Risse in der MAGA-Bewegung durch Elon Musk aufgedeckt

Von amazer31

Es steht außer Frage, dass Elon Musk mit seinem Reichtum, seinem Einfluss und seinen Innovationen nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt beeinflusst hat. Von Tesla, Musks bahnbrechendem Elektroauto für den Massenmarkt, bis hin zu seinem Gehirnimplantat Neuralink steht Musk an der Spitze der neuen Ideen des 21. Jahrhunderts. Aber Musk ist nicht ohne Kontroversen geblieben. Die Verkaufszahlen von Tesla sind zurückgegangen, und einige Mitglieder aus Musks Umfeld haben den Unternehmensgründer dafür verantwortlich gemacht. Seit er Twitter gekauft und in X umgewandelt hat, hat Musks Social-Media-Plattform schätzungsweise 7 Millionen Nutzer verloren. Starlink, das Satelliteninternetunternehmen, das ebenfalls Musk gehört, wurde beschuldigt, den Russen in ihrem Krieg gegen die Ukraine Dienste zu liefern. Und so gut Neuralink auch bei der Hilfe für Menschen mit Lähmungen ankommt, so umstritten ist das Unternehmen auch, wie TrialSite berichtet hat. Es gab zahlreiche Anschuldigungen und Untersuchungen seitens der Bundesregierung wegen Gerüchten über Tierquälerei sowie seitens des Verkehrsministeriums wegen der US-Vorschriften für den Transport von Gefahrgut. Unabhängig von seiner Innovation hat Musks Anwesenheit für Kontroversen und Störungen gesorgt, was sich offenbar auch in dem Einfluss des Milliardärs auf die Republikanische Partei und die Bewegung „Make America Great Again“ (MAGA) niederschlägt.

Streit um Einwanderung

Einer der Hauptgründe, warum Donald Trump gewählt wurde, war seine Haltung zur Einwanderung. Der designierte Präsident will „illegale Einwanderer“ massenhaft abschieben und die Grenze für neue Einwanderer schließen. Elon Musk hat sich jedoch für HI-B-Visa ausgesprochen, die es Unternehmen ermöglichen, ausländische Arbeitnehmer mit bestimmten Qualifikationen in die Vereinigten Staaten zu holen. Es handelt sich um eine bekannte Strategie, die von vielen der größten Unternehmen bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften angewandt wird. Dies scheint speziell auf die Milliardäre des Silicon Valley und Musks „Tech-Bros“ ausgerichtet zu sein, die glauben, dass Elite-Ingenieurabschlüsse aus dem Ausland notwendig sind, um Amerika voranzubringen. Musk selbst hat ein HI-B-Visum erhalten, da er ursprünglich aus Südafrika stammt.

Neulich eskalierte Musk, indem er einige MAGA-Anhänger als „verachtenswerte Narren“ bezeichnete.

Dies hat nun die Republikaner gespalten, wobei Vivek Ramaswamy, Musks Partner bei der Beseitigung von Regierungsverschwendung, den Tesla-Gründer unterstützt. Ramasamy schrieb: „Eine Kultur, die die Ballkönigin über den Mathe-Olympiasieger oder den Sportler über den Abschiedsredner stellt, wird nicht die besten Ingenieure hervorbringen, sondern wir werden uns von China den Arsch aufreißen lassen.“ Die Behauptung, dass Amerikas zunehmend oberflächliche narzisstische Kultur nicht zu den besten Ergebnissen führt.

Bei langjährigen Verbündeten von Trump kommt die Einmischung der Milliardäre aus dem Silicon Valley in die Politik der Republikaner nicht gut an. „Wir haben die Tech-Brüder willkommen geheißen, als sie zu uns rannten, um zu verhindern, dass die Lehrerin in der dritten Klasse das Geschlecht ihres Kindes auswählt, und um den offensichtlichen wirtschaftlichen Niedergang von Biden/Harris zu verhindern“, sagte Matt Gaetz, Trumps ehemaliger Kandidat für das Amt des Justizministers. „Wir haben sie nicht nach der Ingenieur- und Einwanderungspolitik gefragt“.

Verachtung des amerikanischen Rechtsaußen – unterstützt deutsche extremistische Partei

Musk hat den Zorn des ehemaligen Trump-Beraters Steve Bannon auf sich gezogen, der den Milliardär ein Kleinkind„ nannte, nachdem Musk eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der er sagte, dass Gegner seines Vorschlags für H1-B-Visa sich selbst ins Gesicht f***en sollten“. Musk behauptet, das Visum sei der Grund, warum er in den Vereinigten Staaten sei, zusammen mit mehreren talentierten Menschen, die die HI-B-Methode zur Einreise in das Land nutzten. In einem Leitartikel in einer deutschen Zeitung unterstützte Musk jedoch auch die deutsche Partei AfD. Die AfD wird von einigen als nationalsozialistisch eingestuft, und die meisten Menschen der Mitte in Deutschland wären ziemlich misstrauisch.

Bewältigt Depressionen mit Ketamin

Berichten zufolge hat Musk Freunden erzählt, dass er an Depressionen leidet und die Krankheit mit dem Medikament Ketamin behandelt. Das Medikament wird als „dissoziatives Anästhetikum-Halluzinogen“ bezeichnet, weil es den Patienten das Gefühl gibt, von ihren Schmerzen und ihrer Umgebung losgelöst zu sein. Es ist ein kurz wirksames injizierbares Anästhetikum und kann als Nasenspray zur Bekämpfung von Depressionen verwendet werden. Ketamin ist auch als Partydroge bekannt und kann missbraucht werden.

Die Frage ist jedoch, ob Musks Verhalten zuverlässig genug ist, um eine Stimme in der neuen Regierung zu sein. Der Gründer von TrialSite, Daniel O’Conner, schrieb kürzlich in einem Leitartikel: „Trotz seiner Beiträge werfen Musks enge Verbindungen zu China und sein wachsender politischer Einfluss in der US-Regierung beunruhigende Fragen zu ernsthaften Interessenkonflikten auf. Dieser wachsende Konflikt könnte sehr wohl zu katastrophalen Ergebnissen führen“. Dies schmälert nicht Musks Beiträge zur medizinischen Industrie durch Neuralink und sein nächstes Projekt Blindsight. Aber ist der Tesla-Milliardär auch für die Regierung geeignet?

Laura Loomer

Die Frage ist, ob die MAGA-Leute, die gegen H1B-Visa sind, Trump in die Quere kommen? Höchstwahrscheinlich nicht, aber sie werden eine Menge Lärm machen. Die Trump-Anhängerin und überzeugte Anti-Islamistin Laura Loomer hat sich bereits über Musks Unterstützung des H1B-Visaprogramms ausgelassen. Loomer behauptet, Musk habe ihren blauen Scheck entfernt und sie für 12 Stunden aus dem Social-Media-Programm X verbannt. Loomer stellte auch Musks Beziehungen zu China in Frage. Loomer war wegen ihrer antimuslimischen Ansichten von Twitter verbannt worden, aber Musk nahm sie wieder auf, nachdem er die Plattform in X umgewandelt hatte.

„Sieht so aus, als würde Elon Musk mich zum Schweigen bringen, weil ich die ursprüngliche Trumpsche Einwanderungspolitik unterstütze“, schrieb sie. „Ich war schon immer America First und eine eingefleischte Unterstützerin von Präsident Trump, und ich glaube, dass Versprechen, die gemacht werden, auch gehalten werden sollten. Donald Trump hat versprochen, das H1B-Visa-Programm abzuschaffen, und ich unterstütze seine Politik. Jetzt wird mir als einem der größten Unterstützer Trumps von einem Tech-Milliardär das Recht auf freie Meinungsäußerung entzogen, weil ich einfach nur die Tech-Oligarchie in Frage stelle.“ Berichten zufolge wurden anderen rechtsextremen Aktivisten ihre blauen Schecks auf X entzogen, weil sie Musks Unterstützung für die H1B-Visa in Frage stellten.

H1B-Arbeiter

Berichten zufolge tragen H1B-Arbeiter, die nur vorübergehend beschäftigt sind, zur US-Wirtschaft bei, indem sie aufgrund ihrer Qualifikationen neue Beschäftigungsmöglichkeiten für amerikanische Arbeitnehmer schaffen. Man hat den Eindruck, dass die importierten Arbeitnehmer mit ihren Kenntnissen in Wissenschaft, Technologie und Mathematik einen Bedarf in der amerikanischen Wirtschaft decken.

Loomer entgegnet dieser Behauptung, dass die meisten H1B-Arbeiter aus Indien stammten und von geringerer Intelligenz seien. Es ist offensichtlich, dass der neue Riss in der MAGA-Bewegung nur schwer zu kitten sein wird, auch wenn Trump erklärt hat, dass er das H1B-Programm unterstützt.