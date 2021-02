Joe Biden macht sich Trumps Krieg gegen China zu eigen

Joe Bidens erstes Telefonat mit Präsident Xi hat die Weichen für die Beziehungen zwischen den USA und China unter der Biden-Administration gestellt. Obwohl unbestritten ist, dass von der Biden-Administration immer erwartet wurde, dass sie den „Asia Pivot“ wiederbelebt, haben einige jüngste Entwicklungen dies weitgehend offiziell gemacht. Für die Biden-Regierung ist China, ähnlich wie für die vorherige Regierung, der wichtigste Herausforderer der globalen Vorherrschaft der USA. So wie es aussieht, ist für die Biden-Administration die Wiederbelebung des globalen Einflusses der USA und das Aufhalten des Niedergangs der USA das vorrangige politische Ziel. Und da China der größte Konkurrent ist, wird die Konfrontation unvermeidlich. Die offensichtliche Fortsetzung einer konfrontativen Politik von der Trump-Administration zur Biden-Administration zeigt, dass diese Politik nicht einfach auf die Person zurückzuführen ist, die im Weißen Haus sitzt; sie ist größtenteils strukturell, mit tiefen Wurzeln im US-amerikanischen Verteidigungs- und außenpolitischen Establishment. Es erklärt auch, warum Joe Biden, der ein vehementer Kritiker von Trumps „Handelskrieg“ mit China war, die Zölle, die der frühere Präsident verhängt hatte, nicht sofort zurückgenommen hat.

Wie das Telefongespräch zeigt, hat Biden die Bereiche, in denen die USA höchstwahrscheinlich Streit mit Peking suchen werden, potenziell erweitert. Dazu gehören Taiwan, Hongkong und Xinjiang. Die Tatsache, dass die USA ihren Krieg mit China ausweiten, was auf ihre potenzielle Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten hindeutet, ist auch in der Idee einer neuen Task Force verankert, die Biden eingerichtet hat, um eine eingehende strategische Überprüfung der US-Politik gegenüber China vorzunehmen.

Während die Truppe eingerichtet wurde, um die US-Politik gegenüber China zu „überprüfen“, hat Joe Biden bereits erklärt, dass das ultimative Ziel jeder US-Politik gegenüber China die Aufrechterhaltung der US-Hegemonie ist. Letzte Woche, als Biden im Außenministerium sprach, sagte er: „Die amerikanische Führung muss diesem neuen Moment des fortschreitenden Autoritarismus begegnen, einschließlich der wachsenden Ambitionen Chinas, mit den USA zu rivalisieren“.

In einer Pressekonferenz sagten Pentagon-Beamte, dass:

„Das Ministerium ist der Ansicht, dass China die größte Herausforderung für die Abteilung ist. Und es ist – Die bilateralen Beziehungen der USA zu China sowie Chinas Einfluss auf die Weltbühne sind ein zentraler Schwerpunkt der Außenpolitik der Biden-Regierung. Es ist also perfekt – diese Task Force-Bemühungen sind perfekt darin eingebettet und unterstützen dies. „

Dies ist in Verbindung mit der Einleitung einer globalen Überprüfung der Streitkräftelage zu sehen, die das Pentagon vor kurzem angekündigt hat, um „den militärischen Fußabdruck, die Ressourcen, die Strategie und die Mission“ der USA weltweit zu bewerten, um Pläne aufzustellen, die Joe Bidens Bestreben, die Vorherrschaft der USA wiederherzustellen und andere Staaten wie China und Russland daran zu hindern, sie herauszufordern.

Dieses globale Auftreten wurde bereits im ersten Telefonat von Antony Blinken mit seinem chinesischen Amtskollegen deutlich. Mit sehr starken Worten sagte Blinken, Washington werde Peking „für seine Missbräuche zur Rechenschaft ziehen“. Er fügte hinzu, dass die USA mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten würden, um China „für seine Bemühungen, die Stabilität im indopazifischen Raum zu bedrohen, einschließlich … der Straße von Taiwan und seiner Untergrabung des regelbasierten internationalen Systems, zur Verantwortung zu ziehen“.

Biden hat wiederholt gesagt, dass sich die „neue“ US-Politik gegenüber China die Unterstützung der Verbündeten sowohl in Europa als auch in Asien aneignen wird. Während Europa nach wie vor mit den USA zerstritten ist, hat Joe Biden in Asien bereits damit begonnen, auf eine Wiederbelebung der weitgehend ruhenden QUAD zu drängen, mit dem erklärten Ziel, den steigenden chinesischen Einfluss zu bekämpfen.

Nach Berichten in japanischen Medien haben die USA bereits vorgeschlagen, ein virtuelles Treffen der QUAD-Führer abzuhalten. Die Tatsache, dass die Biden-Administration beschlossen hat, QUAD-Gipfel unter Beteiligung der höchsten Führungsebenen abzuhalten, zeigt deutlich, welche Bedeutung die neue Administration der Gruppierung beimisst.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater bekräftigte kürzlich, dass die QUAD der Schlüssel in der Asien-Pazifik-Strategie der USA sein wird. Er fügte auch hinzu, dass die USA ihre harte Haltung beibehalten müssen und sagte, dass Washington bereit sein sollte, Peking für seine Politik gegenüber Taiwan, Hongkong und den eigenen muslimischen Minderheiten „Kosten aufzuerlegen“. Er bekräftigte auch, dass das zentrale Element der Strategie der US-Regierung die Erneuerung von Allianzen und robuste Investitionen in Technologie beinhaltet, um sicherzustellen, dass sie einen kritischen Vorsprung gegenüber China behalten. Antony Blinken betonte während eines kürzlichen Telefongesprächs mit seiner australischen Amtskollegin Marise Payne die Bedeutung der Zusammenarbeit durch Mechanismen, einschließlich der Quad.

Wie diese Entwicklungen weitgehend zeigen, hat die Biden-Administration die Politik der Trump-Administration gegenüber China weitgehend übernommen, sogar gegenüber dem Iran.

Diese Entwicklungen zeigen auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass die neue Administration sofort die Handelszölle senken und den „Handelskrieg“ beenden wird. Wie es mittel- bis langfristig mit dem „Handelskrieg“ weitergeht, wird wahrscheinlich von der allgemeinen Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China abhängen. Während Joe Biden wahrscheinlich viel weniger unberechenbar sein wird, was plötzliche Erhöhungen und Senkungen von Zöllen angeht, und es weniger wirtschaftliche Brinkmanship geben wird als in den letzten vier Jahren, scheint es fast sicher, dass es minimale bis keine Änderungen in der allgemeinen konfrontativen Politik geben wird, die Trump gegenüber China verfolgt. China hingegen betont weiterhin die Notwendigkeit, die Fehler zu korrigieren, die die vorherige Regierung gemacht hat, indem sie einen völlig unnötigen und vermeidbaren „Handelskrieg“ entfesselt hat.