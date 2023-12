Robert Kennedy Jr. zeigt uns die „Hauptschurken“ hinter der COVID-Vertuschung

Nach Angaben der CDC hat die COVID-19-Pandemie über 1,15 Millionen Amerikaner das Leben gekostet. Nach fast vier Jahren des Todes und des wirtschaftlichen Gemetzels sind die Bemühungen, den Ursprung der Seuche zu ergründen, jedoch nicht sehr erfolgreich, so dass dies vielleicht nie wieder geschehen wird.

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. bestätigt, dass COVID-19 aus einem Labor in Wuhan, China, stammt. Und dass eine absichtliche Vertuschung durch mächtige Personen, die finanziell und beruflich davon profitierten, die Wahrheit vor der Welt verbarg.

Mary Holland fragte Kennedy in einem kürzlich geführten Interview: „Sie sind also ein Prozessanwalt, Bobby. Wenn du einen der Mitverschwörer der Vertuschung absetzen könntest, welche würdest du absetzen und was würdest du fragen?“ Im Folgenden sind die „Hauptschurken“ aufgelistet, die Robert Kennedy Jr. zufolge

Anthony Fauci

Gegen Dr. Anthony Fauci, den ehemaligen NIAID-Direktor, der die Reaktion der US-Regierung auf die Coronavirus-Pandemie leitete, wurden im Zusammenhang mit der COVID-Vertuschung mehrere schwere Anschuldigungen erhoben:

Anthony Fauci. Foto: Chip Somodevilla / Getty

Beeinflussung der CIA-Überprüfung der Herkunft von COVID-19: Berichten zufolge soll Fauci das CIA-Hauptquartier besucht haben, um die Überprüfung der Herkunft von COVID-19 zu beeinflussen, so der Bericht des House Oversight Committee. Es gibt auch Behauptungen, dass die CIA Faucis Ein- und Ausgänge in ihrem Gebäude nicht aufgezeichnet hat, was auf einen Versuch hindeutet, seine Besuche zu verbergen. Diese Behauptung stützt sich auf Informationen eines CIA-Whistleblowers. Förderung einer Falschmeldung: Fauci wird beschuldigt, bei Treffen im Außenministerium und im Weißen Haus für die in Nature Medicine veröffentlichte Arbeit „Proximal Origin of SARS CoV-2“ geworben zu haben. Der Zweck dieses Papiers war es, die Theorie des Laborlecks über den Ursprung von COVID-19 zu widerlegen. Finanzierung des Labors in Wuhan: Fauci hatte ein Interesse daran, die Theorie des zoonotischen Ursprungs des Virus voranzutreiben, da seine Behörde die Forschung am Wuhan Institute of Virology finanziert hatte. Und wenn der Ursprung von COVID-19 öffentlich auf seine Arbeit zurückgeführt wird, weiß Fauci, dass dies schwerwiegende Folgen haben würde. Geschichte der Käferflucht: Kennedy erwähnte bereits in dem Interview, dass im Jahr 2014 nach der öffentlichkeitswirksamen Entweichung von drei Käfer aus US-Laboren 300 Wissenschaftler einen Brief an Präsident Obama schickten, in dem sie ihn aufforderten, Anthony Faucis Gain-of-Function-Forschung zu beenden. Obama erließ ein Moratorium und stellte 18 der schlimmsten Projekte von Anthony Fauci ein. Am Ende hat er sie aber nicht wirklich eingestellt. Stattdessen verlagerte Obama die Forschung ins Ausland, z. B. in die Ukraine, in den ehemaligen Sowjetstaat Georgien und in das Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China, wo COVID-19 nach allgemeiner Auffassung seinen Ursprung hat. Es scheint, als hätten die 300 Wissenschaftler Recht gehabt, als sie sagten, Anthony Fauci würde eine weltweite Pandemie auslösen.

Francis Collins

Faucis Chef, Francis Collins, ehemaliger Direktor der National Institutes of Health (NIH), wird ebenfalls beschuldigt, eine wichtige Rolle bei der Vertuschung von COVID-19 gespielt zu haben:

Dr. Francis Collins wird beschuldigt, Informationen und Diskussionen über die Lab-Leck-Hypothese unterdrückt zu haben. Es wird behauptet, dass Dr. Collins in Zusammenarbeit mit Dr. Anthony Fauci und anderen an einer „regierungsweiten“ Propagandakampagne beteiligt war, um politische Rückschläge bei dieser Hypothese zu vermeiden.

Dr. Robert Kadlec räumte implizit ein, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, um die Öffentlichkeit über die Laborleck-Theorie zur Entstehung von SARS-CoV-2 zu täuschen, und erklärte, dass die Absicht darin bestand, politische Anschuldigungen und Behauptungen zu vermeiden. Die Anschuldigungen legen nahe, dass Collins und Fauci von der Vertuschung der Herkunft des Virus aus dem Labor wussten und möglicherweise daran beteiligt waren, indem sie Taktiken wie die Unterdrückung von Diskussionen und die Verschwörung mit anderen, die „Wegwerf“-Handys benutzen, anwandten. (Quelle)

Jeremy Farrar

Jeremy Farrar, der leitende Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation und frühere Direktor des Wellcome Trust (eine Art britische Version der Gates Foundation), spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Geschichte von COVID-19:

Rolle bei der Verwerfung der Hypothese eines Labordurchbruchs: Farrar war einer der Unterzeichner eines Schreibens, das im Februar 2020 in The Lancet veröffentlicht wurde und in dem die Möglichkeit eines Laborursprungs von COVID-19 verworfen und Theorien, die einen nicht natürlichen Ursprung des Virus nahelegen, als „Verschwörungstheorien“ verurteilt wurden. Er war auch maßgeblich an der Erstellung eines Artikels in Nature Medicine beteiligt, in dem behauptet wurde, dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus sei. Beteiligung an Propagandakampagne: Die Anschuldigungen legen nahe, dass Farrar eine zentrale Figur in einer Propagandakampagne war, die die Weltöffentlichkeit davon überzeugen sollte, dass COVID-19 nicht aus einem Labor stammen konnte. Dazu gehörte die koordinierte Veröffentlichung wissenschaftlicher Erklärungen und Publikationen zur Unterstützung dieser Darstellung. Geheime Kommunikation: Farrar soll klandestine Methoden wie Wegwerf-Telefone und geheime Treffen genutzt haben, um die COVID-19-Ursprungsgeschichte zu diskutieren. Es wird behauptet, dass diese Maßnahmen Teil der Bemühungen waren, die weltweite Wahrnehmung der Herkunft des Virus zu steuern, möglicherweise als Reaktion auf die Besorgnis über Bioterrorismus.

Bill Gates

Bill Gates, der als Mitbegründer von Microsoft und für seine „philanthropischen“ Aktivitäten im Rahmen der Bill & Melinda Gates Foundation bekannt ist, hat eine merkwürdige Obsession für die öffentliche Gesundheit. Gates hat sich intensiv mit der Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen beschäftigt, insbesondere in Afrika. Ohne Ausnahme war er auch an der Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 maßgeblich beteiligt.

Einfluss auf die globale Gesundheitspolitik und Finanzierung : Die Gates-Stiftung ist ein wichtiger Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation und spendet mehr als mehrere Länder zusammen. Gates‘ Investitionen in globale Gesundheitsinitiativen wie Gavi, die Vaccine Alliance und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) haben die Politik und die Finanzierung im Gesundheitssektor geprägt. Dies wirft die Frage auf, ob die Politik im Interesse der öffentlichen Gesundheit oder im Interesse der Zufriedenheit von Bill Gates liegt.

: Die Gates-Stiftung ist ein wichtiger Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation und spendet mehr als mehrere Länder zusammen. Gates‘ Investitionen in globale Gesundheitsinitiativen wie Gavi, die Vaccine Alliance und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) haben die Politik und die Finanzierung im Gesundheitssektor geprägt. Dies wirft die Frage auf, ob die Politik im Interesse der öffentlichen Gesundheit oder im Interesse der Zufriedenheit von Bill Gates liegt. Kontrolle über die Pandemiebekämpfung : Die Anschuldigungen legen nahe, dass Gates über seine Stiftung und mit ihr verbundene Organisationen erheblichen Einfluss auf die weltweite Reaktion auf COVID-19 genommen hat. Organisationen, die von Gates gegründet wurden oder an denen er direkt beteiligt ist, wie Gavi und CEPI, spielten eine zentrale Rolle bei der Reaktion auf die Pandemie, was zu der Behauptung führt, dass Gates den weltweiten Ansatz zur Bekämpfung des Virus effektiv gesteuert hat.

: Die Anschuldigungen legen nahe, dass Gates über seine Stiftung und mit ihr verbundene Organisationen erheblichen Einfluss auf die weltweite Reaktion auf COVID-19 genommen hat. Organisationen, die von Gates gegründet wurden oder an denen er direkt beteiligt ist, wie Gavi und CEPI, spielten eine zentrale Rolle bei der Reaktion auf die Pandemie, was zu der Behauptung führt, dass Gates den weltweiten Ansatz zur Bekämpfung des Virus effektiv gesteuert hat. Finanzieller Gewinn durch Impfungen : Die Investitionen in globale Gesundheitsorganisationen, die den Zugang zu Impfstoffen verbessern sollen, rentierten sich im Verhältnis 20:1, erklärte Bill Gates 2019 gegenüber CNBC, und verwandelten 10 Milliarden Dollar in unglaubliche 200 Milliarden Dollar. Der COVID-19-Impfstoff war nicht anders. „Bill Gates sicherte sich Hunderte von Millionen Dollar an Gewinnen aus der perfekt getimten Investition seiner Stiftung in BioNTech“, berichtete das Dossier. Im dritten Quartal 2021, nachdem er 86 % seiner Aktien abgestoßen hatte, änderte Gates seinen Kurs und begann, die Mängel des COVID-19-Impfstoffs öffentlich einzugestehen.

: Die Investitionen in globale Gesundheitsorganisationen, die den Zugang zu Impfstoffen verbessern sollen, rentierten sich im Verhältnis 20:1, erklärte Bill Gates 2019 gegenüber CNBC, und verwandelten 10 Milliarden Dollar in unglaubliche 200 Milliarden Dollar. Der COVID-19-Impfstoff war nicht anders. „Bill Gates sicherte sich Hunderte von Millionen Dollar an Gewinnen aus der perfekt getimten Investition seiner Stiftung in BioNTech“, berichtete das Dossier. Im dritten Quartal 2021, nachdem er 86 % seiner Aktien abgestoßen hatte, änderte Gates seinen Kurs und begann, die Mängel des COVID-19-Impfstoffs öffentlich einzugestehen. Pandemie-Simulationsübungen : Die Gates-Stiftung hat an Pandemie-Simulationsübungen wie Event 201 und Catastrophic Contagion teilgenommen. Event 201 wurde nur wenige Monate vor dem gemeldeten Ausbruch in Wuhan durchgeführt. Diese Übungen, die in Zusammenarbeit mit Organisationen wie dem Johns Hopkins Center for Health Security und der WHO durchgeführt wurden, wurden von einigen als Beweis für Gates‘ Vorauswissen oder Planung für ein Pandemieszenario interpretiert.

: Die Gates-Stiftung hat an Pandemie-Simulationsübungen wie Event 201 und Catastrophic Contagion teilgenommen. Event 201 wurde nur wenige Monate vor dem gemeldeten Ausbruch in Wuhan durchgeführt. Diese Übungen, die in Zusammenarbeit mit Organisationen wie dem Johns Hopkins Center for Health Security und der WHO durchgeführt wurden, wurden von einigen als Beweis für Gates‘ Vorauswissen oder Planung für ein Pandemieszenario interpretiert. Öffentliches Image und Einflussnahme auf die Medien: Gates wurde auch vorgeworfen, sein öffentliches Image durch strategische Medienpartnerschaften und Finanzierungen zu prägen. Die Bill & Melinda Gates Foundation gibt Millionen für Medienpartnerschaften aus und beeinflusst die Berichterstattung über globale Gesundheitsthemen, einschließlich der Coronavirus-Pandemie.

Avril Haines

Avril Haines. Bild: Joe Raedle/Pool/AFP via Getty Images

Die ehemalige stellvertretende CIA-Direktorin Avril Danica Haines, jetzt Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste (DNI), nahm im Oktober 2019 an Event 201 teil. Es gibt Hinweise darauf, dass COVID-19 zu diesem Zeitpunkt bereits im Umlauf war.

Die CIA ist keine Gesundheitsbehörde. Sie ist „eine Agentur, die Staatsstreiche durchführt“, so Kennedy in einem früheren Interview mit der Epoch Times.

Anstatt für eine gesündere Lebensweise oder Vitamin D zu werben, wurde auf der Veranstaltung 201 erörtert, wie man „diese Pandemie als Vorwand für die Einführung totalitärer Kontrollen“ nutzen kann.

„Und das erste, was sie sagten, war: ‚Wir müssen die Meinungsfreiheit einschränken; wir können den Leuten nicht erlauben, die Regierungspolitik zu kritisieren.‘ Und vor allem: ‚Wir können den Leuten nicht erlauben, über ein Laborleck zu sprechen.‘ Sie tun dies im Oktober 2019. Bevor irgendjemand von uns jemals etwas von Wuhan gehört hat!“ rief Kennedy aus.

Peter Daszak

Peter Daszak ist der Präsident der EcoHealth Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die die Forschung am Wuhan Institute of Virology finanziert.

Daszak wird zugeschrieben, einen in The Lancet veröffentlichten Brief organisiert zu haben, in dem die Lab-Leak-Theorie zu COVID-19 als Verschwörungstheorie angeprangert wurde. Dieser Brief wurde von Facebook benutzt, um die Zensur von Diskussionen über die Lab-Leak-Hypothese zu rechtfertigen. Kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen auch, dass seine Gruppe Steuergelder erbeten – und erhalten – hatte, um sich auf ein Lab-Leck vorzubereiten, bei dem es sich um ein im Labor entwickeltes Virus vor der COVID-19-Pandemie handelte.

Im Jahr 2015 gab er eine Erklärung ab, die Dr. David Martin als „Eingeständnis des Inlandsterrorismus“ bezeichnet.

Daszak sagte: „Um das Verständnis der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen, wie z. B. eines Impfstoffs gegen das Pan-Coronavirus, zu erhöhen, sind die Medien ein wichtiger Faktor, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen„.

Ralph Baric und Shi Zhengli

Ralph Baric ist ein bekannter amerikanischer Virologe und Professor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill. Er ist bekannt für seine umfangreichen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Coronaviren.

Shi Zhengli ist eine chinesische Virologin am Wuhan Institute of Virology, wo sie das Center for Emerging Infectious Diseases leitet. Zhengli wird oft als „die Fledermaus-Dame“ bezeichnet, da sie umfangreiche Forschungsarbeiten über Fledermäuse als Quelle verschiedener Viren, die Menschen infizieren können, einschließlich des SARS-Coronavirus, durchgeführt hat.

Shi Zhengli. Bild: Johannes Eisele/AFP via Getty

In einem Interview aus dem Jahr 2022 brachte der verstorbene Dr. Vladimir „Zev“ Zelenko eine beunruhigende Reihe von Ereignissen im Zusammenhang mit Herrn Baric ans Licht und behauptete, dass er zusammen mit Shi Zhengli das COVID-19-Virus entwickelt habe.

1998/1999: Dr. Ralph Baric perfektioniert die artenübergreifende Übertragbarkeit.

2002: Ein Patent von Dr. Baric beschreibt, wie man ein Fledermaus-Coronavirus für menschliches Lungengewebe tödlich machen kann.

2015: Dr. Baric und Dr. Shi Zhengli perfektionierten die Technik, ein Fledermaus-Coronavirus für den Menschen infektiös zu machen.

Da die Gain-of-Function-Forschung in den Vereinigten Staaten verboten war, wurde sie nach Wuhan, China, ausgelagert, wo Baric und Zhengli die Arbeit abschlossen.

„Im März 2020 verwendete ich [Dr. Zelenko] ein Papier, um mein Behandlungsprotokoll zu erstellen. Was ich nicht wusste, war, dass dieses Papier, das 2010 verfasst wurde, von Dr. Ralph Baric geschrieben wurde. Mit anderen Worten: Der Mann, der die Bombe gebaut hat, hat auch das Gegenmittel für die Bombe entwickelt.“

„Das sind, glaube ich, die Hauptbösewichte in dem Buch“, schloss Kennedy.

„Es gibt aber auch noch viele andere.“ Kennedys neues Buch, The Wuhan Cover-Up: The Terrifying Bioweapons Arms Race„, ist bei skyhorsepublishing.com und Amazon erhältlich. Das vollständige Interview mit Robert Kennedy Jr. finden Sie unten: