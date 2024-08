Rinderzüchter und Milchviehhalter verweigern „Vogelgrippe“-Tests

Leslie Eastman

Amerikaner “beenden leise“ den Pandemie-Wahnsinn, der mit Vogelgrippe und Covid-19 in Zusammenhang steht. Inzwischen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 24 Krankheiten auf die Beobachtungsliste für Pandemien gesetzt … einschließlich der Beulenpest.

Als wir uns das letzte Mal über die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI), besser bekannt als „Vogelgrippe“, informierten, hatten zehn Geflügelarbeiter in Colorado Symptome der Vogelgrippe (vor allem rosa Augen) entwickelt.

Bei infizierten Rindern treten weiterhin nur leichte Symptome auf. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen mit dieser Krankheit anstecken können, es sei denn, sie kommen direkt mit den Körperflüssigkeiten infizierter Tiere in Kontakt.

Es scheint, dass Amerikas Rinderzüchter und Milchbauern den Pandemie-Wahnsinn leise beenden und ihre Tiere nicht testen.

Reuters sprach mit mehr als einem Dutzend Forschern, Tierärzten, Landwirten und Viehzuchtverbänden, um zu erfahren, ob die Verbreitung der Vogelgrippe bei Milchvieh genau erfasst wird.

Staatliche Experten für Tier- und Humangesundheit in drei Bundesstaaten, die eng mit Tierärzten und Landwirten zusammenarbeiten, sagten, dass die Zahl der von der Regierung erfassten Fälle wahrscheinlich zu niedrig ist, weil die Landwirte die wirtschaftlichen Härten fürchten, die ein positiver Test mit sich bringt, einschließlich der Möglichkeit, ihre Milch oder ihr Vieh wochenlang nicht zu verkaufen.

Das Virus reduziert die Milchproduktion bei Rindern. Die USA, der zweitgrößte Käseproduzent der Welt nach der Europäischen Union, sind das einzige Land, in dem Infektionen bei Kühen bekannt sind.

„Wir haben zwar neun offizielle Positivbefunde, aber es gibt noch viele, viele, viele weitere betroffene oder infizierte Betriebe, die einfach nicht getestet werden“, sagte Joe Armstrong, Tierarzt und Viehexperte an der Universität von Minnesota, der mit Landwirten im ganzen Bundesstaat gesprochen hat.

Eine genauere Zählung der Rinderfälle in Minnesota würde drei- bis fünfmal höher liegen, so Armstrong.

Es muss auch festgestellt werden, dass die Amerikaner aufgehört haben, bei jedem Auftreten von erkältungsähnlichen Symptomen zu einem Covid-Test zu rennen. Die Gesundheitsbehörden greifen nun auf Abwasserproben zurück, um festzustellen, wie viele Menschen an Covovirus erkrankt sind.

Trotz der völligen Abriegelung der Gesellschaft, die mancherorts über zwei Jahre dauerte, um dem Covid ein Ende zu setzen, scheint es vielerorts noch eine Menge Covid zu geben.

Da die Bürger und Gemeinden in den USA nun eine weniger zuverlässige Datenquelle darstellen, haben sich Experten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Abwasserkanälen zugewandt, um das Vorhandensein von Infektionskrankheiten in unseren Abwässern zu überwachen.

Die Ergebnisse dieser Tests können nach Angaben der CDC ein Frühwarnsystem darstellen, da Spuren des Virus registriert werden, noch bevor jemand Symptome zeigt. Es dauert etwa fünf bis sieben Tage, bis die Toilettenspülung Ergebnisse liefert, so die CDC.

Zu den Staaten, die seit dem 9. August auf der „sehr hoch“-Liste stehen, gehören: Kalifornien, Oregon, Washington, Utah, Wyoming, Alaska, Texas, Oklahoma, Tennessee, New Hampshire, Alabama, Mississippi, Kansas, Missouri, Idaho, Minnesota, Arkansas, Louisiana, Florida, South Carolina, North Carolina, Minnesota, Maryland, New Mexico, Colorado, Massachusetts und Virginia.

Abwasser scheint jetzt die bevorzugte Quelle für Proben zu sein. Auch hierzulande werden Abwässer auf Affenpocken getestet, und in einer Probe aus San Francisco wurde das Virus nachgewiesen.

Das Affenpockenvirus wurde im Abwasser von San Francisco nachgewiesen, nachdem die Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem „internationalen Gesundheitsnotfall“ erklärt worden war.

Das WastewaterSCAN Dashboard, ein Instrument des öffentlichen Gesundheitswesens zur Überwachung von Infektionskrankheiten in Gemeinden, zeigt, dass Mpox, früher bekannt als Affenpocken, im Südosten San Franciscos am 26. Juli, 11. und 12. August nachgewiesen wurde.

Es ist wichtig anzumerken, dass nicht klar ist, ob diese Entdeckungen von menschlichen Quellen stammen.

Der Mensch hat nicht umsonst ein Immunsystem. Vielleicht ist es an der Zeit, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass es keine Möglichkeit gibt, Menschen oder Tiere zu 100 % zu impfen, um alle Krankheiten zu jeder Zeit vollständig zu verhindern.

Vernünftige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und vernünftige Mediziner sollten darauf drängen, zu überdenken, welchen Platz Impfstoffe im Spektrum der Gesundheitsversorgung einnehmen sollten.

Wir müssen auch die globalen Behörden in die Schranken weisen, die damit beschäftigt sind, die Pandemie-Warnlisten zu erweitern, um ihre Macht und ihren Einfluss zu vergrößern.

Der Schwarze Tod, die Vogelgrippe und Mpox gehören zu den 24 Bedrohungen, die in eine einflussreiche Beobachtungsliste von Erregern aufgenommen wurden, die die nächste Pandemie auslösen könnten.

In der ersten Aktualisierung seit dem Ausbruch von Covid-19 hat ein Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Liste der so genannten prioritären Krankheitserreger drastisch erweitert.

Bereits bekannte Krankheiten wie Zika, Gelbfieber und Vogelgrippe wurden hinzugefügt, neben weniger bekannten Bedrohungen wie dem Sin-Nombre-Virus, das von Hirschmäusen auf Menschen überspringt und in den USA eine Todesrate von 30 Prozent aufweist. Mehrere Bakterien, darunter Cholera, Pest und Salmonellen, wurden ebenfalls zum ersten Mal aufgenommen.

Als Historiker muss ich sagen, dass es ein bisschen spät ist, den Schwarzen Tod hinzuzufügen. Er hat die Menschheit bereits in mehreren Wellen heimgesucht, und wir verfügen heute über wirksame antibiotische Behandlungen.

2020 was a terrible year, but it's still far from being the worst in recorded human history. Here are a few bad ones:



1349 was the peak of the Black Death, which killed an estimated 75 to 200 million people in Europe, Eurasia, and North Africa. It is considered the deadliest… pic.twitter.com/3szaPcUHmo