Der West-Block 1943-2023: Von Judenfrei zu Russenfrei

Declan Hayes

Dieser Artikel baut auf Teilen eines Kommentars der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf. Sie sagte vor kurzem, dass „die Deutschen den Neonazi Selenski für das Massaker am Brudervolk belohnen, für die Abschaffung alles Russischen, die Zerstörung von Denkmälern von Siegern über das Dritte Reich, die Verherrlichung von Nazi-Kollaborateuren, die Vernichtung der Orthodoxie, die Umsetzung des Tausend Jahre alten Drangs – die Befreiung von Lebensraum im Osten [zum Bau] eines neuen Europas – nicht Judenfrei, sondern Russenfrei. Und dieses Konzept beinhaltet alle Nationalitäten des multinationalen Russland.“

Obwohl unser Fokus fast ausschließlich auf die Gegenwart gerichtet ist, müssen wir zunächst anerkennen, dass Hitlers ideologische Wurzeln sehr zahlreich waren, sehr verschieden, sehr verwickelt und sehr tief sitzend. Bei den Nürnberger Prozessen argumentierte beispielsweise der Nazi-Propagandist Julius Streicher, dass sein „Stürmer“ nie etwas gegen Juden verbreitete, was nicht bereits Martin Luther, der Gründer des deutschen Nationalismus zur Zeit der Reformation gesagt hat. Die deutsche Romantik, der britische Darwinismus und Amerikas Eugenik spielten alle eine Rolle dabei, uns die „Endlösung“ zu bescheren, in der Kollaboration der Siebenten-Tags-Adventisten, und das unbeschreibliche Leid und die Verfolgung der Zeugen Jehowas durch die Nazis muss auch erwähnt werden, so wie Sacharowa alles Russische, einschließlich der buddhistischen und muslimischen Sündenböcke in ihren Worten erwähnt. Die beiden relativ kleinen deutschen Gruppen werden erwähnt, um klarzustellen, dass die Juden nicht das einzige Ziel von Hitler waren. Adolf kam von der österreichischen Schule, die die Slawen als den Hauptfeind des Reichs betrachteten. Die Slawen, Europas größte ethno-linguistische Gruppe, die sich von der deutschen Grenze bis nach Wladiwostok erstreckt. (Anm.d.Ü.: Hier vergisst Hayes, die asiatischen Völker zu erwähnen)

Obwohl die Russen einen Kernbestandteil der Slawen ausmachen, gehören sie zu den Slawen und können nicht von den Slawen, ihrer größeren Familie, getrennt werden. Sie, ihre Namen, ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche sind nichts Eigenständiges, sondern einfach russische Manifestationen der größeren slawischen Kultur, von der Russland und das Russischsein integrale, nicht separate Teile sind. So ist der Vorname von Sacharowa syro-aramäisch, der von Lawrow römisch und der von Putin lässt sich auf Bulgarien zurückführen.

Obwohl slawische Kinder nicht wegen der Namen, die ihnen bei der Geburt zugewiesen wurden, um ihr Leben fürchten müssen, sind wir nun einmal so weit. Und dort waren wir auch schon. Da mein eigener Name eindeutig irisch ist, bleibt er in Teilen von Nord-Belfast ein Todesurteil, ebenso römische Namen wie Patrick, hebräische wie Michael oder griechische wie Timothy.

Ich erwähne North Belfast, weil es der Schauplatz der Ausschreitungen im Holy-Cross-Kindergarten war, wo Horden von erwachsenem protestantischem Abschaum wochenlang katholische Kindergartenkinder auf dem Weg zur und von der Schule mit Urin und menschlicher Scheiße überschütteten. Dasselbe Gebiet in Nordbelfast war das Jagdgebiet von Johnny Adairs C-Kompanie, deren Maxime „Any Taig Will Do“ bedeutete, dass alle Katholiken (Taigs) legitime Ziele für einen summarischen Mord waren. Die Relevanz von Adair, dem Schakal, King Rat, der Glenanne-Bande und den anderen berüchtigten Killern des MI5 besteht darin, dass sie dem MI5 die Vorlage lieferten, die er im Irak verwendete und die er jetzt in der Ukraine verwendet, um russischsprachige Menschen zu jagen und sie wie Schweine zu erschießen. So wie die Bombenanschläge vom 17. Mai 1974 in Dublin und Monaghan noch immer nicht untersucht werden können, um den MI5 nicht zu verärgern, so können auch die Täter des jüngsten Nordstream-Terroranschlags aus weitgehend ähnlichen Gründen nicht untersucht werden.

Denken Sie nur einmal kurz darüber nach. Die Briten haben vor dem Dubliner Parlament in Vichy-Irland Bomben explodieren lassen, und wir können nicht einmal mit dem Finger auf die offensichtlichen MI5-Massenmörder zeigen, um den kostbaren Friedensprozess der Sopranos nicht zu gefährden (sic). Die Norweger und ihre amerikanischen Herren richten in der Nordsee große ökologische, wirtschaftliche und politische Schäden an, und wir sollen glauben, dass Joe und Hunter Biden Helden sind und keine sexuell Perversen und Kriegsverbrecher, die sich in der Zerstörung Deutschlands genauso suhlen wie in ihren ukrainischen Kriegsverbrechen.

Was Holy Cross betrifft, so sind die kleinen Mädchen, die von den Protestanten terrorisiert wurden, inzwischen erwachsen und haben ihre eigenen Kinder, die Holy Cross besuchen. Aber was ist mit den verrückten Wilden, die alte Frauen und Kleinkinder in Kirchen im Herzen von Selenskis Rumpfreich angreifen? Warum sollte es Sacharowa und unserem Stephen Karganovic überlassen werden, auf diese Grausamkeiten aufmerksam zu machen? Was ist nur los mit uns?

Hier sind diese Kretins, die eine Kirche in einen Nachtclub verwandeln. Und hier ist eine Petition, in der das deutsche Regime aufgefordert wird, dem Gründer von Pink Floyd und Allround-Helden Roger Waters zu erlauben, in Deutschland aufzutreten. Was ist nur los mit den Deutschen, dass sie das eine finanzieren und das andere verbieten? Haben die Deutschen von heute noch nie etwas von Jesus und Barabbas gehört?

Und was ist mit Papst Franziskus in Rom los? In seiner (lateinischen) Osterbotschaft forderte der Pontifex die Russen auf, über ihre Rolle in der Ukraine nachzudenken. Zunächst einmal sind Darya Dugina und Vladlen Tatarsky nicht mehr in der Lage, darüber nachzudenken, da sie ermordet wurden. Als Nächstes denken die Russen viel über die Kiewer Kristallnacht nach, denn mehrere Hunderttausend ihrer Väter, Söhne, Brüder und Ehemänner sind bereit, für das Recht der ukrainischen Großmütter zu sterben, in die Kirche zu gehen, ohne dass sie von Nazi-Abschaum beschimpft werden. Als Nächstes, und hören Sie sich das an, Eure Heiligkeit, hat sich Patriarch Kyrill zur Rolle Russlands in der Ukraine geäußert, und da die meisten Russen orthodoxe Christen sind, sollten sie sich an ihn wenden und nicht an Ihr gutes Büro, das an der Zerstörung Jugoslawiens, des Landes der Südserben, mitschuldig war, um seelsorgerische Führung und Reflexion zu erhalten.

Und was hat es überhaupt mit den Osterbotschaften auf sich? Die wichtige christliche Botschaft von heute, die praktische, angewandte christliche Botschaft von heute ist Pfingsten, als die Apostel dank der Fürsprache von niemand Geringerem als dem Heiligen Geist selbst ihren Hintern hochbekamen, ihren Unterschlupf verließen, hinausgingen und das Wort verbreiteten und, wie so viele russische, serbische, syrische und palästinensische orthodoxe Christen von heute, für ihre Bemühungen gemartert wurden. Das Blut der Märtyrer und all das.

Wenn der Papst in dieser Angelegenheit überhaupt glaubwürdig sein will, sollte er Sacharowa grüßen und unterstützen, die hier zu sehen ist, wie sie das Schweigen der Amerikaner zu diesem anhaltenden Holocaust anprangert. Die drei Verleugnungen von Papst Petrus und der krähende Hahn, Eure Heiligkeit?

https://t.me/vicktop55/14444

Nachdem der Hahn gekräht hat, könnte sich Papst Franziskus mit hochrangigen orthodoxen Geistlichen wie Patriarch Kyrill auf Augenhöhe zusammensetzen und diesen filioquen Unsinn ein für alle Mal aus der Welt schaffen, damit die NATO das europäische Christentum nicht so zerstört, wie sie und ihre anglikanischen Mitstreiter die chaldäischen und assyrischen Kirchen im Irak zerstört haben. Da die lateinischen und die mit ihnen verbündeten Kirchen bei der Verwendung des Griechischen das Filioque nicht einbeziehen, sollte dieser größte aller theologischen Zäune beseitigt werden.

Aber wie viele der christlich slawischen Brüder des Heiligen Vaters bestätigen können, hat das alles mehr mit dem angeblichen Vorrang Roms vor Byzanz zu tun, einem Irrtum, der in Edward Gibbons (ein sektiererischer Fanatiker) Decline and Fall of the Roman Empire verankert ist, wo er die östlichen Provinzen Roms herunterspielt, in denen seine wahre Macht, sein Reichtum und sein Prestige immer lagen.

Der Westen mit seiner Dekadenz, seinen Demokraten und Republikanern lebt immer noch in Roms wildem Schatten, in dem wir uns immer im Krieg mit Ostasien und damit mit uns selbst befinden. Wir haben eine Situation, in der junge ukrainische Frankensteins, die zu feige sind, es mit der Wagner-Gruppe aufzunehmen, sich nach Art des Holy Cross einen runterholen, indem sie ältere Christen, Priester und Bischöfe einschüchtern, während sie sich für hart und überlegen halten, weil diese Kretins sich einbilden, dass ihre affenartigen Grunzlaute dem Kriegsgeschrei der Wikinger vor einem Jahrtausend und mehr ähneln.

Wie ihre Einsatzgruppen-Helden von vor 80 Jahren sind diese lobotomierten Affen zu dumm, um einen Plan zu haben oder auch nur ansatzweise den Plan der NATO zu verstehen, dem sie dienen. Dieser Plan besteht darin, alles zwischen Moskau und der Nordsee in ein wirtschaftliches und kulturelles Ödland zu verwandeln, einen Ort, an dem sich nur zugedröhnte Affen zu Hause fühlen können. Deutschlands wirtschaftliches Harakiri ist zwar Beweis genug dafür, aber man muss sich nur vor Augen halten, dass eine der größten Sorgen des Westens im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg darin besteht, dass die Lieferkette für Leihmutterschaften unterbrochen wird. Gott helfe diesen armen ukrainischen Frauen, die ihre Gebärmutter an dekadente Westler vermieten müssen, während ihre Väter, Brüder und Ehemänner in den Fleischwölfen der Ostfront des Selenski-Reiches verschlungen werden. Und Gott verfluche jeden Westler und jeden zweifelhaften faschistischen Prediger, der dazu beigetragen hat, dieses Unheil über die Ukraine zu bringen.

Aber nichts davon ist an und für sich russophob, denn diese Menschenaffen sind zu dumm, um zu unterscheiden, was russisch ist und was nicht. Das Ziel der NATO ist es, jeglichen Widerstand gegen ihre gewinnbringenden Pläne zu zerstören, und wie Sacharowa andeutet, ist Russischsein ein großes Hindernis für die NATO.

Nehmen Sie das Ballett, in dem slawische Stars wie Kamila Valieva und Olga Korbut ihre ersten Schritte gemacht haben. Schauen Sie sich die Website der Solisten des Bolschoi-Balletts an, nachdem Sie sich die Website der Butler School of Dancing angeschaut haben, um zu sehen, was für ein mühsamer Weg es ist, es als Tänzer zu schaffen. Ignorieren Sie ihre französischen, syro-aramäischen, hebräischen und slawischen Vornamen, aber wundern Sie sich auch nur eine Millisekunde lang über die Opfer, die die Solisten des Bolschoi und ihre Familien gebracht haben, um an die Weltspitze ihres gewählten Berufs zu gelangen; wenn Sie einen Vergleich brauchen, müssen Sie nach Japan gehen und an die Meister der Ninja, Samurai und tausend anderer japanischer Handwerke denken, deren Beherrschung ein ganzes Leben und mehr dauert. Um die Bibel zu paraphrasieren, die die Affen in Kiew wahrscheinlich gerade zusammen mit den Kirchen, in denen sie untergebracht sind, verbrennen, obwohl die Maestros des Bolschoi den schmalen Weg gewählt haben, würden Millionen von Anwärtern in der zivilisierten Welt und in Europa metaphorisch ihren rechten Arm dafür geben, sie auftreten zu sehen und zu lernen, wenn schon nicht zu ihren Füßen, so doch durch das Beobachten ihrer Füße.

Lernen Sie jetzt Sophie Rebecca kennen, eine 191 cm große Transgender-Ballettliebhaberin, die 2017 in die renommierte Royal Academy of Dance aufgenommen wurde, eine der weltweit besten Ballettschulen.

Sophia Rebecca ist riesig, er trägt nicht einmal Demi-Pointe, er hat null Turnout, sein Passé ist zu niedrig, sein Fuß ist sichelförmig, er sieht aus, als würde er gleich einen Unglücklichen mit der Hand karateschlagen, er kann keine Pirouette oder Fouetté en pointe, weshalb er sich wahrscheinlich mit aller Kraft an der Stange festhält. Sophie Rebecca hat zwar nicht das Zeug zum Bolschoi-Tänzer, aber er wurde von der Vogue porträtiert und hat einen Sponsorenvertrag mit Nike abgeschlossen, die auch den gruseligen Dylan Mulvaney finanzieren.

Sophia Rebecca gibt zu, dass er nicht versucht, Baryshnikov, Fonteyn, Nureyev oder Tallchief nachzueifern. Aber er ist Teil desselben Spiels wie Mulvaney, jener unternehmerischen Männer, die die Rolle der Frauen anschwärzen und dabei alles, was gut und heilig ist, zum Gespött machen.

Gott helfe jedem, der mit ihm den Pas de deux des Blauen Vogels tanzen muss, denn ein Bandscheibenvorfall wird das geringste Problem sein.

Aber die einzelnen Mitglieder des Bolschoi-Theaters sind hier nicht das Hauptziel, genauso wenig wie sie das Hauptziel der Russenfrei-Kampagne der NATO sind. Die slawische Kultur, die europäische Kultur, von der das Bolschoi und das Russentum integrale und untrennbare Bestandteile sind, ist das eigentliche Ziel, und die Diversitätsregeln der Börse sowie die Sponsorenverträge für Sophia Rebecca und diesen Mulvaney-Trottel sind zusammen mit Kiews Adolf Eichmann die Hämmer, um all das unrettbar zu zerschlagen. Da sowohl das Bolschoi als auch die Butler-Schule mit hohen Standards, Blut, Schweiß und unzähligen Tränen gleichzusetzen sind, ist für Nike und die anderen Schakale der NATO kein großes, schnelles Geld drin. Am besten ist es, alle Standards abzuschaffen und uns alle in unreflektierte, unwissende, gefühllose Zombies zu verwandeln, die glauben, die Tänzer des Bolschoi sollten sich mit Fast Food vollstopfen, literweise Bud Lite von Mulvaney trinken, Nike von Mulvaney tragen und ihr Theater in eine Kensington Avenue an der Moskwa verwandeln. Man muss nicht Maria Sacharowa sein, um der NATO zu sagen, wohin sie mit diesem Szenario gehen sollen.

Und man muss auch kein Clausewitz sein, um zu erkennen, dass Selenskis Drohungen, die Krim zu „befreien“, das Gerede eines zugekoksten Verrückten sind, der Zehntausende von Ukrainern opfern wird, um eine der am stärksten befestigten Regionen der Welt zu stürmen. Aber obwohl Selenski mit dem Ziel gewählt wurde, Frieden mit Russland zu schließen, scheinen er und sein innerer Kreis keine fünf Minuten reden zu können, ohne die Nazis und ihre judenfreie Politik zu imitieren. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es war, im Dritten Reich zu leben, dann ist das die heutige Realität für Millionen von Selenskis eingeschüchterten Bürgern.

Obwohl Vadym Prystaiko, der Botschafter des Rumpfreichs am königlichen Hofe von St. James, die Notwendigkeit betont hat, „bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen“, hat er dafür gesorgt, dass er und seine Söhne, von denen einer in England ein gutes Leben führt und der andere in Belgien im Luxus schwelgt, nichts zu riskieren brauchen. Wie bei Dick Cheney und anderen gut vernetzten amerikanischen Parasiten, sie überlassen das Sterben anderen.

Der prominente ukrainische Journalist Dmitry Gordon erklärt, warum seine drei Söhne ebenfalls nicht in der Schusslinie stehen. Anscheinend haben sie keinen Pat Tilman in ihren Reihen. Aber warum sollten sie für etwas sterben, das für Selenskis ukrainische und NATO-Unterstützer nur eine Geldmacherei ist? Sterben müssen schließlich diejenigen, die sie zu Lemmingen machen können, und die tapferen ukrainischen orthodoxen Christen, deren einzige Hoffnung auf Rettung in Gerasimows Legionen liegt.

So klug Sacharowa zweifellos ist, angesichts der Tatsache, dass die Ukraine ihre eigenen Unterhändler ermordet, fragt man sich, ob die NATO in der Lage ist, ihr zuzuhören, und ob das der Grund dafür ist, dass sie und Lawrow zusammen mit Russia Today bequem als russische Fehlinformationen oder ähnlicher Unfug abgetan werden. Hier ist zum Beispiel Sacharowa, die die NATO für ihr kriminelles Schweigen zu den russenfreien Pogromen in der Ukraine kritisiert.

https://t.me/vicktop55/14444

Ja, ja, russische Fehlinformationen, Sacharowa und so weiter. Deshalb mussten sie auch Russia Today verbieten und uns stattdessen ihre eigenen staatlich kontrollierten Medien geben.

Auch wenn die Fastenzeit für ein weiteres Jahr vorbei ist, können Sie sich selbst geißeln, indem Sie sich die BBC oder andere NATO-Medien ansehen, deren Berichterstattung aus unwidersprochenen Aussagen von Selenski und anderen ukrainischen Koksern besteht. Die Verhaftung von Victoria Kokhanovskaya, der Anführerin der Unterstützer des Klosters Kiew-Pechersk, durch den SBU (die ukrainische Version der Gestapo) interessiert sie nicht, obwohl Kokhanovskaya aus dem Westen der Ukraine stammt und ausschließlich Ukrainisch spricht. Man fragt sich, was die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche von Papst Franziskus dazu zu sagen hat oder ob der Heilige Geist sie sprachlos macht, anstatt in Zungen zu sprechen, Ukrainisch und Russisch eingeschlossen. Wir werden es wohl nie erfahren, denn außer Sacharowa und Karganovic werden sich nur wenige zu diesen Verbrechen äußern, die uns alle betreffen.

Da ich unter der Duldung der NATO lebe, sollte ich wirklich zum Programm übergehen und Putin, diesen Russen mit dem bulgarischen Namen, für all das verantwortlich machen. Wie Masha Gessen in The New Yorker schreibt, sperrt Putin Journalisten ein, die beim Spionieren in Russland erwischt werden, Leute wie den CIA-Spion und Wall Street Journal-Schreiberling Evan Gershkovich, der in flagranti mit vertraulichen Dokumenten in einer Militärzone erwischt wurde, die für Zivilisten streng verboten war, CIA-Spione, die sich als Saboteure betätigen, eingeschlossen. Aber da Gessen ein Transsexueller mit einer Reihe schwerwiegender medizinischer Probleme ist und lange Zeit „Russlands führender Aktivist für LGBT-Rechte“ war, sowie ein langjähriger glühender Kritiker Putins, auf den er einen fast krankhaften Hass zu haben scheint, sind weder er noch The New Yorker seriöse Quellen, die etwas über irgendwelche oder alle russischen Dinge aussagen.

Genauso wenig wie die vom MI5 staatlich finanzierte BBC, die mit Millionen von Pfund pro Jahr an das Außenministerium und die Bill und Melinda Gates Stiftung verpfändet wird und deren BBC World Service von der Aufsicht und Regulierung durch die Ofcom befreit ist. Mit anderen Worten: Die BBC kann gefahrlos nachplappern, was immer der MI5 ihr befiehlt, um über die Ukraine und Russland zu plappern, ohne irgendwelche Konsequenzen für ihre Lügen zu erleiden.

Obwohl es Sacharowa ebenfalls freisteht, zu sagen, was immer sie will, dass die NATO Europa russenfrei macht, gibt es einen riesigen, entscheidenden Unterschied zwischen Sacharowa und ukrainischen Christen auf der einen Seite und NATO-Medien wie dem New Yorker, der BBC, dem Guardian und den anderen auf der anderen Seite, und zwar diesen: Die NATO kontrolliert den allgemeinen Diskurs nicht nur im NATO-Staat selbst, sondern auch in Ländern wie Südafrika, wo zwielichtige Nichtregierungsorganisationen wie die Brenthurst-Stiftung von Oppenheimer die Vorteile predigen, die es mit sich bringt, ein NATO-Knecht zu sein und nicht den Verlockungen des russisch inspirierten Populismus, der modernen Entsprechung der Schlange im Garten Eden, zum Opfer zu fallen.

Bevor Sacharowa ihre Zeit damit vergeudet, sich mit einem Trampel wie Oppenheimer zu streiten, sollte sie sich vielleicht daran erinnern, dass unter dem Dach der NATO eine Menge Kokser, Apologeten und Schwachköpfe leben und dass man nicht mit jedem Kind in jedem Kindergarten der Welt streiten kann. Wie Elon Musks Auseinandersetzung mit diesem BBC-Kretin zeigt, ist einfach nicht genug Zeit, um sich mit Oppenheimers Handlangern zu beschäftigen.

https://t.me/c/1599961320/2190

Es gibt ein Sprichwort in gälischen Spielen, das besagt, dass man die Punkte nehmen sollte und die Tore kommen werden, dass, wenn man immer wieder kleine Punkte sammelt, die Chancen für größere Punkte von selbst kommen werden. Im Fall der Ukraine bedeutet das, dass dieser unbarmherzige Krieg auf eine von zwei Arten enden wird. Entweder siegen die Zivilisation und der kalte Stahl der russischen Streitkräfte, verstärkt durch Sprecher wie Sacharowa, in diesem Fall werden die sprechenden Affen der Ukraine, wie schon Kaiser Hirohito vor ihnen, die Niederlage akzeptieren müssen, oder, wie in Der Untergang, dem großen deutschen Film von 2004, wird das Rumpfreich zusammenbrechen und die Asowschen, die nicht in Belgien oder England sind, werden mit ihm implodieren.

Und ja, diese beiden Szenarien laufen auf dasselbe düstere Ende für das Rumpfreich hinaus, denn es hat denselben fatalen Fehler, den Hitlers ursprünglicher Prototyp aufwies. Nämlich, dass ihre gesamte Lebensweise mit jeder Vorstellung von slawischer, europäischer oder asiatischer Zivilisation völlig unvereinbar ist. Sie brauchen mir das nicht zu glauben. Sie können den Solisten des Bolschoi ein Video von Sophia Rebecca in Aktion zeigen.

Sie können den 10 000 Japanern, die Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ singen, ihr Anliegen vortragen. Oder wie wäre es mit dem Großen Chinesischen Staatszirkus, der Schwanensee aufführt? Oder, wenn das nicht nach dem Geschmack dieser Mistkerle ist, Schwanensee von der Guangdong Acrobatic Troupe und, zur Abwechslung, vom National Ballet of China, das mit dem National Ballet of Japan verglichen und kontrastiert werden kann, das auch Russlands Nussknacker gerecht wird.

Also, nur zu, ihr Kirchen verbrennenden Bischofsbasher. Macht alles, was in der Ukraine gut ist, dem Erdboden gleich, verflucht Puschkin, Putin und das Bolschoi-Ballett nach Herzenslust. Aber wisst, dass weit jenseits des Urals, im Land der aufgehenden Sonne und dem angrenzenden China, und noch viel weiter jenseits der Grenzen eures gestelzten Verstandes, in den Herzen und Seelen von Milliarden von Menschen auf den großen Landmassen der Welt Beethoven, Tschaikowsky und alles, was sie inspirieren, heller leuchten als tausend Sonnen, und ganz gleich, welchen Schaden ihr verachtenswerten Schwachköpfe anrichtet, ihr und eure nihilistischen Kirchenverbrennungen werden niemals Teil davon sein. Aber verlasst euch nicht auf mein Wort, denn General Gerasimows Truppen werden es bald in kurzen, schrillen Silben erklären, die sogar ihr Knallköpfe verstehen werdet.