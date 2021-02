Hirnlose Maskenmandate schaden wahrscheinlich mehr als sie nützen

mercola.com

Während in den Medien behauptet wird, dass Maskenvorschriften auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und „Leben retten“ werden, wird die Wissenschaft in Wirklichkeit völlig ignoriert und die Empfehlungen werden in erster Linie auf der Grundlage emotionaler Rechtfertigungen und Auslöser durchgesetzt

Die Empfehlungen schwanken sehr stark, von der anfänglichen Ermahnung, keine Masken zu tragen, über das allgemeine Tragen von Masken für alle, auch für Gesunde, bis hin zum Tragen von zwei, drei oder sogar vier Masken, plus Schutzbrillen und Gesichtsschutz

Der logische Grund für dieses Hin und Her ist, dass die tatsächliche Wissenschaft ignoriert wird. Von Anfang an war die verfügbare Forschung ziemlich konsistent: Das Tragen von Masken reduziert die Prävalenz der Viruserkrankung nicht und eine asymptomatische Ausbreitung ist äußerst selten, wenn nicht gar nicht vorhanden

Die bisher größte COVID-19-spezifische Maskenstudie ergab, dass Masken das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion entweder um bis zu 46 % senken oder um 23 % erhöhen können. In jedem Fall blieb die große Mehrheit – 97,9 % derjenigen, die keine Maske trugen, und 98,2 % derjenigen, die eine trugen – frei von Infektionen.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention stützen sich auf eine anekdotische Geschichte über zwei Friseure, die mit Kunden interagierten, während sie Symptome hatten. Da alle im Salon Masken trugen und keiner nach der Exposition positiv getestet wurde, behaupten sie, dies sei ein Beweis dafür, dass die Masken die Verbreitung der Infektion verhinderten. In der Zwischenzeit zeigen andere CDC-Daten, dass 85% der bestätigten COVID-19-Patienten „oft“ oder „immer“ Masken benutzten

In atemlosen Tönen berichtete NBC News kürzlich über die Existenz eines Geschäfts, in dem das Tragen von Masken nicht vorgeschrieben ist. In dem Lebensmittelladen in Naples, Florida, trägt kaum jemand eine Maske. Der Besitzer des Ladens, der laut dem Nachrichtensender „für seine konservativen und oft kontroversen Ansichten bekannt ist“, erzählte einem Reporter, dass er in seinem Leben noch nie eine Maske getragen hat und dies auch nie tun wird.

Das Geschäft hat eine Maske Politik gebucht, aber Video zeigt, dass viele Kunden sind in Ordnung mit nicht tragen eine. Es gibt eine Maske Mandat in Naples, aber Florida Gov. Ron DeSantis hat ein Urteil, das die Durchsetzung der Regel schwierig macht, NBC sagte ausgestellt.

Die Ironie des Ganzen ist, dass die Medien zwar behaupten, die Maskenpflicht basiere auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und werde „Leben retten“, aber das ist einfach nicht wahr. Die Wissenschaft wird in Wirklichkeit völlig ignoriert und die Empfehlungen werden hauptsächlich auf der Grundlage emotionaler Rechtfertigungen und Auslöser durchgesetzt. Würde die Wissenschaft tatsächlich befolgt, würde das universelle Tragen von Masken bei gesunden Menschen nicht empfohlen werden – und könnte es auch nicht.

Eine Zeitlinie der unwissenschaftlichen Extreme

Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie waren Gesundheitsexperten nicht in der Lage, sich auf eine einheitliche Botschaft zum Thema Gesichtsmasken zu einigen. Im Februar 2020 sendete Surgeon General Jerome Adams einen Tweet, in dem er die Amerikaner aufforderte, keine Masken mehr zu kaufen, da sie „NICHT effektiv“ seien. (Er hat diesen Tweet inzwischen gelöscht.) Adams warnte auch, dass Gesichtsmasken bei unsachgemäßem Tragen oder Umgang das Infektionsrisiko erhöhen können.

In ähnlicher Weise erklärte Dr. Anthony Fauci im März 2020, dass „die Leute nicht mit Masken herumlaufen sollten“, weil „sie nicht den perfekten Schutz bieten, von dem die Leute denken, dass er es ist.“ Logischerweise wurden nur symptomatische Personen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens dazu angehalten, sie zu tragen.

Fauci wies sogar darauf hin, dass das Tragen von Masken „unbeabsichtigte Folgen“ hat, da „die Leute ständig an ihrer Maske herumfummeln und ihr Gesicht berühren“, was das Risiko einer Ansteckung und/oder Verbreitung des Virus tatsächlich erhöhen kann.

Im Juni 2020 wurde die allgemeine Maskenpflicht zur Norm, und uns wurde gesagt, dass wir sie tragen müssen, weil es asymptomatische Super-Sprayer unter uns geben könnte. Interessanterweise gab die Weltgesundheitsorganisation im selben Monat zu, dass die asymptomatische Übertragung „sehr selten“ sei. Wenn das wahr ist, warum sollten sich dann gesunde, asymptomatische Menschen maskieren?

Im Juli 2020 behauptete Fauci, dass seine anfängliche Ablehnung von Gesichtsmasken ein Irrtum gewesen sei und dass er ihre Bedeutung nur heruntergespielt habe, um sicherzustellen, dass es einen ausreichenden Vorrat für das Gesundheitspersonal gäbe, das sie am meisten benötigt.

Ein paar Wochen später, Ende Juli 2020, ging Fauci zum nächsten Extrem über und missachtete die Empfehlung, zusätzlich zur Maske eine Schutzbrille und einen Vollgesichtsschutz zu tragen, angeblich, weil auch die Schleimhäute der Augen potenziell als Eintrittspforte für Viren dienen könnten.

Und das, obwohl ein Bericht vom 31. März 2020 in JAMA Ophthalmology bei nur 5,2 % der bestätigten COVID-19-Patienten (zwei von 28) SARS-CoV-2-positive konjunktivale Proben (d. h. aus dem Auge entnommene Proben) fand.

Hinzu kommt, dass eine Kontamination der Augen wahrscheinlich in erster Linie durch das Berühren der Augen mit kontaminierten Fingern verursacht wird. Wenn Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz tragen, sind Sie möglicherweise sogar eher geneigt, Ihre Augen zu berühren, um Schweiß oder Kondenswasser wegzureiben und/oder einen Juckreiz zu kratzen.

Gegen Ende November 2020 wurde das Narrativ der asymptomatischen Ausbreitung durch die Veröffentlichung einer chinesischen Studie mit fast 9,9 Millionen Personen effektiv zerstört. Sie ergab, dass kein einziger Fall von COVID-19 auf eine asymptomatische Person zurückgeführt werden konnte, die positiv getestet worden war.

Der logische Grund für all dieses Hin und Her ist, dass die tatsächliche Wissenschaft NICHT berücksichtigt wird. Von Anfang an war die verfügbare Forschung ziemlich konsistent: Das Tragen von Masken reduziert die Prävalenz von Viruserkrankungen nicht und eine asymptomatische Ausbreitung ist äußerst selten, wenn nicht gar nicht vorhanden

Um den Dezember 2020 tauchten Empfehlungen für Doppelmasken auf, und dieser Trend gewann in den ersten Wochen des Jahres 2021 durch umfangreiche Medienberichterstattung an Dynamik. Unbeeindruckt von wissenschaftlichen Beweisen und Logik begannen „Experten“ Ende Januar 2021, die Verwendung von drei oder sogar vier Masken zu fördern, unabhängig davon, ob Sie symptomatisch sind oder nicht.

Diese Empfehlungen lösten schnell eine leichte Gegenreaktion aus, wobei andere Experten dazu aufriefen, zum gesunden Menschenverstand zurückzukehren, da das Tragen von drei oder mehr Masken die Luftzirkulation beeinträchtigen kann, was eine Reihe von Gesundheitszuständen verschlimmern kann.

Am 1. Februar räumte Fauci ein: „Es gibt keine Daten, die darauf hindeuten, dass das Tragen von zwei Masken wirksam ist“, aber: „Es gibt viele Leute, die meinen, dass man vielleicht zwei Masken aufsetzen sollte, wenn man wirklich ein bisschen mehr Schutz haben möchte. “ Mit anderen Worten, der Vorschlag basiert auf Emotionen und nicht auf der Wissenschaft.

Die singuläre Wahrheit hinter gemischten Meldungen über Masken

Der logische Grund für all dieses Hin und Her ist, dass die tatsächliche Wissenschaft NICHT berücksichtigt wird. Von Anfang an war die verfügbare Forschung ziemlich konsistent: Das Tragen von Masken reduziert nicht die Prävalenz von Viruserkrankungen und die asymptomatische Ausbreitung ist äußerst selten, wenn nicht gar nicht existent.

Diese beiden wissenschaftlichen Übereinstimmungen negieren die Begründung für das universelle Maskentragen bei gesunden (asymptomatischen) Menschen. Die einzige Zeit, in der das Tragen von Masken Sinn macht, ist in einer Krankenhausumgebung und wenn Sie tatsächlich symptomatisch sind und sich in der Nähe von anderen aufhalten müssen, und selbst dann müssen Sie sich bewusst sein, dass sie nur einen begrenzten Schutz bieten.

Der Grund dafür ist, dass das Virus aerosolisiert ist und sich über die Luft verbreitet. Aerosolisierte Viren – insbesondere SARS-CoV-2, das etwa halb so groß ist wie Influenzaviren – können nicht durch eine Maske abgehalten werden, wie in meinem Interview mit Denis Rancourt erläutert wird, der eine gründliche Überprüfung der veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Masken und Virusübertragung durchgeführt hat.

Laut Rancourt, „KEINE dieser gut konzipierten Studien, die Beobachtungsfehler ausschließen sollen, fand einen statistisch signifikanten Vorteil des Tragens einer Maske gegenüber dem Nichttragen einer Maske.“

COVID-19-Studie mit spezifischer Maske erbrachte keinen Nachweis des Nutzens

Während die meisten Maskenstudien sich mit Influenza befasst haben, bestätigte die erste COVID-19-spezifische randomisierte kontrollierte chirurgische Maskenstudie, die am 18. November 2020 veröffentlicht wurde, frühere Ergebnisse und zeigte, dass:

a. Masken können das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion um bis zu 46 % reduzieren, oder sie können das Risiko sogar um 23 % erhöhen

b. Die große Mehrheit – 97,9 % der Personen, die keine Masken trugen, und 98,2 % der Personen, die Masken trugen – blieb frei von Infektionen

Die Studie umfasste 3.030 Personen, die eine chirurgische Gesichtsmaske tragen sollten, und 2.994 unmaskierte Kontrollpersonen. Von ihnen schlossen 80,7 % die Studie ab. Basierend auf den berichteten Adhärenz-Scores trugen 46 % der Teilnehmer die Maske immer wie empfohlen, 47 % überwiegend wie empfohlen und 7 % befolgten die Empfehlungen nicht.

Von den Maskenträgern wurden am Ende 1,8 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, verglichen mit 2,1 % bei den Kontrollen. Als sie die Personen, die angaben, sich nicht an die Anwendungsempfehlungen zu halten, herausnahmen, blieben die Ergebnisse gleich – 1,8 %, was darauf hindeutet, dass die Einhaltung der Empfehlungen keinen signifikanten Unterschied macht.

Unter denjenigen, die angaben, ihre Gesichtsmaske „genau nach Anweisung“ zu tragen, wurden 2 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, verglichen mit 2,1 % der Kontrollpersonen. Also, im Wesentlichen, wir zerstören Volkswirtschaften und Leben auf der ganzen Welt, um eine winzige Minderheit davon abzuhalten, ein positives PCR-Testergebnis zu bekommen, das, wie in „Asymptomatic ‚Casedemic‘ Is a Perpetuation of Needless Fear“ detailliert, bedeutet wenig bis nichts.

CDC verlässt sich auf anekdotische Daten, um die Verwendung von Masken zu fördern

Wenn Sie einen weiteren Beweis dafür suchen, dass Gesundheitsbehörden sich nicht darum kümmern, der besten verfügbaren Wissenschaft zu folgen, dann suchen Sie nicht weiter als die U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Worauf stützen sie sich als primären „Beweis“, um ihre Maskenempfehlung zu untermauern?

Eine rein anekdotische Geschichte über zwei symptomatische Haarstylisten, die acht Tage lang mit 139 Kunden interagierten, ist alles, was sie anbieten. Siebenundsechzig der Kunden erklärten sich bereit, interviewt und getestet zu werden. Keiner wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Die Tatsache, dass die Stylisten und alle Kunden „durchgängig Masken im Salon trugen“, wird daher als Beweis dafür gesehen, dass die Masken die Verbreitung der Infektion verhinderten. Die oben besprochene dänische Studie hat es nicht einmal auf die Liste der CDC-Studien geschafft.

Die eigenen Daten der CDC zeigen auch, dass 70,6% der COVID-19-Patienten angaben, in den 14 Tagen vor ihrer Erkrankung „immer“ eine Tuchmaske oder Gesichtsbedeckung getragen zu haben; 14,4% gaben an, „oft“ eine Maske getragen zu haben. Insgesamt hatten also 85% der Personen, die an COVID-19 erkrankten, „oft“ oder „immer“ eine Maske getragen.

Auch dies widerspricht der Vorstellung, dass das Tragen einer Maske vor der Infektion schützt, und ist wahrscheinlich ein etwas zuverlässigerer Indikator für die Wirksamkeit als die anekdotische Friseurgeschichte.

Eine andere, kürzlich durchgeführte Untersuchung zeigte denselben Trend: In Staaten mit Maskenpflicht gab es durchschnittlich 27 positive SARS-CoV-2-„Fälle“ pro 100.000 Menschen, während in Staaten ohne Maskenpflicht nur 17 Fälle pro 100.000 Menschen auftraten. Ich habe diese und andere Ergebnisse in meinem Artikel vom 31. Dezember 2020, „Mask Mandates Are Absolutely Useless“, untersucht.

Masken schützen nicht vor Rauch

Die CDC widerspricht auch ihren eigenen Schlussfolgerungen, dass Masken vor der Ausbreitung von Viren schützen, indem sie angibt, dass das Tragen einer Stoffmaske NICHT vor dem Rauch von Waldbränden schützt, weil „sie keine kleinen, schädlichen Partikel im Rauch auffängt, die Ihrer Gesundheit schaden können“. Um irgendeinen Schutz vor schädlichen Rauchpartikeln zu erhalten, müssten Sie eine N95-Atemschutzmaske verwenden.

Die Partikel im Rauch von Waldbränden können einen Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger in Rauch und Dunst haben, bis hin zu 10 Mikrometern in vom Wind verwehtem Staub. SARS-CoV-2 hingegen hat einen Durchmesser zwischen 0,06 und 0,14 Mikrometern, weitaus kleiner als die Partikel im Rauch.

SARS-CoV-2 ist auch nur halb so groß wie die meisten Viren, die in der Regel zwischen 0,02 und 0,3 Mikrometer groß sind. Virusbeladener Speichel oder Atemwegströpfchen, die beim Sprechen oder Husten ausgestoßen werden, messen dagegen zwischen 5 und 10 Mikrometer.

N95-Masken können Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern filtern, so dass sie zwar einen Großteil der Atemwegströpfchen abhalten, nicht aber aerosolisierte Viren. Influenzaviren und SARS-CoV-2 sind klein genug, um in der Luftsäule zu schweben, so dass sie, solange Sie noch atmen können, in Ihre Atemwege ein- und ausströmen können.

Das folgende Video bietet eine einfache Demonstration, wie Masken „funktionieren“. Oder besser gesagt, nicht, da die Dämpfe ein- und ausströmen, und zwar rund um die Maske – selbst wenn Sie zwei davon tragen.

Statistiken zeigen, dass die Verwendung von Masken keinen Einfluss auf die Infektionsraten hat

Eine weitere Möglichkeit, Licht in die Frage zu bringen, ob Masken funktionieren oder nicht, ist der Vergleich der Infektionsraten (sprich: der positiven Testraten) vor und nach der Einführung der allgemeinen Maskenpflicht. In seinem Artikel „These 12 Graphs Show Mask Mandates Do Nothing to Stop COVID“ (Diese 12 Diagramme zeigen, dass Maskenpflicht nichts bewirkt, um COVID zu stoppen), tut der Bioingenieur Yinon Weiss genau das.

Er weist darauf hin, dass „unabhängig davon, wie streng die Maskengesetze durchgesetzt werden und wie sehr sich die Bevölkerung an die Maskenpflicht hält, die Fälle alle ungefähr zur gleichen Zeit fallen und steigen.“ Um alle Diagramme zu sehen, schauen Sie sich Weiss‘ Artikel oder seinen Twitter-Thread an. Hier sind nur ein paar ausgewählte, um den Punkt zu verdeutlichen:

Um ein Risiko darzustellen, müssen Sie symptomatisch sein

Studien haben wiederholt gezeigt, dass Masken die Übertragung von Viren nicht signifikant reduzieren, daher kann man davon ausgehen, dass eine Maske in dieser Hinsicht tatsächlich versagt. Damit bleiben zwei Schlüsselfaktoren: Es muss eine ansteckende Person in der Nähe sein, und sie müssen nahe genug sein, damit eine Übertragung stattfinden kann.

Wir wissen jetzt, dass asymptomatische Personen – selbst wenn sie mit einem PCR-Test positiv getestet werden – höchstwahrscheinlich nicht ansteckend sind. Die wichtigste Präventionsstrategie für COVID-19 scheint also zu sein, zu Hause zu bleiben, wenn man Symptome hat. Was die Maskierung angeht, wenn man gesund ist, geschweige denn die doppelte, dreifache oder vierfache Maskierung, gibt es einfach keinen wissenschaftlichen Konsens für diese Strategie.

