Robert F. Kennedy, Jr.: Kritiker müssen zum Schweigen gebracht werden, damit Milliardäre weiter von der Pandemie profitieren können

Robert F. Kennedy, Jr.

Indem sie die Medien kontrollieren, können Milliardäre wie Jeff Bezos und Bill Gates eine Krise auf unbestimmte Zeit hinauszögern, während sie weiterhin beispiellosen Reichtum und Macht über die Menschheit anhäufen.

Am 15. Februar veröffentlichte die Washington Post, die sich im Besitz von Jeff Bezos befindet, einen Artikel der Associated Press vom 11. Februar, in dem sie der Zensur derjenigen applaudiert, die die Pandemiebekämpfungspolitik der Regierung kritisieren.

Seit der Verhängung des Lockdowns hat er Bezos 70 Milliarden Dollar eingebracht. Wenn Sie Bezos sind, ist eine permanente Sperre eine Goldmine.

Bill Gates hat unterdessen 20 Milliarden Dollar mit dem Lockdown verdient, den er zuvor mit einem Kriegsspiel angefeuert hat. Zu seiner Strategie gehört es, die unabhängigen Medien zu entmachten – die wahrscheinlichsten Quellen für die Art von lebhaftem Journalismus, der andernfalls sein Eigeninteresse an der Politik, die er für den Rest von uns erfolgreich mitgestaltet hat, hinterfragen könnte.

Gates verwendete Millionen an Zuschüssen, um den einst stolz ungezügelten The Guardian in seinen persönlichen Newsletter zu verwandeln. Mit 250 Millionen Dollar erkaufte er sich Immunität gegen Kritik von Nachrichtensendern wie BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, Univision, Medium, der Financial Times, The Atlantic, der Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde und dem Center for Investigative Reporting.

Laut einer Untersuchung der Columbia Journalism Review vom August 2020 spendete Gates auch große Summen an gemeinnützige Organisationen, die mit Nachrichtenagenturen verbunden sind, wie BBC Media Action und die New York Times. Auf ähnliche Weise entwaffnete er NPR und Public Television, indem er sie von seiner Unterstützung abhängig machte. Im Gegenzug schirmen diese Einrichtungen seine skizzenhaften Projekte vor kritischer Prüfung ab.

Gates ist wohl der größte Impfstoffhersteller der Welt. Als ihr größter Spender kontrolliert Gates die Weltgesundheitsorganisation, die laut Foreign Affairs keine wichtige Entscheidung trifft, ohne die Bill & Melinda Gates Foundation zu konsultieren. In ähnlicher Weise übt er diktatorische Autorität über eine Armee von quasi-staatlichen Agenturen aus, die er größtenteils geschaffen oder finanziert hat: Path, GAVI CEPI, Unicef usw. Diese Agenturen haben ihre Macht demonstriert, um den Globus in einen gefangenen Markt für Gates‘ Impfstoffunternehmen zu verwandeln.

In der Zwischenzeit nutzen Gates‘ Big-Pharma-Partner ihre 9,6 Milliarden Dollar an Werbeausgaben, um rund um die Uhr Pandemie-Panik zu diktieren und blinde Unterstützung für hochsubventionierte, schlecht getestete, haftungsfreie Impfstoffe zu trommeln, die weder die Übertragung noch den Tod verhindern.

Die Mainstream-Nachrichtensendungen, einschließlich CNN, ABC, NBC, CBS und Fox, haben COVID-Terror, Impfstoff-Rettung und die obligatorische Beschämung von Andersdenkenden auf eine 24-Stunden-Schleife mit jedem Segment (und ich benutze diesen Begriff in jeder Bedeutung des Wortes) mit pharmazeutischer Werbung gesetzt.

Diese Sender haben ihre wöchentlichen Talkshows in schwärmerische Hagiographien für Gates‘ regelmäßige Satellitentouren verwandelt, in denen leichtgläubige, unterwürfige Sonntagmorgen-Talkshow-Moderatoren einem Milliardär ohne Ausbildung im öffentlichen Gesundheitswesen medizinische Softball-Fragen stellen.

Niemand fragt Gates oder sein Mini-Ich, Tony Fauci, warum sie sich entschieden haben, zig Milliarden an Steuergeldern für spekulative Impfstoffe auszugeben und null Dollar für die Erforschung der vielen handelsüblichen, nicht patentierten Medikamente, die in den Händen von Privatärzten außerordentliche Erfolge gezeigt haben – Medikamente, die die Pandemie vor einem Jahr hätten beenden können.

Die Medien, die diese globale Geiselkrise ermöglicht haben, sind wohl das folgenreichste kriminelle Unternehmen in der Geschichte der Menschheit. Wie Rahm Emmanuel bemerkte: „Lass niemals eine gute Krise ungenutzt verstreichen.“

Gates und Fauci haben bewiesen, dass Milliardäre und ihre Regierungskumpane durch die Kontrolle der Medien eine Krise für immer verlängern und beispiellosen Reichtum und Macht über die Menschheit anhäufen können.