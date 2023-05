Reiten mit Biden“: Soros-Sohn zeigt Foto mit Marionettenpräsident

Alexander Soros, der Sohn des linksradikalen Globalisten George Soros, hat ein Foto veröffentlicht, auf dem er mit US-Präsident Joe Biden zu sehen ist. Es besteht kaum ein Zweifel, wer die Herren des Marionettenpräsidenten sind.

Soros postete das Bild, das ihn in Pose mit dem 80-jährigen Biden zeigt, auf Instagram. Dazu schrieb er: „Ridin‘ with Biden (Reiten mit Biden)“. Der Präsident kündigte eine Kandidatur für seine Wiederwahl an.

Es lohnt sich übrigens, die Kommentare zu lesen. Leider nur Englisch.

Jüngsten Berichten zufolge ist Alexander Soros de facto ein „Botschafter“ im Weißen Haus. Seit Bidens Amtsantritt hat er das Weiße Haus mindestens 14 Mal im Namen der Open Society Foundations (OSF) seines Vaters besucht.

Matt Palumbo, Autor des Buches „The Man Behind The Curtain: Inside the Secret Network of George Soros“ (Der Mann hinter dem Vorhang: Das geheime Netzwerk von George Soros), vertritt die Ansicht, dass die Soros-Familie immer mehr Einfluss auf die US-Politik gewinnt.

Mike Howell, Direktor des Oversight Project der konservativen Heritage Foundation, nannte den Zugang von Soros zum Weißen Haus „besorgniserregend“. „Die Soros-Agenda ist eine des Todes und der Zerstörung“, sagte Howell in einer Erklärung.

Es wurde auch bekannt, dass der Staatsanwalt, der den ehemaligen Präsidenten Trump ins Gefängnis bringen will, Alvin Bragg, Geld von Soros erhält. Der Milliardär spendete eine Million Dollar an die Organisation Color of Change, die das Geld für Braggs Kampagne verwendete.

Die National Police Association warf Soros vor, ultralinke Staatsanwälte wie Bragg zu finanzieren und zur Gewalt anzustiften.

