RFK Jr. reagiert auf Trumps Executive Order zu Glyphosat

Präsident Donald Trump erließ vergangene Woche eine Executive Order mit dem Ziel, die US-Produktion von Glyphosat zu steigern, dem Wirkstoff in Monsantos Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Am Sonntag erläuterte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., warum er die Anordnung unterstützt und wie er sich die Zukunft von Ernährung und Landwirtschaft in den USA vorstellt.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy erklärte vergangene Woche, dass er die Executive Order von Präsident Donald Trump unterstütze, die darauf abzielt, die US-Produktion von Glyphosat, dem Wirkstoff in Monsantos Unkrautvernichtungsmittel Roundup, zu erhöhen.

In einer ersten Stellungnahme gegenüber der New York Times sagte Kennedy:

„Donald Trumps Executive Order stellt Amerika dort an erste Stelle, wo es am meisten zählt — unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Lebensmittelversorgung. Wir müssen zuerst Amerikas nationale Sicherheit schützen, denn alle unsere Prioritäten hängen davon ab.“

Trumps Anordnung löste breite Kritik von Umweltschützern sowie Befürwortern ökologischer, regenerativer Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit aus.

Am Sonntag nutzte Kennedy die sozialen Medien, um seine Position zur Executive Order und zum Einsatz von Pestiziden in der US-Landwirtschaft ausführlicher darzulegen. Hier ist seine vollständige Antwort, veröffentlicht auf X:

„Ich werde dem amerikanischen Volk immer die Wahrheit sagen.

Pestizide und Herbizide sind von ihrer Konzeption her giftig, entwickelt, um lebende Organismen zu töten. Wenn wir sie auf Millionen von Acres ausbringen und in unser Lebensmittelsystem gelangen lassen, setzen wir die Amerikaner Risiken aus. Chemiehersteller haben zig Milliarden Dollar gezahlt, um Krebsansprüche im Zusammenhang mit ihren Produkten beizulegen, und viele landwirtschaftliche Gemeinden berichten von erhöhten Krebsraten und chronischen Erkrankungen.

Leider ist unser landwirtschaftliches System stark von diesen Chemikalien abhängig. Die USA stellen 4 % der Weltbevölkerung, verwenden jedoch etwa 25 % der weltweiten Pestizide. Würden diese Mittel über Nacht verschwinden, würden die Ernteerträge sinken, die Lebensmittelpreise stark steigen, und Amerika würde einen massiven Verlust an landwirtschaftlichen Betrieben erleben — noch über das hinaus, was wir heute bereits beobachten. Die Folgen wären katastrophal.

Ich unterstütze Präsident Trumps Executive Order, um die Produktion landwirtschaftlicher Chemikalien zurück in die Vereinigten Staaten zu holen und unsere nahezu vollständige Abhängigkeit von feindlich gesinnten Nationen zu beenden. Seine Executive Order schützt zwei Säulen nationaler Stärke: unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Lebensmittelversorgung. Wenn feindliche Akteure kritische Vorprodukte kontrollieren, bedrohen sie direkt die Sicherheit des amerikanischen Volkes. Die Trump-Regierung wird diese Lieferketten absichern, um diese Verwundbarkeit zu beseitigen.

Präsident Trump hat unser derzeitiges System nicht aufgebaut — er hat es übernommen. Über Jahrzehnte hinweg hat Washington die moderne Landwirtschaft gestaltet. Entscheidungsträger formulierten Agrarpolitik, lenkten Forschungsgelder, strukturierten Subventionen und Ernteversicherungen und formten Rohstoffmärkte so, dass Monokulturen und maximale Erträge belohnt wurden. Diese bewussten Entscheidungen machten Landwirte von Chemikalien abhängig und stellten kurzfristige Produktion über langfristige Bodenfruchtbarkeit und menschliche Gesundheit.

Wir ändern nun den Kurs — ohne die Lebensmittelversorgung zu destabilisieren.

Gemeinsam mit Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins beschleunigen wir den Übergang zu regenerativer Landwirtschaft, indem wir Anbausysteme ausweiten, die Böden wiederaufbauen, die Biodiversität erhöhen, die Wasserspeicherung verbessern und die Abhängigkeit von synthetischen Chemikalien verringern, einschließlich der Vorernte-Desikkation.

Wir treiben außerdem die schnelle Einführung von Technologien der nächsten Generation voran, darunter lasergeführte Unkrautbekämpfung, elektrothermische und elektrische Systeme, Robotik, präzise mechanische Bodenbearbeitung sowie biologische Kontrollmethoden, die pauschales Sprühen durch gezielte Intervention ersetzen.

Diese Lösungen sind keine Theorie. Landwirte setzen sie bereits ein. Märkte skalieren sie. Nun wird die Bundesregierung mit Dringlichkeit handeln, um ihre Reichweite zu erweitern und die landesweite Einführung zu beschleunigen.

Ich habe mich mit Hunderten von Landwirten und landwirtschaftlichen Führungspersönlichkeiten im ganzen Land getroffen. Sie kennen den Druck aus erster Hand. Chemische Betriebsmittel schmälern die Gewinnmargen. Chemieresistente Schädlinge breiten sich aus. Die Bodenqualität nimmt ab. Ausländische Märkte schließen amerikanische Produkte aus. Landwirte wollen praktikable Alternativen, und sie wollen politische Rahmenbedingungen, die den Übergang unterstützen, ohne ihre Existenz zu gefährden.