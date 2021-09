Richter in Ohio ordnet an, dass das Krankenhaus Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 einsetzen muss

Ein Richter in Ohio hat am Montag, dem 30. August, den Einsatz von Ivermectin bei der Behandlung eines COVID-19-Patienten angeordnet, eine Therapie, die bisher von den Bundesgesundheitsbehörden zur Bekämpfung des Virus nicht zugelassen war.

Die Anordnung des umstrittenen Medikaments erfolgte letzte Woche durch Richter Gregory Howard im Anschluss an eine Klage von Julie Smith vom 20. August im Namen ihres 51-jährigen Ehemanns Jeffrey Smith, der mit COVID-19 auf der Intensivstation des West Chester Hospitals zu kämpfen hatte, wie WLWT berichtet.

Julie behauptete in ihrer Klage, dass ihr Mann seit 19 Tagen an einem Beatmungsgerät hing, nachdem seine Behandlung mit Remdesivir, Plasma und Steroiden fehlgeschlagen war.

Julie fühlte sich hoffnungslos und wandte sich an ihren Arzt Dr. Fred Wagshul, der ihr Ivermectin empfohlen hatte, das Gerüchten zufolge die wirksamste Therapie für COVID-19-Patienten ist.

Ihr Krankenhaus weigerte sich jedoch, Jeffrey das Medikament zu verschreiben, da es von den staatlichen Gesundheitsbehörden in den USA nicht offiziell anerkannt war.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde FDA ist Ivermectin für die Behandlung von parasitären Würmern bei Tieren und Menschen bekannt. Sie betonte jedoch, dass „Ivermectin-Produkte für Tiere sich von Ivermectin-Produkten für Menschen unterscheiden“.

In Bezug auf die Behandlung von COVID-19 sagte die FDA lediglich, dass sie „keine Daten zur Unterstützung der Verwendung von Ivermectin bei COVID-19-Patienten zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID-19“ geprüft habe und daher die Verwendung nicht empfehlen würde.

Frau Julia erklärte in ihrer Klage, dass sie eine vollständige Freistellung des Krankenhauses von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Verabreichung von Ivermectin unterschrieben habe, und ihr Plädoyer wurde von Richter Howard akzeptiert.

Dank des Urteils erhält Jeffrey nun eine Ivermectin-Behandlung nach ärztlicher Verschreibung, d. h. eine tägliche Dosis von 30 mg über einen Zeitraum von 21 Tagen.

In ihrer Erklärung zu Ivermectin für COVID-19 hatte die Behörde davor gewarnt, dass Menschen die falsche Art von Ivermectin für Tiere verwenden, was zu Vergiftungen führen könnte. Sie sagte, dass solche Berichte häufig vorkämen.

Die FDA wies am 21. August auf Twitter erneut auf das Problem hin, wenn Menschen irrtümlich Ivermectin für Tiere suchen, um ihr COVID-19-Dilemma zu behandeln: „You are not a horse. You are not a cow. Ernsthaft, ihr alle. Hört auf damit.“

Was die Wirksamkeit von Ivermectin bei der Behandlung von COVID-19-Patienten anbelangt, so hat die FDA sich kurz gefasst: „Einige erste Untersuchungen sind im Gange“, und fügte hinzu, dass es „sehr gefährlich sein kann“.

Dem Wall Street Journal zufolge wurde Ivermectin 1996 zugelassen, und unter den vier Milliarden Dosen, die seit 1998 verabreicht wurden, wurden nur 28 Fälle von schwerwiegenden neurologischen Zwischenfällen gemeldet. Das Medikament wurde auch als sicher für die Anwendung bei Schwangeren, Kindern und Säuglingen eingestuft.

Eine im Juni 2020 in der Fachzeitschrift Antiviral Research veröffentlichte Studie fand, wie das WSJ erwähnte, heraus, dass Ivermectin „21 Viren bekämpft, darunter SARS-CoV-2, die Ursache von Covid-19. Eine einzige Dosis reduzierte die Viruslast von SARS-CoV-2 in Zellen um 99,8 % in 24 Stunden und 99,98 % in 48 Stunden.“

Während die Ungewissheit über die Wirkung von Ivermectin bei COVID-19 auf noch nicht verfügbare Daten zurückzuführen war, beschuldigte Senator Rand Paul (R-Ky) am 27. August die zögerliche Erforschung dieses Medikaments dem „Hass“ auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der es nach seiner Coronavirus-Infektion befürwortet hatte.

„Der Hass auf Trump hat diese Leute so derangiert, dass sie nicht bereit sind, es objektiv zu untersuchen“, sagte Paul laut einem Bericht des Cincinnati Enquirer.

Rand Paul, ein Republikaner, lehnt das Impfmandat ab, stellt aber fest, dass er sich „in der Mitte der Impfstoffe“ befindet, so The Hill.

Und da er den Impfstoffen gegenüber offen ist, wird er auch bei Ivermectin „unvoreingenommen bleiben“, obwohl er sich nicht sicher war, ob es funktioniert.