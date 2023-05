CV19 Biowaffe-Injektion ist kein Völkermord, es ist Ausrottung – Karen Kingston

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin und ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die sich mit komplizierten medizinischen und biologischen Verträgen auskennt. Kingston weiß auch, was nötig ist, um einen Rechtsstreit gegen Big Pharma zu gewinnen oder zu verteidigen. Sie verfügt über jahrelange Erfahrung auf mehreren Ebenen. Kingston behauptet, dass man keine neuen Gesetze benötigt, um die CV19 mRNA-Technologie zu stoppen. Jeder muss einfach verstehen, dass die CV19-Impfung und die mRNA-Technologie nachweislich Biowaffen sind. Die Daten zeigen, dass bisher Millionen von Menschen durch die CV19-Biowaffe/die CV19-Impfung behindert oder ermordet wurden. Wird es noch schlimmer werden? Kingston sagt: „Leider wird es noch schlimmer werden. Das Schlimmste steht uns noch bevor. . . . Die FDA musste beweisen, dass sie sicher sind. Auf der Grundlage der Informationen, die ihnen im Oktober und November 2020 vorlagen, hätten sie die Versuche niemals durchführen dürfen. Sie haben also das Gesetz gebrochen. Sie wussten, dass es zu all diesen Behinderungen und Todesfällen führen würde. . . . Ich habe für Juli 2021 eine Myokarditisrate von 25 % vorausgesagt. Ich habe von Experten gehört, dass wir vielleicht bei 100 % liegen, wenn sie zwei oder drei Spritzen bekommen. Es wird also schlimm werden.“

Big Pharma und die Regierung lassen zu, dass die mRNA-Technologie (dieselbe tödliche Biowaffe wie bei den CV19-Injektionen) in die gesamte Lebensmittelversorgung eingeführt wird. Kingston behauptet, dies geschehe, um Menschen in Transmenschen zu verwandeln, was als „gesteuerte Evolution“ bezeichnet wird. Kingston erklärt: „Gezielte Evolution erzwingt die Verschmelzung der menschlichen Evolution mit der DNA von Reptilien, Insekten und künstlicher Intelligenz. Das ist die bio-digitale Fusion. Das ist es, was es ist, und es gibt Multi-Billionen-Dollar-Industrien rund um dieses Thema. . . . Es gibt eine ganze Biodaten-Abteilung in der DARPA des US-Militärs. Dabei geht es um die Verschmelzung des Biologisch-Digitalen mit dem Menschen.“

Viele haben die CV19-Biowaffe/Impfung, die ein technologisches Gift wie Graphen enthält, als Genozid bezeichnet. Kingston behauptet, dass es sich um weit mehr als das handelt. Kingston sagt: „Das ist nicht zum Wohle der Menschheit. Das wird zu unserer Auslöschung führen. Ich weiß einfach nicht, warum die Leute das nicht verstehen“.

Kingston demonstriert die elektromagnetischen Eigenschaften der mRNA an einem Rindersteak. Die von ihr verwendete Münze bleibt an der Stelle des Fleisches haften, an der sich die mRNA angesammelt hatte, weil die mRNA ein Magnetfeld erzeugt. (Alle Patente, die Kingston eingesehen hat, belegen zweifelsfrei, dass mRNA ein elektromagnetisches Gerät ist.) Kingston sagt, dass es nicht nötig ist, neue Gesetze zu erlassen, um die bösen Pharmakonzerne, die Regierung und die Lebensmittelhersteller daran zu hindern, mRNA in unsere Nahrung zu bringen. mRNA ist eine Biowaffe, und es ist illegal, sie in die Nahrung von irgendjemandem zu bringen. Kingston sagt: „Es geht nicht darum, dass Sie eine informierte Zustimmung zur mRNA-Technologie in Ihren Lebensmitteln haben wollen, jeder Staat hat Gesetze, die besagen, dass Biowaffen die Lebensmittelversorgung nicht kontaminieren dürfen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir diese mRNA-Injektionen beschlagnahmen. Sobald wir die Spritzen beschlagnahmen und die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, um den amerikanischen Bürgern und den Bürgern der ganzen Welt zu zeigen, welche Technologie in den Spritzen steckt, können wir damit beginnen, sie auf der ganzen Welt zu verbieten. Nicht nur auf dem ‚Impfstoff‘-Markt, sondern auch, um zu zeigen, was in unsere Lebensmittel kommt und warum das alles aufhören muss.“

Kingston behauptet, die FDA und die CDC hätten schon früh gewusst, dass die Injektion von mRNA-CV19-Biowaffen eine lange Liste von schweren, schwächenden und tödlichen Krankheiten verursachen würde. Sie fahren fort, die mRNA-Biowaffe in jeden Aspekt unseres Lebens einzubringen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Kingston sagt voraus, dass bis 2030 200 Millionen Amerikaner durch mRNA- und CV19-Biowaffen/Impf-Injektionen behindert oder ermordet sein werden.

Es gibt noch viel mehr in dem 1 Stunde und 4 Minuten langen Interview.

Seien Sie dabei, wenn Greg Hunter von USAWatchdog.com im Einzelgespräch mit der renommierten Biotech-Analystin Karen Kingston über die Biowaffe mRNA-Injektionen berichtet und warum sie am 28.4.23 gestoppt werden müssen.

