„CDC-Vertreter werden an dem Treffen teilnehmen, um die internationale technische Zusammenarbeit zu unterstützen“, teilte das Gesundheitsministerium (Department of Health and Human Services) NPR in einer Erklärung mit.

Trotz der Tatsache, dass die Trump-Regierung und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. behaupteten, die USA hätten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell verlassen, wurde kürzlich bekannt, dass das Ministerium weiterhin mit der WHO zusammenarbeitet.

Im Mai 2025 kündigte RFK Jr. erste Pläne an, die WHO zu verlassen und ein alternatives Gesundheitsnetzwerk mit Argentinien aufzubauen:

Im Januar dieses Jahres verkündete die Regierung offiziell ihren Austritt aus der WHO, gab jedoch bekannt, dass man die Tür für zukünftige Kooperationen nicht vollständig geschlossen habe – insbesondere bei der Entwicklung neuer Grippeimpfstoffe.

Laut einem Bericht vom Februar von NPR:

nahmen US-Beamte weiterhin an Treffen mit der WHO teil, um Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zu entwickeln.

NPR berichtete:

„In der vergangenen Woche waren etwa 50 Grippewissenschaftler aus der ganzen Welt in einem Konferenzraum eines Hilton-Hotels in Istanbul, Türkei, versammelt.

Ihr Ziel war es, einen Grippeimpfstoff zu entwickeln, der den bestmöglichen Schutz für die nächste Grippesaison bietet – beginnend im Herbst 2026. Jeden Tag arbeiteten sie sich durch umfangreiche Daten – darüber, wie sich das Virus weltweit entwickelt, wie gut der Impfstoff des letzten Jahres gewirkt hat und welche Stämme sich am einfachsten in großem Maßstab für einen Impfstoff produzieren lassen.

Am Freitagmorgen gab die WHO die vom Komitee empfohlenen Stämme für den Grippeimpfstoff des nächsten Jahres bekannt:

Das Treffen, das zweimal jährlich von der Weltgesundheitsorganisation einberufen wird, ist ein entscheidender Moment für das globale Influenza-Überwachungs- und Reaktionssystem der WHO.

Es ist auch ‚wirklich mühsam‘, sagt Dr. Dan Jernigan, der von 2023 bis 2025 das National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases der CDC leitete:

‚Um die beste Entscheidung darüber zu treffen, was in den Impfstoff aufgenommen werden soll, muss man sehr viele Daten prüfen.‘

In den vergangenen Jahren spielten CDC-Wissenschaftler wie Jernigan eine wichtige Rolle bei diesen Treffen. Doch nachdem die USA im Januar offiziell aus der WHO ausgetreten sind:

war unklar, ob die USA überhaupt noch an WHO-geführten Treffen teilnehmen würden. Anfang dieses Monats bestätigte die Regierung, dass CDC-Mitarbeiter entsendet werden – allerdings virtuell statt vor Ort.

„CDC-Vertreter werden an dem Treffen teilnehmen, um die internationale technische Zusammenarbeit zu unterstützen“, erklärte das Gesundheitsministerium gegenüber NPR. „Ihre Teilnahme wird sich ausschließlich auf die Bereitstellung technischer Expertise, das Teilen von Überwachungsdaten und Beiträge zu wissenschaftlichen Diskussionen konzentrieren, die die Empfehlungen für Impfstoffstämme beeinflussen. Diese Teilnahme ändert nichts an der US-Position zum Austritt aus der WHO.“

„Ich denke, das zeigt die Unersetzbarkeit solcher multinationalen Netzwerke“, sagt die Epidemiologin Jennifer Nuzzo, Direktorin des Pandemic Center an der Brown University:

Die Trump-Regierung „mag poltern und sagen: ‚Wir werden das nicht tun‘, aber irgendwann trifft sie auf die Realität, nämlich dass es keinen anderen Weg gibt, die Nation zu schützen.“

[…]

Eine weitere Abweichung vom Normalzustand ist die Abwesenheit von US-Vertretern direkt am Konferenztisch.

„Man möchte, dass der gesamte Prozess sehr objektiv und quantitativ ist, aber letztlich ist die Interaktion der verschiedenen Forscher wirklich wichtig“, sagt Jernigan.

CDC-Forscher hatten traditionell großen Einfluss darauf, welche Stämme in den Impfstoff aufgenommen werden. Da US-Vertreter jedoch nur virtuell teilnehmen und die USA internationale Zusammenarbeit generell meiden, könnten Vertreter anderer Länder weniger geneigt sein, der US-Linie zu folgen.

„Man möchte, dass die Probleme des eigenen Landes bei der Auswahl des Grippevirus berücksichtigt werden“, sagt Jernigan, um die bestmögliche Übereinstimmung zu gewährleisten.

Da die USA nur virtuell teilnehmen, gebe es „wirklich keinen Anreiz, ein Impfvirus auszuwählen, das das widerspiegelt, was möglicherweise in den Vereinigten Staaten zirkuliert“.

NPR bat das Gesundheitsministerium, auf diese Bedenken einzugehen, erhielt jedoch keine Antwort.

Wie der Journalist John Fleetwood anmerkt:

„Die Koordination läuft auf ein einziges Ergebnis hinaus: die Inszenierung eines Influenza-Ausbruchs, bevor die Öffentlichkeit überhaupt erfährt, dass er begonnen hat – ein Echo desselben Musters paralleler Bedrohungsentwicklung und Reaktionsbereitstellung, das während der COVID-19-Pandemie zu beobachten war.“

Obwohl die USA weiterhin mit der WHO zusammenarbeiten, stellte NPR fest, dass die WHO einen erheblichen Teil ihrer Finanzierung und Datensammlung verloren hat.

Gleichzeitig umgehen einzelne Bundesstaaten den föderalen Austritt und arbeiten weiterhin mit der WHO zusammen.

In dieser Woche kündigte der Bundesstaat Washington an:

dass er dem Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) der WHO beigetreten ist – einer „weltweiten Partnerschaft von Gesundheitsbehörden, nationalen Regierungen, akademischen Zentren, Laboren und Einsatzorganisationen, die sich auf die schnelle Erkennung und Reaktion auf Gesundheitsnotfälle konzentriert“.

Laut der Pressemitteilung:

gab Gouverneur Bob Ferguson die Entscheidung am 1. April bekannt und erklärte, das Netzwerk stärke die Vorbereitung Washingtons auf neue Bedrohungen und zukünftige Pandemien.

„Washington wird nicht untätig bleiben, während sich die Bundesregierung aus der globalen öffentlichen Gesundheit zurückzieht, die Wissenschaft untergräbt und das Wohlergehen unserer Gemeinschaften gefährdet. Durch den Beitritt zu GOARN stellen wir sicher, dass die Gesundheitsverantwortlichen in Washington über die Werkzeuge und Informationen verfügen, die sie benötigen, um die Bevölkerung zu schützen“, sagte Ferguson.

Die Ankündigung erfolgte nach dem Austritt der USA aus der WHO im Januar.

Washington reiht sich damit in Kalifornien, Illinois, Colorado und New York City ein, die ebenfalls GOARN beigetreten sind.

Das Büro des Gouverneurs erklärte, dass die Gesundheitsexperten Washingtons von folgenden Ressourcen profitieren werden: