahnen, die Sie finden. Wenn etwas keinen Sinn ergibt, Ihnen aber gesagt wird, Sie sollen es ohne zu hinterfragen akzeptieren, ist es wahrscheinlich Propaganda.

Eine Reihe von COVID-19-Beschränkungen, zum Beispiel, waren extrem unlogisch, was uns sagt, dass es nicht darum geht, Menschen vor Infektionen zu schützen. Es geht um etwas anderes, und dieses andere war oft die gezielte Zerstörung von kleinen Unternehmen, um den Reichtumstransfer von der Mittel- und Unterschicht zur Oberschicht zu erleichtern. Letztlich ist das der Plan, und um ihn zu stoppen, müssen wir aufhören, die Propaganda zu glauben. Es ist einfach so einfach. Und so herausfordernd.

Quellen: