Wird die Menschheit in ein paar Jahren ausgestorben sein?

F.William Engdahl

Es ist kein Geheimnis, dass Bill Gates und die Befürworter der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auch glühende Verfechter der menschlichen Eugenik sind, der „Ausdünnung der menschlichen Herde“, wie es Großbritanniens misanthropischer Prinz Philip einmal ausdrückte. Einige wie Joachim Schnellnhuber, Klimaberater des Papstes, begrüßen offen eine menschliche Bevölkerung unter einer Milliarde als „nachhaltig“. Jetzt tauchen seriöse Untersuchungen auf, dass eine der effektivsten Reduzierungen der menschlichen Bevölkerung durch die sogenannte „moderne wissenschaftliche Landwirtschaft“ durch den gezielten Einsatz von giftigen Agrochemikalien verbreitet wird, Pestiziden, die als sicher gelten, aber alles andere als sicher sind.

Nach einem neuen Buch von Dr. Shanna Shaw, Count Down, sinkt die Zahl der männlichen Spermien in den westlichen Industrieländern, einschließlich der EU und den USA, mit dramatischer Geschwindigkeit. Shaw schätzt, dass in den letzten vier Jahrzehnten die durchschnittliche Spermienzahl um 50 % oder mehr gesunken ist. Mit anderen Worten: Ein junger Mann, der heute eine Familie gründen möchte, hat nur noch die Hälfte der Spermienzahl seines Großvaters und damit die halbe Chance, schwanger zu werden. Shaw schätzt, dass wir möglicherweise nicht mehr lange die Fähigkeit haben, uns auf natürliche Weise fortzupflanzen, es sei denn, die giftigen chemischen Belastungen in der Landwirtschaft und der Umwelt werden dramatisch verändert, und dass bis 2050 die meisten Menschen in den Industrieländern, einschließlich China, technologische Hilfe benötigen werden, um sich fortzupflanzen.

Shaws Buch ist eine weitere Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 2017, die von Shaw und Kollegen veröffentlicht wurde. In dem Papier analysierte Shaw sorgfältig insgesamt 244 Schätzungen der Spermienkonzentration und der Gesamtzahl der Spermien (Total Sperm Count, TSC) aus 185 Studien mit 42 935 Männern, die zwischen 1973 und 2011 Spermaproben abgegeben hatten. Was sie fanden, war extrem alarmierend. Doch abgesehen von ein paar Schlagzeilen in den Medien gab es keine Veränderungen, da die mächtigen Agrochemiekonzerne wie Bayer-Monsanto, Syngenta, DowDuPont (jetzt Corteva) Lobbyarbeit betrieben, um die Ergebnisse zu ignorieren.

Shaw fand heraus, dass „unter den unselektierten westlichen Studien die mittlere Spermienkonzentration im Durchschnitt um 1,4 % pro Jahr abnahm, mit einem Gesamtrückgang von 52,4 % zwischen 1973 und 2011.“ Die gleiche Gruppe von Männern, hatte „einen durchschnittlichen Rückgang der mittleren TSC von 1,6 % pro Jahr und einen Gesamtrückgang von 59,3 %.“ Das ist ein Rückgang der Spermienzahl ab einem Jahrzehnt von mehr als 59 % bei Männern, die nicht nach Fruchtbarkeit selektiert wurden, aus Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Und sie nimmt Jahr für Jahr weiter ab.

Da es an seriöser Unterstützung für neue Studien mangelt, sind die aktuellen Daten begrenzt. Vor fünfzehn Jahren erfüllte über die Hälfte der potenziellen Samenspender in der Provinz Hunan, China, die Qualitätsstandards. Heute sind es nur noch 18 %, ein Rückgang, der laut einer Studie auf endokrin wirksame Chemikalien zurückgeführt wird. Ein ähnlicher Rückgang der Spermienzahl wurde von Forschern in Taiwan registriert, ebenso wie ein ähnliches Ergebnis für Israel. Shaw schlussfolgert: „Die männliche reproduktive Gesundheit, übrigens nicht nur die Qualität der Spermien, ist in Schwierigkeiten, und das hat Konsequenzen, nicht nur für die Fähigkeit, ein Kind zu bekommen, sondern auch für die Gesundheit des Mannes.“ Als Beispiele nennt sie „niedrige Spermienzahl, Unfruchtbarkeit, Hodenkrebs und verschiedene allgemeine Defekte. Einer davon ist ein Hodenhochstand, ein anderer ist ein Zustand, bei dem die Öffnung der Harnröhre nicht dort ist, wo sie sein sollte…“

Endokrine Disruptoren

Swan, die heute an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York tätig ist, glaubt, dass die Ursache in dem enormen Anstieg der Belastung durch giftige Chemikalien in den letzten Jahrzehnten zu suchen ist, insbesondere durch Chemikalien, die als „endokrine Disruptoren“ oder Hormonstörer bekannt sind. Sie verweist auf „Chemikalien, die Kunststoffe weich machen, das sind Phthalate, oder Chemikalien, die Kunststoffe hart machen, wie Bisphenol A, oder Chemikalien, die Flammschutzmittel sind, Chemikalien, die in Teflon sind, und so weiter, Pestizide…“

Die letzte, Pestizide, ist die Gruppe, bei der die Alarmglocken schrillen sollten, weil sie nachweislich ins Grundwasser und in die menschliche Nahrungskette gelangen. Die beiden heute weltweit am häufigsten verwendeten Pestizide sind das Roundup von Bayer-Monsanto, das das wahrscheinlich krebserregende Glyphosat enthält, und Atrazin von Syngenta, das sich heute im Besitz von ChemChina befindet.

Wirkungen von Atrazin

Im Jahr 2010 führte ein renommierter Wissenschaftler der University of California, Berkeley, Tyrone B. Hayes, Professor für integrative Biologie, eine große Studie über die Auswirkungen von Atrazin-Exposition für Frösche durch. Er fand heraus, dass das Pestizid, das in den USA auf Mais- und Zuckerrohrfeldern weit verbreitet ist, das Sexualleben erwachsener männlicher Frösche beeinträchtigt, indem es drei Viertel von ihnen entmannt und einen von zehn in ein Weibchen verwandelt. Er stellte fest: „Diesen männlichen Fröschen fehlt Testosteron und alles, was Testosteron steuert, einschließlich Sperma.“ Darüber hinaus stellte Hayes fest, dass die 10% der Frösche, die Atrazin ausgesetzt sind, die sich von Männchen in Weibchen verwandeln – etwas, von dem nicht bekannt ist, dass es unter natürlichen Bedingungen bei Amphibien vorkommt – sich erfolgreich mit männlichen Fröschen paaren können, aber weil diese Weibchen genetisch männlich sind, sind alle ihre Nachkommen männlich.“ Hayes erklärte: „Ich glaube, dass das Übergewicht der Beweise zeigt, dass Atrazin ein Risiko für Wildtiere und Menschen darstellt.“

Atrazin ist ein starker endokriner Disruptor. Atrazin ist außerdem das am zweithäufigsten verwendete Herbizid in den USA hinter Monsantos Glyphosat-Produkt Roundup. Trotz der Beweise entschied die US-Umweltschutzbehörde 2007 in einer umstrittenen Entscheidung, dass „Atrazin die sexuelle Entwicklung von Amphibien nicht beeinträchtigt und dass keine zusätzlichen Tests gerechtfertigt sind.“ Ende der Geschichte? Wohl kaum. Aber 2004 verbot die EU Atrazin, weil Syngenta die Sicherheit des Stoffes im Trinkwasser nicht nachgewiesen hatte.

Eine weitere Agrochemikalie, die als endokriner Disruptor eingestuft wurde, ist Monsantos Roundup mit Glyphosat. Roundup ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Pestizid, in über 140 Ländern, einschließlich Russland und China. Sein Einsatz auf US-GVO-Pflanzen ist in den letzten Jahren explodiert, da fast 90 % des US-Mais gentechnisch verändert ist und ein ähnlicher Prozentsatz der Sojabohnen. Zwischen 1996, als GVO-Mais und -Sojabohnen von Monsanto in den USA zugelassen wurden, und 2017 stieg die Belastung der Amerikaner mit der Chemikalie um 500 Prozent. Sie wurde im Trinkwasser, im Getreide in den Geschäften und im Urin von schwangeren Frauen getestet. Fast alles Fleisch und Geflügel ist mit Glyphosat aus dem Tierfutter gesättigt.

Eine kürzlich in Australien von Forschern der Flinders University durchgeführte Studie ergab, dass Roundup die Zellen abtötet, die bei Frauen Progesteron produzieren, wodurch ihr Spiegel sinkt. Glyphosat und Roundup wurden „mit Geburtsfehlern, Fortpflanzungsproblemen und Lebererkrankungen in Verbindung gebracht, und es hat sich gezeigt, dass es das Potenzial hat, die DNA von menschlichen Nabelschnur-, Plazenta- und Embryozellen zu schädigen.“

Im Jahr 2015 untersuchten Wissenschaftler in Nigeria die Auswirkungen einer kombinierten Exposition gegenüber Glyphosat und Atrazin auf Ratten. Sie fanden heraus, dass die Kombination noch schlimmer war, mit Auswirkungen auf Spermien, Testosteronsynthese und männliche Fortpflanzungsorgane.

Im Jahr 2016 kaufte Chinas staatlicher Chemiegigant ChemChina Syngenta für kolossale 43 Milliarden US-Dollar. Zu dieser Zeit hatte ChemChina auch die Vertriebsrechte in China und anderen asiatischen Ländern für Monsanto Roundup. Auf der ChemChina-Website wird Atrazin unter den verkauften Herbiziden aufgeführt und als „sicheres und effizientes Herbizid für Maisfelder“ bezeichnet. ChemChina ist auch der führende Hersteller von Glyphosat für den chinesischen Agrarmarkt.

Heute steht China nach eigenen Angaben vor einer großen Krise in der Landwirtschaft und kämpft auch mit Möglichkeiten, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Berichten zufolge wird eine größere Rolle für GVO-Pflanzen mit chinesischen Patenten ein zentraler Bestandteil eines neuen Fünfjahresplans sein, was zweifellos den Einsatz von Glyphosat und Atrazin bedeuten würde. Gleichzeitig ist der Staat zunehmend beunruhigt über die sinkende Geburtenrate, die sich trotz Lockerung der Ein-Kind-Politik nicht verbessert hat. Da chinesische Landwirte erhebliche Mengen an Pestizid-Chemikalien wie Glyphosat und Atrazin einsetzen, um ihre Erträge zu steigern, verfolgen sie eine katastrophale Kombination, die nicht nur die wachsende Nahrungsmittelkrise nicht lösen wird, sondern auch das Fortpflanzungspotenzial eines großen Teils der 890 Millionen Landbevölkerung sowie unzähliger Millionen Stadtbewohner zerstören könnte.

Sind diese gefährlichen endokrin wirksamen Agrochemikalien weltweit zugelassen, weil die Bürokraten nicht wissen, welche Schäden Glyphosate, Atrazin und andere endokrin wirksame Substanzen bei der menschlichen Fortpflanzung verursachen? Gibt es sie nur wegen der Gier der Konzerne nach Hyperprofiten? Ein Zitat von Henry Kissinger aus dem Jahr 1975, Autor des Eugenik-Dokuments NSSM-200 während der Nixon-Ford-Ära, ist aufschlussreich: „Die Entvölkerung sollte die höchste Priorität der Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt sein, weil die US-Wirtschaft große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland benötigen wird, insbesondere aus weniger entwickelten Ländern.“ Und von Bill Gates: „Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen … das wird sich auf etwa 9 Milliarden erhöhen. Wenn wir wirklich gute Arbeit bei Impfstoffen, Gesundheitsvorsorge und reproduktiven Gesundheitsdiensten leisten, könnten wir das um vielleicht 10 bis 15 Prozent senken.“ Oder der große alte Hund der Eugenik, Prinz Philip: „Ich muss gestehen, dass ich versucht bin, um Reinkarnation als besonders tödlichen Virus zu bitten.“ ~ Prinz Philip, in seinem Vorwort zu „If I Were an Animal“ – Vereinigtes Königreich, Robin Clark Ltd., 1986.

Wir sind dabei, die menschliche Spezies schnell aussterben zu lassen, da wir weiterhin die Gefahren dieser Gifte für menschliche und andere Lebensformen ignorieren.