Riesige Klage! Anwalt aus Hawaii behauptet, dass Covid-Impfstoffe fast 45.000 Menschen getötet haben

Eine Gruppe von Anwälten hat im Namen von 1200 Ersthelfern, die gegen das staatliche Impfmandat für Staatsbedienstete protestieren, eine Klage gegen den Staat Hawaii eingereicht.

Einer der Anwälte, der die Ersthelfer vertrat, erklärte auf einer Pressekonferenz, warum sie den experimentellen Impfstoff nicht wollen.

„Die Tests, die wir im ganzen Land von Ärzten gesehen haben, zeigen, dass fast 45.000 Menschen, die diese Impfungen erhielten, innerhalb von 72 Stunden tot waren“, sagte Anwalt Michael Green auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Auch andere kommen zu Wort und erzählen unter Tränen ihre Geschichte.

Der Leiter der Feuerwehr von Honolulu, Kaimi Pelekai, ergriff ebenfalls das Wort. Er steht vor einer schwierigen Entscheidung: die Impfung oder die Entlassung. „Ich muss mich entscheiden zwischen der Karriere, der ich mich verschrieben habe, und der Einnahme eines experimentellen Medikaments, von dem ich nicht weiß, wie es sich auf meinen Körper auswirken wird“, sagte Pelekai.

In dem Maße, in dem sich die globalistische Tyrannei in Amerika ausbreitet, wächst auch der Widerstand von „We The People“.