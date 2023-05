Verursachen diese Chemikalien Unfruchtbarkeit und Totgeburten?

Die „ewigen Chemikalien“, die in 97 % aller Amerikaner gefunden werden, können die Stoffwechselwege von Kindern zerstören und die Fruchtbarkeit um bis zu 40 % verringern.

Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) werden häufig in fett- und schmutzabweisenden Produkten verwendet, darunter Lebensmittelverpackungen, Kleidung, Körperpflegeprodukte und Haushaltsgegenstände

Eine Studie an Kindern und jungen Erwachsenen ergab einen Zusammenhang zwischen PFAS-Belastung und Veränderungen im Aminosäurestoffwechsel und in den Fettstoffwechselwegen

Die Exposition gegenüber PFAS kann bei Jugendlichen Entzündungen und oxidativen Stress verursachen und so zu einer Vielzahl von Krankheiten beitragen

PFAS werden mit einem Rückgang der Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht, d. h. der Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Menstruationszyklus schwanger zu werden

Wenn die kombinierten Auswirkungen der PFAS-Exposition berücksichtigt wurden, war die Exposition mit einer um 30 bis 40 % geringeren Wahrscheinlichkeit verbunden, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden und ein lebendes Kind zur Welt zu bringen

Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind als „ewige Chemikalien“ bekannt, weil sie sich in der Umwelt nicht leicht abbauen und sich in Menschen und Wildtieren bioakkumulieren. Im menschlichen Körper haben PFAS eine Halbwertszeit von zwei bis fünf Jahren.

Da die Chemikalien Öl, Schmutz und Wasser abweisen, werden sie häufig in Konsumgütern wie Kochgeschirr und Lebensmittelverpackungen bis hin zu Teppichen, Reinigungsmitteln und Feuerlöschschaum verwendet. Es gibt mehr als 9.000 PFAS, und die Exposition ist so weit verbreitet, dass PFAS bei 97 % der Amerikaner gefunden wurden.

Die Chemikalien werden mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in Verbindung gebracht, darunter ein erhöhtes Krebsrisiko und eine verminderte Funktion des Immunsystems. Es ist auch bekannt, dass sie sich auf Hormone und den Stoffwechsel auswirken und die Fruchtbarkeit, das Wachstum und die Entwicklung beeinträchtigen. Dies gibt Anlass zur Sorge, dass die Chemikalien künftige Generationen gefährden.

PFAS verändert Stoffwechselwege bei Jugendlichen

In einer Studie an Kindern und jungen Erwachsenen wurde ein Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber PFAS und Veränderungen im Aminosäurestoffwechsel und in den Fettstoffwechselwegen festgestellt. Der Zusammenhang blieb bestehen, obwohl die Kinder unterschiedliche PFAS-Werte aufwiesen und einer Vielzahl von Chemikalien ausgesetzt waren, darunter PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFHpS und PFDA.

Bemerkenswert ist, dass Kinder, die sechs PFAS ausgesetzt waren, stärkere Veränderungen des Stoffwechsels und der Hormonfunktion aufwiesen als Kinder, die weniger PFAS ausgesetzt waren. Aminosäuren sind an der Produktion von Hormonen, Enzymen und Proteinen beteiligt, während Lipide eine Rolle bei der Hormonproduktion und dem Fettstoffwechsel spielen. Die PFAS-Exposition veränderte auch die Schilddrüsenfunktion der Kinder.

Die Forscher vermuten, dass die PFAS-Belastung bei Jugendlichen Entzündungen und oxidativen Stress auslösen und damit zu einer Reihe von Krankheiten beitragen kann. Die PFAS-Belastung wurde auch positiv mit Arachidonsäure in Verbindung gebracht, von der bekannt ist, dass sie eine Rolle bei Krebs und Herzerkrankungen spielt, sowie mit Aminoadipinsäure, einer Aminosäure, die mit Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht wird.

David Andrews, ein leitender Wissenschaftler bei der Environmental Working Group (EWG), der nicht an der Studie beteiligt war, sagte gegenüber CNN:

„In dieser Studie wird eingehend analysiert, wie sich die PFAS-Belastung nicht nur auf den Hormonspiegel beim Menschen auswirkt, sondern auch auf verschiedene Stoffwechselwege … Veränderungen dieser Stoffwechselmarker können auf eine Reihe verschiedener gesundheitlicher Folgen in der Zukunft für die Kinder hinweisen, wie etwa eine erhöhte Anfälligkeit für Fettleibigkeit, Insulinresistenz, ein erhöhtes Risiko für Fettlebererkrankungen und möglicherweise Krebs.“

PFAS können die Fruchtbarkeit bei Frauen um 40 % senken

Ebenfalls besorgniserregend ist, dass PFAS mit einem Rückgang der Fruchtbarkeit und der Fruchtbarkeit, d. h. der Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Menstruationszyklus schwanger zu werden, in Verbindung gebracht wurden. In einer Studie mit 382 Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter, die versuchten, schwanger zu werden, wurde eine Verringerung der Fruchtbarkeit um 5 bis 10 % pro Quartil der PFAS-Belastung festgestellt, insbesondere durch die Belastung mit PFDA, PFOS, PFOA und PFHpA.

PFDA (Perfluordecansäure) beispielsweise ist ein Abbauprodukt, das häufig in Lebensmittelverpackungen zu finden ist, insbesondere in solchen, die fettbeständig sein sollen, wie Mikrowellen-Popcorntüten und Fast-Food-Verpackungen.

Wenn die kombinierten Auswirkungen der PFAS-Exposition berücksichtigt wurden, waren die Ergebnisse sogar noch schlimmer – ein weiterer Hinweis auf die hohen Risiken, die sich aus der Exposition gegenüber mehreren giftigen Chemikalien aus verschiedenen Quellen ergeben.

Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden und ein lebendes Kind zur Welt zu bringen, war um 30 bis 40 % geringer. Die leitende Studienautorin Dr. Damaskini Valvi, Assistenzprofessorin für Umweltmedizin und öffentliche Gesundheit am Icahn Mount Sinai, erklärte in einer Pressemitteilung:

„PFAS können unsere Fortpflanzungshormone stören und wurden in einigen früheren Studien mit einem verzögerten Einsetzen der Pubertät und einem erhöhten Risiko für Endometriose und das polyzystische Ovarsyndrom in Verbindung gebracht. Unsere Studie zeigt nun, dass PFAS auch die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtigen können, die im Allgemeinen gesund sind und auf natürliche Weise versuchen, schwanger zu werden. Wir wissen auch, dass die Exposition gegenüber PFAS bereits im Mutterleib beginnt und von der Mutter auf den Fötus übergeht, da viele PFAS im Nabelschnurblut, in der Plazenta und in der Muttermilch nachgewiesen wurden. Die Verhinderung der Exposition gegenüber PFAS ist daher von entscheidender Bedeutung für den Schutz der Gesundheit von Frauen und ihrer Kinder.“

Eine höhere Exposition gegenüber PFAS scheint also mit einer verminderten Fruchtbarkeit bei Frauen verbunden zu sein, und zwar in einem Ausmaß, das eine Warnung für Menschen, die versuchen, schwanger zu werden, rechtfertigt. Nathan Cohen, Ph.D., ein Postdoktorand in der Abteilung für Umweltmedizin und öffentliche Gesundheit an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, bemerkte weiter:

„Unsere Studie legt nahe, dass Frauen, die eine Schwangerschaft planen, sich der schädlichen Auswirkungen von PFAS bewusst sein und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen sollten, um eine Exposition gegenüber dieser Klasse von Chemikalien zu vermeiden, insbesondere wenn sie versuchen, schwanger zu werden … Unsere Ergebnisse sind wichtig, weil sie das wachsende Wissen ergänzen, das PFAS in die Entwicklung negativer Gesundheitszustände verwickelt, wobei Kinder besonders gefährdet sind … Die Ergebnisse unserer Studie sollten Frauen überall als Warnung vor den potenziell schädlichen Auswirkungen von PFAS dienen, wenn sie eine Schwangerschaft planen.“

Ihre Kleidung kann mit giftigen PFAS beschichtet sein

PFAS werden häufig zur Beschichtung von Stoffen verwendet, die zur Herstellung von Regenmänteln verwendet werden, oder sie werden zwischen zwei Materialschichten eingefügt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden, wie dies bei Gore-Tex-Produkten der Fall ist. Schuluniformen für Kinder sind ein weiterer wichtiger Expositionspfad. Jährlich werden etwa 3 Tonnen PFAS in US-Schuluniformen verwendet, die Kinder über die Hautabsorption einer Exposition von 1,03 ng/kg Körpergewicht/Tag aussetzen können.

„Dies war für uns besorgniserregend, weil diese Uniformen von Kindern während des Schuljahres bis zu acht oder zehn Stunden am Tag getragen werden“, sagte Studienautorin Marta Venier, Assistenzprofessorin an der Indiana University-Bloomington, gegenüber CBS News. „Kinder sind besonders anfällig für die Exposition gegenüber Chemikalien, da sich ihre Organe noch entwickeln“.

CBS News wies auf mehrere Klagen hin, die gegen Unternehmen eingereicht wurden, die mit PFAS kontaminierte Kleidung herstellen und diese als umweltfreundlich vermarkten:

Das Unternehmen Thinx hat einen Rechtsstreit über 5 Millionen Dollar beigelegt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, seine Produkte als gesund und nachhaltig zu vermarkten, obwohl sie PFAS enthalten.

Gegen den Einzelhändler REI wurde eine Sammelklage eingereicht, in der behauptet wird, dass die wasserdichte Kleidung des Unternehmens, wie z. B. Regenmäntel, unsichere Mengen an PFAS enthalten.

PFAS aus der Kleidung können beim Waschen auch ins Wasser, in die Haushaltsluft und in den Staub gelangen, und sie können sich auch aus anderen Stoffen wie Möbeln oder Teppichen lösen. Eine Studie von Toxic-Free Future aus dem Jahr 2022 ergab, dass 72 % der Produkte, die als schmutz- oder wasserabweisend gekennzeichnet sind, PFAS enthalten, darunter Wanderhosen, Matratzenauflagen, Bettdecken, Stoffservietten und Tischtücher.

Neue EPA-Regelung für PFAS im Trinkwasser vorgeschlagen

Die US-Umweltschutzbehörde hat ihre erste Trinkwassernorm für sechs Arten von PFAS vorgeschlagen. Im Falle einer endgültigen Verabschiedung würde der Vorschlag rechtlich durchsetzbare Grenzwerte für sechs im Trinkwasser vorkommende PFAS festlegen und die öffentlichen Wassersysteme verpflichten, diese Chemikalien zu überwachen.

PFOA und PFOS würden als einzelne Schadstoffe geregelt, während PFNA, PFHxS, PFBS und GenX-Chemikalien als Gemisch geregelt würden. Wird festgestellt, dass der Gehalt an diesen Chemikalien die in der Verordnung vorgeschlagenen Grenzwerte überschreitet, müssten die öffentlichen Wasserversorgungssysteme die Öffentlichkeit informieren und die PFAS-Werte senken.

Nach Inkrafttreten der Verordnung hätten die öffentlichen Wassersysteme drei Jahre Zeit, um Filter zur Entfernung von PFAS zu installieren oder alternative PFAS-freie Wasserquellen zu finden. Nach Angaben der EPA:

„Die EPA geht davon aus, dass die Regelung, wenn sie vollständig umgesetzt wird, im Laufe der Zeit Tausende von Todesfällen verhindern und Zehntausende von schweren PFAS-bedingten Krankheiten reduzieren wird. Mit dieser Maßnahme wird ein landesweiter Schutz vor PFAS-Verschmutzung für alle Menschen, einschließlich der Gemeinden, die von Umweltgerechtigkeit betroffen sind, geschaffen.“

Das US-Verteidigungsministerium meldete, dass mindestens 126 Trinkwassersysteme in der Nähe von Militärbasen mit PFAS kontaminiert sind, die in Feuerlöschschaum verwendet werden. Einer Harvard-Studie zufolge haben inzwischen 16,5 Millionen Amerikaner nachweisbare Konzentrationen von mindestens einer Art von PFAS in ihrem Trinkwasser, und etwa 6 Millionen Amerikaner trinken Wasser, das PFAS auf oder über dem EPA-Sicherheitsniveau enthält.

Nach Angaben der EWG könnten jedoch mehr als 200 Millionen Amerikaner Wasser trinken, das PFAS in einer Konzentration von 1 Teil pro Billion (ppt) oder mehr enthält. Die EWG hat sich dafür ausgesprochen, 1 ppt als oberen Sicherheitsstandard für PFAS im Trinkwasser festzulegen. Die vorgeschlagene EPA-Regelung würde PFOA und PFOS bei 4 ppt regulieren.

„Wir wissen, dass Trinkwasser eine Hauptquelle für die Belastung mit diesen giftigen Chemikalien ist“, sagte Olga Naidenko, Ph.D., Vizepräsidentin für wissenschaftliche Untersuchungen bei der EWG. „… Die PFAS-Verschmutzung betrifft sogar mehr Amerikaner als wir bisher angenommen haben. PFAS sind wahrscheinlich in allen größeren Wasserversorgungen in den USA nachweisbar, mit ziemlicher Sicherheit in allen, die Oberflächenwasser nutzen.“

PFAS-Gefahr in Süßwasserfischen

Süßwasserkörper sind ebenfalls mit PFAS kontaminiert, und zwar so stark, dass der Verzehr einer einzigen Portion Süßwasserfisch pro Jahr einem Monat Trinkwasser entspricht, das mit PFOS in einer Konzentration von 48 Teilen pro Billion kontaminiert ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Menschen in vielen gefährdeten US-Gemeinden auf Süßwasserfisch als wichtigen Bestandteil ihrer Ernährung angewiesen sind, könnte die öffentliche Gesundheit gefährdet sein. „Diese Testergebnisse sind atemberaubend“, sagte Scott Faber, Senior Vice President der EWG für Regierungsangelegenheiten, in einer Pressemitteilung. „Der Verzehr eines Wolfsbarsches ist gleichbedeutend mit dem Trinken von PFOS-verunreinigtem Wasser für einen Monat.“

Während Sie PFAS-kontaminierten Süßwasserfisch vermeiden können, indem Sie diese Nahrungsquelle meiden, sind Ihre Möglichkeiten begrenzt, wenn es darum geht, PFAS im Trinkwasser zu vermeiden. Entweder müssen Sie Ihr Wasser filtern oder Wasser aus einer sauberen Quelle beziehen. PFAS sind auch in abgefülltem Wasser nicht geregelt, so dass es keine Garantie dafür gibt, dass es frei von diesen oder anderen Chemikalien ist.

Im Gegensatz zu einem hochwertigen Aktivkohlefiltersystem können die meisten im Supermarkt erhältlichen Wasserfilter PFAS nicht entfernen. Das New Jersey Drinking Water Quality Institute empfiehlt die Verwendung von granulierter Aktivkohle „oder einer ebenso effizienten Technologie“, um Chemikalien wie PFOA und PFOS aus Ihrem Trinkwasser zu entfernen.

Es hat sich gezeigt, dass Aktivkohle etwa 90 % dieser Chemikalien entfernt. Auch die Umkehrosmose kann einige – aber nicht alle – PFAS entfernen.

Wie Sie Ihre PFAS-Belastung verringern können

Sie können die PFAS-Belastung verringern, indem Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Lebensmittel, Kochgeschirr, Haushaltswaren und mehr treffen. „Wir können die PFAS-Belastung minimieren, indem wir Lebensmittel meiden, die mit einem höheren Gehalt an diesen Chemikalien in Verbindung gebracht werden, und PFAS-freie Produkte kaufen“, sagte Cohen. „Es ist auch wichtig, sich für politische Maßnahmen einzusetzen, die die Verwendung von giftigen Chemikalien wie PFAS in Alltagsprodukten verbieten“, so Valvi.

Hier sind einige Strategien, die Ihnen im Alltag helfen können. Weitere hilfreiche Tipps finden Sie im „Guide to Avoiding PFAS“ der EWG.

Vorbehandelte oder fleckenabweisende Behandlungen – Verzichten Sie auf diese Behandlungen bei Kleidung, Möbeln und Teppichen. Kleidung, die als „atmungsaktiv“ beworben wird, ist in der Regel mit Polytetrafluorethylen, einem synthetischen Fluorpolymer, behandelt.

– Verzichten Sie auf diese Behandlungen bei Kleidung, Möbeln und Teppichen. Kleidung, die als „atmungsaktiv“ beworben wird, ist in der Regel mit Polytetrafluorethylen, einem synthetischen Fluorpolymer, behandelt. Mit flammhemmenden Chemikalien behandelte Produkte – Dazu gehören Möbel, Teppiche, Matratzen und Babyartikel. Entscheiden Sie sich stattdessen für natürlich schwer entflammbare Materialien wie Leder, Wolle und Baumwolle.

– Dazu gehören Möbel, Teppiche, Matratzen und Babyartikel. Entscheiden Sie sich stattdessen für natürlich schwer entflammbare Materialien wie Leder, Wolle und Baumwolle. Fast Food und Lebensmittel zum Mitnehmen – Die Behälter sind in der Regel behandelt.

– Die Behälter sind in der Regel behandelt. Mikrowellenpopcorn – PFAS können in der Innenbeschichtung der Tüte enthalten sein und beim Erhitzen aus der Verpackung in das Öl übergehen. Verwenden Sie stattdessen „altmodisches“ Popcorn ohne GVO auf dem Herd.

– PFAS können in der Innenbeschichtung der Tüte enthalten sein und beim Erhitzen aus der Verpackung in das Öl übergehen. Verwenden Sie stattdessen „altmodisches“ Popcorn ohne GVO auf dem Herd. Antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und andere behandelte Küchenutensilien – Zu den gesünderen Optionen gehören Keramik- und emailliertes Gusseisen-Kochgeschirr, die beide langlebig, leicht zu reinigen und völlig inert sind, d. h. sie geben keine schädlichen Chemikalien an Ihr Zuhause ab.

– Zu den gesünderen Optionen gehören Keramik- und emailliertes Gusseisen-Kochgeschirr, die beide langlebig, leicht zu reinigen und völlig inert sind, d. h. sie geben keine schädlichen Chemikalien an Ihr Zuhause ab. Körperpflegeprodukte, die PTFE, „Fluor“- oder „Perfluor“-Bestandteile enthalten, wie Oral B Glide Zahnseide – Die EWG Skin Deep Datenbank ist eine ausgezeichnete Quelle für die Suche nach gesünderen Körperpflegeprodukten.

