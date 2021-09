Kündigungen im US-Bundesstaat Maine wegen Impfpflicht im Gesundheitswesen

Kürzlich erließ der US-Bundesstaat Maine eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und warnte, dass diejenigen, die sich nicht daran halten, ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Das Impfmandat hat die Besorgnis der Gesundheitsämter und Sanitäter angesichts des anhaltenden Personalmangels nur noch verstärkt.

Nach der Definition des Mandats gelten als Beschäftigte im Gesundheitswesen alle Personen, die in einem Krankenhaus, einer mehrstufigen Gesundheitseinrichtung, einer häuslichen Gesundheitsfürsorge, einer Pflegeeinrichtung, einem Pflegeheim oder einer Einrichtung für geistig Behinderte beschäftigt sind, die vom Bundesstaat Maine zugelassen sind.

Die Gouverneurin des Bundesstaates Maine, Janet Mills, erklärte, dass ihr Mandat vorschreibt, dass sich alle Beschäftigten im Gesundheitswesen bis zum 1. Oktober gegen Covid-19 impfen lassen müssen, um Personalengpässen vorzubeugen und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

Das Risiko eines Arbeitskräftemangels ist jedoch größer, da viele bereits darüber nachdenken, zu kündigen.

In Maine und einer Reihe anderer US-Bundesstaaten ist es Berichten zufolge aufgrund der Delta-Variante zu einem sprunghaften Anstieg der Covid-19-Fälle gekommen. Das Impfmandat von Gouverneur Mills für Beschäftigte im Gesundheitswesen ist eines der schärfsten und bietet keine offensichtliche Alternative zur Impfung. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden kürzlich erklärte, dass Pflegeheime wichtige Bundesmittel verlieren werden, wenn sie die Covid-Impfung für das Personal nicht zur Pflicht machen.

Derzeit ist noch unklar, wie viele Mitarbeiter aufgrund dieser Vorschrift aus dem Dienst ausscheiden werden, und der Widerstand dagegen ist lautstark. In Portland, Bangor und Augusta haben sich Beschäftigte des Gesundheitswesens und Politiker, die gegen das Mandat sind, zusammengetan.

OHI Maine, mit Sitz in Bangor, hatte 82 offene Stellen in 380 Positionen zu besetzen. Die Agentur, die Unterstützungs- und Betreuungsdienste für Menschen mit geistigen Behinderungen und Autismus anbietet, musste wegen Personalmangels vier Gruppenheime schließen. Einige Mitarbeiter wohnen auch fast in den Heimen, um sich um ihre Patienten mit komplexen Bedürfnissen zu kümmern.

In den USA hat Maine Berichten zufolge eine der höchsten Impfraten, und die Beschäftigten im Gesundheitswesen sind weitgehend geimpft. In Krankenhäusern waren am 31. Juli mehr als 80 Prozent der Beschäftigten vollständig geimpft. In Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit geistigen Behinderungen lag die Quote mit 73 % bzw. 68 % deutlich niedriger.

Maine Health, der größte Gesundheitsdienstleister des Bundesstaates mit Sitz in Portland, hat bisher keine Umsätze aufgrund des Impfstoffs verzeichnet. Bei Northern Light in Brewer sagte ein Sprecher, dass eine Reihe von Mitarbeitern ihre Kündigung eingereicht haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten.

Paul Bolin, Senior Vice President und Chief Human Resources Officer bei Northern Light Health, sagte: Wir versuchen, so viel Unterstützung, Aufklärung und Informationen wie möglich zu bieten, um die Fragen der Mitarbeiter zu beantworten, damit möglichst wenige Leute das Gefühl haben, dass sie den Gesundheitsberuf aufgeben müssen.

Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben ihre eigenen Gründe für die Ablehnung des Impfstoffs. Elizabeth Mink, eine Krankenpflegehelferin aus Warren, sagte, sie sei der Meinung, dass die Covid-19-Impfstoffe zu schnell entwickelt worden seien.

Brianna Jipson, eine Krankenschwester aus Bangor und Umgebung, die in einem Krankenhaus in der Nähe von Augusta arbeitet, sagte, sie würde lieber gefeuert als geimpft werden. Sie sagte, dass viele Arbeitnehmer über das Impfmandat verärgert seien.

Eine andere Mitarbeiterin des Gesundheitswesens sagte, dass jeder die Wahl haben sollte, ob er sich impfen lassen will oder nicht, und dass niemand gezwungen werden sollte, etwas zu bekommen, was er nicht will.

Emily Nixon, eine Protestorganisatorin, die eine Gruppe von etwa 300 Personen vor dem Maine Medical Centre in Portland anführte, sagte zu einer Menschenmenge: „Wir sind nicht gegen irgendetwas. Wir sind für das Recht auf Impfung. Wir unterstützen das Recht zu wählen.“