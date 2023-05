RFK Jr.: „Mega-Milliardäre“ nutzen den Klimawandel, um totalitäre Bevölkerungskontrolle einzuführen (Video)

Robert F. Kennedy, Jr. gab Kim Iverson in der vergangenen Woche ein Exklusivinterview, nachdem er Ende letzter Woche in Boston seine offizielle Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten angekündigt hatte.

RFK Jr. ist nicht der typische kommunistische Demokrat. Die Demokraten müssen sehr besorgt sein, wenn RFK Jr. in den Medien die Runde macht. Der bekannte Umweltschützer ist kein totalitärer Globalist. Er ist ein Kapitalist der freien Marktwirtschaft. Das macht ihn auf der aktuellen Plattform der Demokraten einzigartig.

Während seiner jüngsten Diskussion mit Iverson sagte Kennedy, dass die „Mega-Milliardäre“ den Klimawandel nutzen, um eine totalitäre Kontrolle der Bevölkerung einzuführen.

Robert F. Kennedy, Jr:

Klimaprobleme und Umweltverschmutzungsprobleme werden vom Weltwirtschaftsforum und Bill Gates und all diesen großen Milliardären ausgenutzt. Genauso wie COVID ausgenutzt wurde, um es als Vorwand zu benutzen, um die Gesellschaft von oben herab totalitär zu kontrollieren und um uns dann technische Lösungen zu liefern. Und wenn man genau hinsieht, stellt sich heraus, dass die Leute, die diese technischen Lösungen vorantreiben, auch die Inhaber der IPS sind, der Patente für diese Lösungen. Auf diese Weise haben sie dem Klimachaos einen schlechten Ruf gegeben, weil die Leute jetzt sehen, dass es nur eine weitere Krise ist, die dazu benutzt wird, den Reichtum der Armen zu rauben und Milliardäre zu bereichern. Und ich vertrete seit 40 Jahren dieselbe Politik im Hinblick auf Klima und Technik. Sie können meine Reden aus den 1980er-Jahren nachlesen, in denen ich gesagt habe, dass die wichtigste Lösung für Umweltprobleme nicht von oben nach unten erfolgt. Nicht Kontrolle von oben. Es ist der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft.

Er könnte als MAGA-Republikaner mit dieser Agenda kandidieren.

